Стоит ли убирать из паспортов «пятую графу»? Могут ли «некыргызы» захватить республику? Нужно ли контролировать этнический состав граждан, не допуская представителей нетитульных наций к власти? Что стоит за желанием депутатов внести поправки в закон о СМИ? Эти вопросы стали наиболее обсуждаемыми в СМИ на прошлой неделе.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Перья кончились

«Получившие паспорт «киргизстанцы» сядут киргизам на шею»

На минувшей неделе практически все СМИ Киргизии обратили внимание на намерение Государственной регистрационной службы убрать из паспортов нового образца графу «национальность».

Озвученные в СМИ мнения по поводу исчезновения «пятой графы» оказались диаметрально противоположными: часть политиков и общества восприняли эту инициативу положительно, посчитав, что это позволит укрепить единство и согласие в стране, другая — как провокацию и попытку лишить их возможности продемонстрировать патриотизм.

Один из руководителей партии «Конгресс народов Кыргызстана» Таалайбек Джумадылов заявил, что чиновники предложением отменить графу «национальность» в паспорте открывают ящик Пандоры.

«Предложение отменить эту графу может расколоть общество на два лагеря: под данным предлогом могут активизироваться националисты, с другой — могут выйти апологеты так называемых либеральных ценностей», — пояснило интернет-издание ИА «24.kg».

Опрос, проведенный газетой «Вечерний Бишкек», показал, что многие граждане не видят в отсутствии сведений о национальности в своем паспорте ни хорошего, ни плохого, мнения остальных разделились: «Кто-то считает, что отмена пятой графы отрицательно скажется на истории и корнях каждой нации. Часть считает такое новшество полезным. Опрошенные сказали, что такой шаг сплотит киргизстанцев, ведь в первую очередь все мы живем в одной стране, и не стоит делить народ на национальности».

Правозащитница Рита Карасартова в интервью «Focus.kg» отметила, что указание национальной принадлежности в паспорте — «наследие прошлой эпохи».

«Мир сейчас развивается, цивилизация движется к прогрессу. Мы не можем сохранить киргизскую нацию исключительно прописыванием в паспорте. Пусть те, кто сегодня выступают против нового образца паспорта, делают практические успехи, чтобы прославить киргизов в целях сохранения нации. Почему проживающим в Киргизии представителям других национальностей не гордиться тем, что они киргизстанцы? Мы сами отделяемся. Нам надо доказывать свою национальную принадлежность не указанием в паспорте, а делами», — цитирует активистку издание.

«Knews» приводит слова профессора Киргизско-Турецкого университета «Манас» Алмаза Акматалиева о том, что «обеспокоенность некоторых граждан, что если убрать из паспорта графу «национальность», исчезнет и нация — напрасная».

«Национальность каждого человека ощущается. Тем более по Конституции заложено, что человек добровольно и самостоятельно определяет свою этническую принадлежность. В принципе, родители могут написать в документе ребенка абсолютно другую нацию. А доводы о том, что нация исчезнет и так далее, не соответствуют действительности», — считает он.

Как отметил сайт «Zanoza.kg», категорически против исключения графы «национальность» высказался депутат парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев: «Это очень важный вопрос. Когда и кто принял такое решение? Кто утверждал образцы? Кто решил изменить то, что я киргиз? Это большой политический вопрос».

Газета «Фабула» высказала опасения, что данная инициатива может привести к тому, что «китайцы, усилившие взаимосвязи с нашими гражданами, слабыми в экономическом отношении, нуждающимися в социальной опеке, кое-как выживающими, а также узбеки, окончательно иссохшие от кровавого режима Каримова, могут скопом переселиться в Киргизию».

«Надо контролировать граждан страны: кто есть кто, каково их происхождение, болеют ли за киргизов или любители свободы?! Или как во времена Курманбека Бакиева выставим на центральной площади сплошь памятники калмакских героев? Или пускай Киргизией руководят смешанные представители разных наций и проводят политику?! Вот почему ради будущего титульной нации, целостности омытой кровью предков и сохранившейся Киргизии, киргизская власть должна отозвать назад свое намерение совершить опасный шаг», — подчеркнуло издание, известное своими националистическим текстами, пишущее на киргизском языке.

Еще более категорично по поводу возможного исключения «пятой графы» высказался тележурналист Нурдин Мотуев на страницах газеты «Майдан.kg». Задавшись вопросом «как мы можем доверить будущее страны «киргизстанцу»?», он напомнил о «тихой китайской экспансии» и «незаметно растущем числе индусов, которых заинтересовал чудесный климат Киргизии».

«В то же время дунгане, уйгуры, корейцы уже подкрепили свое экономическое положение. Дунгане из села Искра вблизи Канта временами «шумят», это тревожный звонок для нашей национальной безопасности. Если они получат паспорт, в котором будет указано, что они «киргизстанцы», то они добьются своего, сядут нам на шею. А об узбеках умолчу. Наоборот, нужно сделать так, чтобы во всех паспортах писали «киргиз». … Нужно руководствоваться национальными интересами, перестать оглядываться по сторонам, смело принимать решения, соответствующие интересам киргизов», — заявил он.

Страсти вокруг возможного исчезновения графы «национальность» из киргизских паспортов нового образца несколько поутихли после того, как Государственная регистрационная служба проинформировала граждан, что данные о месте проживания, семейном положении и национальности будут содержаться в электронном чипе, который будет встроен в этот документ.

Камень преткновения киргизской прессы

Группа депутатов Киргизии предложила внести изменения в закон «О средствах массовой информации». Свою инициативу народные избранники объясняют желанием обезопасить информационное пространство страны за счет введения ряда новых правил, касающихся деятельности местных масс-медиа.

Предлагаемые нововведения были встречены критикой. Недовольство вызвали несколько пунктов законопроекта, в том числе касающиеся состава учредителей СМИ. Согласно задумке, участие иностранцев в местных телекомпаниях допустимо при условии, что их доля в уставном капитале издания не превысит 20%. В противном случае необходима будет перерегистрация либо ликвидация СМИ.

Массовую, хорошо организованную протестную компанию устроила часть местных неправительственных организаций, гражданских активистов, а также некоторые СМИ. Желая предотвратить принятие поправок, протестующие провели серию круглых столов, собрали подписи, встретились с рядом депутатов, настоятельно рекомендуя голосовать против.

Протестующие увидели в документе угрозу для свободы слова в Киргизии. По их мнению, предложенные депутатами поправки в закон «О СМИ» в первую очередь бьют по киргизскому филиалу американского радио «Свобода» — «Азаттык».

«В закрытии «Азаттыка» были заинтересованы и Акаев, и Бакиев (экс-президенты Киргизии, свергнутые в результате госпереворотов в 2005 и 2010 года — прим. ИА REGNUM). Но они не решились подготовить подобный законопроект, подписать и закрыть, не хватило решимости. Не пошли на такой шаг, опасаясь вызвать гнев народа. Сейчас на это идет партия СДПК, я не могу понять, кому это пришло в голову, по какой причине это произошло. … Мы лидируем по устремленности к свободе. Есть демократическое мировоззрение. «Азаттык» внес большой вклад в изменение сознания общества, в революцию», — цитирует депутата Алмамбета Шыкмаматова сам «Азаттык».

Издание «Zanoza.kg» сообщило о том, что местные правозащитники написали открытое обращение к парламенту с требованием отозвать проект с поправками в закон «О средствах массовой информации». Активисты считают, что, «прикрываясь интересами «информационной безопасности», депутаты снова копируют российские законы, чтобы удушить демократию в Киргизии».

«В новейшей истории Киргизии каждая беглая власть перед своим крахом пыталась закрыть «Азаттык» под разными предлогами. «Азаттык» стал частью жизни каждого гражданина, каждой семьи, неотделимой частью свободы в Киргизии. Призываем депутатов работать в интересах народа и прекратить иезуитские игры по сужению киргизскоязычного информационного пространства в угоду чужим интересам», — говорится в обращении.

Газета «ПолитКлиника» привела мнение экс-депутата Омурбека Абдрахманова о том, что этим законом «ничего не изменить, потому что около 100 телеканалов России не регистрируются у нас, а отравляют киргизский народ сплошной ложью».

«Мы платим из бюджета деньги на их «Первый канал», канал «Мир». Этот законопроект считается выдумкой депутатов, не понимающих значения вопроса. По-моему, наверное, это задумано только для закрытия «Азаттыка». А россияне просто запишут, зарегистрируют на местных русских и продолжат работать. … Для защиты безопасности надо закрыть трансляцию в Киргизии некоторых ТВ, которые пропагандой манипулируют мозгами народа», — утверждает известный своей нелюбовью к России политик.

В свою очередь газета «Эгемен» отметила, что «НПОшники и оппозиционные журналисты делают из мухи слона, поскольку они или не разобрались в сути этого законопроекта, или намеренно делают вид, что не понимают, вводя общество в заблуждение»: «Ищущие любой предлог для придирок представители неправительственных организаций начали действовать против принятия этого законопроекта. По их мнению, в случае принятия этого закона он главным образом будет создавать угрозу радио «Азаттык». Во-первых, у радио «Азаттык» нет собственного телеканала. Передачи «Азаттыка» выходят в телеэфир на каналах страны за соответствующую плату. Указанный законопроект не имеет ни малейшего отношения к указанному радио».

Один из авторов законопроекта, депутат Кожобек Рысбаев в защиту своей инициативы заявил, что она никоим образом не направлена против «Азаттыка», пишет проправительственное издание «Focus.kg»: «Азаттык» не враг народа, чтобы затыкать ему рот. Это надо правильно понять. Но указанное радио работает в Киргизии, значит должно подчиняться нашим законам. Действие закона о СМИ должно распространяться на всех одинаково».

Также парламентарий подчеркнул, что «депутаты не хотят, чтобы «Азаттык» ушел», поэтому ими было принято решение пересмотреть некоторые пункты предложенного законопроекта. Как сообщило ИА «K-news», Кожобек Рысбаев уточнил, что после доработки в документе предполагается указать, что граждане и юридические лица Киргизии должны владеть не менее 65% акций (долей) телевизионного вещателя.

«А у иностранцев пусть будет не более 35%. То есть чтобы управляли киргизстанцы, но иностранные партнеры могли защитить свои инвестиции с помощью «блокирующего» пакета акций», — пояснил Кожобек Рыспаев и добавил, что «газет и радио, в том числе «Азаттыка», данные поправки в закон «О СМИ» не касаются».

Подводя итог, Кожобек Рысбаев констатировал, что некоторые террористы, а также поддерживающие их граждане и организации могут быть очень богаты, что позволяет им легко приобрести в собственность практически любой из уже существующих телеканалов Киргизии или учредить новый.

«Все мы говорим о силе информации. Говорим об информационных войнах. В проекте закона речь идет только о телевидении, потому что на сегодня это самая большая сила. Согласно социологическим опросам, доля влияния телевидения до сих пор высока — свыше 90%. Наш законопроект направлен исключительно на защиту национальных интересов Киргизии», — цитирует народного избранника государственное информационное агентство «Кабар».