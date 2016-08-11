



Иван Шилов ИА REGNUM

«Исламский центр в Нью-Йорке заявил, что стрелок из Орландо Омар Матин находился в группе (примерно 80 человек), которая посетила Саудовскую Аравию в 2012 году в рамках ежегодного паломничества», — написал 16 июня The Wall Street Journal.

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Подобные «вбросы» совпали с визитом в США Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда — заместителя наследного принца Саудовской Аравии, сына короля Салмана, второго заместителя премьер-министра и министра обороны (самый молодой министр обороны в мире), председателя совета по экономическим вопросам и развитию страны. «22 июня Мохаммед бин Салман встретился с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Его визит — очевидная попытка урегулировать спор, связанный с обвинениями в адрес Эр-Рияда из-за чрезмерного давления на ООН и отказа платить взносы в бюджет организации. 17 июня в Белом доме принц встречался с президентом США Бараком Обамой. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил на пресс-конференции, что встреча прошла положительно: внимание было сосредоточено на стратегии и путях сближения между двумя странами», — пишет издание Al-Monitor.

«Салман Аль Сауд завершает почти двухнедельную поездку в США, где он также встретился с министром финансов США Джейкобом Лью, министром торговли Пенни Прицкер, с директором национального экономического совета США Джеффом Зиенцом, госсекретарем США Джоном Керри, министром обороны США Эштоном Картером, главой ЦРУ Джоном Бреннаном. Принц также провел переговоры с чиновниками из Торговой палаты и представителями американских компаний: главой Microsoft Сатьей Наделлой и топ-менеджерами Cisco Systems — он подписал меморандум «О взаимопонимании» с Microsoft и Cisco Systems, согласно которому компании обещают помочь развивать технологии в Саудовской Аравии», — пишет агентство Bloomberg.

«Это трудный год для семидесятилетнего союза США и Саудовской Аравии: с яростью Эр-Рияда по поводу ядерной сделки с Ираном, комментариями президента США Барака Обамы по поводу «союзников-безбилетников», саудовской угрозой продать казначейские облигации США на $ 750 млрд и заголовками на первых страницах СМИ США, называющих саудовцев «сливками королевских отбросов».

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Сейчас саудовский заместитель кронпринца прибывает в США, чтобы донести примерно такую мысль: вам, может, больше не нравится наша страна или больше не нужна наша нефть, но королевство — это большая возможность для инвестиций.

Мохамед бин Салман — дерзкий, амбициозный и сильный 30-летний сын короля. Он продвигает идею более глубокого экономического взаимодействия между двумя странами и предпринимает необычные шаги для установления диалога и совместной повестки дня помимо переговоров в Вашингтоне с представителями администрации. Он планирует встречи на Уолл-стрит в Нью-Йорке и в Силиконовой долине, в Калифорнии, пытается привлечь инвестиции.

Визит проходит всего через неделю после того, как королевство представило смелые и, по мнению некоторых экспертов, нереальные планы превратить основанную еще недавно на нефти экономику страны в экономику с акцентом на частном секторе. Благодаря Национальному плану трансформации экономики, получившему название «Видение 2030», глава королевства планирует диверсифицировать источники дохода, сократить безработицу, поощрять исламский туризм и расширить оборонную промышленность страны.

Этот год обещает стать годом быстрых перемен внутри королевства, он ознаменовался восшествием на престол короля Салмана в январе 2015 года и несколькими перестановками внутри кабинета. Было много спекуляций и дворцовых интриг, угрожавших стабильности королевства.

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В интервью The Financial Times Мохаммед Альяхья, консультант по СА, говорит, что новый курс, «вместе с другими недавними событиями, не следует рассматривать как свидетельство того, что государство теряет свой путь, а скорее как признак того, что страна находится на пороге трансформации».

Что касается сделки с Ираном, молодой принц, похоже, пытается доказать США, что Саудовская Аравия — не «безбилетный пассажир», и что у нее есть, что предложить, да и вообще — это лучшая страна, на которую можно сделать ставку в регионе.

Американские чиновники иногда бросают фразы о том, что они считают, что (в долгосрочной перспективе) Иран — более естественный союзник США, чем консервативная Саудовская монархия или, по крайней мере, что у него больше шансов для развития демократии.

Ядерная сделка прошлого лета также рассматривалась как способ расширения возможностей для реформации Ирана. Забавно, что абсолютную монархию, которая сейчас пытается провести быструю программу реформ, стимулирует не только очевидная необходимость, но и желание опередить своего давнего соперника.

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В регионе, который подвергается потрясениям, Саудовская Аравия остается ключевым игроком и единственной арабской страной — мощной региональной державой, даже несмотря на то, что падение цен на нефть заставило королевство урезать щедрую поддержку друзей и союзников и снизило ее влияние.

Египет погружен в свои внутренние политические и экономические проблемы, в борьбу против боевиков повстанческого движения на Синае. Сирию вытеснили на поле боя, влияние Ирана выросло. Саудовская Аравия противостоит Ирану в военном и экономическом отношении, пытаясь загнать Иран обратно в то положение, в котором он находился до ядерной сделки с США и отмены санкций.

Внешняя политика королевства становится все более активной, с разрушительными последствиями для соседнего Йемена, в котором, как утверждает Саудовская коалиция, Иран поддерживает повстанцев из племени Хути. В прошлом году Саудовская Аравия стала крупнейшим в мире скупщиком оружия. Президент Обама может произносить резкие слова против саудовцев, но его действия говорят об обратном. В 2010 году с согласия администрации Обамы США продали СА оружия на сумму около $ 60 млрд. С тех пор администрация заключила сделки на сумму $ 48 млрд — в три раза больше, чем при администрации Джорджа Буша-младшего.

В войне в Йемене погибли по меньшей мере 6200 мирных жителей и получили ранения десятки тысяч йеменцев; 2,4 миллиона человек были эвакуированы с мест боевых действий.

Существует мало вопросов, по которым демократы и республиканцы согласны, но среди них однозначная критика королевства. Они постоянно напоминают о том, что большинство налетчиков во время 9/11 были не из Ирана, а из Саудовской Аравии. А Сенат США принял законопроект, позволяющий подавать в суд на правительство Саудовской Аравии по обвинению в причастности к 9/11.

Комментатор Николас Кристоф из NewYorkTimes писал, что «Саудовская Аравия — пособник исламского экстремизма и нетерпимости во всем мире. Если вы хотите остановить взрывы в Брюсселе или Сан-Бернардино нужно прекратить подстрекательства со стороны Саудовской Аравии и других стран Персидского залива».

После этого Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что Саудовская Аравия оказывала на него давление, требуя вычеркнуть страну из черного списка, в который страна была внесена после гибели детей в Йемене в ходе войны, которую США негласно поддерживает. Эр-Рияд пригрозил полностью прекратить финансирование ООН и издать против него фетву, что вызвало возмущение со стороны международных правозащитных организаций», — пишет BBC.

Если королевству пришлось урезать свою «чековую дипломатию» из-за снижения цены на нефть, у него все еще остается вариант: представить остатки своего благополучия как один из инструментов политического давления и рекламировать свои планы реформ, делая акцент на том, что кроме нефти Саудовской Аравии есть еще что предложить миру. Но для этого Саудовской Аравии и другим странам Востока придется, скорее всего, пойти и на идеологические уступки.

«Вскоре после Орландо, генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Эль-Араби выступил с заявлением, осуждающим нападение. Представитель суннитского института Аль-Азхар (наиболее престижный мусульманский духовный университет в мире) также выступил с заявлением, и подчеркнул, что незаконное убийство любого человека строго запрещено в исламском писании. Он призвал к международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, также спикер Аль-Азхара выразил опасения в связи с использованием террористического акта как повода, чтобы и далее порочить мусульман, живущих на Западе. К Лиге арабских государств и Аль-Азхару присоединились Афганистан, Египет, Саудовская Аравия, Катар, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Турция.

Трагическое событие произвело уникальный резонанс среди государств (за исключением Турции), где гомосексуалисты преследуется. Некоторые западные критики расценили эти высказывания как лицемерие, особенно в свете разгона Турцией парада в прошлом году, и продолжающегося преследования ЛГБТ представителей в Египте, а также внезапное учреждение в Кувейте статьи 198 УК в 2007 году, которая привела к широкому распространению преследования индивидов «имитирующих противоположный пол».

Неожиданные заявления были сделаны в основном национальными государствами (и исламскими авторитетными органами), которые до сих пор осуждают гомосексуализм и запрещают его на законодательном уровне, иногда даже вынося смертный приговор. Недавние заявления, однако, ясно определяют жертв резни в Орландо, как людей, «заслуживающих жизни». И именно теперь международному сообществу не мешало бы оказать давление на эти страны и потребовать декриминализировать геев, воспользовавшись моментом «кажущейся трезвости», — пишет TheWashingtonPost.

«Египет на данный момент — наиболее сложный пример активного преследования геев. В мае 2001 года в Каире 52 человека были арестованы и преданы суду только за то, что посетили Queen Boat — ночной клуб для геев, пришвартованный на реке Нил. Это положило начало массовых арестов. Истории полицейского насилия и пыток в местах лишения свободы над геями даже не замалчиваются.

В апреле этого года 11 человек были приговорены к 12 годам лишения свободы за использование социальных медиа для организации свиданий в среде геев. Их обвинили в «общественном разврате» — преступлении, унаследованном еще от времен британского мандата, в соответствии с которым геев привлекали к ответственности, потому что гей-поведение не было указано в уголовном кодексе. Достоверных данных о том, как часто применялась смертная казнь за гомосексуальные отношения между совершеннолетними в Иране и Саудовской Аравии нет. Нет информации о смертной казни для подобных категорий граждан в Катаре.

В 2012 году доклад Организации Объединенных Наций о дискриминации ЛГБТ, обратил внимание различных международных органов по правам человека на очевидную связь между наличием уголовных кодексов, которые запрещают гомосексуализм, и ухудшения качества жизни тех, на кого они нацелены. Страны, которые выступили с заявлениями, осуждающими массовое убийство в Орландо — это те же страны, которые осуществляют главный «вклад» в проблему ЛГБТ в мире. Это поведение необходимо осудить, и добиться отмены этих законов под международным давлением», — пишет TheWashingtonPost.

«Организация Объединенных Наций уже отдаляет государства, которые не разделяют систему ценностей западного международного права. Понятно, что такие понятия, как неприкосновенность частной жизни, индивидуальной свободы, сексуальности, сексуальной ориентации или половой идентичности не могут быть легко переведены в другой культурный контекст и не могут быть актуальными в не западных культурах. Кроме того, такие ярлыки, используемые для обозначения гендерных и сексуальных меньшинств, как «ЛГБТ», могут не учитывать культурные различия в гендерных и сексуальных практиках по всему земному шару, наоборот еще более отчуждая данные группы и движения вместо того, чтобы им помогать.

Эта семантическая разобщенность часто определяется как культурный империализм. Международная организация ЛГБТ с этой точки зрения, рассматривается как исламофобская уже по своей сути, не предполагая иного способа, с помощью которого гей-граждане могут стать равноправными. Полноценность и, возможно, даже гегемония предполагается лишь за счет других, мусульманских, сил. Есть и альтернативное мнение, которое заключается в том, что «стихийные народные организации» в не западных странах способны выйти из тени и занять органичное место в обществе, и что есть гомосексуальные группы — эквиваленты западных образований ЛГБТ.

Казалось бы, сейчас самое логичное время за всю историю противостояния. Все это происходит в свете готовности Аль-Азхара рассмотреть жертвы Орландо в качестве полноценных людей, а не геев, по отношению к которым необходимо применять наказания. Признание человеческих жертв и незаконности их убийства (как это четко указано суннитским Аль-Азхаром) — это не политически разработанная стратегия. И невозможно поверить в то, что Университет Аль-Азхар и его единомышленники не знают, как говорить на языке общей человечности, ставят под сомнение общечеловеческое желание жить в безопасности и не верят в достоинство каждой личности», — пишет TheWashingtonPost.