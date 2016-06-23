



Александр Горбаруков ИА REGNUM Свинья на должности

И все же есть основания не согласиться с определением трагедии на Сямозере в Карелии, которую дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он говорит о «вопиющей преступной халатности». Верно, но это — на поверхности, а, если копнуть глубже — до дна?!

На мой взгляд, глава российского правительства, и, судя по информационным лентам, другие должностные лица, еще не сказали о главной причине беды.

Кто виноват? А может что?

СМИ в подробностях рассказали о трагедии. Задержаны первые подозреваемые в непосредственной вине за происшедшее в «Парк-отель «Сямозеро». Выявлены вопиющие факты, приводятся свидетельские показания и документы, говорящие о неслыханном разгильдяйстве в лагере отдыха.

Обо всем этом оперативно рассказало и ИА REGNUM. Оно приводит мнение сопредседателя Союза потребителей РФ Владимира Слепака: «При этом, как следует из публикаций СМИ, родители детей, уже посетивших указанный лагерь, ранее неоднократно жаловались на нарушения (драки, хамство руководителей, издевательства, избиения, пьянство) в Роспотребнадзор и прокуратуру, которые должным образом не реагировали на указанные сигналы, что в конечном итоге и привело к случившейся трагедии».

Много и оценочных суждений, например, вице-премьер Ольга Голодец квалифицировала действия сотрудников детского лагеря как «преступные», хотя еще не закончилось следствие, на что совершенно справедливо указал Кремль, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Остальные суждения тоже очень жесткие. Кто-то видит причину в «отсутствии должного контроля». Другие призывают к «наказаниям», считая виновными и должностные лица. Третьи уже смакуют «предстоящие увольнения», включая отставку главы Карелии Александра Худилайнена.

И все же ближе всего к выяснению фундаментальной причины подошел тот же глава правительства России: «На сегодняшний день нет уверенности в том, что ситуация, аналогичная карельской трагедии, не повторится». В том-то и дело, что, если бы речь шла о случае, который нельзя предусмотреть и предотвратить (молния, наводнение, например), то не стали бы по всей стране проводить массовую проверку мест летнего отдыха детей. То есть, беда носит системный характер. Значит и ее причина — это невидимая, подводная часть айсберга. Поймал себя на жуткой мысли: если бы в России был Ordnung, а, значит, вся государственная машина и гражданское общество работали бы, как часы, то есть, как МЧС РФ, то таких бед было бы значительно меньше. Что же мешает этому?

Против ремней безопасности

В России понятие «свобода» испокон веку воспринималась и как вольница. Так говорили на Руси о своевольных и своенравных людях. И сегодня в России таких много, есть такое в натуре россиянина. Взять глагол «вольничать». Толковый словарь поясняет: «действовать по своему усмотрению, не считаясь с общественными нормами». Наверное, это и от бескрайних просторов России — было и есть, где разгуляться. Не зря о русских говорят, как о людях широкой натуры, а русские первооткрыватели дошли до самой Калифорнии. Была какая-то мистическая сила, которая толкала русских покорять земли, как по эту, так и по ту сторону Урала. Отсюда, наверное, и корни имперскости, которая ментально стала близкой власти и народу.

Но, наверное, было бы ошибкой приписывать всё русской земле и русскому человеку. Слово «свобода», как и «демократ» в западном понимании имеют отличный от «вольницы» смысл. Так во французской «Декларации прав человека и гражданина» (1789 год) свобода человека трактуется как возможность «делать всё, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом».

Что скрывать, чего не любит русский человек, так это — законы, правила и всякие ограничения. Помнится, что таллинский завод «Норма», первый и единственный производитель в Советском Союзе автомобильных ремней безопасности, добился этого от Госплана и Госснаба со второй попытки и только после прямого вмешательства председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина. Отказывали заводу полушутя-полусерьезно: «Какой русский не любит быстрой езды?»

Нелюбовь к законам и обязанностям, желание обойти их, соседствует с массовой юридической безграмотностью и правовым нигилизмом. Все это по сей день прочно сидит в русском характере, хотя ныне Россия, как никогда последовательно следует курсу создания гражданского общества и по-настоящему правого государства — не только за счет принятия законов, но и уважения к ним и соблюдения в повседневности. Процесс — тернистый.

Жизнь по принципу «закон для дураков писан», или «прав тот, у кого больше прав» — приводит к разгильдяйству, неряшливости, пренебрежению общественным имуществом, неустроенности личного бытия и загаженным местам проживания, низкой дисциплине и главное, к безответственности. Отсюда народные выражения «абы как», «и так сойдет», «моя хата с краю».

Не Западу Россию учить

Казалось бы, причина трагедии на Сямозере — объективная и исконно русская. Но стоит вспомнить отношение советской власти к детям, к их летнему отдыху. Да, детские пионерские лагеря и санатории, кстати, бесплатные для всей детворы страны, не были «Артеками», но безопасность и здоровье детей было под неусыпным контролем конкретных лиц и власти в целом. Так, купаться водили малочисленными группами и при температуре воды не ниже 18 градусов, набирался персонал из расчета один взрослый на пятерых детей…

И невольно начинаешь сравнивать «достижения» внедряемой в России западной демократии. Вот они. Развал экономики страны, превращение ее в сырьевой придаток Запада, процветание проституции, наркомании, полтора миллиона ВИЧ-инфицированных и болеющих СПИДом, безработица, неслыханные социальные контрасты между богатыми и бедными, в 90-е — вымирание по миллиону человек в год, миллион беспризорников, угасшую академическую науку и школьное образование. А пестуемая Западом в России «пятая колонна», как ржавчина подтачивающая устои государства и общества? При том, что у себя, на Западе, ведется жест (о)кая борьба с диссидентами. Пример Прибалтики только чего стоит!

Так, разве на наших же глазах не усилились пороки российского общества из-за навязанного Западом и российскими либералами-западниками европейской демократии и ценностей, которые стали путами для России? Разве свобода по-европейски не легализует и не усиливает все ту же вольницу — «делаю, что хочу и как хочу», с которой худо-бедно советская власть боролась более чем жестко?

Потому от Запада и его фиговых ценностей надо дистанцироваться как можно решительнее, перенимать надо только те, которые полезны России или не вредят ей. Тогда в ней не будет трагедий, подобных беде на Сямозере в Карелии, не будет взрывов в жилых квартирах из-за нарушений эксплуатации газового хозяйства, пожаров в домах престарелых, наконец, промышленных техногенных катастроф, происшедшей на Саяно-Шушенской ГЭС. Во всяком случае, про ЧП не будут говорить: «На сегодняшний день нет уверенности в том, что ситуация, аналогичная карельской трагедии, не повторится».

Таллин, 22 июня 2016