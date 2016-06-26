



Евросоюзная Эстония верна себе: для неё есть чёрные и есть белые

Вынужденные обороняться от протестов российских спортсменов, которых целенаправленно дискриминируют Международный олимпийский комитет, а также Международные федерации легкой — IAAF и тяжелой атлетики — IWF (на очереди федерация плавания — FINA), беспомощно лгут, заявляя, что никакой русофобии в спортивных санкциях против России нет. Случай в Эстонии это опровергает. Он убедительно разоблачает, что заявление «Никакой русофобии, только допинг», это — красивая мина при плохой игре.

Фамилией не вышла

В Эстонии только один портал, да и то русскоязычный, BaltNews. ee, откликнулся на очевидную несправедливость: в олимпийскую команду Эстонии включили стрелка Пеэтера Олеска, хотя его результаты были явно хуже жительницы русскоговорящего города Нарвы Анжелы Вороновой. На последнем этапе Кубка мира в Мюнхене она завоевала в стрельбе из мелкокалиберной винтовки в упражнении 3×20 «серебро» с результатом 456,7 очка. А ставший олимпийцем ее товарищ по команде занял там же 41-е место в соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета.

Корреспондент портала Евгений Капов приводит реакцию оставшейся за бортом Олимпиады спортсменки на решение Союза стрелкового спорта Эстонии и Эстонского Олимпийского комитета: «Меня информировали, что мое участие в Олимпийских играх будет зависеть от двух этапов кубка мира. Первый этап был в Бразилии, второй — сейчас в Германии. Кто из пяти претендентов будет лучшим, тот и будет выступать на Олимпиаде… Наверное, фамилией не вышла, может быть, возрастом не подошла. В итоге — получилось так, что меня обманули». Журналист уточняет: «кинули», и снова дает слово обманутой: «Мой тренер АйнМуру. Он находится просто в шоковом состоянии. Ведь он никогда не был так близок к Олимпийским играм. Он понимает, что по факту — по результативности — мне было бы там место, но что сделали в Эстонском Олимпийском комитете… Неприятно, что может быть, для кого-то я фамилией не вышла. Может быть — возрастом. Но стрельба — это не гимнастика, мне 47 лет, но, например, чемпиону по стендовой стрельбе вообще 64 года. Я нахожусь в прекрасной физической форме… В общем, не обидно, а неприятно потому, что просто меня сильно «опустили». Повторяю: я не против того, чтобы мальчик выступал на Олимпийских играх, он, возможно, даже и не подозревает о каких-то закулисных играх».

Так кто он — Пеэтер Олеск? Об его достижениях сообщает сайт Союза стрелкового спорта Эстонии. Ему 23 года, он служит в эстонской армии, считается лучшим в Эстонии стрелком из пистолета, в 2015 году его признали лучшим стрелком-мужчиной, поскольку добился в стрельбе из стандартного пистолета 4-го места на первенстве Европы того же года. Чемпион Европы среди юниоров в 2013 году. Ему принадлежит рекорд Эстонии в упражнении «скорострельная стрельба из пистолета». Что парень перспективный, спорить не приходится. Но, как считает Анжела Воронова, договоренность-то была нарушена… лучшего должны были определить по результатам двух этапов — в Бразилии и Германии.

Этнический привкус

Как объяснили происшедшее в Союзе стрелкового спорта и Эстонском олимпийском комитете?

Да, за пять дней до соревнований в Мюнхене Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) утвердила предложенную Эстонским стрелковым союзом кандидатуру для участия в предстоящей Олимпиаде в соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета. На заданный вопрос «Почему решение принято до Мюнхена?» — ответил генсек Союза стрелкового спорта Эстонии Меэлис Лойт: «На квалификационных соревнованиях (12 соревнований в 2014—2016 годы) для прямого участия в Олимпиаде от Эстонии не сумел пробиться ни один спортсмен-стрелок. Тогда Союз стрелкового спорта обратился в ISSF с просьбой предоставить уайлд-кард (особое приглашение спортсмену, не прошедшему общую квалификацию на соревнование — прим. автора). При этом мы указали результаты очередного этапа соревнований на Кубок мира, которые состоялись в апреле 2016 года в Рио-де-Жанейро. В отправленном ISSF нашем ходатайстве первым был — Пеэтер Олеск (скоростная стрельба из пистолета), второй — Анжела Воронова (пулевая стрельба 3×20) и третьим Андрей Инешин (скит)… Они добились по результатам этапа Кубка мира в Бразилии места соответственно — 21, 24 и 24. ISSF решил предоставить нам место для участия в Олимпийских играх 2016 года в упражнении «скоростная стрельба из пистолета». Полностью одобрил текст этого письма и генсек Олимпийского комитета Эстонии Сийм Суклес.

Короче, дается понять, что решение принимали не в Таллине, а в международной федерации. Мол, наша хата с краю, и не может быть никаких претензий к местным спортивным боссам. Но, к сожалению, они не посчитали нужным проиллюстрировать свои доводы копиями документов, на которые ссылаются.

И вот сомнение. ISSF предоставил одно дополнительное место для участия в Олимпиаде. Так зачем было вписывать в заявку три кандидатуры? И что важно, именно Эстония поставила в списке претендентов на первое место Олеска, а не Воронову или Инешину. То есть четко обозначила приоритеты. Впрочем, даже не это главный упрек. Странно, что все делалось в спешном порядке. И самые серьезные «белые пятна» обнаруживаются в сроках осуществления самой процедуры представления ходатайства. Но никаких дат в ответе спортивных чиновников нет. Так почему нельзя было потерпеть, дождавшись результатов очередного (майского) этапа Кубка мира по стрельбе? Тем более, что спортсменам обещали выбрать из них самого достойного по результатам двух последних этапов Кубка мира? И, наконец, почему нельзя было переоформить заявку на уайлд-кард? Объяснение того, почему в Эстонии темнили, пришло сразу, когда выяснилось, что последний срок представления заявок на участие в Олимпиаде — 11 июля.

А потому риторически звучат заключительные строки в ответе Меэлиса Лойта: «Союз стрелкового спорта Эстонии не осуществляет отбор спортсменов по этническому признаку или по полу, он исходит только из спортивных критериев». Что здесь однозначно, так нарушение именно спортивных принципов. Но с явным этническим привкусом.

С замесом русофобии

Подобные нарушения за четверть века в восстановившей независимость Эстонии нет-нет, да фиксировались, причем все уже с откровенным замесом русофобии.

Вот новость портала rus.Delfi.ee, которой уже много лет. Но она не потеряла своей актуальности. «Шахматный клуб «Диагональ» из Кохтла-Ярве направил в государственный суд Эстонии кассационную жалобу, в которой продолжает оспаривать дискриминационные пункты положения Эстонского шахматного союза (ЭШС), по которым государственное финансирование полагается только юным шахматистам — гражданам Эстонии». А вот другая шахматная история. Родившейся в 1990 году Волгограде и выросшей в русскоязычном эстонском городе Кохтла-Ярве шахматному гроссмейстеру и чемпионке мира по шахматам 2008 года (в возрасте до 18 лет) Валентине Голубенко не разрешили выступать за сборную Эстонии. Потому, что она, хотя и имеет постоянный вид на жительство, но имеет (о, ужас, и таких в стране около ста тысяч на миллион эстонцев) российское гражданство. Позиция Эстонии смешна, так как ФИДЕ разрешила Голубенко защищать честь другой страны Евросоюза — Хорватии.

В Силламяэ на северо-востоке Эстонии, где преобладает русское и русскоязычное население, в середине 1990-х жил мужчина (запамятовал имя), занимавшийся бегом, причем он побеждал профессионалов. Как-то он занял первое место на первенстве Эстонии по легкой атлетике. Но чемпионом объявили другого, так как он обладал эстонским гражданством. А наш герой был жителем Эстонии, но без гражданства, то есть серопаспортником (статус жителя определяется цветом паспорта). Расизмом это не попахивает?

Правда, число неграждан за последние 20 лет сильно убавилось — люди имеют свойство стареть и умирать. Такое отвратительное деление жителей на «полноценных» и русских процветает со времен, когда открыто заявлялось, что «Эстония для эстонцев», и «Сначала права эстонцев, уже потом — права человека». Увы, безгражданство практикуется и сегодня: на миллион эстонцев неграждан (они сами, с иронией называют себя неграми) их насчитывается немногим меньше ста тысяч. И ничего ‑ и те, и другие свыклись с этим отвратительным явлением. Но представители так называемой титульной нации считают себя цивилизованными представителями Евросоюза и Запада в целом, где принято кичиться западными ценностями и правами человека.

Таллин, 25 июня 2016