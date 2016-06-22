Сегодня и навсегда 22 июня, 75 лет назад Германия Гитлера и союзные ей Финляндия, Венгрия, Румыния, Италия, Болгария и рептилии поменьше напали на нашу страну, ставя перед собой задачу уничтожить наш народ и историческую государственность, превратить — при помощи предателей и «идейных» коллаборационистов — в рабов большую часть наших людей.

Иван Шилов ИА REGNUM Постоянная угроза

Началась Великая Отечественная война нашего народа, которая ценой 20 миллионов жизней советских воинов, стариков, женщин и детей спасла от уничтожения нашу страну и дала право на жизнь нашим родителям и всем нам, ныне живущим как минимум на пространстве бывшего СССР.

Против памяти об этих 20 миллионах — преступное, бесчувственное и безответственное невежество, прямое национальное предательство — в первую очередь, в отношении героев, отдавших свою жизнь за наше существование и свободу, которое непосредственно перед нынешним 22 июня проявилось в установке памятной доски соучастнику блокады Ленинграда и геноцида нашего народа финскому маршалу Маннергейму.

«Вставай, страна огромная!» Эти слова звучат сегодня вновь актуально. Неонацизм, коллаборационизм и предательство снова угрожают нашей стране и нашему народу.