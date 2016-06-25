



Thales Raytheon Systems AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel

Неделю назад — 17 июня 2016 года, США торжественно передали Латвии 2 радиолокационные станции (РЛС) AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel. До конца октября 2016 года прибалтийская страна получит ещё 2 радиолокатора этой модели. Что самое интересное — данное вооружение США передали вооруженным силам Латвии бесплатно, предварительно заказав их у франко-американской компании Thales Raytheon Systems за 22,73 миллиона долларов. В данном случае США и НАТО напрямую усиливают вооруженные силы одного из прибалтийских государств, а не просто увеличивают присутствие собственных войск в приграничных с Россией странах.

Первый шаг к созданию хоть какой-то системы ПВО

AN/MPQ-64F1 является современной, мобильной трёхкоординатной РЛС ближнего радиуса действия. Наиболее современная модификация этого радиолокатора, которая и была поставлена Латвии, позволяет обнаруживать цели на расстояниях до 75 км, при этом заметно улучшена возможность обнаружения беспилотников и крылатых ракет. Система имеет достаточно небольшие габариты, и транспортируется обычным военным автомобилем Humvee (гражданская модификация известна как Hummer).

Примечательно, что Sentinel может эффективно использоваться в связке с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) средней дальности NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), которые производятся норвежской компанией «Kongsberg» совместно с американским военно-промышленным гигантом Raytheon. РЛС AN/MPQ-64F1 способна быстро и точно обнаруживать цели противника и передавать информацию расчётам ЗРК. Они же, в свою очередь, имеют возможность сбивать цели на дистанции до 40 км. При этом латвийские военные ещё в 2015 году выражали желание приобрести ЗРК NASAMS. Совсем недавно о желании прибалтийских стран приобрести ЗРК этого типа сообщало американское агентство Reuters. Вполне вероятно, что поставка радиолокаторов является первым этапом в процессе создания системы противовоздушной обороны (ПВО) Латвии, а возможно и объединенной региональной ПВО Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. Естественно, по словам военных и чиновников этих стран, все эти меры нужны для защиты от «российской угрозы».

Что же касается как системы ПВО Латвии, так и остальных прибалтийских стран, то на данный момент они представлены лишь переносными зенитно-ракетными комплексами. То есть эти государства вообще не имеют возможности противостоять какой-либо серьезной боевой авиации, а про ВКС России и речи быть не может. Таким образом, американский подарок в виде AN/MPQ-64F1, а в будущем, вероятно, и ЗРК NASAMS, станет первым небольшим шагом созданию системы ПВО Латвии и Прибалтики в целом.

Процесс милитаризации Прибалтики идёт дальше

Более чем за 20 лет с момента распада СССР прибалтийские государства практически вовсе не занимались усилением своих вооруженных сил. Как следствие, они стали, вероятно, слабейшими на постсоветском пространстве. Однако с 2014 года страны стали вкладывать некоторые средства в свои армии (в абсолютном значении — небольшие, но в процентах к бюджету — очень серьезные). К примеру, Литва скоро планирует подписать контракт на поставку 88 БМП Boxer из Германии, при этом сумма сделки составит около 500 миллионов долларов. Учитывая крайне низкий уровень оснащенности прибалтийских армий военной техникой, для создания вооруженных сил, способных хоть несколько дней противостоять России, необходимо инвестировать миллиарды, а то и десятки миллиардов долларов. Однако вкупе с усилением армий скандинавских государств на фоне жесточайшей русофобской пропаганды, а также с увеличением количества войск НАТО у российских границ, сама тенденция не может не беспокоить. Прибалтика может стать плацдармом и полем битвы, что не обязательно предполагает того, что армии Эстонии, Латвии и Литвы должны в одиночку противостоять России, или же не могут быть уничтожены для достижения каких-либо целей.

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Для США, и, в некоторой мере, для лидеров ЕС, таких как Германия и Франция, процесс милитаризации Прибалтики и Скандинавии выгоден не только в геополитическом ключе, но и в материальном. Впервые за долгое время члены НАТО стали увеличивать, а не сокращать военные бюджеты, что позволит западным гигантам ВПК реализовать больше продукции. Вопрос о жертвах здесь даже не стоит.