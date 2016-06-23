Поражение футбольной сборной на чемпионате Европы во Франции огорчило украинскую региональную прессу, чем она и поделилась с читателями на неделе с 16 по 22 мая.

У деда Фомы Григорьевича грамоту к царице стащил запорожец, продавший душу самому черту. А кто же покусился на конституцию казака Гаврилюка?

В каком-то детективе, помнится, была фраза: «Если история начинается грязно, то она будет грязной до самого конца». Думается, пишет «За Збручем» (Тернополь), ее вполне можно применить для характеристики выступления сборной Украины на Евро-2016. Конечно, в футболе бывают случаи, когда команда начинает турнир «за упокой», а заканчивает «за здравие», однако украинцы твердо и последовательно провели свою линию от начала до конца группового турнира. Как результат — ни одного набранного очка, ни одного забитого гола и заслуженный титул худшей команды турнира. Тренер Фоменко сейчас имеет шанс занять твердое первое место во всевозможных антирейтингах, отрицательные эпитеты в его адрес звучат отовсюду. Изменчивая тренерская судьба — вспомним, как того же Фоменко были готовы носить на руках в ноябре 2013 года после победы в матче плей-офф над Францией. Безусловно, на главном тренере лежит основная доля ответственности за неудачное выступление, и вопросов ему можно задать немало. Глава Федерации футбола Украины заявил, что для сборной созданы все условия для подготовки; специалисты прогнозировали выход команды из группы; такую же задачу-минимум озвучивали сами футболисты; проводы их на Михайловской площади с вручением заряженных чудодейственными карпатскими водами футболок были теплыми и трогательными. А результат? Нулевой. В полном смысле слова.

Мэр Измаила Александр Абрамченко объявил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации: закрывают детские сады, заведения общественного питания и городской рынок, информирует «Таймер» (Одесса). Соответствующее решение было принято 18 июня. По состоянию на 12 часов 22 июня в Измаиле с начала вспышки кишечной инфекции госпитализировано 555 граждан (из этого числа 312 — дети). На стационарном лечении — 225 человек (104 ребенка и 121 взрослый). Свободных коек в городских больницах уже нет, для размещения заболевших готовят спортивный зал в школе №9, а также в кожвендиспансере. Кроме того, измаильских врачей в срочном порядке отзывают из отпусков. Зато лекарствами лечебные учреждения города пока обеспечены в полном объеме. К сожалению, медики так и не смогли идентифицировать заболевание, с которым столкнулся Измаил. Врачи говорят, что картина заболевания характерна для желудочно-кишечных вирусных инфекций, но установить, о каком конкретно вирусе идет речь пока не удается. Ситуация в Измаиле близка к панической: жители массово сметают с полок магазинов лекарства и бутилированную воду. Подобная ситуация могла возникнуть в любом другом городе Украины, заявил на пресс-конференции глава Государственной санэпидемслужбы Украины Святослав Протас. По его словам, уязвимость такого рода характерна для водопроводов практически всех городов Украины, медики знают о такой опасности. Однако для того, чтобы избежать ее, объекты водоснабжающей инфраструктуры должны пройти масштабную модернизацию, а на это в стране денег нет.

Системный банковский кризис — угроза для страны, отмечает «Галичина» (Ивано-Франковск). В 2014—2016 годах из-за признания неплатежеспособными и ликвидации 77 банков (более 40% действовавших на начало 2014 года) банковская система Украины потеряла 435 млрд грн активов, что составляет примерно 22% валового внутреннего продукта страны. Об этом говорится в официальном обращении ряда финансовых, банковских и страховых ассоциаций к президенту, председателю Верховной рады, премьер-министру. Авторы отмечают, что предприятия реального сектора экономики потеряли в банках, признанных неплатежеспособными, суммарно около 82 млрд грн оборотных средств (или четверть всех средств бизнеса, размещенных на счетах в банках на начало этого года). Учитывая, что на ликвидацию банки попадают с минимумом ликвидных активов, возврат средств бизнеса за счет продажи имущества таких банков представляется маловероятным. Таким образом, происходит не только уменьшение кредитной поддержки экономики со стороны банковского сектора, но и потеря предприятиями оборотных средств, что приводит к закрытию бизнеса, сорванным контрактам, в том числе — с иностранцами, штрафам и санкциям в адрес украинских производителей и тому подобному. Значительные убытки понесли страховые компании и инвестиционные фонды, бюджеты разных уровней потеряли примерно 25 млрд грн (без учета средств, потраченных на докапитализацию государственных банков в 2014—2016 годах). Одновременно Национальный банк Украины усиливает давление на банки, требует соблюдать экономические нормативы и заставляет их за бесценок продавать проблемные активы. В нынешних условиях возродить кредитования в стране невозможно.

Завод «Ривнеазот», который с апреля этого года остановил производство, обязали выплачивать заработную плату работникам — а это около четырех тысяч человек, сообщает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Рабочие жалуются, что выплачивают с задержками, зарплата на карточки начала поступать частями — по 10−15%. Вот, что говорит Георгий Козлюк, руководитель первичной организации профсоюза «Химик-Ровенская»: «Заработную плату не должны задерживать более чем на 7 дней, а нам выплачивают даже через 14 дней. Из-за того, что выдают частями, трудно понять, за какой месяц эти средства вообще начисляют. Руководство завода отчитывается, что все в порядке, но на самом деле это не так. Нам объясняют, что задержки — из-за недостатка оборотных средств, но в прошлом году, когда завод уже останавливал производство, таких проблем не было. Пока «Ривнеазот» стоит, работники продолжают ежедневно ездить на работу, выполняя мелкий ремонт. За время простоя платят нам за голой ставке, а когда завод работает, есть еще премии. Кроме того, нас, как независимый профсоюз, волнует и другой вопрос. На заводе собираются закрывать линию производства адипиновой кислоты, потому что, как говорят, дорого обходится сырье (собственно, это еще нужно проверить). В результате планируют сократить 270 человек». «Ривнеазот» работает как отдельное государство. В прошлом году на территорию предприятия, когда там произошел несчастный случай, даже прокуроров не пустили.

С каждым днем экономика Украины и благосостояние украинцев стремительно катится вниз, рассказывают «Новини Закарпаття» (Ужгород). На примере Закарпатья можно увидеть, что правительство является импотентом в экономическом развитии государства. Кроме разговоров, планов на будущее и выполнения рекомендаций МВФ реальных действий нет. Надо умудриться было довести до того, чтобы Закарпатье, имея такое уникальное географическое положение, естественный и человеческий потенциал, стало дотационным. Поэтому издание предлагает взять пример с Македонии, которая прямо на границе с Грецией разрешила строительство и работу казино. Почему украинская власть, учитывая уникальное географическое положение Закарпатья, этого не хочет позволить — непонятно. Депутатам необходимо поднять этот вопрос, экономически обосновав его тем, что работа казино — это существенное пополнение бюджета и создание новых рабочих мест, что для Закарпатья не менее актуально.

Дети и внуки переселенных из Польши украинцев могут получить долгосрочную шенгенскую визу, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). «Мой отец родился в Польше в 1901 году, землю там имел, его с семьей вывезли. Я узнал, что переселенным легче визу получить. Мой сын хочет поехать на работу. Но документов никаких нет», — рассказывает охраннику Государственного архива Волынской области худощавый высокий дедушка. Он вышел из стола справок, где полчаса пытался выяснить у работницы, куда ему обратиться. Теоретически его сын и он сам могли бы получить репатриационные визы. Летом 2014 года Польша упростила выдачу виз близким родственникам переселенных «с целью посещения бывших мест проживания». Но многие украинцы не знают, как этим воспользоваться, какие документы нужны. Волыняне, которые хотят поехать к соседям на заработки или за покупками, должны идти к посредникам. Свои услуги «решалы» оценивают по-разному — от 600−1000 гривен до 150−300 долларов в зависимости от типа визы и срочности. «Кажется, сейчас все уезжают. Если бы тысячу долларов сказали дать за визу, то и столько бы платили», — переговариваются между собой посредники. Но с документами на репатриационную визу надо идти непосредственно в консульство, минуя «помощников».

Нелегальные перевозчики открыто возят «друзей» в Крыму, информирует «Днепр вечерний» (Днепропетровск). С наступлением летнего периода в городе значительно увеличилось количество объявлений с предложением отвезти к морю. Но не только на подвластную Украине территорию — Бердянск или Кирилловку — но и в Россию, например, в Краснодарский край. Особенно бросается в глаза засилье объявлений о поездках в Крым. На столбах, домах, в соцсетях, на сайтах или даже в общественном транспорте можно встретить такие предложения. «С юридической точки зрения назвать это бизнесом нельзя, потому что он не лицензируется. Формально частное лицо просто ездит на своем авто в Крым, а во время пересечения границы говорит: «Еду отдохнуть вместе с друзьями». Какая тут может быть лицензия? Потому что речь не идет об автобусах, их на границе останавливают. Речь идет об автомобиле типа Mersedes Vito, где водитель и семеро пассажиров. Так что никаких проблем, — объясняет на условиях анонимности руководитель одного из автотранспортных предприятий Днепропетровска. — Участвуют ли в этом днепропетровские перевозчики? Скажу так: если это и делают, то под другой вывеской. Большинство официальных перевозчиков имеют транспортные средства от десяти пассажирских мест и более, чтобы работать на городских маршрутах. А закупать отдельно автомобили очень дорого». В Днепропетровске существуют две контрольные точки — площадь перед железнодорожным вокзалом возле места, где раньше стоял памятник Петровскому (как говорят диспетчеры, «у призрака Петровского»), и кассы цирка. Конечно, никаких табличек с пунктом назначения нет. По словам диспетчеров, условия пересечения границы очень простые — необходимо иметь при себе украинские паспорта, но для детей нужен детский загранпаспорт. Основным контингентом являются студенты, люди среднего возраста без детей и пенсионеры. Средняя цена поездки составляет 500 грн до Алушты или Евпатории, 550 грн до Феодосии, 550−600 — до Ялты. В пути пассажирам предлагают бесплатный WI-FI и даже кофе-брейк. Оплата производится по месту посадки. Несмотря на то, что в день отходит несколько рейсов, попытка купить билет «сегодня на сегодня» оказалась неудачной. Удалось лишь записаться на рейс, который будет отправляться через неделю. В некоторых конторах очередь достигла десяти дней. Именно большой спрос на услуги приводит к тому, что диспетчеры в разговорах ведут себя вызывающе, намекая, что спрос рождает предложение. «Не надо делать людей заложниками политики. Если такое количество желающих, что мы можем сделать? Ну так объявите всех этих людей предателями и расстреляйте», — эмоционально прокричала в трубку одна из диспетчеров. Другие отвечают в стиле: «Ничего личного, это просто бизнес».

Надежда Савченко может стать для россиян эдаким миротворцем, который больше заботится о простых гражданах России, нежели Кремль, пишет «Реал» (Винница). При этом несколько высказываний депутата о «снятии санкций» вызвали очередную волну разнотолков. Позже она постаралась пояснить, что имела в виду долгосрочную перспективу — после прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения Крыма. Достаточно неоднозначно восприняли украинцы высказывания Савченко в интервью Deutsche Welle. В Страсбурге она пояснила радиостанции, что является сторонницей поэтапного снятия санкций с России, а сами санкции должны быть более персонифицированными, то есть, направленными против конкретных лиц. При этом она рассказала, что на сегодняшний день от санкций в большей степени страдают обычные россияне, и это не совсем правильно. Интересно, а как можно давить на власть государства-агрессора, если у того будет достаточно денег, чтобы поддерживать хороший уровень жизни его граждан, задается вопросом винницкое издание? Никак. В Кремле готовы зажимать пояса своих граждан ради глобальных амбиций. Хотела ли Савченко показать россиянам, что она больше заботиться о них, чем Путин? Может быть… Только поняли ли это те, кто поддерживают политику Кремля? Российская пропаганда точно будет цитировать лишь ту часть ее высказывания, где речь идет о необходимости поэтапного снятия санкций.

Министр информации, печати и массовых коммуникаций Луганской народной республики Вячеслав Столяренко выступил в заявлением по поводу трагической даты — второй годовщины гибели журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. «Отмечая первый республиканский День журналиста, мы говорили о том, что в своей профессиональной ипостаси наша журналистика рождалась на переднем крае войны, которую правительство Киева ведет против народа Донбасса, — цитирует министра «Жизнь Луганска» (Луганск). — Наши журналисты получали наглядные уроки мастерства. Когда западная пресса формировала картинку, довольствуясь официальной пропагандой Киева или информацией своих представителей, предпочитавших номера гостиниц репортажам с мест событий, российские журналисты оказались единственными, кто вел свои репортажи с мест боев, кто поставил правду выше страха. Вот почему мы не просто будем помнить последний репортаж корреспондентов ВГТРК Игоря Корнелюка, Антона Волошина и Виктора Денисова, но и рассматривать его как образец, как фундаментальный принцип того, что, собственно, и называется журналистикой. Мы будем приезжать к месту гибели Игоря Корнелюка и Антона Волошина, чтобы поклониться человеческому мужеству и профессиональной чести, которые для настоящего журналиста не разделимы. Вечная память и вечная благодарность им от жителей Республики!».

Около получаса продолжалось 22 июня перекрытие трассы Киев-Чоп вблизи Житомира в районе села Левков, сообщает «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). Собрались участники «АТО», представители движений «Атошник», «Рух-Автомайдан», бойцы добровольческих батальонов, волонтеры и активисты. Вскоре к ним приехала патрульная полиция, начальник Главного управления национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко и руководитель областного управления Службы безопасности Украины Владимир Пахнюк. Участники акции утверждают, что все законные методы уже перепробовали и теперь прибегают к решительным действиям, ведь их требования месяцами игнорируются. «Было бы хорошо, если бы к нам приехал лично премьер-министр, но мы понимаем, что будут люди из власти города или области, с которыми мы уже неоднократно беседовали и имели определенные договоренности. Мы требуем, чтобы участникам «АТО» выделяли земельные участки, потому что это их право, гарантированное законодательством. В свою очередь, заявления и обращения месяцами остаются без рассмотрения. Также требуем, чтобы наконец назначили честного и ответственного руководителя Держгеокадастру. При этом он должен быть из Житомирской области. Чужие у нас уже наработали — набрали себе и родственникам земли, отдали гектар земли с янтарем студентам из Львова. Вот и вся работа. О «атошниках» никто не хочет слышать, их не замечают, поэтому мы перекрываем дорогу, чтобы нас увидели чиновники, чтобы общественность знала о наших реальных проблемах», — заявил один из протестующих.

Беспрецедентный факт: сразу три сельских общины Херсонщины, а также одна общественная организация охотников и рыболовов подали в суд на президента Украины, удивлен «Новий день» (Херсон). Органы местного самоуправления сел Великая Кардашинка, Рыбальче и Геройское Голопристанского района требуют признать противоправным и отменить прошлогодний указ Петра Порошенко о создании Национального природного парка «Нижнеднепровский». Очевидно, их резоны признаны заслуживающими объективной юридической оценки: Высший административный суд своим постановлением от 10 июня 2016 года принял дело к рассмотрению. Задолго до создания парка тогдашний глава Херсонской облгосадминистрации, а ныне председатель облсовета Андрей Путилов заявлял, что идея создания парка пользуется широкой поддержкой общества, а против якобы выступают лишь браконьеры и владельцы незаконно приватизированных земель в плавнях. Хотя еще тогда целый ряд местных и столичных изданий давали слово крестьянам, которые выступали категорически против проекта. Однако их слышать не хотели, а серию аналитических публикаций огульно окрестили заказными. И вот теперь по иску можно судить, какова настоящая цена чиновничьим заявлениям. «При создании Национального природного парка «Нижнеднепровский» чиновники нас всех просто обманули, нарушив процедуру. Общественные слушания провели в здании райгосадминистрации, а сельские общины для этого не собирали. Сейчас даже ни с кого не спросишь: руководство райгосадминистрации и райсовета сменилось, а исполняющий обязанности директора НПП Игорь Яковлев еще ни разу не удосужился появиться у нас и поговорить с людьми. Лично я его с момента назначения тоже ни разу не видел, — комментирует великокардашинский сельский голова Алексей Чухрай. — Сельская община также не давала согласие на изъятие в пользу парка 700 гектаров земель. Ведь на этих землях — с десяток садоводческих товариществ, песчаные разработки, лучшие пастбища. На 50 гектарах плавней испокон веков ведется народный промысел — заготовка камыша для изготовления матов. Теперь получается, что на всем этом нужно поставить крест, и никакой компенсации село не получит. Так ведь и толку от этого парка нет: заросли камыша как горели, так и горят, и никто их не тушит».

Накануне Всеправославного совещания Верховная рада Украины направила обращение к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви на Украине, напоминает «Zaxid.net» (Львов). Учитывая демарш РПЦ и общую сложность ситуации, предусмотреть ответ патриарха по «украинскому вопросу» трудно. Однако отечественные аналитики все чаще прогнозируют быстрый и окончательный разрыв украинского православия с Москвой. Главным сценарием разрыва считается создание единой Поместной церкви на Украине. Учитывая общественные тенденции, такой вариант представляется вполне реальным. Вне всякого сомнения, украинская Поместная церковь возможна, рассуждает издание, и, несомненно, она будет православной. С вероятностью 99% можно утверждать, что ее сердцевиной станет Украинская православная церковь Киевского патриархата. По данным Центра Разумкова, сегодня относительное большинство украинцев (25%) являются верными УПЦ КП. У главного конкурента, Украинской православной церкви Московского патриархата, дела идут не очень хорошо. С 2013 года численность верующих УПЦ МП сократилась почти на 5% (до 15%). Причем, поддержка «канонического» православия падает даже в юго-восточных регионах Украины. Идея единой Поместной церкви пока не слишком популярна в Украине — ее поддерживают около 24% граждан. Однако их количество растет, еще в 2010 году таких было только 17%. Пока в церковных и экспертных кругах обсуждают создание Поместной церкви, параллельно происходит другой процесс — массовый переход «канонических» приходов в УПЦ КП. Наиболее активно процесс пошел после Майдана и продолжается до сих пор — перешло уже около 70 приходов. Если так пойдет дальше, через несколько лет вопрос об объединении православных церквей Украины решится путем поглощения верных Киевским патриархатом. Растущий изоляционизм руководства РПЦ может привести к расколу и окончательной маргинализации ее украинского «филиала». Таким образом, константинопольскому патриарху придется рано или поздно признать данность. А он, в свою очередь, настроен к Украине вполне лояльно, хотя громких обещаний и не дает. Не менее важен тот факт, что идею создания Поместной церкви поддерживает действующая власть Украины. Напомним, соответствующее обращение к патриарху поддержали 245 народных депутатов. Патриотические публицисты считают, что Поместная церковь откроет новые перспективы и для украинского государства, и для украинского христианства в целом. То, что создание ее является полезным для государственного строительства, очевидно. Заинтересованность «патриотической» части украинской элиты в создании Поместной церкви вполне понятна. Но в таком случае существует реальная опасность инструментализации Поместной церкви властью, то есть замена «канонического» православия «патриотическим». С точки зрения нацбилдинга это было бы хорошо, поскольку православие — одна из основных культурных «скреп», что привязывают Украину к бывшей метрополии. Но привилегированный статус стоит церкви очень дорого. Ярким примером является РПЦ, которая получила огромные ресурсы в обмен на «симфонические» отношения с Кремлем. Не станет ли украинская Поместная церковь заложником политического режима? К сожалению, гарантий не может дать никто.

Буковинский казак Гаврилюк не дочитал конституцию Украины, поскольку ее украли в Верховной раде, передают «BukNews» (Черновцы). «Вы не поверите, я дочитал конституцию почти до середины. Я каждый раз как приходил, ее открывал, читал. Как только в Раде принимались какие-то законопроекты, и авторы ссылались на какую статью конституции Украины, то я сразу же открывал ее и читал. И что вы думаете, через полгода, когда я начал хвастаться своей конституцией, что у меня она есть, что она лежит на специальной полочке в Раде, у меня ее кто-то украл. Прямо в Верховной раде!», — поделился своим возмущением Гаврилюк. Как подчеркнул народный депутат, ему неоднократно предлагали подарить второй экземпляр конституции, но он верит, что ему вернут украденную книгу. Также народный избранник в прямом эфире «Обозревателя» обратился с просьбой: «Кто украл мою конституцию в Верховной раде, верните!».