



Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая репка — капуста

На днях создатели общества «Новые латыши», состоящего из граждан России, получивших заветный вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции и покупку дорогостоящей недвижимости, заявили, что хотят и смогут наладить диалог с латвийскими политиками.

Напомню: граждане России, которые приобрели в Латвии недвижимость чтобы получить вид на жительство, а затем были неприятно удивлены решением обязать их платить 5000 евро за продление ВНЖ, создали общественную организацию, цель которой, по их утверждениям, «познакомить общество с обладателями вида на жительство». Они считают, что у «старых латышей» нет информации о «новых», и они хотят это исправить.

Так, программист из Москвы Максим Крылов — один из ценителей европейского комфорта, чья жизнь в условиях «российского деспотизма» и «отсутствия свободы» стала невыносимой — заявил в эфире местной радиостанции:

«Мы общались с местными депутатами, на наш взгляд, очень важным моментом является возможность устраивать этот диалог. Я бы очень хотел, чтобы господин Шноре, господа из Национального объединения, «Согласия», «Единства» были готовы вести диалог. Я почти уверен, что таким образом можно решить 99% проблем, которые люди озвучивают, но не готовы обсуждать. Например, есть проблемы с русским языком, агрессией России, но они не обсуждают это с оппонентами. Мы поняли, что этот диалог возможен», — сказал Крылов.

Не прошло и двух дней, как один из «господ» от Национального объединения, депутат Сейма Эдвин Шноре, с которым «новые латыши» планировали наладить диалог (уже теперь как европейцы с европейцем), в одном из интервью, по-арийски жестко и хладнокровно поведал о своем истинном отношении к новым соплеменникам.

«Речь идет о миллионах евро выгоды для государства. Сегодня казне катастрофически не хватает денег — и пенсионерам, и образованию, и здравоохранению, нам везде не хватает, мы считаем каждую копейку. В этом случае речь идет о дополнительном взимании денег с инвесторов, которые приходят извне, которые приобрели имущество на сотни тысяч евро здесь. Если мы назначим для них дополнительную госпошлину, пять тысяч на пять лет, это дало бы большие деньги нашему государству. В свою очередь, в отношении этих людей это не будет нечестно, не нарушит их правовой определенности… Нам нужно брать с тех, кто уже здесь есть и с кого эти деньги можно взять».

Затем, отвечая на вопрос журналиста: «Вы не думаете, что они просто уедут? Не будут платить, а поедут, скажем, в Болгарию?», представитель правящей в Латвии коалиции прямо заявляет:

«Да, это и есть наша цель. Я в этом заинтересован. Проблема ведь в чем? Латвия после оккупации стала слишком русская… И тут к нам едут новые люди, которые еще ухудшат ситуацию. С нашей, латышей, точки зрения, это огромная проблема».

И практически одновременно всё та же фракция Национального объединения в Сейме, обратилась в МВД с призывом не продлевать вид на жительство иностранцам, которые, «используя гостеприимство Латвийского государства, публично очерняют Латвию и вмешиваются в ее внутреннюю политику». И в качестве примера напомнили министру на недавние высказывания российского адвоката Елены Лукьяновой, также получившей ВНЖ в Латвии. В частности, Национальному объединению не понравилось, что в интервью Латвийскому радио 4 Лукьянова упомянула о латышском враче, который отказывался принимать русскоязычных пациентов, заявила, что латвийское правительство общается лишь с 60% жителей Латвии (имеется в виду проблема неграждан), и в стране начали принимать законы, которые противоречат принципам международного права.

А еще, по рекомендации Полиции безопасности Латвии более десяти «новых латышей», уже были лишены «инвесторской визы».

И что же мы имеем в сухом остатке? Вы, так называемые «свободные россияне», или «новые латыши», на заработанные в «нищей России» деньги, свободно переехали в Латвию, где по признанию ее же правителей «считают каждую копейку», и нет денег на пенсионеров, образование и медицину. Где вас расценивают как дойных коров, которых будут дергать за «финансовое вымя», не обращая внимание на ваше протестное «мычание», причем до тех пор, пока вы не сбежите. Где после выражения частного мнения вы тут же получаете ярлык пропагандиста ненавистного вам Кремля, и на «дыбы» становится целая парламентская фракция и МВД, а спецслужбы уже лишают заветного ВНЖ не приглянувшихся ценителей европейского шарма.

Что ж, повторю еще раз: Добро пожаловать в Латвию, «свободные россияне»!

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