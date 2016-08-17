В киевском честном народе с некоторых пор самым пьющим среди госчиновников высшего эшелона слывет П.Порошенко. Президент, мол, он во всем первый, и в пьянстве тоже. Пьянство — пьянством, но есть в руководстве Украины и другие серьезные отклонения от нормы. По степени подверженности маниакальным страхам, вызванным не действием алкоголя, а глубоким расстройством психической деятельности, например, в среде киевской властной «элиты» нет равных секретарю СНБОУ А.Турчинову. Этот деятель отличился тем, что еще ранней весной 2014 года, когда не успел сойти снег со следами убегающего В. Януковича, заполошно кричал на всех собраниях и заседаниях о «русской угрозе». О том, что ему точно известно, что-то ли крылатые русские танки, то ли орды калмыцкого конного спецназа мчат со стороны Чернигова на Киев и будут под стенами Верховной рады всего через два часа. Ладно бы, только кричал, пугая одних и потешая других, с больного-то человека взятки гладки. Так нет же, криков Турчинову оказалось мало, он взял и начал войну.

cdn.promodj.com Параноик

Страхи и фобии были так сильны, что преследуемый ими днем и ночью А. Турчинов подписал указ о проведении «антитеррористической операции» в Донбассе, обезопасив, как он полагал, себя тем самым, так сказать, в общегосударственном масштабе. Расчет, как теперь выясняется со слов самого секретарствующего в сфере безопасности пастора, был на то, что «АТО» моментально перерастет в войну с Россией. Исход войны интересовал её инициатора меньше всего, главной движущей силой был меркантильный интерес: получить от США вооружение и военную технику, да продать ее своим же собственным войскам. Когда халявное оружие не дали, А. Турчинов принялся зарабатывать на военной форме и берцах. Испугался еще сильнее. Так сильно, что, будучи уже не исполняющим обязанности президента, а секретарем СНБО, перенес секретарский кабинет из «родного» для предшественников офиса на улице Каменева в Администрацию президента на Банковую. Позаботившись, таким образом, о себе любимом и на уровне локальном, частном: подальше от греха и от диверсантов, поближе к американским секьюрити, охраняющим П. Порошенко, и к штатовской логистике на случай его авральной эвакуации.

Взявшись за безопасность и оборону, А. Турчинов в духе своего комсомольского прошлого работал преимущественно языком. Его коньком стало нагнетание антироссийской истерии, в чем он, надо признать, преуспел. Мания преследования, вызванная ожиданием наказания за активное участие в «перехвате власти», и тут дала о себе знать: секретарь СНБО с завидной регулярностью сообщал о том, что полномасштабная агрессия России начнется то ли завтра, то ли в ближайший понедельник. Каждое следующее сообщение подавалось со все большей помпой, обрастая новыми подробностями о тысячах русских танков и сотнях тысяч солдат, прячущихся в лесопосадке. Авторитет секретарской должности, близость к местным верхам и к кое-кому из заокеанских кураторов сыграли свою роль. При всей очевидной дикости турчиновских рассказов они в новой Украине пошли на «ура», подняв градус антироссийской истерии до предела.

И вот — новая «фишка» от пастора-секретаря: в Крыму скопилось столько крупных подразделений армии РФ, что им просто некуда деваться, кроме как двигать оттуда в поход на Киев. Секретарю Совета национальной безопасности и обороны известно об этом совершенно точно и определенно. Степень определенности столь же высока, как и во всех его предыдущих откровениях о начале российского «вторжения». Идею, согласно которой ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой, бывший идеолог-пропагандист Днепропетровского обкома комсомола усвоил очень хорошо.

Все уже успели привыкнуть к тому, что очень многое из того, что изрекают на публике высшие должностные персоны Украины, относится к категории сказок про белого бычка. Риторика киевской власти вышла за все допустимые рамки приличия, оторвавшись от жизни и превратившись в пропаганду самого низкого пошиба. А. Турчинов в этом смысле отнюдь не исключение из правила, а, наоборот, само это правило. Его «бычки», при этом, несут в себе повышенную опасность, так как используются в качестве инструмента систематического, целенаправленного оболванивания граждан, создания атмосферы лжи, недоверия, страха. Под Турчиновым работает влиятельный «сетевой» центр по обработке общественного мнения с использованием «Фейсбук», других социальных сетей и ресурсов. Образ «русской агрессии», растиражированный и внедренный в общественное сознание, — это в значительной степени дело рук «турчиновцев». Фабриковали его не они, точнее, не только они, заготовка была импортной. Придавали же ей окончательную форму, украшали, расцвечивая все новыми и новыми красками, вдалбливали в головы украинцев, подпитывая новыми и новыми деталями, именно они. При непосредственном участии самого секретаря-патриота. Тон в этом центре задают, кроме самого Турчинова, два авторитетных «лидера общественного мнения — В. Сюмар и Ю.Бутусов. Их на постоянной основе поддерживает группа «активистов», волонтеров, журналистов, блогеров, а также некоторое количество «попутчиков», включающихся в работу ситуативно.

На мелочи люди Турчинова почти не размениваются. Работают на перспективу, по определенной стратегии, разрабатывая ряд тематических направлений. Одно из наиболее важных среди них — компрометация военного руководства, начиная с министра обороны и начальника Генштаба, которых «турчиновцы» обвиняют в провалах на войне, непрофессионализме, коррупции и прочих смертных грехах. С Министерством обороны у секретаря СНБОУ давний конфликт: они прямые конкуренты в бизнесе, завязанном на «АТО», причем, как в «белом», так и в «сером» и «черном». По мнению одного из авторитетных киевских интернет-изданий, с которым трудно не согласиться, «фейсбук» — среда Турчинова вместе с аналогичной спецгруппой министра внутренних дел Авакова являются главными инициаторами и промоутерами масштабных кампаний в соцсетях по борьбе против «внутренних врагов». Таковыми считаются как те, кого уличили в пророссийских взглядах, так и люди, занимающие сдержанную позицию по важным вопросам внутренней и внешней политики, начиная от выборов в Донбассе и заканчивая декоммунизацией. Разгром «пятой колонны» в СНБО считают важнейшей задачей текущего момента, исподволь готовя почву для ее решения. Личные страхи и фобии одного человека выливаются в агрессивную политику целого государства.