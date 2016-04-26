



Иван Шилов ИА REGNUM О новом «Экипаже»

Уважаемые пассажиры кинотеатра! Займите места, согласно купленным билетам. Будем благоразумны. Пристегнём ремни. Полетели. Махнём рукой. Миллионы зрителей вряд ли ошибаются. Прекрасное кино. Главное, понятное. Никакой особой критики кино уже давно не терпит. Да и зачем… Зрители голосуют ногами. А что до ощущения дурного сериала. Так это проблема того, кто его ощущает…

Цитата из к/ф «Экипаж». Реж. Николай Лебедев. 2016. Россия Два пилота

Этот фильм откровенно признаёт условность «плохого» кино. Есть тут и падающие джипы с неба, и шекспировская драма, где условность примерно такая же — табличка «гроза», табличка — «талантливый актёр», табличка — «любовь» и так далее… В конце концов, есть же такая модная одежда, где всё шито белыми нитками наружу. Если присмотреться, то даже изящно. Нестерпимая фальшь? А почему бы и нет — прекрасные и красивые актёры, благородные герои, простой и понятный сюжет, а что ещё нужно, чтобы любить? Один из крупных англоязычных режиссёров прошлого века на вопрос о том, почему он выбирает таких никаких актрис, отвечал что-то вроде того, что их пустота позволяет зрителям легко наполнять их собственным содержанием…

Фильм невыносим по степени деланной «американскости» всего — игры, сюжета, шуток, построения сцен. Не стоит искать в этом эстетическую позицию. Стоит чуть-чуть задуматься о прокатной судьбе, чтобы понять, что интернациональный фильм должен быть скроен по мировому общепиту. Да, парочку сомелье стошнит, но остальные будут нахваливать. Что до старшего товарища, отечественного фильма «Экипаж», то сравнение совсем не лишнее… Через это можно задуматься при желании и о времени. Кажется, что в фильме наших дней даже в одной из сцен показался человек, похожий на режиссёра предыдущей картины. В «камео» — крохотной роли для известных людей…

Цитата из к/ф «Экипаж». Реж. Николай Лебедев. 2016. Россия Главный герой

Если уж смотреть такое кино, то лучше сразу в трёх вариантах — старый, новый, можно и ещё что-нибудь для нагрузки… В духе ещё одной картины — Flight, 2012 года — где история катастрофы решается другим образом… Что забавно, что в фильме 2012 года американцы пытаются создать сложного главного героя, лётчика-наркомана, который и правда чуть более интересный, чем доблестные и незамысловатые герои отечественного воплощения этого года…

Советский фильм был знаменит не только запредельной по тем временам сценой в постели, музыкой великого композитора и актёрским составом, но и крайне примечательным сценарием, лирическим, трагикомическим, полным деталей быта и характеров, пусть наивных, но всё-таки живых… В советском кино было хотя бы чуть-чуть «про людей». В картине «Экипаж» нынешней, последней модели — всё стопроцентный пластик и алюминий. Высокие конвейерные технологии серийной сборки.

Цитата из к/ф «Экипаж». Реж. Александр Митта. 1979. СССР Главный герой советского фильма

И ничего «плохого» в этом нет. Фильм полон перипетий (кардиограмма фильма «от отчаяния к надежде»), дуг характеров (другой термин типовых американских сценариев, который означает обязательное развитие персонажа. Скажем, был трус, но после испытаний стал настоящим мужчиной, и даже девушка его полюбила — конечно, не главный герой… Он-то всегда был мужчиной.) В конце концов, ждать от кино духовных открытий — дело порой неблагодарное. Для этого есть церковь, которая этим деньги зарабатывает, на худой конец, другие произведения искусства: живопись, симфоническая музыка, классическая поэзия… В кино ходят, чтобы плакать и смеяться, есть попкорн, трогать возлюбленных, прогуливать уроки. Смех сквозь слёзы тоже считается. Редкий случай фильма-катастрофы, который можно посмотреть как комедию. Где лётчик говорит «ху-ху» на американский манер, когда взмывает в небо… А по тросу, натянутому между самолётами, ползут двое. Один из них падает. «Кто упал?» — в волнении спрашивают ожидающие. Ползут двое по тросу между самолётами… неплохое начала анекдота.

Одна из неочевидных тем фильма — это озвученная тема «нельзя закрывать двери перед лицом». Прямо так она и озвучивается в картине устами одного из героев. В этом смысле это история, кроме прочего, и про «карьеру». Про то, как пробиваться в жизни. Здесь есть даже женщина-пилот, которая коня на скаку заведёт и поедет, и помчится… Очередная попытка разыграть карту «феминизма», столь любимую американским зрителем, например. В фильме множество маленьких художественных открытий, убедительных моментов, прелестных решений. И главное, всё достаточно просто сделано. Никаких заумных вещей. Вот, скажем, 32-я минута — романтический ужин в ресторане. А дальше что? На 33-й, так сказать… Как что? Что бывает после ресторанов? Секс, разумеется. Это вам не советское кино. Тут почти всё показали. На контровом свете. Женщина-кремень — сложная и недоступная, пусть без богатого внутреннего мира, но с волей, которая позволила ей стать пилотом гражданской авиации. И полюбить после похода в ресторан. И парковки её машины.

Цитата из к/ф «Экипаж». Реж. Николай Лебедев. 2016. Россия Любовь главного героя

Интересно, что некоторые сцены сделаны буквально как по учебнику. Например, сцена конфликта с «акционером» в салоне. Вначале он просит коньяк (и как бы ничего страшного), «пусть подавится», говорит командир корабля, стюардесса приносит коньяк, конфликт вроде бы даже и исчерпан… Но дальше (обострение) злодей уже требует курения, ситуация усугубляется. Американские теоретики сценария назвали бы это «битами», крохотными кусочками действия, через которые развивается конфликт сцены. Забавно, что плохие герои должны говорить сипящим голосом. Ещё у них могла бы быть, например, костяная нога, чтобы ещё более убедительно было…

В фильме тем временем многое совершается. Отец застаёт сына в спортивно-любовной близости с учительницей… Вообще, сомневаться тут особо не надо. Скажем, есть герой — «вулканолог» (который знает про проблемы с вулканом), и он должен быть обязательно чудиком в очках, чтобы аудитория точно понимала, что он — «ботаник по вулканам». Не надо давать лишние поводы терять внимание. Катастрофа должна быть снята с брызгами огня, метеоритами, взрывами… Интересно сравнивать с фильмом «Отрыв», где авиакатастрофа исследуется совершенно другими способами.

Цитата из к/ф «Экипаж». Реж. Николай Лебедев. 2016. Россия Пламя

Строго говоря, вообще не понятно, почему всё горит и взрывается, но до таких мелочей дела уже нет… Романтические крупные планы с хорошо загримированными «под грязь» актёрами. Переправы над огненными реками.

Скрипичная закадровая музыка на фоне огня, скупые мужские слёзы. Разговоры отцов с сынами. Все личные драмы решились в одной большой общей… Баснословные кассовые сборы подсказывают нам кое-что о том, что важнее, чем эстетство. Любовь зрителя. Которого хлебом не корми, дай зрелищ. Всё трясётся. Мелькают молнии. Завершается фильм трогательной метафорой, где лётчики по тренировочным канатам лезут под прозрачный потолок зала, в небо.

Если вы сомневаетесь, что фильм хороший, то можете прочитать на сайте создателя: «Николай Лебедев не боится снимать фильмы, которые осуждаются общественным мнением. Он создает фильмы с глубоким психологическим смыслом, которые заставляют задуматься и делают мир немного добрей и чище. Для него очень важно раскрыть человеческие отношения, и в каждом сценарии он старается проработать любую мелочь. Николай Лебедев — молодой, очень талантливый и перспективный режиссер, готовый подарить нам немало новых замечательных кинокартин». Не будет же никто с этим спорить. Пока падает самолёт-то уж точно. Не до этого.