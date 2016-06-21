Дальше без России

Арсений Горбаруков ИА REGNUM

«Триумфальный» проигрыш российской сборной на Чемпионате Европы по футболу стал темой номер один для соцсетей и СМИ 21 июня. Надежды болельщиков не оправдались, матч Россия-Уэльс закончился со счетом 0−3. Это была самая важная игра на турнире для сборной, после которой она прекратила борьбу за награды.

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Главный тренер национальной сборной Леонид Слуцкий принёс извинения болельщикам за игру сборной России: «Можно что угодно говорить, но я хотел бы извиниться перед болельщиками, они нас очень хорошо поддерживали. Нам очень жаль, что мы не оправдали возложенных надежд и бесславно покидаем Евро».

Кроме того, он считает, что команде необходим новый наставник. «После такого турнира необходимо, чтобы другой человек попробовал подготовить команду к дальнейшим стартам, которые будут очень важны и во многом судьбоносны для развития футбола в нашей стране», — подчеркнул Слуцкий.

«Готов взять всю вину на себя», — добавил он, подчеркнув, что времени для подготовки было достаточно, «если это не удалось сделать в ключевой игре, значит, тренер не справился со своими обязанностями».

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Министр спорта РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко призвал не торопиться с отставками. По его словам, заявления Слуцкого были сделаны на эмоциях: «Он хотел, чтобы весь удар пришелся не на игроков, чтобы мы не разбирали каждого футболиста».

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Однако СМИ уже выяснили, кто может стать новым главным тренером сборной России. По версии издания «Чемпионат», на должность прочат бывшего наставника польской «Легии» Станислава Черчесова.

Как сообщало ИА REGNUM, защитник сборной России по футболу Василий Березуцкий также извинился перед болельщиками за поражение национальной сборной в заключительном матче группового турнира Евро-2016. «Все сыграли плохо», — сказал Березуцкий.

По его мнению, сборная Уэльса выглядела лучше и переиграла российскую сборную по всем статьям. «Хочется сказать болельщикам обнадеживающие слова и извиниться за то, что мы устроили сегодня», — заявил защитник сборной РФ.

Он также добавил, что пора менять подход к футболу и растить молодежь: «Надо что-то делать с российским футболом».

А вот лидер футбольной сборной Уэльса Гарет Бэйл после матча со сборной России не стал винить россиян. «Это невероятное достижение для нашей команды. Учитывая важность матча и давление, могу сказать, что это была одна из наших лучших игр за все время», — заявил форвард, назвав игру своей команды «практически идеальной».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя поражение сборной РФ от сборной Уэльса в матче 20 июня, отметил, что для повышения уровня игры в футбол на уровне национальной сборной тренером сборной может быть поставлена политическая фигура. Он похвалил Леонида Слуцкого за намерение уйти в отставку и предложил провести турниры по всей стране и отобрать 20-летних парней из провинции. «Вот с Донбасса взять русских — и они выиграют любой чемпионат. Обозленные нужны, с национальной подоплекой. А вот интернационал и рынок — они все уничтожают».

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя проигрыш сборной команде Уэльса, в свою очередь задал вопрос: «Почему по полю бегает 11 миллионеров на полусогнутых ногах, которые хотят много получать и не хотят пахать, как это положено хорошему спортсмену и футболисту».

Депутат Госдумы Владимир Бессонов (КПРФ) предложил пригласить главу Минспорта Виталия Мутко на один из первых «правительственных часов» в работе нового VII созыва Госдумы. «Назрела необходимость подробнейшим образом обсудить проблемы спорта, что мы должны сделать с вами, чтобы улучшить ситуацию в этой сфере», — сказал депутат.

Игрой российской сборной разочарован и премьер министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, после игры сборной России остаётся только хоккей и вспоминать.

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Уже сегодня, 21 июня футболисты российской сборной возвращаются в Москву. В группе B российская команда заняла последнее место, набрав 1 очко по итогам трёх матчей. 11 июля Россия сыграла вничью с Англией со счётом 1:1, а 15 июня уступила Словакии — 1:2.

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Санкции против легкоатлетов

21 президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по итогам саммита в Лозанне заявил о поддержке комитетом решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) о продлении санкций в отношении российских легкоатлетов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в ноябре 2015 года была наложена дисквалификация на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА). В июне IAAF оставила ее в силе за выявленные случаи употребления допинга спортсменами из РФ, закрыв российским легкоатлетам доступ на международные соревнования и Олимпиаду.

СМИ обращают внимание, что МОК не рассматривал вопрос отстранения Олимпийского комитета России от участия в Играх-2016 года, речь идет только о легкой атлетике, а не о других 27 федерациях.

Между тем уже звучат идеи бойкотировать Летние Олимпийские игры в Бразилии, а знаменитая российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева ранее заявила, что не станет выступать на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро под нейтральным флагом.

Впрочем, на такой шаг готовы пойти не все. Например, представительница российской сборной по лёгкой атлетике, якутянка Сардана Трофимова, вполне может выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро под чужим флагом. Такую вероятность допускает её тренер Татьяна Жиркова.

Министр спорта республики Михаил Гуляев отметил: «Есть возможность выступить под олимпийским флагом. Но здесь тоже надо подходить обдуманно. С одной стороны, шанс выступить на Олимпиаде приходит один раз в 4 года. С другой — существует понятие команды, сборной страны. Елена Исинбаева, к примеру, наотрез отказалась выступать под патронатом МОК».

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь уверяет, что никто не заинтересован в бойкоте Олимпиады в Рио. По его словам, «президент Владимир Путин является убежденным сторонником идей олимпизма, убежденным противником всего, что может наносить урон этим идеям олимпизма».

А вот Государственная дума увидела нарушение прав в отстранении спортсменов РФ от Олимпиады. «Применение допинга спортсменами любой страны заслуживает самого решительного осуждения. Поэтому отстранение спортсменов, уличенных в применении допинга от спортивных соревнований любого уровня — вполне справедливое и заслуженное наказание», — говорится в заявлении депутатов, сделанном 21 июня. При этом, по их мнению, применение репрессий по отношению к тем спортсменам, которые никогда не были замечены в нечестной игре, является не только несправедливым решением, но и подрывает основы, прежде всего, олимпийского движения.

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Глава ОКР Александр Жуков, выступая на саммите МОК, обратил внимание, что многие российские атлеты были многократно проверены на допинг и подтвердили свою «чистоту». «Они будут лишены своей мечты и цели, к которой они шли всю жизнь — участвовать в Олимпийских играх. Они наказаны за грехи других», — подчеркнул Жуков.

Президент МОК Томас Бах уточнил, что российские спортсмены в случае допуска со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций смогут выступить на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро под национальным флагом. По каждому спортсмену решение должно приниматься ИААФ индивидуально.

«Игры в морковку»

Американский миллиардер Джордж Сорос, чей Фонд признан нежелательной организацией — за неприкрытую антироссийскую пропаганду, на мероприятии «Открытая Россия» в Лондоне, высказал мнение, что Россия превращается в мировую державу, тогда как Евросоюз разрушается. По его оценке, Россия сегодня набирает силу, как надгосударственное образование стран Европы во время развала СССР. Он также добавил, что если Великобритания уйдет, это может спровоцировать общий исход и распад Европейского союза станет практически неизбежным.

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При этом Комитет постоянных представителей ЕС согласовал продление экономических санкций против РФ еще на полгода. По данным источника, на которые ссылаются СМИ, антироссийские санкции будут действовать до 31 января 2017 года.

Стоит отметить, что это решение должно быть утверждено также Советом Евросоюза на уровне министров иностранных дел, а они будут обсуждать этот вопрос ближе к новому году.

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Юнкер: Санкции против РФ неизбежно будут продлены

Доктор политических наук Андрей Манойло, комментируя решение комитета постоянных представителей стран ЕС, заявил, что население Евросоюза далеко не полностью приветствует санкции, да и элиты не едины во мнении о необходимости сохранения санкций. Как передают Вести.Ru, по мнению профессора, торг вокруг санкций ведётся по принципу «игры в морковку».

Впрочем, как пишет Reuters, между странами Европейского союза произошел раскол по вопросу продления «ограничительных мер» против России.

Старший аналитик Альпари Анна Бодрова полагает, что европейские санкции против России продлятся еще минимум полгода, но по факту, скорее всего, они в том или ином виде будут сохраняться до тех пор, пока в мировом сообществе не будет достигнут консенсус относительно позиции РФ и ее политических мотивов. «Внутри европейского совета «сильнейших» непреклонная позиция у Великобритании, она против снятия с России санкций. В противовес мягкая позиция в данном вопросе у Словакии, которая с 1 июля будет председателем в Евросоюзе. Греция, Италия, Болгария готовы поддержать снятие или сокращение ограничений в ряде вопросов относительно России. В трех последних случаях очень многое упирается в туристический бизнес и розничные продажи, эти деньги важны для местных предпринимателей», — добавила аналитик.

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