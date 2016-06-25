Президент правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский «успокоил» поляков: Польша из Европейского союза никуда не выходит. Но, отметил он, Евросоюзу крайне необходим новый договор, который бы заменил Лиссабонский договор, вступивший в силу в декабре 2009 года. Как передает Зарубежная служба Польского радио, глава PiS подчеркнул, что важно урегулировать разделение полномочий между государствами и ЕС, уделив внимание принципу субсидиарности, дабы больше решений в Брюсселе принимались на основе консенсуса. Однако обсуждать это Варшава, видимо, намерена с новыми лицами. Комментируя заявление британского премьера Дэвида Кэмерона об отставке, Качиньский вслух спросил, не должно ли в нынешней ситуации то же самое сделать и руководство Евросоюза?

faz.net Ярослав Качиньский и Ангела Меркель имеют слишком разные представления о том, что является общим благом для Европы

Этот вопрос, судя по всему, рискует все же повиснуть в воздухе. Во-первых, «виновные» в провале референдума уже найдены. В интервью немецкому таблоиду Bild председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал в качестве такого Кэмерона, поскольку нельзя с понедельника по субботу «ворчать» на счет Европы, чтобы потом в воскресенье представлять себя европейцем. Тем более что Брюссель и так пошел навстречу британскому премьеру, согласившись принять условия Лондона, которыми тот обуславливал свое согласие остаться в ЕС. Во-вторых, считает Юнкер, сегодня по итогам референдума большую и значительную функцию в Европейском союзе должна получить Германия. Именно Берлину предстоит стать «центром, если не взять на себя еще более важную роль в Евросоюзе». Немецкие политические партии в свою очередь с ужасом отреагировали на Brexit, кроме «Альтернативы для Германии» (AfD), приветствовавшей победу евроскептиков и получившей возможность еще раз подвергнуть критике канцлера Меркель.

И она дала понять, пишет австрийская газета Die Presse, что в этом европейском кризисе Берлин берет инициативу на себя. Канцлер общается с председателем Европейского совета Дональдом Туском, президентом Франции Франсуа Олландом и премьер-министром Италии Маттео Ренци. А сегодня, 25 июня, министры иностранных дел — Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга — проведут совещание в Берлине. Ведь выбор британских избирателей, который папа Римский Франциск назвал «волей, выраженной народом», бьет не только по идее «европейской солидарности», но и по немецкому кошельку. Министерство финансов Германии уже подсчитало, что отсутствие Великобритании в Евросоюзе будет стоить немецкому бизнесу миллиарды, так как английский рынок являлся для него третьим по важности экспортным рынком, стоимостью около 90 млрд евро.

В случае с Варшавой отметим другое: в узкий круг стран-основателей Евросоюза не входит Польша. «Право и Справедливость» после прихода к власти в октябре 2015 года делало ставку на возрождение особых союзнических отношений с Лондоном. Помимо усиления сотрудничества по политическим и военным вопросам от британцев ждали, что они не будут предпринимать мер, осложняющих положение польских рабочих мигрантов. Качиньский и сейчас считает, что ничего страшного в этом смысле не произошло. Он признал, что как раз хотел бы возвращения поляков из Великобритании на родину, хотя низкий уровень заработных плат может значительно усложнить процесс. Но если говорить о более глобальных проблемах, то кто теперь станет другом Польши в ЕС? Глава правящей партии выступил против «асимметрии и привязки к отдельным странам». Польша хочет иметь хорошие отношения даже с Германией, сказал Качиньский, однако «когда Меркель говорит о второй нитке «Северного потока», это не может быть воспринято всерьез».

Варшава ожидает продолжения процесса дезинтеграции Европейского союза. По ее прогнозам, референдумы о выходе могут быть объявлены во Франции, Нидерландах, Австрии, Дании и, возможно, Греции. Председатель Польской крестьянской партии (PSL) Владислав Косиняк-Камыш предупреждает, что «в скором времени пройдут также выборы в США, и тогда мы можем проснуться в совершенно новой реальности». Это способно стать серьезной угрозой для Польши, но, с другой стороны, может дать стране и дополнительные возможности. «Создается новый баланс силы и новая геополитика, в которой мы должны найти свое место», — отмечает политик. По его мнению, Варшаве по силам оказаться представителем стран Центрально-Восточной Европы в ЕС и сотрудничать не только с Вышеградской группой, но и с прибалтийскими и балканскими странами, а также с Францией и Германией в рамках Веймарского треугольника.

Это оптимистичный прогноз, который предполагает: а) сохранение Евросоюза как содружества 27 стран; б) согласие его «ядра» на формирование автономных региональных блоков. Однако тогда взамен Германия должна получить взаимные уступки — как минимум, вхождение в зону евро стран с национальными валютами. Отказ от злотого категорически неприемлем для Варшавы и PiS. А значит, следует ожидать дальнейшего дробления Европейского союза на отдельные «подкатегории», и этот процесс рискует перекинуться на НАТО, когда, например, Берлин и Париж потянут одеяло на себя в вопросах выстраивания общеевропейской обороны. Если нечто подобное к тому же приведет к уходу из Европы американских военных или перемещению их на фланги, подобное развитие событий грозит де-факто откатом к 1930-м годам и присущей им геополитике с акцентом на двусторонние пакты и соглашения.

Депутат Европейского парламента от оппозиционной польской партии «Гражданская платформа» Адам Шейнфельд предупреждает: «Наихудший сценарий краха ЕС — это возвращение к политике интересов национальных государств, недобросовестной конкуренции и, может быть, через 15 лет, может быть, через 20 лет, но… война!». Сильные слова, больше похожие на политическую дискуссионную риторику. Но иногда подобный дым предшествует огню.