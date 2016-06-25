



Масс-медиа Австрии на прошлой неделе внимательно анализировали российские и постсоветские проблемы, выделив среди прочего сотни миллионов, потерянных местной экономикой ввиду антироссийских санкций, идейные симпатии украинского батальона «Азов» и укрепление единства энергетической политики Евросоюза.

ЕС «сплотился» и…

Евросоюз должен выписать Владимиру Путину медаль за вклад в развитие европейской энергетической безопасности — DiePresse сообщает, что так считает Франк Умбах, директор по исследовательской работе Европейского центра энергетической и сырьевой безопасности (EUCERS) лондонского Кингс-колледжа. «Как уже бывало в подобных случаях, ЕС лишь сплотился в результате давления извне», — считает эксперт. По мнению Умбаха, российско-украинский конфликт в определенном смысле стал стартовым выстрелом для совместной энергетической политики: «Сегодня мы можем сказать, что нам удалось превзойти наши былые надежды». К числу подобных достижений венская газета относит принятие Третьего энергопакета, а также решения о строительстве интерконнекторов между европейскими странами и прокладке Трансадриатического газопровода, предназначенного для транзита азербайджанского газа в Западную Европу. При этом, полагает Die Presse, важная роль отводится технологии реверсных поставок, а диверсифицировать снабжение энергоносителями планируется за счет импорта сжиженного природного газа. Публикация эта случилась еще до Brexit'а ‑ и что теперь будет со всеми этими достижениями ЕС, непонятно.

«Азов» отдохнул в Бургенланде

Журналистов газеты Der Standard заинтересовала недавняя публикация посольства Украины в Австрии в социальной сети Facebook, где на фотографии изображены посол Александр Щерба, а также четверо бойцов батальона «Азов», проходящих медицинскую реабилитацию в Бургенланде. На других снимках венские журналисты с удивлением обнаружили, что один из бойцов отдыхает в Австрии в футболке с изображением Бенито Муссолини, а сама футболка произведена фирмой с характерным названием «Свастон». Издание отмечает, что и сам батальон открыто использует символы, имеющие нацистские коннотации. Так, на знаках различия формирования присутствует так называемый вольфсангель, использовавшийся дивизиями СС. До недавнего времени среди эмблем «Азова» было и «черное солнце», которое также применялось эсэсовцами. В заключение Der Standard приводит цитату командира «Азова» Андрея Билецкого из его интервью британской Telegraph, показывающую, что связь между неонацизмом и украинскими праворадикалами носит не только символический характер. Так, Билецкий назвал своей задачей «вести белые расы к победе в последнем крестовом походе».

Да здравствуют санкции?

Экономические санкции против России будут продлены до 31 января 2017 года — об этом договорились страны ЕС на уровне постпредов, сообщает Wirtschaftsblatt. При этом целый ряд европейских министров иностранных дел, к которым относится и глава австрийского МИД Себастьян Курц, сходятся во мнении, что общеевропейские проблемы в долгосрочной перспективе могут быть решены только вместе с Россией, а не вопреки ей. Экономическое издание из Вены отмечает, что с такой позицией не согласны «хардлайнеры» из числа поляков и прибалтов, требующие не идти навстречу России до «полного выполнения минских соглашений». По мнению издания, санкции Брюсселя и антисанкции Москвы возымели ощутимые последствия для австрийской экономики. Так, по данным Австрийского института экономических исследований, экономика страны потеряла как минимум 9000 рабочих мест, а объем чистой продукции сократился на 600 млн евро, при этом больше всего пострадали экспортеры и туристический сектор.

Тотальной дисквалификации не будет

На заседании Международного олимпийского комитета в Лозанне было озвучено решение, согласно которому каждая из международных спортивных федераций должна будет перепроверить каждого спортсмена из России и Кении перед началом Олимпиады в Рио-де-Жанейро, сообщает Kronen Zeitung. Таким образом, решение щекотливых вопросов перекладывается на международные федерации, которые займутся проверкой заявленных от России спортсменов на предмет их допингового прошлого. При этом МОК поддержал вердикт ИААФ в отношении российских легкоатлетов, однако не до конца решенным остается вопрос, на каких условиях «чистые» российские легкоатлеты будут иметь право выступить на Олимпиаде. ИААФ предлагает атлетам, тренирующимся за границей и, таким образом, не задействованным в российской допинговой системе выступить под нейтральным флагом. В свою очередь, президент МОК Томас Бах считает, что такие атлеты все же должны выступать под российским флагом.

За кулисами встречи на Крите

Москва и Константинополь продолжают бороться за лидерство в православном мире, отмечает Tiroler Tageszeitung. В результате бойкота Всеправославного собора Русской православной церковью и ее сторонниками встреча на Крите вряд ли станет аналогом Второго Ватиканского собора. Наоборот, все указывает на то, что она только проявит и углубит раскол между православными церквями. Газета также отмечает, что церковный конфликт подогревается противостоянием России и Запада и как бы является его продолжением. Патриарх Кирилл является ближайшим сподвижником Владимира Путина, и критики усматривают в этом «неблагочестивый союз церкви и государства». В условиях конфликта Запада и России Московский патриархат, по мнению Tiroler Tageszeitung, не оставляет претензий на верховенство над православными на Украине. Молодой Киевский патриархат, напротив, претендует на автономию и борется с Москвой за монастыри и церкви. Впрочем, кроме своей традиционной роли «первого среди равных» у константинопольского патриарха Варфоломея нет реальной власти, считают журналисты из Инсбрука: в сегодняшней Турции у него за спиной всего лишь пара тысяч верующих, в то время как РПЦ располагает крупнейшей из православных церквей паствой в 100 млн человек.