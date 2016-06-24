



Александр Горбаруков ИА REGNUM На их политическом языке это называется «Гаага»

Предстоящий разговор — как раз «в тему» вполне ожидавшегося провала российской сборной на ЕВРО-2016. В том смысле, что отказавшись от собственной модели организации спорта, в истории которого была и хоккейная «красная машина», и громкие, по-настоящему большие, успехи в том же футболе, мы сами себя поставили в чужой «хвост» и в нем поплелись. А ведь предупреждал великий Анатолий Владимирович Тарасов, что «учась у канадцев, неизбежно будем все время их догонять!». И потому пошел он другим, собственным путем. И все получилось.

Если кто-то думает, что спорт — не показатель, то он ошибается. В своей нынешней «профессиональной» ипостаси «шоу-бизнеса» спорт — это пилотный проект организации жизни в целом. Это — модель общества свободных от национальных привязанностей и границ «новых кочевников» или «номадов»; здесь я применяю терминологию крупного идеолога глобализма, бывшего директора-распорядителя ЕБРР Жака Аттали, который без устали, из книги в книгу, рисует нам именно эту перспективу «глобального человейника» (это уже термин Александра Зиновьева). То, что карьера отдельно взятого спортсмена сегодня никак не связана с командой, потому что команд в его жизни было много, в зависимости от размеров кошелька, — и есть глобалистская модель «индивидуализации», превращения человека из Образа и Подобия Божия в обезличенный «человеческий капитал», то есть расходный материал. И эта ущербная, убого-плебейская, унижающая Человека, модель поклонения «золотому тельцу» навязывается и распространяется повсеместно.

Что в спорте, то и в политике и в экономике. Приняв «рыночную» систему организации спорта, при которой сборная, как символ и спортивная честь страны, находится на периферии чиновных интересов, а внимание ей уделяется по «остаточному» принципу, ибо «бабки» делаются в клубах и преимущественно за счет легионеров, мы, по крайней мере в большинстве наиболее зрелищных и престижных игровых видов, оказались в глубокой…, виноват, в глубоком кризисе. В какой… (с позволения сказать) политической системе мы пребываем, скопировав Запад, при мысли о котором наши «властители дум» исходят соплями зависти, прилюдно демонстрируя собственный комплекс концептуальной и управленческой неполноценности, автору этих строк писать уже приходилось, повторяться не будем.

И плавно перейдем теперь… даже не к экономике, а к тому непропорционально большому вниманию, которое на прошедшем Петербургском экономическом форуме уделили Парижскому соглашению по климату, суетливо стараясь «конвертировать» торопливость его подписания в конкретные ликвидационные результаты. И в надежде сделать этот тренд необратимым.

Из выступлений российских участников форума на двух «панельных» дискуссиях — по «чистым технологиям» и по климату, заинтересовал разве что руководитель президентской администрации Сергей Иванов. (Здесь следует заметить, что просмотр указанных материалов может быть ограничен во времени: организаторы форума пообещали скоро перевести их в платный режим). Все остальные разочаровали так же ожидаемо, как и сборная во Франции.

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают следующие тезисы Иванова:

— о «заботе об окружающей среде как части корпоративного имиджа»;

— о «переходе на национальную модель зеленого развития»;

‑ и особенно о том, что «зеленые», экологические организации мира, действующие под «крышей» ЮНЕП (UNEP) — Программы ООН по окружающей среде, — это по сути спецоперативное «прикрытие для решения совершенно других, не связанных с экологией, задач».

У Иванова ясно просматривается следующая, вполне адекватная, логика: есть экология, перегруженная реальными и серьезными проблемами, а есть — игра в нее, не имеющая к настоящей экологии абсолютно никакого отношения. Ибо реальные экологические проблемы в ООН не решались, не решаются и никогда решаться не будут, это сфера компетенции региональных властей — не наднациональных, а уровня субъектов Российской Федерации, а также бизнеса. Федеральный уровень — это уже не экология, а контроль над регионами в этом вопросе. Все, что выше — натуральная игра. На словах в экологию, на деле — в те же самые пресловутые «бабки».

Никакого сравнения с Ивановым два других, отметившихся на «панелях» форума правительственных чиновника — министр природных ресурсов и экологии (МПР) Сергей Донской и замминистра экономического развития (МЭР) Николай Подгузов не выдерживают. И речь даже не о разногласиях между Старой площадью и Краснопресненской набережной, нет. Просто Иванов и эти двое — о разном; он — о проблемах жизни, а они — об их «рыночной» мистификации. Виноват, капитализации. Но не только. В обоих докладах, как по сценарию дополнявших друг друга, оказалось столько «деталей, в которых дьявол», что подтверждение получили самые «смелые» догадки противников Парижского соглашения. А именно: что в нем недостает не «чего-то» важного, а натурально нет ничего вообще. Кроме безудержного желания торговать, торговать и еще раз торговать, неважно как, неважно с кем, неважно чем, пусть даже и национальными интересами. Ведь если другие чем-то торгуют, то какая разница, что это «воздух»; «мы-то что, «рыжие» что ли, почему не торгуем?», — таков неоспоримый подтекст выступления обоих «героев». Ведь еще Маркс справедливо указывал, что при трехстах процентах прибыли нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради их получения. А здесь, во-первых, не 300, а все 3 тыс. процентов маячат и, во-вторых, это ведь не производственная «прибыль», а натуральная манипуляционная халява. Без никаких технологических открытий и технических обоснований, без инфраструктурных и иных вложений и, разумеется, без всякой ответственности за дешевый и непрофессиональный «базар».

Да и вообще без предмета торговли. И чтобы характеризовать это «действо», как нельзя лучше подходит сюжет сказки Джанни Родари «Чиполлино», в которой сановный «лимон», решив еще раз обобрать простых «овощей» (лексика-то какая «актуальная»!), объявляет им «высочайшее» решение о новых налогах. «На дождь — 100 лир, на сильный дождь — 200 лир, на дождь с громом и молнией — 300 лир!».

Ладно, можно понять американцев, которые придумали, заказали и навязали остальным этот экологический «цирк». У них только официально признанный госдолг — свыше 17 трлн «зеленой туалетной бумаги», фактический же давно зашкалил за 35 трлн. Им с этим что-то нужно делать: поиграть в «мирный хаос» или начинать «большую войну» и если последнее, то где — в Европе или в АТР — они еще не решили. Планету же иначе на «бабки» никак не «кинешь». А пока решение «созревает», они с помощью «климатического воздуха» пускают в оборот море напечатанных долларов, искусственно повышая на них спрос и продлевая валюте Федрезерва жизнь.

Но это американцы. А наши-то чиновники от власти куда лезут? Им-то этот «праздник жизни» — с какой такой стороны? Или все-таки он их касается — по «остаточно-колониальному» принципу «курочки, которая по зернышку…»? И тем сыта?

Итак, первым, что со свойственной ему «бизнес-основательностью» озвучил министр Донской, оказался тезис о том, что «запас экологической прочности» у России таков, что… Вы думаете, что «России эти наперсточные игры не нужны», он сказал? Как бы не так! «Запас прочности» министру дает — ему дает, а не нам с вами, читатель, разумеется, — «право» на «свою модель зеленой («низкоуглеродной») экономики». (Это, понимаете ли, в стране, где две трети территории находятся в зоне с отрицательной среднегодовой температурой», где за Уралом отсутствует газовая и исчерпаны возможности гидроэнерго-инфраструктуры, а одна АЭС при такой сейсмичности стоимостью «потянет» на три).

Ну и что же это за «модель»? Из чего она?

Во-первых, из «энергоэффективности» — «снижения удельных показателей расхода энергоресурсов на единицу ВВП», — рапортует Донской.

Во-вторых — и это особенно интересно, поскольку министр седлает любимого «бизнес-конька» — из вновь создаваемого «рынка экосистемных услуг».

И что это такое, он, понятное дело, не разъяснил. Не стал этого делать видимо потому, что понял: проговорился в режиме online прямо по Фрейду. Уточним, о чем проговорился. Затраты на экологию в России, утверждает Донской, составляют «всего лишь» 0,8% ВВП, что, по его словам, значительно ниже, чем в Европейском союзе, участники которого несут расходы в размере 1,5−2,5% ВВП. И нам-де нужно это срочно компенсировать повышением наших расходов…

Но нужно ли?

Очень сомневаюсь. Во-первых, повторяюсь, чтобы зафиксировать важнейший вывод, безоговорочно очевидный всем специалистам, не имеющим в «экологическом» вопросе личных интересов и не встроенным в международный идеологический, политический и/или коррупционный контекст. Проблемы экологии проявляют себя не в целом по стране, а прежде всего локально, в конкретных местностях — мегаполисах, вокруг крупных предприятий определенных отраслей промышленности и т.д. Каждый хорошо знает это по себе. Поэтому когда тот или иной чиновник или олигарх, подобно Донскому или Дерипаске, начинает спекулировать на «глобальной» стороне этого вопроса и «заливать» про «отсутствие заслонок» между странами и что потому «надо всем вместе», это — откровенное лукавство. Ни «всем вместе» не нужно — у каждого своя «фишка», ни тем более «всем одинаково». Потому, что:

Во-вторых, Россия имеет баланс между промышленными выбросами и поглощением CO2 своей природной средой 1: 4,5. То есть поглощает намного больше, чем выбрасывает. В отличие от Европы, где соотношение практически прямо противоположное: 4: 1 (это в среднем по европейской «больнице»; в разных странах по-разному). И это на Петербургском форуме как нельзя лучше показал «коллега» Донского по правительству Подгузов, который «разобрал» эту коллизию на примере Великобритании. У этой страны-де 11% экспорта составляет нефть Северного моря, но в структуре ВВП эти 11% — всего лишь 2,4%.

Ясно для начала, что Подгузов либо беззастенчиво смешивает понятия, либо много лучшего оставляет желать уровень его профессиональной компетенции. Взаимосвязь этих двух цифр — 11% и 2,4% — никакая. Судить по ним можно только о том, что параллельно сырьевой составляющей в экономике Туманного Альбиона имеется и другая, обрабатывающая. И что она неслаба. Ничего большего, если оставаться в рамках здравого смысла.

Однако Подгузов, тем не менее, удивительным образом находит эту «связь», попутно «подставляя» Донского. И не моргнув глазом, констатирует («в огороде бузина, а в Киеве — дядька»), что у нас энергоемкость ВВП в 2,4 раза выше, чем у «развитых» стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2,5 раза больше среднего мирового… И (внимание!) в полтора раза выше, чем в Канаде.

Не так важно, что общее в этих рассуждениях — только цифра 2,4, которой, по-видимому придается непостижимый для «профанов» высший, мистический смысл. Куда существеннее другое. Глава МПР Донской не раз и не два прилюдно утверждал, что поглотительный ресурс российских территорий составляет не 11,2 млрд тонн эквивалента CO2 (т CO2-экв.), как вытекает из трудов таких признанных специалистов, как В.М. Болдырев, В.И. Лукьяненко и др., а всего лишь жалкие 0,8 млрд тонн. И при объеме российских промышленных выбросов в 2,4 (опять эта цифра) млрд тонн, мы, следовательно, по Донскому, покрываем всей своей территорией только 36% собственных же выбросов. То есть пользуемся «чужим» экологическим ресурсом (интересно бы узнать, чьим?) и являемся страной-загрязнителем, которая поэтому должна не спорить, а наклонив голову, сокращать, сокращать и сокращать парниковые выбросы. До тех пор, пока не засокращает себя «до ручки» и «в доску». И не уничтожит собственную обрабатывающую промышленность. Точнее, те ее остатки, что уцелели в кампании социально-экономического геноцида, устроенного в 90-е годы «гайдаромиегокомандой».

Пытаясь убедить себя и окружающих в якобы «отставании» России по части экологии, Подгузов посылает Донскому «пламенный привет», выбалтывая, видимо не со зла, а нечаянно, что, оказывается мы «хуже» ОЭСР в целом в 2,4 раза, а отдельно взятой Канады — всего лишь в 1,5. Это что же получается? Канада тоже вся такая вот донельзя «отсталая»?

Все встает на свои места, если мы вспомним, что канадский баланс между вредными выбросами промышленности и поглощением их природной средой, как и у России, положительный. Таких стран в мире всего несколько, и Канада — среди них, хотя и в этом списке Россия — далеко впереди всех. Стало быть, канадцы не отстают, а просто поддерживают свое превышение поглощения над выбросами, не «надрываясь» на этой ниве, как Европа. Европейцы правда тоже не очень «надорвались»: траты на экологию они окупают стократ, навязывая окружающим под видом международных природоохранных соглашений продукцию собственного экопрома, которую в противном случае некуда будет девать. Но это — другая тема. Для нас же главное, что Подгузов по сути прилюдно разоблачил Донского в «наведении тени на плетень». Ведь и Россия, которая тратит на экологию меньше Канады, как и Канада — меньше ЕС, стало быть имеет на это право как экологический донор. И «статистика» Донского про 0,8 млрд тонн CO2 российского поглощения — никакая не статистика, а прямой обман общественности. Лично я уверен, что обманывает он сознательно и преднамеренно, ибо именно этого требуют государственные и корпоративные интересы наших «партнерствующих» «пиндо-загрязнителей». Чтобы заставлять Россию с помощью таких вот министров и таких вот замов и дальше бесплатно, на основе «благотворительности», обслуживать их гигантские выбросы своим сверхгигантским поглотительным ресурсом.

Не «своим», конечно же, а российским, общенародным. Но это для проформы: ресурс они давно «приХватизировали», а на народ им глубоко наплевать еще с Ельцина и Гайдара.

Другая сторона этого же вопроса. Верноподданнически следуя за Донским, Подгузов выдает еще один перл: оказывается, нам нужно срочно, в ближайшие 20 лет, проинвестировать лоббируемые его министерством проекты на сумму в 120 млрд евро, по 6 млрд в год. «Это всего 2−3% от годовых инвестиций», — оправдывается замминистра, утверждая, что «это не так много».

Уровень познаний и широта его политического кругозора наверное таковы, что он вместе с министрами Донским и, надо полагать, Улюкаевым, в упор не видит:

— ни сгущающихся туч на горизонте мировой геополитической обстановки, которые грозят разразиться «большой войной» во вполне обозримой, а не заоблачной перспективе;

— ни сирийской войны, которая в ближайшие недели, судя по настроениям в американской элитной «тусовке», обещает обернуться к такому конфликту запалом или детонатором;

— ни состояния бюджета, вынужденного «разрываться» между оборонкой, поддержкой мирных отраслей, стратегическими инфраструктурными проектами и социальными программами…

Ничего этого он не видит и видеть не хочет, гори оно все ясным огнем, кроме экологии! Спроси его — он как Кудрин с Титовым (этот коллективный «мальчиш-плохиш») потребовал бы от президента «снизить геополитическую напряженность», сдав Крым и Донбасс. Поэтому он — за стратегию «низкоуглеродного» развития. Как ему сказали — за то и он. Должность с «кормушкой» важнее любых принципов. И ничего круче экологии у него (и у нас, как ему кажется) нет, и быть не может. Из советского анекдота про новоиспеченного кандидата наук:

— Скажите, есть польза от вашей кандидатской?

— Конечно, я же кандидат!

Специалисту по ежикам про зайчиков ничего не рассказывали. Как и про лесную экосистему с ее балансами. Он что видит источником полномочий в своем ведомстве — о том и судачит. Так сказать, воплощенная издержка Болонской системы с ее дифференциацией «квалифицированных потребителей»…

Донской хотя бы на своей «панели» не темнил: прямо сказал, что единственный стимул такой антипромышленной и антинациональной экологической политики — административный ресурс. Коню на смех: чтобы на «рынке экосистемных услуг» успешно торговалось воздухом, оказывается, нужно всех заставлять это делать. Иначе они, глупенькие, своей выгоды не разумеют. Сформировать «зеленые стандарты» предлагает министр, надо полагать, европейские, иначе как «евродрузьям» потрафить? Кому нужен будет их экохлам?

И вот анонсируется в Питере «Концепция перехода Российской Федерации к зеленой экономике». Мало кто помнит, но в 1996 году такая «концепция» уже появлялась — под видом подписанной Ельциным в «день дурака», 1 апреля, «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». Та концепция бесславно сгинула, а сегодня вот, как видим, ее реанимируют и даже реинкарнируют. А знаете, читатель, о чем было в ельцинской концепции? О том, что территории крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока вообще развивать и даже осваивать не нужно, ибо они (цитирую) — «резерв устойчивости глобальной биосферы». То есть заначка для упомянутых «пиндо-партнеров» на «после России».

Ну и как в этом свете выглядит известное предложение вице-премьера и полпреда Трутнева по «безуглеродной» зоне на Дальнем Востоке? Разве не видно, что окопавшаяся в правительстве либероидная шайка-лейка натурально сгоняет людей с Земли, готовя ее под будущую колонизацию? Не сам ли Гайдар в 1992 году во Владивостоке, отчеркнув на карте региона линию по широте Комсомольска-на-Амуре, произнес сакраментальное: «Севернее — только вахтовым методом!».

Еще, по мнению Донского, для внедрения «зеленой экономики» нужно «нагнуть» крупные госкомпании и корпорации, заставив их в обход рыночной конъюнктуры осуществлять закупки по принципу экологической ответственности и т.п.

Парадокс: с одной стороны, либералы правительственного экономического блока, сколько себя помнят, еще со времен Чубайса, на госмонополии всегда нападали и требовали их «разукрупнения». Или, по-черномырдински, «раздербанивания». С другой, именно в них они сегодня ищут «палочку-выручалочку» своим поистине кровожадным планам обнуления отечественной промышленности. Вот и натравливают газовиков на угольщиков, угольщиков на нефтяников, на них всех разом — прикормленных западными грантами «экологов», в массовом порядке закупают экологически «отстойные», чуть ли не XIX века, японские мусорные заводы, прикрываясь аферой под названием «НДТ» — «наилучшие доступные технологии». Разделяй — и властвуй. Любимая британская практика, которую наши либеральные «ученые яйцеголовые мужи» всосали вместе с «молоком» тех же грантов от «технологов» из Массачусетса и «ватиканствующих» банкиров из «Сантандера». Деньги-то, как известно, не пахнут! А «караван» идет себе — к обрыву пропасти. И ни у кого в этом караване, кроме ведущих его «козлов-провокаторов», парашютов за спиной нет.

Но сколько веревочке ни виться — конец все равно будет. С началом уже открытых военных приготовлений США и НАТО становится ясно, что конец этот — не за горами. Только вот возникает вопрос: в состоянии ли страна с ТАКОЙ элитой, точнее, с преобладанием во власти компрадорской либеральной «элитной группы», успешно противостоять серьезной внешней агрессии?

Для чистоты эксперимента представьте себе, что в июне 1941 года Советское правительство возглавлял бы не И.В. Сталин, а Медведев или Греф с Набиуллиной?

Представили? Ну и что делать будем?