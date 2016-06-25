Вспомните о маме
Трудно жить, навеки Мать утратив.
Нет счастливей нас, чья мать жива.
Именем моих погибших братьев
Вдумайтесь, молю, в мои слова.
Как бы ни манил вас бег событий,
Как ни влек бы в свой водоворот,
Пуще глаза маму берегите,
От обид, от тягот и забот.
Мать умрет, и не изгладить шрамы,
Мать умрет, и боли не унять.
Заклинаю: берегите маму,
Дети мира, берегите мать!
(Расул Гамзатов)
Мама в жизни каждого человека — это самый близкий, самый любимый и самый дорогой человек. Это первый человек, которого видит ребенок, приходящий в этот мир. Она всю жизнь заботиться о своих детях, принимая их такими, какие они есть, прощает обиды. Для нее они всегда остаются детьми. Дабы отдать дань уважения матери в разных городах России установлены памятники.
1. Памятник маме (г.Тюмень)
Памятник был открыт 1 июня 2010 года, его открытие приурочено к 60-летию Международного дня защиты детей. Бронзовый памятник изображает собой беременную женщину на позднем сроке, рядом с которой находятся дети. Изначально планировалось установить рядом и фигуру папы, но от этой идеи автор памятника отказался, тем не менее, на руке женщины есть обручальное кольцо.
2. Памятник беременной женщине (г.Томск)
1 июня 2005 года в Томске был торжественно открыт памятник беременной женщине. открытие памятника приурочено к 115-летию медицинского вуза, напротив которого он и установлен. Скульптурная композиция представляет собой немного увеличенного роста женщину и ребенка у нее внутри. И женщина, и ребенок выполнены, исключительно, из металлических прутьев (в авангардном стиле). Автор этого необычного памятника скульптор Николай Гнедых.
3. Памятник материнству (г. Зеленоград)
Памятник был установлен в 2008 году в рамках «отдых в городе». Памятник сделан с образа реальной женщины. — это мать одного из директоров местной организации. От памятника веет добрым материнским теплом, памятник получился очень душевным.
4. Памятник материнству г. Кореновск (Краснодарский край)
Памятник установлен в 2009 году перед центральной районной библиотекой. Скульптура, по замыслу автора, несет в себе образ любви и материнства. Представляет собой монумент в виде молодой женщины с ребёнком на руках. Автор памятника — сочинский скульптор Пётр Хрисанов. Скульптура была создана на пожертвования горожан, предприятий, предпринимателей. На изготовление ушло 500 кг бронзы.
5. Памятник «Мать и дитя» (г. Новосибирск)
Памятник «Мать и дитя» находится возле детской поликлиники. Скульптурная композиция представляет собой женщину с ребенком, как бы летящих в пространстве. Памятник вызывает неоднозначные чувства. С одной стороны, он напоминает о связи матери с ребенком, отражает продолжение жизни на земле. С другой стороны кажется, что мать и дитя занимаются акробатическими упражнениями на каком-то невидимом батуте.
6. Памятник «Мать и дитя» (г.Волгодонск, Ростовская область)
Памятник «Мать и Дитя» установлен по улице Морская, 120 на территории детского сада «Журавлик» в рамках проекта защиты материнства и детства, является достопримечательностью города. Он является уникальным не только для города, но и для страны в целом. Волгодонск — это административный центр Ростовской области, расположен в Сальских степях, на левом берегу Цимлянского водохранилища в зоне континентального климата.
Строительство Волго-Донского судоходного канала стало причиной основания города. Первые жилые дома на его территории стали возводиться 27 июля 1950 года, эта дата и считается днем рождения Волгодонска. Памятник «Мать и дитя» разработан архитектором Т. Ботяновским и возведен скульптором В. П. Поляковым
7. Памятник мать и дитя (г. Ноябрьск, Ямал)
Скульптурная композиция представляет собой женщину, сидящую на камне, а на ее коленях малыш протянул руку и на ладонь садится голубь. У скульптуры прослеживается некоторая простота и душевность. В этом нет ничего залихватского или вычурного, а как раз наоборот по-семейному простое и доброе. Кажется, что ребенок сейчас спрыгнет с коленей матери и будет весело бегать вокруг.
8. Памятник материнству (г. Псков)
В Пскове в ботаническом саду можно увидеть садовую скульптуру мать и дитя. Точное название скульптуры неизвестно. Скульптура мать и дитя, очевидно, изготовлена из гранита, что, конечно же, делает ее универсальной.
9. Памятник «Рука, качающая колыбель» (г. Кемерово)
Этот памятник был открыт 12 июня .2009 года в День города. Колыбель олицетворяет нежность и заботу маминых рук, трепетную материнскую заботу о детях. Скульптура в виде ладони, на которой дремлет утомленное негой дитя, обосновалась недалеко от родильного дома №1.
По задумке авторов работы (сотрудников ООО «Студия» Юрия Черносова и Павла Баркова), скульптурная композиция «Колыбель» должна стать символом признательности всем матерям, оберегающим, лелеющим и воспитывающим своих детей. Ведь «рука, качающая колыбель, правит миром».
10. Памятник матери (г. Ростов-на-Дону)
Памятник матери в Ростове-на-Дону установлен на Театральной площади. Описания к памятнику нет, неизвестен автор и дата.установки. В скульптурную композицию включена женщина с протянутой рукой, ребенок и голубь. Голый ребенок может символизировать беззащитное детство, а т.к. голубь это птица мира, то значит, женщина протягивает дружбу.
11. Памятник матери Юрия Гагарина — Анне Тимофеевне (г.Гагарин, Смоленская обалсть)
В 2001 году, в канун 40-летия первого полета человека в космос в городе Гагарине открыли памятник матери первого космонавта Земли — Анне Тимофеевне Гагариной.
На лавочке висит шинель, Анна Тимофеевна держит цветы. Всё говорит о том, что на памятнике запечатлен приезд Юрия…
12. Памятник матери (г. Калуга)
Памятник был открыт 30 ноября 2011 года в микрорайоне Правобережье города Калуга. Автор скульптуры Светлана Фарниева. Памятник установлен на месте некогда пустыря, который был благоустроен и превращен в сквер.
У бронзовой матери, по словам автора монумента, реальный прототип. Это, калужанка, мама двоих сыновей. Что же касается ребенка, которого держит на руках женщина, то его образ — собирательный. У основания скульптуры разместились игрушки, также отлитые из бронзы. Венчает композицию гнездо с голубями, символ семьи и дома.
13. Памятник «Материнство» (г. Евпатория, Крым)
1 июня 2004 года, в Международный день защиты детей, в Евпатории состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Материнство». Стройная фигура женщины-матери, держащей на руках новорожденного ребенка, украшает сквер рядом с евпаторийским родильным домом, что очень символично. Автор скульптуры «Материнство» — евпаторийский скульптор Алексей Шмаков.
14. Памятник «Нашим матерям» (г. Видное, Московская область)
На Аллее Славы специально собираются памятники разных направлений, чтобы почтить память обо всех участвовавших в боях Великой Отечественной войны. Памятник «Нашим матерям» представляет собой композицию из трех бронзовых скульптур, женщины с двумя детьми. Мальчик и девочка устремились в сторону Храма Георгия Победоносца, а мать за ними еле поспевает. Тем самым скульпторм Александр Рожников хотел показать, что женщинам и детям в годы войны только и оставалось, что переживать за своих родных и молиться. Кроме как верить и ждать им больше ничего не оставалось.
15. Памятник «Материнство» (г.Яялуторовск, Тюменская область)
Для скульптуры «Материнство», материалом для работы художник избрал кованый алюминий. Скульптору удалось создать живую сильную женщину-мать, с её главным подарком миру — сыном, пока ещё мальчиком, но уже видно — будущим мужчиной. Намеренная и выверенная скульптура симметрия композиции — это, конечно же, символ гармоничного мира, в котором центром мироздания является женщина-мать.
Много говорящих знаков преподносит зрителям эта скульптура. Ребёнок сидит на коленях матери, оберегающей, защищающей дитя. Руки ребёнка и его мамы, с ладонями, открытыми миру — это родство с природой и вера в её защиту. Вся композиция легко вписывается в сферу, которая издревле считалась символом планеты Земля, Солнца и Вселенной.
16. Памятник материнству (г. Новочебоксарск, Чувашия)
Памятник расположен возле детской больницы и парка. Скульптура матери и ребенка логически завершит композицию детского сквера, оформление которого началось в прошлом году в районе детских поликлиники и больницы.
Памятник материнству является первым в Новочебоксарске монументом, несущим добрый светлый заряд — символизирующим признание великой ценности рождения нового человека, олицетворяющим чувства благодарности и преклонения перед женщиной-матерью и тем, что она символизирует — доброту, заботу, всепрощение, надежду и неиссякаемую любовь.
17. Памятник кормящей матери (г. Ижевск, Удмуртия)
Первые впечатления о мире человек познает с молоком матери. Новорожденные точно также, как и сотни лет назад, приходят в этот мир, нуждаясь в заботе и тепле, понимании и участии. Первоочередная задача матери — дать ребенку то, что ему необходимо, что и отражено в скульптуре.