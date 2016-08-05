В первые недели нового 2016 г. Министерство транспорта КНР опубликовало национальный план развития железных дорог в Китае. В докладе упоминалось, что несмотря на стремительное развитие железнодорожного сообщения в Поднебесной, китайские железные дороги испытывают серьезные нагрузки в пиковые периоды. Спустя 4 месяца Государственный комитет по развитию и реформам КНР опубликовал отчет, согласно которому до 2020 г. в развитие транспортной инфраструктуры будет инвестировано более $725 млрд, большая часть средств будет затрачена на развитие сети железных дорог. Цифры более чем внушительные — ни одна страна в мире не инвестирует так много в свою транспортную инфраструктуру.

novate.ru Китайские высокоскоростные поезда

Как уверяют в Пекине, данные меры направлены на улучшение качества обслуживания пассажиров и расширение транспортной доступности, однако ряд экспертов полагает, что за колоссальными вливаниями Китая в транспорт скрываются другие, более сложные мотивы.

Железнодорожная экспансия КНР

Обладая самой протяженной сетью высокоскоростных железных дорог в мире, КНР считается самой передовой страной в области высокоскоростного пассажирского транспорта. Китайский железнодорожный гигант China Railway Corporation (CRC) участвует в абсолютном большинстве тендеров на строительство высокоскоростных магистралей в Азии, Европе и Америке.

В конце апреля издание «Наньцзао жибао» распространило новость о том, что CRC считается главным претендентом на строительство новой высокоскоростной ветки в Индии. Эксперты полагают, что именно китайская корпорация выступит главным подрядчиком в проекте по созданию второй по протяженности высокоскоростной линии в мире Ченнаи — Нью-Дели. Начало строительства ветки, длина которой превышает 2,2 тыс. км, намечено на 2017 г.

В том же месяце ряд малайзийских СМИ сообщил об участии CRC в тендере на строительство высокоскоростной магистрали из Сингапура в Куала-Лумпур. Примечательно, что более 75% всех эксплуатируемых в Малайзии грузовых и пассажирских составов были построены в КНР.

Менее чем через неделю ИА «Синьхуа» опубликовало новость о том, что правительство Бангладеш одобрило проект по созданию железнодорожной ветки из Дакки в юго-западные районы страны. Стоимость проекта оценили в $4,47 млрд.

Однако не всем удается сработаться с китайцами — 10 июня американская железнодорожная компания XpressWest объявила о прекращении сотрудничества с китайской корпорацией China Railway Corporation в лице дочерней компании China Railway International (CRI). В сентябре 2015 г. XpressWest и CRI подписали соглашение о строительстве высокоскоростной магистрали между Лас-Вегасом и Лос-Анджелесом. Издание «Жэньминь жибао» привело цитату исполнительного директора XpressWest Тони Марнела, обвиняющего китайскую компанию в «излишней, порой ни чем не подкрепленной амбициозности».

Параллельно с участием в крупных международных проектах Китай активно развивает внутренний рынок железнодорожных перевозок. В мае 2016 г. «Жэньминь жибао» опубликовало новость об увеличении количества подвижных составов на 300 ед., таким образом общая численность пассажирских поездов достигла отметки в 3,4 тыс., более 2,1 тыс. из которых являются высокоскоростными. В июне корпорация CRC завершила строительство одного из самых протяженных высокоскоростных маршрутов не только в Китае, но и в мире. Высокоскоростная железная дорога, соединившая Шанхай и Куньмин, длиной 2,2 тыс. км была построена за рекордные 14 месяцев. Неделей ранее ИА «Сина синьвэнь» опубликовало новость о том, что инженеры China Railway Corporation обследовали все сложные участки высокоскоростной железной дороги Китая, после чего пришли к выводу, что действующее в настоящее время ограничение скорости для пассажирских поездов может быть снято.

Высокоскоростные железнодорожные войска

Весной 2014 г. сеть высокоскоростных железных дорог КНР была впервые использована в военных целях. Бригада НОАК, дислоцирующаяся в военном округе Ланьчжоу, всего за несколько часов преодолела расстояние в 500 км. Иностранные СМИ не уделили этому маневру должного внимания, китайские же издания ограничились сухой формулировкой: «Военные соединения получили возможность преодолеть расстояния в 1 тыс. км менее, чем за 5 часов».

В условиях быстрого расширения высокоскоростной сети железных дорог Китая значительно возрастает мобильность боевых соединений НОАК. Имея территориальные споры практически со всеми соседними государствами, Китай может перебрасывать свои войска от одной границы к другой менее, чем за сутки.

В конце 2015 г. спецслужбы США заявили о имеющейся у них информации, согласно которой Народно-освободительная Армия Китая 5 декабря 2015 г. произвела успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты 3-го поколения «Дунфэн-41» (DF-41) с мобильной железнодорожной установки. Разветвленность железнодорожной системы, подвижность китайского ракетного комплекса и его маскировка сводит отслеживаемость перемещений китайского стратегического вооружения к нулю. Более того, согласно опубликованному докладу Министерства путей сообщения КНР, к 2050 г. протяженность железных дорог в Китае составит 274 тыс. км, что еще больше усложнит обнаружение китайских межконтинентальных баллистических ракет.