



Иван Шилов ИА REGNUM Когда и где?

Произошло то, что и предполагало ИА REGNUM. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил специальное письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину, в котором в очередной раз подтвердил свою заинтересованность в урегулировании ситуации, связанной с гибелью российского военного самолета, и в возобновлении существовавшего некогда стратегического партнерства между двумя странами. Но главное, как подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент Турции принес ожидаемые российской стороной извинения, что является сигналом и к тому, что Анкара готова рассмотреть вопрос и о выплате соответствующих материальных компенсаций. Таким образом «тонкие» публичные намеки Анкары и Москвы о начавшимся процессе нормализации взаимоотношений, а затем и негласная работа дипломатий двух стран дали свои позитивные результаты.

Но как ни крути, шаг Эрдогана невозможно квалифицированно оценивать, вырывая его из контекста ситуации, формирующейся в глобальной политике после референдума в Великобритании по выходу из ЕС. Мир меняется, и к переменам необходимо приспосабливаться. Долгое время Турция, пытаясь сформировать отвечающий национальным интересам внешнеполитический курс, тем не менее оказывалась в фарватере политики своих западных партнеров, что нашло подтверждение в период так называемой арабской весны, а затем и сирийского кризиса. В то же время устроив провокацию с российским бомбардировщиком, Анкара утратила серьезную поддержку со стороны России и в реагировании на кризисные события в регионе, и в борьбе с терроризмом, где зачастую она оказывается в одиночестве.

И не только это. Вашингтон и Брюссель всегда болезненно реагировали на российско-турецкий политико — экономический альянс, а когда он развалился, они, вместо ожидаемой поддержки со стороны Анкары, усилили на нее невиданное до сих пор давление. Эрдоган осознал, что поддержка со стороны Путина ему необходима для начала реализации нового сценария во внешней политике. Подавив мотивы личных амбиций, он, выставив вперед национальные интересы страны, сделал грамотный и своевременный шаг. Теперь, надо полагать, на готовящейся в Сочи встречи глав МИД стран ОЧЭС в Сочи, куда приглашен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, диалог по примирению будет продолжен, особенно по части организации личной встречи глав России и Турции. Им есть что обсудить и помимо традиционных тем и проблем, особенно после того, когда исчезает перспектива интеграции Турции в ЕС.

Любопытно и то, что министр обороны Турции, комментируя письмо президента Эрдогана российскому лидеру Путину, уверенно заявил, что «теперь Анкару и Москву ждет значительный прогресс в отношениях». Дело в том, что после Brexit, Германия и Франция предложили трансформировать ЕС в единое супергосударство, реформируя ЕС. Сообщается, что глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен предоставить некий 9-страничный документ на встрече в Праге своим коллегам из «Вышеградской четверки». Согласно этому проекту, страны-члены не будут иметь свою собственную армию, собственные спецслужбы, отдельный Уголовный кодекс, национальную валюту, теряют контроль над своими границами, процедурами приема и переселения беженцев. Проект также предусматривает введение единой визовой системы, ведение общей внешней политики, а также ограничение роли НАТО на европейском континенте. Нужен ли Турции в таком урезанном виде Североатлантический альянс и не наступает ли для нее момент пересмотра своих отношений с альянсом? Куда следовать дальше, вновь на Запад или на Восток, в Евразию, что невозможно без фактора действительно стратегического альянса с Россией. Скоро будут получены ответы и на эти вопросы.