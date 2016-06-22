Петербургский парламент накануне выборов потерял уже второго депутата: сотрудниками ФСБ была задержана единоросс Светлана Нестерова. Ее обвиняют в многомиллионном мошенничестве. Если «Единая Россия» не позволит ей баллотироваться в сентябре от партии власти, это может поднять «медведям» рейтинг, считают некоторые наблюдатели. Другие уверены: Петербург до выборов еще увидит превращения депутатов в «фигурантов», и роль волшебной палочки может сыграть пресловутая поправка БФК, которая подвела под монастырь и Нестерову.

assembly.spb.ru Мариинский дворец. Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Помощницы не помогли

Светлана Нестерова находится в спецприемнике ФСБ в ожидании суда, который изберет ей меру пресечения. Ее задержали 21 июня после многочасовых обысков по месту жительства. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат обвиняемой Андрей Макаркин, осужденные ранее помощницы Нестеровой Вера Шишкина и Татьяна Китова дали показания на свою начальницу. «Насколько я понимаю, они сделали это в обмен на свободу, назвали ее организатором преступной деятельности. Именно поэтому ей предъявлено обвинение, так как других доказательств ее участия нет и быть не может», — заявил Макаркин.

Шишкина и Китова в начале июня получили от суда по 4 года условно и штраф по делу о мошенничестве при распределении 25 млн бюджетных рублей в рамках поправки бюджетно-финансового комитета (БФК) петербургского Законодательного собрания. Эти деньги должны были получить организации по защите прав малоимущих «Эдельвейс» и «Солнечный ветер», но по пути к нуждающимся сумма оскудела.

Помощниц задержали еще в октябре прошлого года, тогда сотрудники ФСБ провели более 15 обысков в квартирах, которые были зарегистрированы на двух женщин либо на их ближайших родственников. Как только об этом стало известно, сама Нестерова срочно легла в больницу. Позднее на вопросы журналистов она отвечала, что вообще первый раз слышит о поправке БФК.

Волшебная поправка

Между тем, история этой поправки бесславна. По сути, городское правительство позволяет народным избранникам ежегодно по своему усмотрению распоряжаться 1−2% городского бюджета (учитывая, что бюджет Петербурга составляет под 450 млрд рублей, суммы выходят нешуточные). За это депутаты ЗакСа из года в год — при всем обилии громкой критики с их стороны — послушно голосуют за сам бюджет и прочие смольнинские законопроекты, популярные и не очень.

По крайней мере, так говорят те, кого до поправки не допускают, или же они сами не хотят в ней участвовать. По выражению лидера фракции «Яблоко» Григория Явлинского, петербургский депутат произносит слово «поправка» раньше, чем слово «мама». «Сейчас депутаты получают в среднем миллион долларов в год только за то, что, не читая бюджет, нажимают кнопку», — говорит «яблочник».

Поправка БФК всегда была анонимна, достаточно было одобрения бюджетно-финансового комитета ЗакСа — отсюда и название. Средства, как правило, уходят различным некоммерческим организациям и фондам, порой довольно загадочным и даже «аффилированным». В последний год спикер парламента, секретарь регионального отделения «ЕР» Вячеслав Макаров совершил революцию: приоткрыл завесу тайны, и поправку подали от фракций. Личности депутатов, потребовавших тех или иных изменений в бюджет, общественности по-прежнему не раскрывались — по крайней мере, без особого запроса. Да и формулировки бюджетных статей выглядят по-прежнему крайне туманно.

Две статьи для депутата

Как считают в Следственном комитете РФ, именно Нестерова организовала хищение бюджетных средств с июня 2013 по декабрь 2014 года, причем привлекла к исполнению задуманного своих помощниц Шишкину и Китову, а также свою знакомую — директора ряда коммерческих организаций Светлану Гасанову. Нестеровой вменяют деяния, предусмотренные частью 3 статьи 33 и частью 4 статьи 159 УК (организация хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

СК утверждает, что Шишкина, Китова и Гасанова выполняли указания депутата, когда предоставили в комитет по социальной политике Петербурга недостоверные сведения об объемах и стоимости оказанных по социальным программам услуг. В результате соучастницы, по версии следствия, похитили более 4,5 млн рублей. Шишкина, Китова и Гасанова заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, и их уголовные дела рассматривались в особом порядке. Первые две, как уже говорилось, признаны виновными, рассмотрение дела Гасановой находится в завершающей стадии.

«В данном случае тактика следствия, направленная на установление в первую очередь вины соучастниц Нестеровой, связана с особой сложностью доказывания организующей роли депутата в совершении хищения бюджетных средств», — пояснили следователи СК РФ.

Сигнал для избирателя

Заметим, Светлана Нестерова стала вторым петербургским депутатом, привлекшим внимание правоохранителей по подозрению в корыстном преступлении: первым в апреле задержали сторонника Оксаны Дмитриевой, внефракционного депутата Вячеслава Нотяга, его обвиняют в систематическом получении взяток от генерального директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко, который и дал на него показания.

Впрочем, по мнению политолога Дмитрия Гавры, между этими двумя историями мало общего. Эксперт подчеркнул, что, по версии следствия, Нотяга фактически взяли с поличным при передаче денег, на Нестерову же указали другие люди. Светлана Нестерова опытный политик и входит в депутатскую элиту, история ее карьеры в «Единой России» и отдельно от нее, в целом, довольно позитивная, замечает Гавра, так что ее рано списывать со счетов.

«Но перед выборами эти две ситуации объединяет одно: избиратель получает сигнал о внутренней чистке рядов, продолжении линии, которая связана, условно говоря, с Хорошавиным и Гайзером», — сказал политолог.

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Напомним, теперь уже бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года в своем рабочем кабинете по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества. Оба арестованы. Решение об аресте Светланы Нестеровой могут принять уже сегодня.

Молва о том, что «партия власти очищается», способна даже поднять электоральные шансы «Единой России» в Петербурге, в то время как «группу Дмитриевой» сильно подкосил переезд Нотяга в «Кресты» (на днях его перевели под домашний арест). В этой связи тем более важно, уверен Дмитрий Гавра, что никто из соратников Вячеслава Нотяга не осудил его, представляя задержанного депутата исключительно жертвой политических интриг. «Единая Россия» же может позволить себе быть менее галантной и «утопить» Светлану Нестерову.

Врио руководителя регионального отделения Александр Тетердинко уже сообщил ИА REGNUM о более чем вероятной приостановке членства Нестеровой в «ЕР». Вряд ли, будучи обвиняемой в мошенничестве, ей позволят избираться от партии власти, хотя она и выиграла праймериз на своей территории. Тем не менее, список кандидатов еще не утвержден, так что у единороссов есть пространство для маневра. Ранее секретарь регионального отделения Вячеслав Макаров не раз подчеркивал, что ни один претендент, имеющий проблемы с законом, не станет кандидатом от «Единой России».

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«Если Светлана Нестерова виновата, то «ЕР» покажет избирателю, что партия сама способна избавляться от паршивых овец, и не надо ее обвинять в том, что она покрывает своих проблемных депутатов», — считает Дмитрий Гавра. По его мнению, перед выборами власти демонстрируют, что для условной борьбы с коррупцией нет запретных позиций, а партбилет «Единой России» или высокий пост не станут индульгенцией.

Он также отвергает версию о том, что ФСБ на Нестерову наслало городское правительство, так как слухи о конфликте Георгия Полтавченко и Вячеслава Макарова, на его взгляд, сильно преувеличены.

Короткий поводок

Политолог Юрий Светов, напротив, видит «руку Смольного» в задержании Светланы Нестеровой, по его мнению, так власти избавляются от неугодных парламентариев. «Ясное дело, что каждый губернатор хочет некий лояльный ему городской парламент. Явно для госпожи Нестеровой был сигнал, когда задержали ее помощниц. Она его, вероятно, не поняла. Теперь до нее очередь дошла», — замечает эксперт.

На его взгляд, Петербург до 18 сентября еще увидит превращение депутатов в «фигурантов». «Нежелательным будут наступать на ноги, чтобы они не баллотировались. Думаю, процесс будет продолжен независимо от партийной принадлежности», — говорит Светов.

При этом он согласен, что попытка проредить ряды «ЕР» может поднять ее рейтинг перед выборами. «Возможно, в ходе кампании со стороны партии и прозвучит, дескать, мы убираем плохих, сейчас найдем себе хороших», — говорит Светов.

С этой позицией не согласен руководитель петербургского филиала «Фонда борьбы с коррупцией» Дмитрий Сухарев. «Вряд ли они Нестерову отдали «на убой» ради такого показательного очищения», — считает он.

Сухарев уверен, что для настоящей чистки рядов «Единой России» необходимо убрать большую часть ее депутатов только за причастность к поправке бюджетно-финансового комитета. «По поправке БФК можно отдельную камеру для депутатов ЗакСа строить, потому что 90% парламентариев этими миллионами себя скомпрометировали», — говорит Сухарев.

В предвыборной борьбе поправка БФК вполне может стать эдаким вечным поводком, о котором власти будут вспоминать, когда нужно кого-то оттащить с дороги.

«То, что пытались обнародовать, показывало, что не всё гладко с этой поправкой, что она как была инструментом подкупа депутатов за положительное голосование за бюджет и за общее послушание, так и осталась. Если когда-нибудь все документы всплывут, можно будет заводить сколько угодно дел», — предрекает оппозиционер.