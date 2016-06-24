



Александр Горбаруков ИА REGNUM Реальная «децентрализация» для Украины

На Украине всегда любили прикрываться общественным мнением. Вот и на этот раз, одним из аргументов в пользу невыполнения «минских соглашений» является общественное мнение. Дескать, социологические опросы свидетельствуют о том, что большинство украинцев выступает против особого статуса Донбасса и очень негативно реагируют на возможность легализации ДНР и ЛНР в любом виде. Однако возникает вполне резонный вопрос, а что же предпринял Пётр Порошенко для изменения существующих настроений? Ведь когда лично ему что-то надо, украинские пропагандисты из штанов выпрыгнут и вобьют в головы людям любую идею. В отношении необходимости выполнения «минских соглашений» у них такой прыти не наблюдается.

Даже я знаю, при каких сокровенных словах украинское общество радикально поменяет свой взгляд на войну на Донбассе. Киев должен официально заявить, что в случае невыполнения всех пунктов «минских соглашений» существует угроза начала полномасштабного конфликта с Россией. Автоматически будут разорваны дипломатические отношения, прекратится транспортное сообщение, украинцам невозможно будет отправиться на шабашку к «агрессору» и переслать своим семьям честно заработанные рубли. На Украине будет проведена всеобщая мобилизация. Начнётся реальная война, и «российские террористические войска» будут обстреливать не сами себя (ныне Киев утверждает, что Донбасс обстреливают «российские террористы»), а Киев, Запорожье, Днепропетровск и Львов. Как вы думаете, сколько противников выполнения «минских соглашений» останется после такой информации на Украине — 5−10% упоротых националистов?! Думаю, даже меньше.

Украинские эксперты постоянно подчёркивают, что у Порошенко нет в Верховной раде 300 голосов для принятия соответствующих законов о децентрализации с особым статусом для ныне непризнанных республик. Можно допустить, что лично у Порошенко действительно нет 300 голосов, но ведь несложно провести с депутатами воспитательную работу. Неужели народные избранники внезапно стали принципиальными и честными? Если у Петра Алексеевича не хватает правильных слов и финансовых возможностей для приведения депутатов в чувство, то следует попросить европейских и американских партнёров. Они помогут.

И опять, даже я знаю, какие слова подействуют отрезвляюще на украинских депутатов. Каждый из них должен чётко понять, что если Рада не примет необходимые законы, то в ближайшее время будут проведены перевыборы, и состав депутатов изменится радикально. Некоторые персонажи не просто лишатся высокооплачиваемой и непыльной работы, а элементарно загремят на нары, благо всегда найдётся за что. Кроме того, олигархам, которые являются спонсорами практически всех политических проектов на Украине, должно быть доведено до сведения, что при отсутствии 300 голосов, Запад применит к ним те же самые санкции, которые могли быть применены к Януковичу в феврале 2014 года. Надеюсь, никто не сомневается в том, что после такого внушения депутаты примут правильное решение, а олигархи им в этом помогут?!

Впрочем, может быть препятствием для выполнения «минских соглашений» являются боевики националистических батальонов? Они действительно не хотят мира на Донбассе и регулярно об этом заявляют. Только боевики тоже люди. Они кем-то финансируются, кем-то курируются, и не только на Украине. Поэтому с ними можно договориться не только о полной поддержке «минских соглашений», но и том, чтобы Петру Миротворцу ничего за это не было. В том смысле, что никакого «майдана-3»… А ведь без США его точно не будет!

Уверен, что Киев в состоянии выполнить «минские соглашения» точно так же, как в безвыходной ситуации, сложившейся на фронте, смог их подписать. Необходимо лишь оказать соответствующее давление на всех «членов» украинского общества. Однако при всей миролюбивой риторике, ни Германия, ни Франция, ни США делать этого видимо не желают. Они ограничиваются традиционно бессмысленными заявлениями типа того, которое 22 июня сделала пресс-служба посольства США, подытоживая итоги визита в Киев помощника государственного секретаря Виктории Нуланд. «Американская сторона приветствовала твёрдую приверженность украинского руководства к полному выполнению минских договорённостей и подчеркнула, что санкции в отношении России должны оставаться в силе для продвижения этой цели», — говорится в сообщении посольства.

Так почему же киевские власти и их западные кураторы противятся восстановлению мира на Украине? Ведь, по сути, единственным принципиальным и весьма справедливым условием является устранение угрозы геноцида русского населения Донбасса. Киев просто должен дать твёрдые гарантии, что насилия не будет, а созданные отряды народной милиции (согласно примечаниям к «минским соглашениям») должны будут обеспечить «поддержание общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

На мой взгляд, проблема не только в том, что война является основанием для подавления любых протестных акций и оправданием нищенского положения украинцев. Настоящим украшением «минских соглашений» есть внешне безобидное примечание о «трансграничном сотрудничестве отдельных районов Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации». Судя по всему, за туманной формулировкой скрывается то, что Донбасс де-факто станет «неофициальным» членом Таможенного Союза с соответствующими финансово-экономическими выгодами для региона. В этом случае, на конкретном примере украинцы могут увидеть всю выгоду от Союза с Россией, при отсутствии таковой от мифической «евроинтеграции».

Нетрудно представить, что при восстановлении мирной жизни на Украине и остальные регионы потребуют себе аналогичных прав. После этого прозападный, русофобский и националистический проект «Ukraine» можно закрывать. Пожалуй, в первый раз в моей жизни «рынок» всё расставит на свои места, а не распихает по карманам ушлых проходимцев. Таким образом, нынешний украинский режим и стоящие за ним наши западные «партнёры» заинтересованы в срыве процесса мирного урегулирования на Донбассе. Единственное их желание выставить инициатором этого ЛДНР и Россию. Потому Киев саботирует процесс, тянет время и провоцирует ополчение Донбасса на возобновление боевых действий.