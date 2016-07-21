Есть фильмы, от которых в памяти остаётся один кадр или парочка сцен… Но на всю жизнь. Возможно, это даже среднее кино. Если бы я был заядлым кинокритиком, то так бы и написал: есть фильмы, от которых в памяти остаётся один кадр… Заснеженная набережная, где проезжают машины с включенными фарами. Океан. Зыбкая красота снежного шторма. Женщина у окна, которая ждёт моряка. Но я просто зритель…

Иван Шилов ИА REGNUM Перед бурей

Но что-то вроде того. Это кино про «золотой век Америки»: чёрные лакированные машины, простые лица, чуть мятые плащи, элегантные шляпы, джаз — иначе никак. При этом всё чуть-чуть ретро, в том числе, и в смысле замечательной операторской работы, цвета сознательно приглушены, всё немного как бы в пастельных тонах, американская чувственность ещё несущая следы «викторианской» эпохи, в воздухе разлита простая и ясная жизнь. История эта случилась в те далёкие годы … Время настолько первобытное, что мужчины ещё спрашивали о том: «выйдешь ли ты за меня замуж?» до секса, а не после. 1952 год. Плакат с правильной бутылкой колы на стене. Моряку, чтобы жениться нужно (согласно контракту) спрашивать разрешение у начальства. А он герой. Но скромный.

Стоит заметить, что фильм снят по реальным событиям, а это всегда добавляет драматизма, словно бы мало реальных событий происходит в наше время… Фильм сделан по книге Майкла Дж. Тоджайса, который специализируется на романах-катастрофах, где кто-то кого-то спасает на воде. При желании можно легко найти в сети небезынтересное видео его встречи с читателями (The Finest Hours — Michael J. Tougias), где он рассказывает о своей работе над романом… И озвучивает полную историю реальных событий, которые тогда происходили. Показывая множество фотографий, делясь историческими подробностями событий, личным опытом общения с участниками. Тот нечастый случай, когда мы можем увидеть подробное исследование реальных событий. Сам писатель признаётся в том, что собирать материал и исследовать ему интересней, чем писать, поскольку писательство требует тяжёлой работы. Автор книги уточняет, что в работе с материалом он, например, распечатывал с микрофильмов архив газет тех лет, чтобы буквально получить доступ к интервью и прямой речи спасшихся… Однако слушая его рассказ о книге с множеством фотографий, мы можем погрузиться в то время, детали тех событий, чтобы увидеть насколько кинематографическая версия, которая была сделана более чем полвека спустя — способна передать дух того времени… В книжке происходившее было чуть упрощено. А в фильме ещё чуть-чуть упрощено… Ну и так далее. Но фильм может быть интересен всем «историкам» разной степени академичности… особенно военным реконструкторам и любителем макетов кораблей. Или тельняшек и трубок.

Причём, парадокс заключается в том, что зачастую сухая хроника катастрофы — что-то вроде того, что мы видим иногда в «новостях» может вовсе не иметь того воздействия, которое имеет фильм, сделанный так, чтобы выжать из нас слезу и полный «драматизма». Есть разный тип зрителей — большая часть даже не замечает, как в лирической сцене первого знакомства девушки с парнем звучит закадровая симфоническая музыка. И это правильный и нормальный зритель. Для ничтожной части эстетствующего меньшинства — это может быть излишним. Хотя что уж такого плохо в закадровой музыке, я (как тщащийся быть в этом меньшинстве) сказать так и не смог!.. Почему это должны быть обязательно естественные шумы или тишина. Или на худой, конец музыка звучащая из реального источника звука в кадре… Предрассудки. Предубеждения. Если тонуть или целоваться, то лучше уж под симфоническую музыку закадрового оркестра.

… полутона мягкий обволакивающий свет — всё сделано через такую «дымку», словно бы мы смотрим немного старые фотографии, про старые добрые времена, даже, если по факту они вовсе не были такими уж добрыми. Хотя люди в фильме и правда добры, мужественны. Думается, что фильм может взывать острые приступы неоперабельной ностальгии не только у американцев, но и почти всех старше кого-то возраста. Любой фильм создаёт свой внутренний космос со своими законами, парадоксами, системами отношений… Неожиданная для американского кино благородность и даже медлительность повествования, никаких явных взрывов и любовных сцен под кокаином в туалетах падающих небоскрёбов… Наоборот. Всё сдержано, почти «викториански», мужчины подают руки женщинами, даже если они ступают на корабль… Простые американские парни спасают сограждан.

Картина полна прекрасных пейзажей достойных кисти маринистов. Есть здесь и первобытный ужас океана и его красота. Образы стихии, в которую мы все вернёмся — даже если это были только утробные воды. Вообще маленький человек перед огромным миром. Попытка двух людей добиться счастья вопреки стихии и судьбе. Вот вполне себе темы фильма. К счастью им это удаётся, не смотря на скрип металла и горы воды… Конечно, в фильме есть и откровенно кинематографические решения. Например, сцена, где главный герой рубит канаты, чтобы шлюпка тут же разбилась в клочки для того, чтобы команда сплотилась и поняла, что если им суждено выжить или погибнуть — то только всем вместе. Нетипичные ценности коллективизма. Мужчины в кепочках и кожаных куртках. Хорошо выбриты. Возникает подозрения, что скорее актёры, чем моряки, но кто знает… Интересно, что фильм решён музыкально почти в фольклорном ключе, часто звучат почти ирландские народные песни. И это тоже трогательно, поскольку это давно ушедшая часть популярной культуры пабов и баров. Старое доброе время. Героев и баров, где приходят поговорить о жизни, а не посидеть в своих телефонах.

Ритмически фильм нетороплив, иногда даже возникает ощущение, что он не очень старательно смонтирован. Но это прощается, когда видишь корабль уходящий в бездну ночного океана… В конце концов, любовь, как положено, побеждает всё. В реальности влюблённые прожили вместе до 81 года. В конце нам покажут документальные фотографии. До 81 года! Только ради этого стоит посмотреть фильм. Может быть, если бы все спасали друг друга в океане — то разводов бы почти не было…