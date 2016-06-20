На острове Крит главы ряда Православных церквей в эти дни заняты труднейшей работой. Они, собравшиеся на Всеправославное совещание (так теперь можно назвать собрание, изначально планируемое как Всеправославный собор, но утратившее статус после отказа четырех Церквей быть на нем), должны выбраться из сложнейшего Кносского лабиринта царя Миноса, найти спасительную нить Ариадны и не нарваться на Минотавра. Не случайно инициатор действа, константинопольский патриарх Варфоломей предупредил присутствующих, что Собрание покажет картину нынешнего православия. Так, будут обсуждены важные вопросы, касающиеся внутренней жизни Церкви, а также проблем современного мира. Речь пойдет об отношениях между людьми, окружающей среде, быстром прогрессе науки и технологий и вызванных этим биоэтических и этических проблемах, вопросах глобализации и разрушения традиционных ценностей, столкновениях и войнах. По словам близкого к патриарху архидиакону Константинопольского патриархата Иоанну Хрисавгису, которого цитирует РИА Новости, патриархи и митрополиты обсудят гонения и притеснения православных христиан на Украине, севере Африки, в Сирии и Ираке.

archaia-ellada.blogspot.ru Древний герой смог выбраться из ловушки царя Миноса — получится ли повторить его подвиг у нынешних?

Ранее в качестве основной повестки Всеправославного собора выставлялись вопросы, относящиеся сугубо к внутрицерковному распорядку и отношениям между православными Церквями друг с другом. Решения готовились неспешно, работали редакционные комиссии, вносились поправки. В этом контексте слова архидиакона Хрисавгиса, что Церкви имели возможность заранее увидеть проекты документов и вносить в них свои поправки, соответствуют действительности. Однако теперь становится очевидным, что готовился и экспромт — кое-какие пункты повестки могли «внезапно» всплыть уже в ходе непосредственно самого Собора и поставить делегации, которых не ознакомили с ними по тем или иным причинам, перед фактом. И ладно бы речь шла о нюансах, подпадающих под каноническое право, за время существования Православия этих канонов столько приняли, что оправдать или осудить ими можно абсолютно все. Современный мир и отношение к нему в целом и конфликт на Ближнем Востоке в частности есть уже «минное поле», пройти которое можно лишь руководствуясь политическим чутьем, так как на этой площадке работают более серьезные силы — государства, корпорации, спецслужбы, масс-медиа и тому подобное.

Первая и, как выясняется сейчас, главная мина «взорвалась» еще в январе этого года в Шамбези, где на встрече предстоятелей Православных церквей делегация Антиохийского патриархата отказалась подписать любые документы, утверждавшие ее согласие участвовать в предстоящем Соборе. Антиохийская православная церковь с самого начала подготовительных мероприятий указывала на наличие у нее разногласий с Иерусалимским патриархатом по вопросу о канонической юрисдикции Катара, из-за чего патриарх Иоанн Х не считал возможным прибыть на Крит, если к моменту его созыва проблемы в отношениях не будут урегулированы. За этим, на первый взгляд — частным вопросом, стояло нечто большее. Османская империя в свое время подчинила всех православных, попавших под ее контроль, Констатинопольскому патриархату. По факту это означало преобладание греческого элемента среди епископов и священников в патриархатах Антиохии, Иерусалима и Александрии при том, что основная масса верующих были арабами. Ситуация началась меняться лишь в XIX веке с приходом Российской империи на Ближний Восток.

Усилия Санкт-Петербурга привели к тому, что 15 апреля 1899 года Синодом епископов Антиохийского патриархата был избран первый арабоязычный патриарх Мелетий II. Практически сразу же патриархи Константинопольской Константин V, Александрийский Софроний IV и Иерусалимский Дамиан отказались признавать его статус. После распада Османской империи епископат Антиохийского патриархата взял ориентацию на арабский национализм, что в наши дни снова привело к заметному «похолоданию» во взаимоотношениях Антиохии с Иерусалимом. Некоторые эксперты отмечают, что разделение между ними вписывается в контекст геополитического столкновения. Директор французского христианского центра Éditions du Cerf Жан-Франсуа Колозимо напоминает, что «русские давно помогали арабским христианам Антиохийского патриархата избавиться от греческой опеки Константинополя», отмечая также и то, что «история Русской церкви неотделима от отношений между Российской империей и Оттоманской. Российская политика продвижения к теплым морям и расчленения Османской империи (Крым, Кавказ …), от Екатерины II до Путина, подпитывала недоверие и враждебность Константинопольского патриархата против русских».

В наши дни в «историческую закваску» подсыпаются «свежие дрожжи». Фанар претендует на тотальный контроль православной диаспоры во всем мире. По его замыслам, в странах, где православные присутствуют на уровне отдельных приходов различных Церквей, должны были бы образовываться митрополии, главенство в которых получал априори представитель Константинопольского патриархата. Между тем, выступая в апреле этого года на конференции «Всеправославный собор: мнения и ожидания», председатель Отдела внешних церковных сношений Московской патриархии митрополит Иларион заметил, что «в странах Латинской Америки абсолютное большинство православных принадлежит к Антиохийской православной церкви, которая самым активным образом присутствует в данном регионе еще с XIX века, и напротив, паства Константинопольского патриархата на южноамериканском континенте немногочисленна». Поэтому, замечает итальянский католический портал Vatican insider, конфликт из-за «небольшой православной общины Катара, вероятно, только верхушка айсберга». Для Антиохии этот вопрос, подчеркивает издание, имеет жизненно важное значение, учитывая, что она из-за эмиграции, получившей стимул «благодаря» войнам на Ближнем Востоке, стала резко наращивать свое присутствие в США, Южной Америке, Австралии и Европе.

Для Русской православной церкви вопрос с окормлением диаспоры не настолько актуален. РПЦ интересует проблема предоставления автокефалии и конкретно в связи с Украиной. Но здесь ей было гарантировано, что Всеправославный собор не станет обсуждать предоставление какой-либо из украинских православных Церквей независимости от Московского патриархата. Об этом говорил архидиакон Хрисавгис: «Новые темы не будут выноситься на обсуждение Собора. Этого требовал и патриарх Кирилл на предыдущем синаксисе, что он не хотел бы этого. И, конечно, он хотел обязательств и сказал, что не приедет, если будет обсуждение ситуации на Украине. Патриарх Варфоломей пообещал это, и Константинополь не будет проводить это обсуждение». Однако Антиохийскому патриархату не гарантировали удовлетворения его требований в споре с Иерусалимским. Так что даже если бы делегация РПЦ и приехала на Крит, соборное принятие решений Православными церквями по принципу консенсуса оставалось под вопросом. Впрочем, участникам Всеправославного совещания в любом случае придется учитывать в виду конфликты, связанные с отсутствующими Церквями. И им понадобится за неделю найти нить Ариадны, зная, что в спину жарко дышит Минотавр.