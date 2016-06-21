Всякий раз, когда на Украину приезжает какой-нибудь важный зарубежный гость, майданное правительство и его СМИ поют одну и ту же песню: «и вот снова нас приехали поддержать». Эту композицию исполняют в последние дни в связи с приездом госсекретаря Ватикана, «второго человека в католической церкви» Пьетро Паролина.

ut.ee Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин

Но свидомое правительство может обмануть только само себя. Паролин приехал с критикой. Его отношение к происходящему на Украине если и отличается от отношения Москвы и РПЦ, то только стилем.

Гражданская война

Отношения с Ватиканом имеют для майданной власти особое значение. В Киеве предполагали, что церковные дела устроены примерно так же, как политические. И что можно уйти под крышу Ватикана и Константинополя, пообещав им взамен быть анти-Москвой.

Однако церковный мир устроен несколько иначе. Нельзя просто взять и создать свою, самостийную, «более лучшую» церковь. Раскольников из «киевского патриархата» не признают ни католики, ни православные. Да и папа Франциск с патриархом Варфоломеем — не Нуланд и Байден. Крышевать киевский альянс жуликов с нацистами ради размещения баз и контроля над финансовыми потоками они не будут.

Свое отношение к происходящему на Украине глава католической церкви сформулировал в прошлом году, когда назвал донбасский конфликт гражданской войной. Были сделаны и другие, менее хлесткие, но имеющие аналогичный смысл заявления. Делал их в том числе и кардинал Паролин, по своему статусу госсекретаря — «главный по политике» в Ватикане.

Позиция Ватикана (сформированная в том числе благодаря контакту с РПЦ) не поменялась. В апреле папа попросил католиков Европы собрать пожертвования для пострадавших от донбасского конфликта. И эти несколько миллионов евро, как было указано, предназначены всем, вне зависимости от религии или политических убеждений. Эта фраза означает а) констатацию того, что на Украине есть проблема политических свобод и б) отказ Ватикана ввязываться в этот конфликт на стороне Киева.

Более того: католическая церковь создала специальный фонд для распределения этих средств. Потому что всем, в том числе и в Ватикане, прекрасно известно, как «эффективно» и «честно» расходуют кредиты официальные киевские структуры.

Коррупция и олигархия

Значительную часть своей проповеди в киевском кафедральном соборе Пьетро Паролин посвятил коррупции и олигархии. Отрывок из Евангелия, который читают в католической церкви в этот день (17 июня), как раз включает в себя призыв Христа к своим ученикам «не собирать себе сокровищ на земле».

Кардинал осудил коррупцию и стяжательство, а также концентрацию богатств в руках немногочисленных людей — все это «ведет к обнищанию народа» и «разрушает свободу». Эти слова были сказаны не про Украину времен Януковича. Они были сказаны про сегодняшний день.

Также Паролин призвал не поддаваться соблазнам алчности, высокомерия и стремления к успеху любой ценой. И отдельно заметил, что он говорит не только о политиках и олигархах. Справедливость должна совершаться без применения насилия, и нельзя проповедовать справедливость, чувствуя зависть и стремясь к успеху любой ценой. Насилие, зависть и желание успеха любой ценой — это, безусловно, про майдан и про его последствия.

Опасность национализма

Помимо коррупции, зависти и насилия другой важной проблемой современной Украины, по мнению кардинала, является национализм. Об этом он говорил на обеих встречах во Львове — с семинаристами и священниками.

«Избегайте опасной моли, которой является национализм, — сказал Паролин. — Это опасность, которая может привести к потере ощущения реальности во всем ее многообразии, к удалению от братской и общей человечности во взаимном обмене и дискуссии». Лучшего места, чем Львов, для критики национализма и не найти.

Образ подобран ярко: моль — нечто противное, паразитирующее на чужом, с весьма специфическим запахом. И трудно подобрать выражение, характеризующую современную украинскую власть лучше, чем «потеря реальности». Дело ведь не в споре разных мнений. Спорят реальность с нездоровой фантазией. Это препятствует диалогу, что сказывается как на самом больном, так и на его отношениях с окружающими (которые ему «больше не братья»).

«Национализм отличается от искренней любви к родине, которая больше созвучна природе церкви и ее миссионерскому призванию», — продолжил госсекретарь. «Радикальный национализм, оправдывающий себя как единственно правильное выражение национальной идентичности, — это на самом деле плод комплекса неполноценности, неспособного принять разнородность». Часто ли украинские власти слышат столько резкую критику? Часто ли им говорят об их комплексе неполноценности?

Речь идет, в первую очередь, о национализме политическом. В «украинство» никто в этом правительстве всерьез не верит, но его надо использовать, чтобы сплачивать общество против «врага» и оставаться у власти. Последствия для сознания граждан — прискорбны.

Кроме того, речь идет о национализме церковном. Путая синее с холодным, майданные власти хотят создать «патриотическую церковь», забрав храмы у РПЦ, стимулируя переход верующих к киевским раскольникам, испрашивая в Константинополе права на автокефалию. Но ни Ватикан, ни, по-видимому, Константинополь не сочувствуют этим планам. На встрече на Крите прошение украинских раскольников даже не будут рассматривать.

Партнеры

А закончил свое львовское выступление кардинал Паролин вот чем: он сказал, что смесь агрессии, негодных средств для достижения справедливости, а также национализма — все это ведет Украину не в Европу, а в гетто. «Никогда не поддавайтесь искушению заключить себя в своеобразное гетто, чтобы не навредить призванию к интеграции Украины — не только духовной, но и культурной».

Точка зрения Паролина, то есть Ватикана, весьма мало отличается от точки зрения Москвы. Национализм, насилие, потеря реальности — госсекретарь повторил те же тезисы.

Главным отличием является сам статус кардинала. К нему прислушиваются, потому что он — незаинтересованная сторона. И он — человек, чьего сочувствия ищут.

Такого козыря у Русской православной церкви нет. Но эта позиция ‑ и ее козырь тоже. Очевидно, что встреча Кирилла с Франциском в Гаване (и подготовка этой встречи) не прошли даром. Общение церквей-сестер приносит свои плоды.