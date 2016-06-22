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Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Дума

Потомкам

Что-то вы перепутали, правнуки.

Что-то вы там решили неправильно.

Это нам — сон-покой под березами,

Вам же грозами жить, а не грезами.

Вам пахать и ковать — любо дорого,

Вам отпоры давать злому ворогу,

Вам детишек растить сильных разумом.

Что ж вы стали бесстрастные, праздные?

Мы слова понапрасну не тратили,

Мы с фашистскою гадиной сладили

В сердце штык ей вогнали отточенный

И поверили — с тьмою покончено.

Мы страну вам вручили со славою,

Под Берлином легли, под Варшавою.

Смертью пали, оружье не выпустив.

Что ж вы руки разжали — без выстрелов?

Вы родные нам — или безродные?

Как вы отдали хищникам Родину?

Сгнили ваши сердца или вымерзли,

Раз на улицы свастики вылезли?

Одураченные прощелыгами

Руки в воздух кидаете зигами

Или мнете подушки диванные

Или битвы ведете экранные.

Вы чего дожидаетесь? Гибели?

Чтоб пинками вас из дому выбили?

Чтоб пришпилили с номером бирочку?

Нам вставать из могил — вам на выручку?

Нет не верим! Не вывелись сильные,

Не покончить мерзавцам с Россиею,

В ваших жилах — кровь наша прославленная,

Не вконец еще пивом разбавленная.

Вы подниметесь — смелые, гордые,

Чтоб разделаться с вражьими ордами.

И победным пылающим знаменем

Дрянь паучью спалите, как пламенем.

Побратаются те, кто рассорены,

Примут крыльями ветер Истории,

Чтоб под небом сияющим Родины

Мчать путями, что нами не пройдены.