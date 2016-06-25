



Александр Горбаруков ИА REGNUM «И с нами маршал Мацеревич впереди...»

В Варшаве заканчиваются приготовления к саммиту НАТО, который состоится 8−9 июля текущего года. Формально он называется очередным. Мероприятия с подобным названием Альянс проводит ежегодно. Прошлый состоялся в Турции, а до того, в 2014-ом году участники Североатлантического блока собирались в Уэльсе. Тогда, кстати, они много говорили о своем величии и могуществе, а также приняли целую программу еще большего повышения готовности «к немедленному ответу» на резко возросшую российскую военную угрозу и якобы вторжение Москвы на Украину. Впрочем, анализ реального положения дел показал, что уже тогда Альянс сильно смахивал на иллюстрацию к китайской поговорке про бумажного тигра. Сейчас все указывает на то, что этот тигр окончательно попал в капкан, и предстоящая встреча будет посвящена попыткам его экстренного спасения.

Как водится, любая медаль имеет две стороны. Официальную цель встречи по-военному четко изложил председатель Военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел. У НАТО есть всего две угрозы. Первая касается соперничества с Россией, что требует выработки стратегии ее сдерживания на самом высоком политическом уровне. И стратегии обороны, если сдерживание окажется неэффективным. Вторую угрозу представляют негосударственные образования, связанные с терроризмом, экстремизмом и миграцией. Причем, если по первой угрозе у генералов более-менее понятные представления есть, то детали ответа на вторую членам Альянса пока выработать не удалось.

Но на самом деле главная проблема заключается совсем в другом. Еще со времен встречи в Уэльсе блок НАТО только и говорил, как мощно он усиливается, как тесно сплачивается и как могуче повышает свою боеспособность постоянно расширяющейся программой всевозможных совместных учений. В особенности, в Польше и Прибалтике. Но вот не успели закончиться маневры сил НАТО «Удар меча» (Saber Strike) в Эстонии и «Железный волк» (Iron Wolf) в Литве, как 22 июня 2016 командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью немецкому еженедельнику «DieZeit» заявил, что НАТО сегодня категорически не в состоянии защитить Прибалтику. К такому печальному выводу командование пришло после анализа итогов всего цикла учений, в том числе «Анаконда-2016» в Польше, а также Cold Response, проведенные с 19 февраля по 22 марта в Норвегии. Для полного захвата всей Прибалтики, по мнению американского генерала, русским достаточно от 36 до 60 часов. За это время войска НАТО успеют разве что до польско-германской границы доехать. С этим «надо что-то делать», только пока непонятно что. Руководство Альянса очень надеется, что в Варшаве ответ получится найти.

Ряд военных и политических комментаторов уже успели интерпретировать слова Ходжеса как прямой намек на планы США по активному развертыванию новых подразделений НАТО в Восточной Европе. Мол, Пентагон об этом давно мечтает, а главком лишь придумал удобный и политкорректный повод. Сразу вспоминаются многочисленные обещания военно-политического руководства Блока разместить в Польше и странах Прибалтики целых четыре батальона, а то даже батальонные тактические группы, общей численностью до 4 тыс. солдат и офицеров. Правда, почему-то забывается, что, например, поляки умоляют Брюссель определить к ним на постой хотя бы один НАТОвский «панцербатАльен», по меньшей мере, с 2012 года, а литовцы и латыши клянчат развернуть у них постоянные контингенты НАТО уже четвертый год подряд. Вот только воз и ныне там.

У командования Североатлантического блока постоянно что-нибудь не получается. То Конгресс денег не дал. То места удобные подобрать не выходит. То состав подразделений никак не определяется. Словом, то понос, то золотуха. Нет, красивые шоу для прессы Брюссель устраивает чуть ли не каждый квартал. То роту боевых разведывательных машин «Бредли» пришлет. То «гусарскую прогулку» организует. То парочку БМП «Страйкер» публике руками пощупать даст. То фотосессию на фоне грозного танка М1 «Абрамс» устроит. Но каждый раз, когда местные дамы в восторге начинают кидать в воздух чепчики, выясняется, что бравые американские и немецкие ребята приехали не навсегда, а только на время. До окончания очередных учений. Потом, извиняйте, хозяева, но у нас еще дома дела.

Впрочем, чисто по-человечески, американских генералов тоже можно понять. Со времен великого противостояния с «красной армадой СССР», тигр НАТО основательно отощал, усох и состарился. Даже с обещанными четырьмя БТГр до сих пор ясности нет. Сначала Пентагон расхрабрился и пообещал два американских батальона (один танковый, один «Страйкер»), один механизированный от Бундесвера и один «какой-то» из Великобритании. Британцы сначала говорили тоже про танковый, потом только про механизированный, а сейчас вообще отделываются туманным определением «мотопехотный из состава Британской Рейнской армии». Ирония заключается в том, что БРА уже три года как выведена из континентальной Европы и находится в режиме расформирования. Так что никаких батальонов у нее нет.

Но и это еще не все. В феврале текущего года Вашингтон внезапно выразил сомнение в способности и целесообразности отправки в Прибалтику сразу двух американских батальонов. Конгресс в очередной раз приступил к урезанию военного бюджета, и «может получиться так, что на два батальона одновременно денег просто не хватит». Может быть, Америке и получилось бы все свести к очередной внутренней торговле с другими членами Альянса в стиле: «Господа, вы тоже должны чем-то жертвовать!», но тут, как чертик из табакерки, снова выскочил достаточно влиятельный в США эксперт в военной стратегии, полковник Дуглас МакГрегор с его идей новой организации бригад Reconnaissance Strike Group (RSG).

Суть его предложений, в целом вторична, главное, что он везде размахивает итогами тактического боевого моделирования возможного сражения армии США с российскими войсками при обороне Литвы. И эти итоги печальны. Как тем, что официальный Пентагон до сих пор не нашел, в чем к ним можно придраться для их дискредитации, что вынудило Комитет Начальников Штабов США, пусть и сквозь зубы, признать достаточную верность результатов моделирования. Так и тем, что даже если Литву будут оборонять сразу целых три американские «средние» бригады «Страйкер», то атаковавшие их две (!) российские механизированные бригады максимум за полутора суток разделают оборону под орех и пойдут дальше, в общем, не сильно и упарившись.

В переводе на понятный русский: бригада «Страйкер» по уровню вооружения является средней между тяжелой танковой и легкой пехотной. Согласно уже утвержденным планам военного строительства США к 2030 году должны будут иметь 58 боевых бригад, в том числе: 10 бронетанковых, 8 бригад «Страйкер», 14 легких пехотных, всего, включая сухопутную армию, Национальную гвардию и Корпус морской пехоты. Бригада «Страйкер» состоит из 4 батальонов, способна быть развернута на любом театре боевых действий в течение 8−9 часов и должна взять под контроль территорию в радиусе до 50 км от точки базирования. Только это в теории. Учения «Анаконда 2016» в Польше наглядно продемонстрировали, что эти временные показатели завышены как минимум раз в пять, а то и в семь.

Даже в идеальном случае, при наличии заранее подготовленной площадки и переброске всего по воздуху, одну бригаду из Германии в Восточную Польшу можно доставить минимум часов за 50−60. И теоретически (!) она даже сумеет в это время привести себя в сколько-то боеспособный вид. И на это потребуются все наличные силы транспортной авиации, которыми располагают США в настоящее время. Если получится договориться занять транспортники у остальных членов Блока, то можно разом перебросить две бригады. Это — предел. Совершенно очевидно, что его категорически недостаточно даже для организации хоть сколько-то рассчитывающей на успех обороны только в одной маленькой Литве. На этом фоне четыре сводных батальона на весь регион, это примерно в 20 раз меньше, чем требуется по боевым уставам НАТО.

И деваться Вашингтону особо некуда. Собственные силы американской армии с каждым годом тают, как сухой лед в летнюю жару. Численность сухопутных сил США уже к 2020 году будет сокращена до 380 тыс. человек. Армия ведет жесточайшую войну с Корпусом морской пехоты за финансирование, доказывая, что, в общем, тоже может где-нибудь высаживаться, но ее содержание обходится дешевле морпехов с их корабликами. Впервые за всю историю США численность ее КМП может сократиться до менее чем 80 тыс. человек. Это, включая всех, в том числе механиков ремцентров, складских кладовщиков и генеральских адъютантов. Конечно, там еще остаются 260 тыс. национальных гвардейцев, официально считающихся резервом сухопутных сил, но и из них 2/3 являются кадрированными или вообще чисто учебными центрами для «солдат выходного дня». Из всей этой «непобедимой мощи» США в Европе располагают всего двумя легкими бригадами. Еще год назад их было четыре. В том числе те самые гусары, которые с помпой провели «Гусарскую прогулку». Но их вывели «домой» в ППД, и там в настоящее время расформировывают.

А как же официальный отчет о составе совокупных сил НАТО на 2015 год, согласно которому 26 европейских государств, плюс США и Канада, способны выставить на поле боя 3,5 млн. штыков, из которых командование развернет войсковую группировку в составе до 2 армий, 23 дивизий и 84 бригад, оснащенных и вооруженных 10 тыс. танков, 15 тыс. боевых бронированных машин, 18,5 тыс. орудий полевой артиллерии, 3,9 тыс. самолетов и 1,2 тыс. ударных вертолетов? А никак. Этого нет даже на бумаге. Потому что из заявленных 3,5 млн. солдат, 1,7 млн. приходится на обязательства США. Нет, может быть когда-нибудь, через пару лет активной мобилизации они и смогут набрать столько, но пока, как вы сами видите, у Пентагона даже 700 тыс. наскрести является проблемой.

Сложности предстоящим военизированным посиделкам в Варшаве придает еще и тот факт, что уже сегодня нынешняя польская армия оказывается едва ли не самой сильной в Европе. Это при том, что из 135 тыс. ее списочного состава к 2020 году, только 80 тыс. относятся к серьезным боевым подразделениям, остальные являются бригадами территориальной обороны. По сути, вооружению и боеспособности мало чем отличающимися от украинских тербатов образца весны 2014 года. Конечно, формально Бундесвер по численности поляков превосходит, 180 тыс. солдат и офицеров, но в боевых частях в Германии служит еще меньше народу — всего 75 тыс. Примерно та же картина во Франции, которая «по списку» обладает армией в 220 тыс. человек.

Текущая списочная численность танкового парка Германии упала до менее чем 700 машин, из которых в строю находятся 352, в том числе около 120 модернизированных в период до 2012 года. Если не считать США, то больше всех танков в НАТО оказывается… (барабанная дробь!) снова у Польши! — 900 штук, из которых 128 Leopard 2A4 уже есть, еще 116 единиц будет поставлено до 2019 года, 240 танков РТ-91 (собственная модификация советского Т-72) и 416 все тех же Т-72 еще советских времен поставки, из которых более 250 находятся на складах резервного хранения. Они, конечно, мало похожи на аналогичные украинские, но все равно не стоит ожидать, что состояние хранящихся машин допускает: «заправил, загрузил снаряды и сходу в бой». У Великобритании вообще есть только 345 танков, из которых чуть более сотни в строю. И это еще ничего. К примеру, Бельгия от своих танков избавилась полностью. Они, видите ли, слишком сильно портили местную экологию.

Кстати, о Великобритании. В ноябре 2015 года Соединенное Королевство приняло базовый документ, на основе которого будет происходить все военное строительство до 2020 года включительно. Он называется «Стратегия национальной безопасности и обзор стратегической обороны и безопасности Великобритании». Крайне любопытная бумага. Из нее следует, что все угрозы Короне, по степени опасности, делятся на три категории. К первой, самой высокой, отнесены: терроризм (куда ж без него!), киберугрозы, международные военные конфликты, здоровье нации (например, пандемия гриппа) и крупные природные катаклизмы, в том числе глобальное потепление. Мне сложно понять, каким образом британская армия собирается защищать страну от таяния гренландских ледников, но эта опасность указана, как значительно более существенная, чем, скажем, атаки и давление на союзников Великобритании, а также атаки с применением ядерного, химического и биологического оружия, которые авторами документа отнесены только ко второй, по важности, категории. А самое смешное, что угроза вооруженного нападения на Великобританию, ее зарубежные территории и базы вообще указаны лишь в составе опасностей третьего уровня.

Иными словами, российская военная угроза, о которой британцы уже всем плешь проели, на самом деле военно-политическим руководством страны воспринимается столь же серьезно, как сбои в поставках энергоносителей и их ценовая нестабильность, также отнесенные к третьей категории опасности, в разы менее важной, чем грипп. Стоит ли удивляться, что фундаментальный документ Королевства предусматривает к 2020 году иметь в сухопутных силах всего 82 тыс. человек, а ВВС и ВМС, по сравнению с их нынешним уровнем, нарастить на целых 700 человек? Тут одно из двух: либо я чего-то важного в обеспечении обороноспособности страны не понимаю, либо, по мнению британских военных, ничего опаснее повышения уровня мирового океана Королевству в предстоящие 5 лет точно не угрожает, а все эти разговоры про страшных русских… ну… надо же чем-то отвлекать обывателей от реально насущных проблем!

Все вышеизложенное, безусловно, не означает шапкозакидательских настроений и расслабленности. Давно известно и неоднократно доказано исторически: у России во все времена существовали всего два надежных союзника — ее армия и ее флот, которые следует всемерно укреплять и совершенствовать. Тем не менее, все ныне популярные разговоры о наращивании Западом военной угрозы и, буквально со дня на день, неминуемости начала Третьей мировой войны, все же являются судорожной попыткой США выдать желаемое за действительное. Нет, будь у них такая возможность, они бы эту войну уже давно начали. Потому что Америка в настоящее время свое доминирующее положение в мире однозначно утрачивает. Причем, очевидность этого с каждым месяцем проступает все отчетливее. Но хотеть и мочь — две очень большие разницы.

Во время учений в Норвегии принимавший в них участие немецкий контингент досрочно снялся и поехал домой. Оказывается, отведенное командованием Бундесвера на них время закончилось, сверхурочные солдатам и офицерам казна платить отказалась. Доблестные «гансы» немедленно заявили: раз нет денег, то учений тоже нет. Самое забавное, что когда возмущенные немецкие журналисты потребовали от министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен объяснений, та совершенно искренне удивилась. А что тут такого? Да, бюджет кончился, так что военнослужащие все сделали правильно. Европейцы настолько отвыкли от самого понятия войны, что во время начала идущих сейчас совместных с финнами и шведами международных учений Baltops-2016 на юге Финляндии отмечались неоднократные случаи паники среди местного гражданского населения. Какие-то люди, с оружием, на кораблях, жуть. Ну, а история годовалого медведя, сорвавшего учения трех тысяч солдат финской военизированной бригады «Кайнуу» вообще смахивает на анекдот.

Впрочем, чему тут удивляться, если фактическая численность всех сил быстрого реагирования НАТО (Very High Readiness Joint Task Force) только к концу 2017 года должна достигнуть 3 тыс. человек, а все боевые подразделения Альянса в Европе фактически сводятся к многонациональным экспедиционным силами (Combined Joint Expeditionary Force) совокупной численностью в 10 тыс. человек. В том числе имеющих боевую составляющую из 12 батальонов: 2 от ФРГ, по одному от США, Великобритании, Бельгии, Канады, Венгрии, Норвегии, Нидерландов, Испании, Италии и Польши, роту от Люксембурга и взвод от Дании. И это все, чем располагает Североатлантический Альянс в настоящее время. По-моему, это даже на бумажного тигра не очень тянет. Разве что на очень маленького. К тому же сейчас он еще и прочно застрял в капкане собственного бахвальства. Напомню, только для обороны Прибалтики от «страшных русских» НАТО необходимо иметь 80 (!) батальонов.

Вот над этой проблемой министрам, генералам НАТО и лидерам стран — членов Альянса предстоит ломать голову в Варшаве в конце первой декады июля. Очень не простая задача, скажу я вам. Хотя… Меркель давеча как-то заикнулась насчет возможного решения. Мол, почему бы не попробовать набрать новые части из нелегальных мигрантов валом прущих в Германию из Ближнего Востока. В обмен на последующее гражданство. В конце концов, у французов ведь как-то получилось создать этот свой Иностранный легион. Вот только что-то мне подсказывает, что нынешние беженцы в Бундесвер не пойдут. Граждане Ливии или Афганистана, бежавшие от ИГИЛ (запрещена в России) в Европу за дармовым социальным пособием, в немецких «Леопардах» самоотверженно штурмующие Смоленск, чтобы не допустить взятия русскими Вильнюса и Риги — сюжет для лихой комедии, но не для блокбастера.