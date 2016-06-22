Из 1941-го — в 2016-й: «Вы чего дожидаетесь? Гибели?»
Потомкам
Что-то вы перепутали, правнуки.
Что-то вы там решили неправильно.
Это нам — сон-покой под березами,
Вам же грозами жить, а не грезами.
Вам пахать и ковать — любо дорого,
Вам отпоры давать злому ворогу,
Вам детишек растить сильных разумом.
Что ж вы стали бесстрастные, праздные?
Мы слова понапрасну не тратили,
Мы с фашистскою гадиной сладили
В сердце штык ей вогнали отточенный
И поверили — с тьмою покончено.
Мы страну вам вручили со славою,
Под Берлином легли, под Варшавою.
Смертью пали, оружье не выпустив.
Что ж вы руки разжали — без выстрелов?
Вы родные нам — или безродные?
Как вы отдали хищникам Родину?
Сгнили ваши сердца или вымерзли,
Раз на улицы свастики вылезли?
Одураченные прощелыгами
Руки в воздух кидаете зигами
Или мнете подушки диванные
Или битвы ведете экранные.
Вы чего дожидаетесь? Гибели?
Чтоб пинками вас из дому выбили?
Чтоб пришпилили с номером бирочку?
Нам вставать из могил — вам на выручку?
Нет не верим! Не вывелись сильные,
Не покончить мерзавцам с Россиею,
В ваших жилах — кровь наша прославленная,
Не вконец еще пивом разбавленная.
Вы подниметесь — смелые, гордые,
Чтоб разделаться с вражьими ордами.
И победным пылающим знаменем
Дрянь паучью спалите, как пламенем.
Побратаются те, кто рассорены,
Примут крыльями ветер Истории,
Чтоб под небом сияющим Родины
Мчать путями, что нами не пройдены.