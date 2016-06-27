



Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

18 сентября 2016 года жителям Ленинградской области предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания, а также решить, кто будет представлять область в новом созыве Государственной думы. Эксперты уверенно взвесили для ИА REGNUM шансы партий в 47-м регионе, но вот кто поборется за места в Госдуме, помимо спикера палаты уходящего созыва, пока остается интригой.

Свежая кровь или знакомые лица?

Несмотря на отсутствие бурной предвыборной активности в Ленобласти, не позволяющей делать уверенные прогнозы как минимум до проведения всех партийных съездов, политологи в беседе с корреспондентом агентства выразили уверенность в безусловной победе на думских выборах нынешнего председателя нижней палаты Сергея Нарышкина. За остальные думские мандаты от региона наблюдатели ожидают серьезную борьбу.

По мнению политолога Юрия Светова, именно тот факт, что председатель Думы идет на выборы от Ленобласти, причем, в одномандатном округе и по спискам, задает тон всей избирательной кампании в регионе. «Это означает, что и соответствующие ресурсы с области будут подтянуты, и интерес граждан к выборам возрастает», — считает он.

Вместе с тем, не ясно, кто станет кандидатом от «Единой России», и кто выдвинется от оппозиции по другим округам. «Пока всё находится в подпольном, подковерном состоянии. Не ясен выбор между Светланой Журовой и главой Всеволожского района. Насколько серьезны намерения Владимира Драчева? Его портретами обвешан весь Всеволожский район, но идет он или нет? Или эта внезапно появившаяся дама, которая громко о себе заявила, навешав везде своих плакатов, а потом из поля зрения исчезла?», — гадает политолог, имея в виду депутата Госдумы, предпринимательницу Елену Николаеву.

Тем не менее, считает Светов, помимо Нарышкина, при желании, имеет реальные шансы победить на выборах действующий депутат Госдумы, единоросс и бизнесмен Сергей Петров, а третьим победителем по областным одномандатным округам может стать его думский коллега Николай Кузьмин от КПРФ. «Они действующие депутаты, а значит, имеют фору процентов двенадцать. Все трое активно работали в своих округах, были на слуху, оказывали реальную помощь, и потом — они свои. Другие нынешние депутаты недостаточно заметные. Было время, когда депутатом Думы от области был Александр Глебович Невзоров, и все это знали. А сейчас… не поймешь, есть они в Госдуме или нет», — посетовал Светов.

«По списку, скорее всего, проведут Кузьмина, — согласен с коллегой политолог Дмитрий Солонников. — Петров попытается удержать свои позиции. Что касается Журовой, на территории была не так заметна ее активность, но она узнаваема. У Драчева есть территория, и есть возможность работать там, где за него будут голосовать. Что лучше, посмотрим. Вполне может быть, что эти две фигуры пойдут от «Единой России» не в Государственную думу, а в Законодательное собрание. Тем более, что Журова уже была депутатом областного парламента».

Напомним, что на предварительном голосовании «Единой России» в Госдуму по общефедеральному списку в Ленобласти больше всего голосов (72%) набрал Сергей Нарышкин. На праймериз в трех одномандатных округах Ленобласти лидерами стали — вновь Сергей Нарышкин (больше 85%), а также глава Всеволожского района Владимир Драчев (более 45%) и депутат Госдумы Сергей Петров (более 70%).

«Не забудем слова президента Владимира Путина о том, что необходима свежая кровь в политику. Поэтому, я полагаю, что список кандидатов в Госдуму, который утвердит съезд «Единой России», может содержать много неожиданных фигур», — поддержал интригу Светов.

В отношении кандидатов от оппозиции, по словам политолога, большая определенность появится только после проведения партийных съездов: выдвигаться они, ясное дело, будут, но конкретные фигуры пока не просматриваются. «Вот Николай Кузьмин, допустим, от коммунистов пойдет на выборы? Логично было бы пойти, потому что он меньше чем полсрока пробыл в Госдуме. Неясность у ЛДПР, что там с Андреем Лебедевым: выдвигается он, не выдвигается? Что касается «Справедливой России», они между собой там без конца делятся. Боюсь назвать фигуру: например, главы фракции в областном парламенте Сергея Перминова — они возьмут и исключат его, — смеется Светов. — Что касается ЛДПР, вдруг они вернутся к Владимиру Чурову? Он же был когда-то депутатом Госдумы от области. Глядишь, и снова пойдет».

Напомним, что в текущем созыве Госдумы 47-й регион представляют семь депутатов: Сергей Нарышкин, Сергей Петров и Светлана Журова от «Единой России», Игорь Ананских от ЛДПР, Николай Кузьмин от КПРФ, Роман Ванчугов и Ирина Петеляева от «Справедливой России» (также представляют Республику Карелия).

Козыри для ЗакСа

За три месяца до выборов ясности в фигурах, которые будут претендовать на места в Законодательном собрании 47-го региона, также нет. Понятно, что в этих выборах будут участвовать «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и попытается «Яблоко», считает Светов. «А вот пойдет ли на выборы «Партия Роста», непонятно. В Петербурге она себя заявляет, благодаря тому, что у них есть Оксана Дмитриева и депутаты парламента. А рискнут ли они в область соваться?»

Такая же неопределенность сохраняется и в отношении участия в выборах в Ленобласти более радикальной оппозиции — «Парнаса», сторонников Алексея Навального. Есть ли у них ресурсы для участия в кампаниях местного уровня или они сосредоточат свои усилия только на Москве — ответа пока нет.

Также политолог напомнил, что глава 47-го региона Александр Дрозденко проводит переформатирование своего правительства, некоторые чиновники покидают должности в руководстве комитетов, «и если смотреть по примеру Петербурга, то логично, если они пойдут на выборы в областной парламент».

Вместе с тем, полагает Юрий Светов, в будущий созыв парламента намерены баллотироваться все ныне действующие депутаты. А вот поддержат ли их, эксперт не уверен. «Скорее всего, половина депутатов снова пройдет. Те, у кого есть опора в районах, кто действительно работал с населением, могут получить поддержку. Но придут и новые силы», — считает политолог, напоминая также, что в уходящем составе областного парламента немало людей пенсионного возраста.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, накануне региональное отделение партии «Единая Россия» определилось с тройкой лидеров общеобластного партсписка на выборах в Заксобрание. Возглавят его губернатор региона Александр Дрозденко, руководитель региональной Общественной палаты Юрий Трусов и главный врач Ленинградской областной клинической больницы Татьяна Тюрина.

По мнению Светова, партия власти выложила таким образом свои козыри: олицетворяющего власть и привлекательного для основных слоев населения губернатора, представителя одной из ключевых для региона отраслей — сельского хозяйства, и человека из социальной сферы. Однако, отмечает эксперт, губернатор откажется от своего мандата, Тюрина, возможно, тоже, поскольку не так давно возглавила Областную больницу, а вот Трусов — вероятный депутат.

Чужие здесь не ходят?

Политолог уверен, что поскольку предстоящие выборы смешанные, оппозиционным партиям будет сложно провести своих одномандатников, потому что на это необходим серьезный финансовый ресурс, а также выставление кандидатов, которых люди знают. «Сейчас на одномандатных выборах совершенно неизвестный человек победить не может. Это в 90-е годы был запрос: лишь бы был не тот, кто символизирует власть. Сейчас избиратели присматриваются к тому, насколько кандидат опытен, укоренен в жизни. Кроме того, запрос не на бедных и нищих, а тех, кто что-то имеет у себя за душой, поскольку избиратель предполагает, что раз он обеспеченный, то не будет воровать», — пояснил Светов.

Тем не менее, считает эксперт, могут увеличить свое представительство в ЗакСе Ленобласти коммунисты, заняв второе место по представительству в парламенте, поскольку «они стабильны в том, кто их возглавляет». «Справедливую Россию» же, считает политолог, «губят эти бесконечные расколы и «выгоняния»: вчера лицо партии были Гудков и Дмитриева, а сегодня их и в партии нет».

Второй оппозиционной партией в будущем парламенте региона, предположил Светов, станет ЛДПР, поскольку «от Владимира Вольфовича (Жириновского) можно ожидать самых неожиданных идей», а ЛДПР традиционно набирает в Ленобласти голоса, достаточные для прохождения в Законодательное собрание.

Дмитрий Солонников также уверен, что состав областного парламента серьезно обновится — от трети до половины. Однако представительство «Единой России» вряд ли сильно сократится. Хотя ее партсписок получит и не такой блестящий результат, но партия будет «сильна своими одномандатниками», считает политолог.

Судя по рейтингам, отметил Солонников, ЛДПР и «Справедливая Россия» имеют «ничтожные шансы провести через список, но, если сосредоточиться на одном округе и одном кандидате, теоретически это возможно». «Справедливая Россия», как оппозиционная партия, воспринимается не очень хорошо — у нее, скорее, имидж второй партии власти. Сейчас такая идеология вряд ли выиграет. А ЛДПР — партия одного человека, одного актера. Насколько он активен, настолько и голосуют за ЛДПР. Но сколько можно голосовать за одного и того же?» — задается вопросом политолог.

В отношении коммунистов Дмитрий Солонников разделил мнение с коллегой, поставив их на второе место. «У КПРФ поддержка постепенно растет, поскольку жизнь такая «хорошая». Эта партия воспринимается, как действительно оппозиционная. В связи с ожиданием ухудшения социального положения, за эту партию начинают голосовать, как за альтернативу, как память о социализме. За КПРФ в данном случае голосуют, как за «привидение» КПСС. Несогласное с нынешним положением население будет голосовать за них, поэтому у них есть шанс создать свою заметную фракцию, получив достаточно большой процент, плюс человека три-четыре пройдут по списку», — считает Солонников.

Что касается партий «Гражданская платформа», «Родина», «Яблоко», «Партия Роста», политолог уверен, что если они и примут участие в выборах в Ленобласти, то «в лучшем случае смогут провести одного человека по какой-то территории».

Непредсказуемые избиратели

Напомним, ИА REGNUM 10 июня уже сообщало об электоральных настроениях в Ленинградской области. Данные соцопросов озвучил декан факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Еремеев.

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Так, у жителей региона спросили: «Если бы выборы депутатов Государственной думы состоялись в ближайшее воскресенье, то за какую политическую силу вы бы проголосовали?». Выяснилось, что за «Единую Россию» отдали бы голоса 57,5% населения Ленинградской области, за компартию до начала активной избирательной кампании — 8,5%, за ЛДПР — 8,2%, «Справедливую Россию» — 5,1%. «Эта тройка лидеров — «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ — действительно, зафиксированная оценка политических симпатий в стране», — отметил Еремеев.

«Самая большая загадка — это поведение избирателей. Жизненный уровень понизился, ряд районов вообще почувствовал себя заброшенными. Тот конфликт в Выборге, который выплеснулся на улицы и привел к переменам в составе исполнительной власти, никуда не делся, и всё это на выборах вполне может проявиться. Учитывая, что в нашей стране работает спираль умолчания, можем сказать, что избиратели при опросах будут говорить одно, а голосовать на выборах совсем по-другому. «Единая Россия» рассчитывает на победу и получение контрольного пакета акций. Но может так случиться, что в Законодательном собрании будут четыре почти равнозначные партии. Это означает, что придется договариваться, в том числе по фигуре спикера», — подчеркивает интригу предстоящих событий Юрий Светов.

Как голосовали до Крыма и санкций

Напомним, предыдущие выборы в Заксобрание Ленинградской области пятого созыва проходили 4 декабря 2011 года по смешанной системе, в них приняло участие 668 тысяч 193 избирателя, или 50,78% от числа избирателей, включенных в списки. Из 50-ти избранных парламентариев 26 до этого были депутатами Заксобрания четвертого созыва.

По результатам выборов за общеобластной список кандидатов, выдвинутый политической партией «Единая Россия», проголосовало 35,14% избирателей, за «Справедливую Россию» — 27,93%, за КПРФ — 17,95%, за ЛДПР — 15,85%. В одномандатных избирательных округах были избраны 22 депутата, выдвигавшихся «Единой Россией», 2 депутата прошли от партии «Справедливая Россия», один избрался как самовыдвиженец.

Таким образом, по итогам выборов 2011 года, из 50-ти депутатов Законодательного собрания Ленобласти 31 депутат представил партию «Единая Россия», 9 — «Справедливая Россия», 5 — КПРФ, 4 — ЛДПР, 1 депутат представил только своих избирателей.

Напомним также, что недавно поменялась и структура Заксобрания, по которой будет работать и будущий созыв. Так, вместо пяти заместителей председателя Заксобрания будет только один вице-спикер, число постоянных комиссий сократится с 13 до 11, и, главное, на постоянной основе с заработной платой будет работать только половина областных парламентариев.

В выборах депутатов Государственной думы в 2011 году в Ленобласти приняли участие 680 тысяч 545 избирателей Ленинградской области, что составляет 51,51% от общего числа избирателей, внесенных в списки. По итогам голосования наибольшее число голосов получил федеральный список кандидатов политической партии «Единая Россия» — 33,03% (224 тысячи 332 голоса). Однако этот результат «ЕР» оказался одним из самых низких в стране, по сравнению с другими субъектами РФ. Партия «Справедливая Россия» набрала 25,30% (171 тысяча 860 голосов). За КПРФ проголосовало 17,39% избирателей (118 тысяч 105 избирателей). ЛДПР получила 14,98% (101 тысяча 773 голоса). Партии, не преодолевшие установленный на тех выборах семипроцентный барьер: «Яблоко» — 5,02%, «Патриоты России» — 1,19%, «Правое дело» — 0,65%.