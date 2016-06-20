



Флаг США

Во вторник 14 июня закончился сезон праймериз в США — предварительных голосований, которые должны были определить номинацию на пост президента от двух партий: демократической, известной также как ослы, и республиканской, известной также как слоны. Праймериз являются краеугольным камнем двухпартийной политической системы США, так как именно они определяют количество выборщиков, которые в июле поедут на партийные конвенции и выдвинут кандидатов от республиканской и демократической партий.

У республиканцев ситуация следующая. Партийная организация каждого штата в соответствии с количеством избирателей посылает на республиканскую конвенцию определенное количество выборщиков или делегатов, которые голосуют в соответствии с результатами праймериз, если главный кандидат набрал больше 1237 делегатов, то есть больше половины всех делегатов. В противном случае они голосуют как хотят, то есть как правило в соответствии с советом старших товарищей. Примерно месяц назад Трамп набрал этот минимум, и с тех пор добавил к нему еще 305 делегатов.

А вот у демократов ситуация просто скандальная. В этом году праймериз у демократов приняли настолько странный (мягко говоря) характер, что возникли сомнения в их способности выполнять вышеупомянутую функцию краеугольного камня американской демократии. Этих странностей было много с самого начала, но самым поразительным было окончание предвыборной гонки в демократической партии США.

Для начала Хиллари Клинтон была объявлена сама собой, а потом и президентом США Обамой «Presumptive Democratic nominee» — предполагаемым кандидатом от демократической партии, не набрав необходимого минимума в 2383 делегата! Сейчас у нее есть только 2219 так называемых «заложенных делегатов», которые должны голосовать в соответствии с результатами праймериз. Принадлежность еще 84 делегатов предстоит определить, и кроме того за нее пообещали проголосовать 581 суперделегат, то есть партийные чиновники, которые теоретически могут проголосовать за кого захотят, но окончательный характер его «хотелки» приобретают только на конвенции. А до этого каждый из них может передумать в любой момент и проголосовать за Сандерса, так как данное ранее слово Хиллари Клинтон никакой юридической силы не имеет.

То есть 2383 делегата Хиллари Клинтон набрать никак не может, и на конвенции ей по закону предстоит получить так называемую оспариваемую номинацию, так как на конвенции все делегаты и суперделегаты будут голосовать с учетом результатов праймериз, но в соответствии со своими личными представлениями о благе США и демократической партии. Именно поэтому звание «предполагаемого кандидата от демократической партии», не обладая юридической силой, дает кандидату огромные преимущества, и президент Обама не имел права его присваивать Хиллари Клинтон.

Самым поразительным является то, что все эти факты были проигнорированы мировыми СМИ, и никакой попытки их хоть как-то осмыслить и сделать достоянием гласности так и не было сделано. В частности, последние праймериз сезона, которые прошли в столице США 14 июня практически не освещались СМИ, несмотря на то, что их сопровождали следующие события.

1. 6 июня накануне последнего супервторника, когда разыгрывалось 694 заложенных делегата, Хиллари Клинтон объявила себя «предполагаемым кандидатом от демократической партии», и выиграла праймериз в этих штатах с результатом намного лучше того, что показывали опросы общественного мнения.

2. Через день после супервторника 9 июня 2016 года в 11 часов дня Берни Сандерс дал интервью на ступеньках Белого Дома сразу после приватного разговора с президентом США Бараком Обамой. В этом интервью он сказал, что обсуждались результаты последнего супервторника, но что президент, как и обещал, не стал оказывать на него давления, убеждая покинуть гонку и снять свою кандидатуру с праймериз демократической партии. Сандерс пообещал вынести свою кандидатуру на конвенцию в Филадельфии, которая должна состояться в июле, и выразил надежду, что подсчет голосов в Калифорнии будет закончен и предварительные результаты будут заменены финальными, которые будут значительно ближе к опросам общественного мнения накануне выборов. То есть у Сандерса будет на 40 делегатов больше, а у Хиллари на 40 делегатов меньше. Причем Обама и Сандерс были в прекрасном настроении, но сияющими их назвать было нельзя

3. В течении часа после интервью Берни Сандерса произошло нечто геополитически важное и через час на сайте избирательной кампании Хиллари Клинтон появился так называемый «видеоэндорсмент» — призыв президента Обамы, сияющего улыбками как начищенный пятак, голосовать за бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, так как она лучше всех подходит на должность президента США. Это несмотря на то, что на второй срок он отказался ее брать на должность госсекретаря, и в отличие от первого срока, взяв на себя руководство внешней политикой США, ответил на вопрос журналистов, что отличительной чертой его внешней политики будет лозунг «Не делать дерьмовых глупостей».

Но дело не в «эндорсменте», хотя это и вызвало возмущение у множества американцев, так как он рекомендовал на должность президента женщину, деятельность которой на посту госсекретаря расследует Федеральное Бюро Расследований (ФБР) на предмет выяснения возможности наличия в этой деятельности повода для уголовного (криминального) преследования, что дисквалифицирует кандидата на должность президента США. Самое главное в другом: Обама может рекомендовать на должность президента кого угодно, как говорится имеет право. Но в ходе этого «видеоэндорсмента» он объявил Хиллари Клинтон «Presumptive Democratic nominee», на что он, как гарант Конституции США, не имел права, так как она не набрала заветные 2383 голоса «pledged delegates» (заложенных делегатов), необходимых для этого звания. И как опытный юрист в области конституционного права президент Обама не мог не знать, что только «pledged delegates» по закону обязаны голосовать за Хиллари Клинтон, в отличии от суперделегатов, которые до конвенции никому ничем не обязаны и могут переменить свое мнение в любой момент.

4. А еще через час после «эндорсмента» спикер Белого Дома в ходе плановой пресс-конференции при ответе на один из вопросов сказал, что Хиллари Клинтон уже является объектом криминального расследования, и, судя по всему, если президент Обама дал ему указание сделать такое заявление лично, то он мог это сделать только до встречи с Сандерсом, а когда была сделана запись «эндорсмента» вообще непонятно, и, главное, непонятно, чего он так сияет-то во время этого «видеоэндорсмента».

5. В тот же день Берни Сандерс встречался с лидером демократического меньшинства в сенате сенатором Гарри Рейдом, и в ответ на вопрос журналиста отказался комментировать «видеоэндорсмент», причем выглядел крайне расстроенным этим вопросом.

6. На следующий день, 10 июня, Сандерс встречался со своим активом, который первым делом потребовал, чтобы он не передавал контактную информацию о своих избирателях Хиллари Клинтон, если он тоже решит ее поддержать, явно опасаясь преследований по политическим мотивам. Информацию об этом опубликовал журнал The Atlantic, на страницах которого Обама полгода тому назад бросил перчатку в лицо Хиллари Клинтон, заявив, что он гордится тем, что не поддался давлению и не разрешил бомбежки Сирии в 2013 году. Причем тогда противостояние вокруг Сирии едва не привело к ядерной войне после перехвата «пробной» ракеты российским флотом, сосредоточенным у берегов Сирии и Ливана.

7. В тот же день сайт DemocracyNow опубликовал интервью госсекретаря штата Калифорния Алексом Падилла, в котором тот признал, что 2,5 (!) миллиона бюллетеней, то есть примерно половина всех бюллетеней в штате Калифорния остаются не сосчитанными и что результаты голосования носят предварительный характер. Сосчитаны ли они сейчас неизвестно, но результаты голосования не изменились до сих пор. То есть, праймериз закончились почти неделю назад, а 2,5 млн. бюллетеней Калифорнии до сих пор не посчитаны! И об этом — не говорит ни одно мировое или российское СМИ!

7. На следующий день, 11 июня, в крупнейших журналах США, таких, например, как Wall Street Journal и Haffington Post, появились статьи, обвиняющие Обаму в неправомочном объявлении Хиллари Клинтон «Presumptive Democratic nominee», а также требующие окончательного подсчета голосов в Калифорнии и продолжения избирательной кампании Сандерса.

8. На следующий день, в ночь на воскресенье 12 июня, произошло самое крупное массовое убийство в гей-клубе в Орландо, и с утра в воскресенье, когда обычно происходит обсуждение политических итогов прошедшей недели всеми крупнейшими каналами в США, никакого обсуждения не было. Все каналы обсуждали только теракт в Орландо, а крайне кратковременное и скомканное обсуждение избирательной кампании в США на канале FOX-5 вышеупомянутых вопросов не касалось.

9. 14 июня Берни Сандерс встретился с Хиллари Клинтон для обсуждения создавшегося положения, и представители Хиллари Клинтон сказали, что обсуждение носило положительный характер. А Берни Сандерс удалился молча, заставив СМИ стонать от желания найти хоть что-то, говорящее о его готовности сдаться и признать, что Хиллари Клинтон действительно является «Presumptive Democratic nominee» — подразумеваемым кандидатом демократической партии на должность президента США. Но он этого так и не сделал.

10. 16 июня Берни Сандерс разместил на сайте своей избирательной кампании видеообращение к тем, кто поддерживал его кампанию. И, судя по всему, это было его последнее, можно даже сказать, итоговое выступление в контексте праймериз, записанное после вышеупомянутой встречи с Хиллари Клинтон. Следующее выступление — будет на конвенции. А в этом видеообращении он пообещал работать вместе с Хиллари Клинтон, но только над «трансформацией демократической партии», в результате которой таким деятелям, как руководитель национального комитета демократической партии Вассерман-Шульц, станет очень трудно собирать деньги в так называемые «суперпак» и влиять на результаты праймериз с помощью всевозможных манипуляций списками избирателей.

Кроме того, он пообещал бороться вместе с Хиллари Клинтон против Дональда Трампа, но заявил, что это не является его единственной задачей, а ТОЛЬКО приоритетом. Но главное — от отказался снять свою кандидатуру с выборов, пообещав продолжить борьбу на конвенции. То есть отказался признать Хиллари Клинтон «Presumptive Democratic nominee» — подразумеваемым кандидатом демократической партии на должность президента США. Причем необычно мягкие выражения, в которых он говорит о Трампе, заставляют предположить, что он принял к сведению обвинения сторонников Хиллари Клинтон, что его внешнеполитическая программа мало отличается от внешнеполитической программы подразумеваемого кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, который после теракта в Орландо обвинил президента Обаму в сочувствии Исламистскому государству и призвал сторонников Берни Сандерса голосовать за него, а не за Хиллари Клинтон, которая вместе с вышеупомянутой Вассерман-Шульц манипулировала результатами праймериз в свою пользу.

Таким образом, избирательная система демократов столкнулась с тем, что праймериз завершились, но итогов их нет. И не только потому, что Берни Сандерс отказался признать Клинтон кандидатом от демократов, и не только потому, что не снял свою кандидатуру с номинации, но и потому, что до сих пор не посчитаны 2,5 млн. голосов избирателей Калифорнии, что вообще является вопиющим нарушением американского избирательного законодательства. Только мировые и российские СМИ, контролируемые из Вашингтона — навряд ли об этом расскажут, так как в этом случае подложный характер выдвижения Клинтон на пост президента от демократов станет очевидным всем. А, соответственно, ее легитимность как президента США в случае победы на выборах будет под большим вопросом.

P.S.

В настоящее время в американских СМИ озвучена информация, что хакер по имени Гусифер-2 взломал ДНС-сервера демократической партии, после чего стал обладать информацией, свидетельствующей о том, что верхушка демократической партии прибегала к массовым и масштабным манипуляциям и подлогам (с номерами счетов, платежками, именами, росписями в ведомостях и т.д. и т.п.) в ходе праймериз с целью протащить Клинтон на номинацию в президенты от демократической партии. Теперь речь идет о том, что главу Национального демократического комитета г-жу Вассерман-Шульц надо уволить за то, что она мошенничала и манипулировала ходом праймериз в пользу Хиллари Клинтон. Теперь либо Вассерман-Шульц идет в тюрьму и дает показания на своих подельников, либо о демократии можно забыть ‑ и Хиллари Клинтон придется объявить себя диктатором.