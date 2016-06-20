



Александр Горбаруков ИА REGNUM Голый эмир

За последние пять лет во внешней политике Турции наблюдается процесс изоляции и исключения. Этот процесс распространился в географическом плане после того, как был сбит российский бомбардировщик. Наш народ, не осознав в полной мере происходящее, не зная всей правды, испытал чувство «гордости» за страну и поддержал правительство. Говорили, что «если русские перекроют газ, мы будем отапливать кизяком». Были и те, кто надеялся, что если Россия и будет рвать и метать поначалу, то долго это не продлится и спустя некоторое время взаимоотношения нормализуются. Однако этого не произошло.

Трудности во внешней политике

Возможно, впервые за всю историю республики внешнеполитический кризис напрямую ударил по карману граждан. Опустели гостиницы без российских туристов. Овощи и фрукты остались не проданными на полях. Прошло уже 8 месяцев, но мы до сих пор не смогли покрыть дефицит, возникший из-за этого кризиса. Кризис с Россией больно ударил не только по экономике, но и по внешней политике. Мы и носа не можем высунуть дальше сирийской границы. Мы были отстранены от сирийского регулирования США, Ираном и Россией — влиятельными странами региона, сотрудничающими с курдским Демократическим союзом и президентом Башаром Асадом. Россия — одна из 5 стран, обладающая правом вето в Совбезе ООН, при каждом удобном случае старалась и старается до сих пор отомстить за сбитый самолет.

Отношения с великими державами далеко не оптимистичны. Достаточно случившегося на похоронах Мохаммеда Али, чтобы получить представление об отношениях с США; мы движемся к разрыву с Европейским союзом; у ЕС с Турцией не осталось ничего общего, кроме как вопроса «беженцев». Чего можно ожидать от взаимоотношений, построенных лишь на обеспокоенности и страхе относительно беженцев? По вопросам верховенства права и демократии, являющихся составной частью Копенгагенских критериев, мы откатились как минимум на 10 лет назад.

Экономические потери

Турецкий Фондсоциально-экономических и политических исследований (TÜSES) опубликовал доклад по возможным экономическим последствиям кризиса между Турцией и Россией. Согласно докладу, этот кризис станет причиной ежегодных потерь для Турции в $11 млрд, в большей степени ввиду потерь в таких отраслях как продовольственные товары, туризм, строительство, жилищный сектор и розничная торговля.

Российская Федерация решением от 30 ноября 2015 года ввела ограничения на ввоз из Турции мяса птицы, свежих овощей, а также цитрусовых. Экспорт Турции данных товаров составлял $3270 млрд, в Россию поставлялось на $932 млн. Таким образом ожидается, что внешняя торговля Турции понесет убытки на 28,5% по соответствующим товарным категориям. Экспорт мяса птицы, запрещенного к ввозу из Турции, до эмбарго ЕС составлял 50 тонн в месяц, к концу 2014 года этот показатель увеличился до 6 тысяч тонн. В заявлении Союза средиземноморских экспортеров, сделанном сразу после принятия Россией решения об эмбарго товаров из стран ЕС, сообщается, что из 46,7 миллионов тонн свежих овощей и фруктов, выращиваемых в Турции, на экспорт поставляется лишь 3,4 миллиона тонн. Это означает, что Турция, обладающая значительно большим потенциалом по экспорту свежих фруктов и овощей, понесет сильные экономические потери.

Россия является самым главным торговым партнером Турции, около 54% от общего импорта природного газа поставляется Москвой. Между странами обсуждались проекты в сфере энергетики — АЭС Аккую, реализация которого в настоящее время приостановлена, а также проект «Голубой поток». По сведениям Турецкого статистического ведомства (TUİK), влияние на ВНП приостановки подачи природного газа как источника электроэнергии, экономическое прогнозирование которого невозможно провести в полной мере, должно быть рассчитано как минимум в $1−1,5 млрд в день, если учесть промышленный сектор и сферу обслуживания за одно целое.

В 2014 году Турцию посетило около 9 млн граждан России и стран СНГ. То есть около одной четвертой от общего числа туристов составляли граждане России и стран СНГ. После кризиса, связанного с российским самолетом, по самым пессимистичным подсчетам, в 2016 году ожидаются убытки в 40%. По данным Турецкого статистического ведомства (TUİK), в 2014 году иностранные граждане тратили в среднем $775 (без учета граждан Турции, проживающих заграницей). Потери в 40% соответствуют примерно 3 млн человек. В этой связи потери туриcтической отрасли оцениваются в $2,3 млрд.

Строительный сектор, выигравший тендеры в России в 2014 году на сумму в $3,85 млрд, за 9 месяцев 2015 года выиграл 8 тендеров на общую сумму в $2,3 млрд. Учитывая проекты для Чемпионата мира по футболу 2018 года, ожидалось, что турецкие подрядные услуги достигнут объема в $5 млрд. Существует риск убытков в $3,5 млрд, с которыми может столкнутся строительный сектор при развитии худшего сценария.

Согласно TUİK, в период с января по октябрь 2015 года в Турции иностранным гражданам было продано 1750 объектов недвижимости, из которых около 10% пришлось на граждан России. Если к этой цифре добавить продажи недвижимости гражданам Азербайджана, Украины и Казахстана, где плотно проживают российские граждане, либо гражданам политически связанных с Россией стран, то станет видно, что пропорция их превзойдет показатель в 18%. Если взять за основу данные Турецкого индекса цен на жилье (TKFE), то на кону будут потери минимум в $40 млн.

К этим показателям можно добавить и другие. Если принять во внимание негативное влияние на такие отрасли, как торговля, энергетика, туризм, строительство, жилищный сектор, приток иностранного капитала, текстильная, автомобильная отрасли, продовольственные товары, логистика, пассажирские перевозки, а также занятость населения и налоговые поступления, при наихудшем сценарии развития кризиса с Россией ожидается возникновение общего негативного влияния на платежный баланс по ВВПв$11 млрд.

Партия Эрдогана проваливается во внутренней политике

Народ начал требовать ответа за происходящее. Правительство попало в затруднительное положение и в связи с этим стало искать «выход». Этим и объясняется настойчивый стук в дверь «старого друга» — президента России Владимира Путина, невзирая на все произошедшее.

Эрдоган направил Путину поздравление по случаю празднования Дня России и выразил пожелание о том, чтобы «турецко-российские отношения вышли на заслуженный уровень». Премьер-министр Бинали Йылдырым направил похожее поздравление своему коллеге Дмитрию Медведеву. Правительство, находящееся на грани разрыва с Западом и не считающее это проблемой, стремится к налаживанию сотрудничества с Россией, Ираном и Китаем.

А для тех, кто решит задать вполне логичный вопрос: «А, собственно, почему все это с нами произошло?», готовится почва для ответа. Так же как на протяжении последних трех лет все коррупционные скандалы и ошибки Турции приписываются вымышленному «параллельному государству», и в этом случае новым «козлом отпущения» станет Давутоглу и его команда, не исполнившие волю Эрдогана во внешней политике. Все «неудачи» будут приписаны им. Для нового поворота во внешней политике начали производиться кадровые и политические перестановки. Вместе со своим ближайшим окружением был отстранен советник, пытавшийся вместе с Давутоглу создать и применить политические решения.