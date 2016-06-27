Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 19 — 25 июня стали: почему понтифик в Армении употребил слово «геноцид»; Brexit — это воля британского народа; католики должны молиться за единство православных; мелькитского патриарха Григория III хотят сместить собственные епископы; киликийский католикосат ждет вердикта о судьбе его имущества в Турции; Pax Christi призвало ЕС отменить санкции против России и другое.

lapaseata.net Природа сказала свое слово

Папа Римский Франциск сегодня, 26 июня, завершает свою апостольскую поездку в Армению, передает Radio Vatican (Ватикан). Во время встречи с католикосом всех армян Гарегином II понтифик выразил надежду на то, что придет день, когда Католическая церковь и Армянская апостольская церковь объединятся перед алтарем Господа в евхаристическом единстве. Франциск призвал выпрашивать у Бога дар мира. В нем очень нуждается современный мир с его войнами и конфликтами, жестокостью и преследованиями, неуважительным отношением к человеку. В этом контексте папа упомянул о геноциде армян на территории Османской империи в 1915 году и сказал, что об этих событиях необходимо помнить, чтобы они служили «предостережением во все времена, чтобы мир больше никогда не попадал в спираль подобных ошибок». Обратился понтифик и к армянской молодежи, которой «принадлежит будущее», обозначив усилия по примирению между народами Армении и Турции и построению мира в Нагорном Карабахе.

Визит вежливости к президенту Армении и встреча с представителями властей, гражданского общества и дипломатического корпуса стали очередным этапом пребывания папы в стране. Понтифик прибыл во дворец главы государства, его при входе встретил президент Серж Саргсян и сопроводил в Зал приемов, где состоялся их частный разговор. После папа обратился с речью к гостям. Геноцид армян в Османской империи «положил начало грустному списку ужасных катастроф прошлого века, причиной которых стали ошибочные расовые, идеологические или религиозные убеждения, которые настолько затуманили разум палачей, что они повернулись к уничтожению целых народов», сказал папа Франциск. Он выразил почтение армянскому народу, который, «освещенный светом Евангелия, даже в самые трагические моменты своей истории всегда находил в Кресте и Христовом Воскресении силу вставать с достоинством». Он пожелал, чтобы память об этих событиях в решении международных противоречий сопровождалась диалогом и поиском мира.

Папа Франциск использовал слово «геноцид», чтобы напомнить о ранах и залечить их, а не для того, чтобы заново их открыть; это память, необходимая для построения мира в будущем. Так директор Зала печати Святого престола отец Федерико Ломбарди прокомментировал речь, с которой понтифик выступил перед руководством Армении. Тот факт, что он использовал слово «геноцид», которого в подготовленном тексте не предусматривалось, привлек много внимания. Отец Федерико подчеркнул, что каждое упоминание об этой трагедии очень трогает армян и вызывает у них чувство благодарности. По словам представителя Святого престола, «этот народ несет в себе глубокие страдания», которые нередко были приняты им за исповедание христианской веры.

Итоги референдума в Великобритании, на котором избиратели проголосовали за выход страны из Европейского союза — в центре внимания католической прессы. Во время перелета из Рима в Ереван, сообщает Radio Vaticana, папа Франциск подчеркнул, что такова «воля народа», и это «требует от нас большой ответственности, чтобы гарантировать благополучие населения Великобритании, общее благо и сосуществование на всем европейском континенте».

Кардинал Винсент Николс, председатель Конференции католических епископов Англии и Уэльса, заявил, что решение избирателей покинуть Евросоюз диктует стране «новый курс», который затрагивает всех, пишет Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Николс призвал Великобританию упорно трудиться, чтобы быть «хорошим соседом» и сделать «решительный вклад» в международные усилия по разрешению проблем в мире. Он молится, чтобы на этом пути наиболее уязвимые группы населения были бы защищены, особенно те, кто являются легкой мишенью для торговцев людьми, а традиции милосердия оставались бы в силе и в духе приветствия пришельца и предоставления приюта нуждающемуся. Католические епископы Англии и Уэльса подчеркнули, что воля избирателей — покинуть Европейский союз — должна быть выполнена и теперь, по завершению информационной кампании, необходимо оставить в прошлом злопамятность, дабы работать совместно в направлении восстановления «взаимного уважения и вежливости», которые «так важны для нашего национального диалога». Европейские католические лидеры выразили обеспокоенность тем, что решение британских избирателей покинуть Евросоюз ставит под угрозу единство на всем континенте, подчеркивает издание. Вместе с тем, епископы также сказали, что ЕС должен пересмотреть свои ценности и приоритеты.

На Крите завершает свою работу Всеправославное совещание. Эта встреча не является Вселенским собором по примеру первых тысячелетий, когда Церковь была едина, замечает AsiaNews (Рим, Италия). Был роковой раскол 1054 года между Римом и Константинополем, следствием чего стало позорное разграбление Константинополя крестоносцами под руководством венецианцев в 1204 году, и две Церкви, православная и католическая, пошли разными путями, с катастрофическими результатами для христианского мира. Западная церковь во главе с Римом прошла затем через другой раскол — Лютера и Реформации — с гнусными последствиями. Восточная церковь с центром в Константинополе распалась на национальные Церкви, так как большая часть ее территорий подверглась османскому завоеванию. В другой статье издание отмечает, что в Православных церквях некоторые епископы считают себя наследниками Марка Эфесского, который выступал против единства между Римом и Константинополем. Вполне вероятно, что они будут против признания Католической церкви как истинной Церкви, несмотря на то, что национальные Церкви этих епископов участвуют в экуменическом диалоге. Несмотря на влияние таких людей, эгоцентричных и опасающихся универсализма христианской веры, существует широко распространенное мнение, что это Всеправославное совещание является началом серии будущих Синодов, который помогут преодолеть укоренившиеся догмы, основанные на анахронических соображениях. Тысячелетний лед начал таять.

«Хромое» Всеправославное совещание и приметы времени. Vatican insider (Турин, Италия) в борьбе за власть между церковными иерархиями видит «мирское мышление в Церкви». В комментариях о встрече на Крите за редким исключением содержались анализы стратегий, альянсов, испытаний на прочность, давления и балансировки между политическими интересами и церковным аппаратом. Эти манипуляции затрагивают и блогосферу, где некоторые самым бессовестным и ангажированным образом используют эту «православную проблему» как повод, чтобы уязвить идею усиления соборности в Католической церкви, которую продвигает папа Франциск. Проще всего будет приписать Церквям то, что они являются послушными исполнителями воли светских властей своих стран, в чем иные католические полемисты обвиняют православие. Однако проблемы Всеправославного совещания не зависят от того же Путина, как это ни парадоксально, преследуя свои интересы, он мог бы выступать за поездку для достижения более плодотворных результатов и исполнения апостольской миссии Православной церкви.

После 50 лет подготовки Всеправославное совещание развалилось в последнюю минуту. Многие обвиняют Москву, но это слишком упрощенный подход, считает Catholic Herald. Игры вокруг прибытия-неприбытия легко вписываются в трактовку, которая рассматривает Совещание как поле битвы между двумя противоположными геополитическими силами в православии: патриархов Константинополя и Москвы. Все чаще Русская церковь стремится позиционировать себя в качестве естественного лидера в мире православных, «третий Рим». На бумаге, по крайней мере, на ее долю приходится 30 — 40% православных верующих по всему миру, и, таким образом, она для многих выглядит более достоверным претендентом на руководство, чем Константинополь, где патриарх Варфоломей является духовным лидером крошечного стада, состоящего из остатка когда-то многочисленного греческого населения в Турции. Но пытаются ли русские сорвать собрание на Крите? Мы должны остерегаться упрощений и поискать факторы, находящиеся вне политического соперничества между Москвой и Константинополем, чтобы понять, почему Совещание никогда не могло пройти гладко. Оппозиция попыткам Константинопольского патриархата повысить свой престиж не обязательно связана с пророссийскими настроениями. Стоит помнить, что во многих православных странах сохраняется историческая обида на греков, начиная с эпохи Османской империи, когда турки пошли на эллинское языковое и культурное господство над христианским населением. Эта память живет в таких странах как Болгария и Румыния. В арабском православии остается проблемой определенный перевес греков и киприотов среди иерархии. Грузинская церковь, кажется, отказалась потому, что считает проекты документов слишком прогрессивными. Опасения, что Совещание станет чрезмерно приспосабливаться к современности, выходят далеко за пределы Грузии. Они, по сути, присутствует в каждой ветви православия. Церковь Греции имеет внушительное ультраконсервативное крыло во главе с монахами Афона, так что Константинополь не может полностью полагаться даже на тех, кто исторически наиболее склонен поддерживать его. Консерваторы обеспокоены тем, что Совещание могло бы начать процесс модернизации, который вышел бы из-под контроля. Они расценивают опыт Второго Ватиканского собора и его последствия как негативный прецедент. Как католики должны реагировать? Очевидно, если мы искренне желаем воссоединения, следует молиться о том, чтобы хоть какое-то единство выросло из этой путаницы. Мы также должны противостоять искушению использовать трудности православных в поиске единства, чтобы протолкнуть тезис о нашем предполагаемом превосходстве, заключает издание.

Мелькитский патриарх Григорий III Лахам объявил, что не уйдет в отставку вопреки давлению некоторых «мятежных» епископов, которые бойкотировали очередное заседание синода этой Церкви, информирует AsiaNews. Из 22 епископов только 10 приняли участие в совещании, хотя требуется присутствие не менее 12 человек. Из «восставших» наиболее известен архиепископ Бейрута Кирилл Бустрос. Он и другие призывают к отставке патриарха, обвиняя его в растрате богатств Мелькитской католической церкви. Григорий III в ответ говорит, что «мятежники» вводят людей в заблуждение. Несколько месяцев назад коалиция епископов направила письмо в Конгрегацию Восточных церквей с теми же требованиями, но в Ватикане выразили сомнения в достоверности обвинений и напомнили, что никто не может заставить патриарха уйти в отставку. Григорий III предложил своим оппонентам выступить со своей критикой в его адрес во время синода, «прозрачно и с милостью». Но, к сожалению, отсутствие их на нем показывает, что восставшие епископы отдают предпочтения разборкам.

Новости из Турции от Agenzia Fides (Ватикан). Министерство юстиции Турции отклонило иск, поданный в прошлом году киликийским католикосом Арамом, который добивается возвращения исторических угодий и имущества Великого дома Киликийского в Сисе. 11 мая Минюст призвал Конституционный суд прекратить дело, дав Киликийскому католикосату 15 дней на то, чтобы представить апелляцию. Правовая группа 26 мая отправила свои возражения. Католикосат Киликии в настоящее время ожидает окончательного вынесения решения Конституционным судом Турции. А в Стамбуле группа турецких христиан Армянской апостольской церкви организовали демонстрацию протеста перед резиденцией своего патриархата, требуя избрания нового патриарха. В 2008 году армянский патриарх Константинополя Месроп II заболел болезнью Альцгеймера и быстро впал в вегетативное состояние. Согласно турецким законам, срок действий его полномочий является пожизненным, новый патриарх не может быть избран до тех пор, пока его предшественник жив. С того времени архиепископ Арам Атешян исполняет обязанности местоблюстителя престола. Но в последнее время против него усилилась критика, особенно ввиду письма, которое он отправил президенту Турции Реджепу Эрдогану, в котором выразил «сожаление» о факте признания геноцида армян немецким парламентом.

«Одинокие волки» — это одни из самых опасных террористов, рассказывает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). В интервью изданию аналитик Оборонного колледжа НАТО Маттео Брессан рассказал о том, кто такие «одинокие волки», которым приписываются массовые убийства в Сан-Бернардино, Орландо, Париже, Брюсселе. Это люди, которых трудно вычислить, потому что они напрямую не связаны с джихадистскими группировками, но разделяют их идеологию. При этом трудность в том, что в отличие от борьбы с внешним врагом, организованными террористами, такие «одинокие волки» являются врагом скрытым, замаскированным. Трудно представить себе победный рецепт противостояния в условиях нынешней сложной исторической фазы, в которой геополитические и сектантские столкновения сочетаются с племенными конфликтами, глубоким социальным неравенством и появлением преступных организаций, чьи возможности превышают силы иных национальных государств, говорит эксперт. По его мнению, надо с осторожностью подходить к выпячиваю «одинокими волками» религиозного фактора, хотя бы потому, что подавляющее большинство мусульманского мира не признает никакой власти халифата «Исламского государства» (ИГИЛ — структура, запрещенная в России).

Католическое движение за мир Pax Christi призвало ЕС отменить санкции против России, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Движение подчеркивает, что, конечно, следует принимать всерьез тревоги Польши и республик Прибалтики, имеющих опыт «советской оккупации» 1939−1941 годов, однако это не должно приводить к ухудшению отношений с Россией. Сегодня Европа «сама по себе также находится в кризисе», при этом России нужен партнер, а не противник. Pax Christi считает, что возрождение «врагов» является моделью мышления старых «прокси-войн» между Востоком и Западом, в то время как требуется новая политика разрядки. Заявление католического движения, подчеркивает издание, было сделано накануне 75-летия нападения нацистской Германии на Советский Союз.

21 июня заместитель секретаря по отношениям Святого престола с государствами отец Антуан Камильери и заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и кризис на Украине, сообщает Radio Vaticana. «В ходе переговоров были затронуты актуальные международные темы: ситуация на европейском континенте, включая вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ и Совета Европы, кризис на Украине, а также проблема защиты христиан в мире и ситуация на Ближнем Востоке, — говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел РФ. — При рассмотрении двусторонней повестки дня приоритетное внимание было уделено развитию взаимодействия России и Ватикана в сферах культуры, образования, науки и медицины в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями».

Как Бенедикт XVI сам относится к собственной отставке и что можно сказать о «пророчестве Малахии», которое якобы видит папу Франциска в качестве последнего понтифика? На эти вопросы, рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США), ответил архиепископ Георг Генсвайн, который в настоящее время служит при Франциске префектом папского двора, а также исполняет обязанности секретаря Бенедикта XVI. Когда от удара молнии загорелась верхняя часть купола Святого Петра вечером 11 февраля 2013 года, многие наблюдатели решили интерпретировать это как божественную реакцию на историческое объявление об отставке Бенедикта XVI, сделанное утром того же дня. Генсвайн вспоминает, что когда он показал немецкому папе фотографии этого захватывающего события несколько дней спустя, тот усомнился, не имеет ли он дело с фотомонтажом. Архиепископ ответил: «Сказано природой». Префект подтвердил, что Франциск — это законный и законно избранный папа, и опроверг, что аргентинский и немецкий понтифики хоть как-то соперничают друг с другом. Вместе с тем, он признался, что так называемое «пророчество Малахии» («Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; по свершении чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой» — ИА REGNUM) приводит его в трепет. Хотя католики не обязаны верить в это пророчество, сказал Генсвайн, он все же считает его тревожным звонком для пробуждения.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.