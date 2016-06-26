



Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Японии над Курильскими островами? Нет, никогда

Вокруг российско-японских переговоров происходит нечто странное. По итогам, пусть не официальных, но для японцев вполне серьезных, переговоров 6 мая сего года в Сочи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Абэ Синдзо как в России, так и в Японии практически ничего конкретного не сообщалось. Вместо этого запущена интрига. Пресс-секретарь президента назвал содержание 30-минутного конфиденциального разговора «тет-а-тет» лидеров двух стран «весьма конструктивным». Заговорили даже о некоем прорыве, отказе от «старых идей» в разрешении так называемой «курильской проблемы», в японском варианте «проблемы северных территорий».

Как и следовало ожидать, архаичная в век информационной революции «тайная дипломатия» обернулась слухами о том, что «Путин продает Курилы». Дело дошло до того, что МИД РФ вынужден был раздраженно и не очень дипломатично опровергать эти слухи, назвав их «бредом». Дабы не нагнетать страсти, президент решил успокоить общественность, заявив, что не собирается что-либо продавать. Однако успокоения не наступило, ибо четкого подтверждения неприкосновенности российских дальневосточных границ не последовало. Пришлось министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову разъяснять в интервью, что «мы не отдаем Курильские острова и не выпрашиваем у Японии мирный договор». Но при этом руководитель внешнеполитического ведомства акцентировано подтвердил приверженность российского правительства положениям подписанной 19 октября 1956 года Советско-японской совместной декларации. 9-й пункт этой декларации, в частности, гласит: «…Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного договора …»

Подтверждение российским МИД действенности этого положения позволяет японским политикам считать, что вопрос о передаче Хабомаи и Шикотана, дескать, решен, и теперь следует упорно добиваться от России еще и самых больших и наиболее освоенных островов Курильской гряды — Кунашир и Итуруп, о которых речь в декларации вообще не идет. Более того, в японской прессе появляются утверждения о том, что «возвращение четырех островов» должно предшествовать подписанию мирного договора, а не наоборот, как предусмотрено в тексте декларации.

Странно, что российский МИД не обращает на это внимания. Как не разъясняет он и то, что заключенная в совершенно иную эпоху 9-я статья Совместной декларации не может быть выполнена автоматически, если вдруг японское правительство и решит вернуться к согласованным в 1956 году условиям. За прошедшие шесть десятков лет обстановка и международное право претерпели весьма существенные изменения. Одно введение в мире 200-мильных экономических зон серьезно осложняет выполнение обещанной передачи Японии в виде жеста доброй воли входящих в состав Российской Федерации острова Шикотан и гряды Хабомаи.

Небезынтересно мнение нашего внешнеполитического ведомства и по поводу сохранения и укрепления японо-американского военного союза в контексте обсуждения вопроса о Курилах, расширения американского военного присутствия на Дальнем Востоке, в том числе на территории Японии в непосредственной близости к России. Ведь именно это вынудило правительство СССР в 1960 году по существу дезавуировать свое обещание о передаче островов, указав, что к этому вопросу можно вернуться только после вывода с территории Японии иностранных войск. Обсуждается ли в мидовских кабинетах вопрос о военном использовании островов в случае их гипотетической передачи Японии? Или нынешние политики и дипломаты, подобно М. Горбачеву, готовы удовлетвориться устными обещаниями по этому поводу коллег по переговорам? Вопрос более чем актуален, ибо мы помним, как наши «западные партнеры» обвели вокруг пальца бывшего генсека ЦК КПСС, обещая «не расширять НАТО на Восток».

Содержание состоявшихся на днях в Токио консультаций заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова с представителем Японии по вопросам российско-японских отношений Харада Тикахито также осталось неизвестным российской общественности. И журналистам пришлось пользоваться информацией от некоего безымянного источника, который сообщил о том, что «в ходе переговоров японские партнеры допустили возможность рассмотреть предложение о совместной хозяйственной и экономической деятельности» на южных островах Курильской гряды. Процитируем одно из сообщений: «Содержание этой закрытой дипломатической беседы, по понятным причинам не раскрывается, однако, как отмечает издание (газета «Известия») со ссылкой на источник, близкий к переговорам, на переговорах обсуждалась совместная экономическая деятельность на Курильских островах, что может стать колоссальным прорывом в российско-японских отношениях».

Заметим, что в японской прессе подтверждения этой информации нет. Среди японских специалистов по поводу публикации в «Известиях» высказывается мнение, что подобная «утечка» организована для того, чтобы прозондировать позицию Японии по поводу участившихся призывов российских высокопоставленных лиц приступить к совместному развитию южных Курил. Зато утверждается, что на консультациях в Токио обсуждался территориальный вопрос. А ведь 2 сентября 2015 года, в 70-ю годовщину капитуляции милитаристской Японии, тот же Игорь Моргулов сделал заявление о том, что «никакого диалога по «курильской проблеме» мы не ведем». Кому же верить? Так ведем или не ведем?

Раздутую российскими СМИ «сенсацию» по поводу якобы достигнутых «прорывных решений» опроверг министр Лавров, заявив во время интервью, что были лишь подтверждены договоренности 2013 года о развитии двусторонних отношений. И все же «новация» японской позиции имеет место. Она состоит в том, что, если раньше Токио соглашался на широкое экономическое сотрудничество с нашей страной только после «возвращения северных территорий», то теперь, в условиях экономических трудностей, России решено предложить такое сотрудничество в обмен на согласие Москвы вернуться к обсуждению японских притязаний на Курилы. И в определенной степени японцы в этом преуспели. В российской прессе наперебой стали рекламировать представленный российскому президенту премьер-министром Абэ «план из восьми пунктов по экономическому сотрудничеству». Однако на сегодняшний день этот план существует только на бумаге и ни чем не подтвержден. В связи с этим, полагаю, уместно напомнить «Открытое письмо ученых Президенту России Б.Н.Ельцину» 1992 года, в котором ведущие российские специалисты в области истории, права, политики и экономики Японии предупреждали: «Глубоким заблуждением, навязанным руководству нашей страны японской пропагандой, является мысль, будто территориальные уступки или же обещание уступок в будущем… приведут к тому, что на нашу страну прольются обильные «иеновые дожди». Японские банки и предпринимательские фирмы не подчиняются токийским политикам и дипломатам и никогда не пойдут на альтруистические, благотворительные финансовые и экономические операции. Зато в политическом мире Японии в случае уступок японским территориальным домогательствам наверняка активизируются реваншистские силы, выступающие не только с притязаниями на четыре южных острова, но и на все Курильские острова и даже на Южный Сахалин. Вот почему путь каких бы то ни было уступок необоснованным и незаконным японским территориальным требованиям — это недальновидный путь». Тогда, похоже, у Ельцина хватило сметки воспринять предупреждение и в последний момент отказаться от визита в Японию, в ходе которого козыревским МИД была подготовлена сдача Курил. С тех пор ничего не изменилось, и к мнению российских ученых следовало бы прислушаться и сегодня.

Немало претензий можно было бы предъявить и российским журналистам, которые, не обременяя себя знанием истории российско-японских отношений, с недопустимой легкостью пускаются комментировать сложные дипломатические проблемы. Чего стоит лишь упорно тиражируемые ложные утверждения о том, что между Россией и Японией в отсутствии мирного договора якобы сохраняется «состояние войны». Комментаторы-дилетанты не берут на себя труд хотя бы взять в руки упомянутую выше Советско-японскую совместную декларацию и прочесть ее первую статью, которая гласит: «Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

К сожалению, немало примеров того, как в силу недостаточного знания существа комментируемых проблем искажаются важные исторические факты, а наш народ вводится в заблуждение по поводу так называемого «территориального спора». На днях на страницах российского информационного агентства «Росбалт» опубликован материал с провокационным заголовком «Острова за инвестиции», в котором утверждается: «Теперь по поводу реалий. С одной стороны, в нескольких своих выступлениях Путин подчеркнул, что никто никакие территории отдавать не собирается. С другой, надо вспомнить один исторический аспект. В 1951 году был подписан Сан-Францисский мирный договор, который подвел итог Второй мировой войны. СССР, принимавший участие в Сан-Францисской конференции, отказался его подписать. По нему Япония отказывалась от всех прав на Южный Сахалин и Курильские острова, но при этом Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, формально не входят в состав Курильских островов, что и было подчеркнуто в Сан-Францисском договоре. Собственно это и дает Японии право выдвигать свои территориальные претензии».

Но, помилуйте, нельзя же так. В Сан-Францисском мирном договоре никакого упоминания о Кунашире, Итурупе, Шикотане и Хабомаи нет! Более того, японское правительство при ратификации этого договора признало, что Япония отказалась в нем от всех Курильских островов. 6 октября 1951 года заведующий договорным департаментом МИД Японии Нисимура Кумао сделал в палате представителей парламента следующее заявление: «Поскольку Японии пришлось отказаться от суверенитета на Курильские острова, она утратила право голоса на окончательное решение вопроса об их принадлежности. Так как Япония по мирному договору согласилась отказаться от суверенитета над этими территориями, данный вопрос, в той мере, в какой он имеет к ней отношение, является разрешенным». Еще более определенно позиция МИД Японии, а значит, и правительства была сформулирована Нисимурой 19 октября 1951 года на заседании специального комитета по ратификации Сан-Францисского договора палаты представителей японского парламента, когда он заявил: «Территориальные пределы архипелага Тисима (Курильских островов. — А.К.), о которых говорится в договоре, включают в себя как Северные Тисима, так и Южные Тисима». Таким образом, при ратификации японским парламентом Сан-Францисского мирного договора высший законодательный орган японского государства констатировал факт отказа Японии от всех островов Курильской гряды. Тогда парламент поставил перед правительством задачу найти возможность вернуть Японии лишь острова Хабомаи и остров Шикотан. Современные же попытки МИД Японии представить Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи как «не входящие» в понятие Курил, являются, мягко говоря, неубедительными и подвергаются справедливой критике учеными, в том числе и японскими.

В завершение хотелось бы прокомментировать сделанное премьер-министром Абэ российскому президенту предложение «решить вдвоем» территориальную проблему. Вынужден разочаровать Абэ-сан. Не те времена. Келейной сдачи Курильских островов «тихой сапой» не получится. Думаю, это сознают и в Кремле, и на Смоленской площади. Опросы общественного мнения последних лет устойчиво показывают, что около 90 процентов наших людей, а на Дальнем Востоке и того больше, выступают против территориальных уступок Японии. По данным ВЦИОМ, 79 процентов ответивших считают, что пора перестать обсуждать так называемый «территориальный вопрос». При этом 63 процента сообщили, что их отношение к президенту РФ изменится в худшую сторону в случае уступки Курил Японии. Да и среди депутатов, в том числе, хотелось бы верить, и от правящей партии, найдется немало государственников, которые заблокируют нарушающие Конституцию и суверенитет страны решения об изъятии из состава государства тех или иных территорий.

Все говорит о том, что в обозримом будущем надежды японских политиков воспользоваться хозяйственными и финансовыми неурядицами нашей страны и подманить российское руководство «японским экономическим пряником», не оправдаются. А посему японскому правительству следовало бы активно развивать двусторонние отношения, не выдвигая вопрос о территориальной принадлежности Курил и подписании мирного договора на первый план. Ситуация в мире развивается таким образом, что рано или поздно японский политический истеблишмент поймет, что по военно-стратегическим и торгово-экономическим соображениям неразумно замыкать японо-российские отношения на уже порядком надоевшие перепалки относительно того, признавать или не признавать итоги Второй мировой войны. Новым поколениям народов наших стран нужна не конфронтация, а спокойная мирная жизнь и взаимовыгодное сотрудничество соседних государств. Так думают большинство простых японцев. Имея немало друзей в Японии, знаю это не понаслышке.