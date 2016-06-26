«Путин восстановил мосты с европейской элитой, несмотря на то, что санкции с России не сняты. Россия пережила годы ужаса и остракизма и оставила их в прошлом, — делится своими впечатлениями о санкт-петербургском Международном экономическом форуме корреспондент El Economista Хорхе Валеро. — Потребность Европы в Москве для борьбы с усиливающейся угрозой терроризма, фактический риск возможного перелома ЕС из-за выхода Великобритании, сложности в перезапуске экономического роста в Евросоюзе заставляют Брюссель искать сближения с Кремлем. «Русский Давос» на этот раз служил именно для реализации попыток сближения. И Жан-Клод Юнкер подтвердил это, сказав, что европейцы хотят построить новый мост с Россией».

ИА REGNUM СМИ Испании

«В Москве куда больше, чем санкциями, обеспокоены судьбой «Северного потока 2» — благодаря этой нитке Россия может удвоить объем поставок газа напрямую в Германию в обход Украины. Проект не нравится Брюсселю из-за его воздействия на окружающую среду и, в особенности, из-за того, что увеличивает энергозависимость ЕС от России. В настоящее время треть получаемого странами Евросоюза газа поступает из России и руководство ЕС пытается найти этому какую-то альтернативу», — пишет автор, подчеркивая, что Германия «слышит недовольство Брюсселя, но делает все по-своему».

Естественно, что мимо связи «Путин — «брекзит» испанская пресса пройти не могла. Ну, хотя бы по привычке, вдолбленной в сознание журналистов в последние месяцы уже на уровне безусловных рефлексов.

«Путин отрицает, что Россия пыталась оказать влияние на исход референдума в Великобритании», привлекает к себе внимание заголовком La Vanguardia.

«После объявления результатов плебисцита президент России Владимир Путин выступил с заявлением, что Москва никогда не вмешивалась и не пыталась повлиять на процесс, который привел к победе «брекзита», — пишет газета. — Российский лидер отметил, что «в Кремле, конечно, внимательно следили за тем, что происходит, но не предпринимали попыток что-то откорректировать в ту или иную сторону». Путин в очередной раз указал на то, что Дэвид Кэмерон неоднократно выражал мысль о выгоде, которую может извлечь Россия в случае ухода Британии из ЕС. По мнению хозяина Кремля, заявление г-на Кэмерона не имеет под собой никаких оснований — просто народу Великобритании надоело быть донором Брюсселя и кормить чужие народы за свой счет».

«Кроме того, Путин заметил, что желание Евросоюза активно принимать беженцев и расселять их по всем странам, стало дополнительным фактором, подтолкнувшим британцев голосовать за выход. Последствия для Европы уход Британии, конечно, будет иметь, соглашается лидер РФ, но и на России это скажется», — резюмирует издание, так и не найдя ответа, кто выиграет и кто пострадает от «брекзита» больше — ЕС, Великобритания или Россия.

«Президент России Владимир Путин встретился с глазу на глаз с экс-премьером Испании Хосе Аснаром, находящимся в России с частным визитом, — обращает внимание El Mundo. — Два этих человека давно знакомы и даже поддерживают дружбу на хорошем уровне. После того, как Аснар покинул Монклоа (резиденция правительства Испании в Мадриде — прим. ИА REGNUM) — это уже третий частный визит пиренейского экс-премьера в Москву. Кроме того, он дважды вел переговоры с Путиным, находясь при власти — в 1999 и 2002 гг.».

Газета отмечает, что «Аснар прекрасно понимает Путина, его действия, и высоко ценит смелость в принятии решений».

«В 2011 году Аснар предсказал, что Путин вернется в президентское кресло, и это будет добрым знаком для Европы — отношения Россия-ЕС стабилизируются и укрепятся. Предсказания экс-премьера сбылись частично: Путин действительно вернулся, но в 2014 году аннексия Россией Крыма разрушила гармонию отношений. Аснар критиковал главу РФ за «восстановление прежних границ страны при несоблюдении правил игры».

Издание ничего не сообщает о цели визита бывшего лидера Народной партии Испании и вопросах, которые он обсуждал с президентом России, однако, если вспомнить, что визит состоялся 22 июня, за день до «брекзита» и за четыре — до испанских всеобщих выборов, накануне которых народники далеки от ощущений своей непобедимости. Коль уж Кэмерон регулярно пытался отыскать злые козни Москвы в истоках британского референдума, Аснар не мог оставить эту информацию без внимания: а вдруг Путин и на испанского избирателя повлияет…

«Россия и Китай — два восточных гиганта, хотят укрепить свое сотрудничество на всех уровнях. Это — тот самый «поворот на Восток», который Москва пыталась противопоставить охлаждению к ней Евросоюза. Однако, ожидания Кремля, похоже, не оправдываются: прорыва в поставке энергоносителей Китаю не видно, а падение цен на нефть и газ подъедает резервы российской казны, — утверждает El País. — Товарооборот между Россией и Китаем в 2015 году составил 68, 085 млрд долларов, то есть объем его снизился на 28,57% по сравнению с 2014. Есть основания рассматривать визит Владимира Путина в Пекин в эту субботу (25 июня 2016 г.), как пожарный — надо срочно вносить коррективы в сложившиеся отношения и оживлять проект строительства 4000-километрового газопровода между соседями».

Газета обращает внимание на то, что Китай и Россия к союзу не стремятся, но оба государства рассчитывают на «акселерацию» двусторонних контактов. При этом Китай сосредоточен на экономических и финансовых вопросах, а Россия выбрала сферы безопасности и вооружений.

«Обе страны озабочены проблемами собственной кибербезопасности и выражают опасения по поводу вмешательства стран Запада и США в дела государств Центральной Азии. Обе не оставляют без внимания Афганистан, откуда может начаться экспорт нового конфликта. Кроме того, Китаю нужен крепкий союзник, чтобы противостоять США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и тут ему передовые российские вооружения — как нельзя кстати. Москва, в силу исторически сложившегося между двумя странами недоверия, без большой охоты поставляет Пекину свои новые технологии, но после Крымского кризиса ей просто некуда деваться, надо искать союзников».

«Россия и Китай уже провели совместные морские маневры вблизи островов, являющихся для Поднебесной предметом споров с Японией. Москва и Пекин ведут переговоры о поставках С-400 и уже договорились о начале совместной разработки широкофюзеляжного самолета и тяжелого вертолета. Россия очень надеется на китайские деньги: после введения санкций со стороны ЕС и США ей приходится рассчитывать только на собственные средства, а их крайне мало», — заключает El País.

И, как любили раньше говорить в новостных блоках, «в заключение — о спорте».

«В России рассматривают возможность бойкота предстоящих Олимпийских Игр, — уверяет каталонское издание Sport. — Россия сердится на ИААФ, ВАДА и МОК. Путин мечет громы и молнии, а в офисах разговоры о неучастии в Олимпиаде идут уже в открытую».

Корреспондент газеты Карлос Галиндо старается изо всех сил показать, что уж кто-кто, а он-то точно знает, откуда у этого явления «ноги растут» и стремится создать эффект присутствия и чуть ли не участия в этих самых разговорах.

«Путин просто рычит при упоминании аббревиатур ВАДА, МОК и ИААФ, он говорит о намеренном преследовании российских атлетов со стороны этих международных организаций. В России возмущены тем, что легкоатлетов не допускают к Играм всех скопом: из-за «грязных» страдают и «чистые». Путин уверен, что указания преследователям отдаются из США. Он подчеркивает, что допинг существует не только в его стране, но и по всему миру, что никогда в России не было государственных программ по стимуляции атлетов запрещенными препаратами. Слово «бойкот» распространяется по стране, со скоростью лесного пожара. Русские делают что-то подобное тому, что уже устраивали в 1980 и в 1984 годах. МОК попал в ловушку, из которой трудно найти выход».

«Государственная дума считает, что допинговый скандал затеян с политическими целями. Репрессии против спортсменов, которые никогда не были уличены в приеме запрещенных препаратов — нарушение презумпции невиновности и свидетельство боязни Запада конкуренции со стороны русских — так считают в Думе. Многие российские спортсмены, имеющие возможность выступить на Играх под флагом МОК уже заявили, что никогда не воспользуются этим ходом. Огромный резонанс в ИААФ и МОК должны вызвать слова «царицы» легкой атлетики Елены Исинбаевой, заявившей, что «наша команда не находится в состоянии войны с другими, мы не рассматривали идею бойкота Олимпиады и потому не видим никаких оснований выступать под каким-либо другим флагом, кроме российского». Исинбаева пообещала обратиться в суд по правам человека с иском против ИААФ, эти права нарушающей. А Путин сказал, что должна быть восстановлена справедливость, одинаковая для всех, которая позволяет наказывать виновных и защищать невиновных».

Похоже, что такая трактовка справедливости для западных журналистов — это просто открытие.