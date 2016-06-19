



today.it Miagolio, papa Francesco!

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 12 — 18 июня стали: Святой престол призывает к последовательной политике по защите мигрантов; епископат ЕС и США выражают обеспокоенность Трансатлантическим торговым и инвестиционным партнерством; Франция в тисках насилия; секуляризацией не победить религиозный экстремизм; президент Сирии Башар Асад готовит проект новой конституции — она будет светской; замена Дня памяти жертв геноцида поляков на День мученичества является мошенничеством и другое.

Папа Римский Франциск встретился с циркачами, рассказывает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик дал аудиенцию почти семи тысячам человек, среди которых были фокусники, кукольники, музыкальные группы, жонглеры, укротители и уличные художники. «Мастера праздника, чуда, красоты, вы даже можете испугать папу», — сказал Франциск, гладя тигра, и поблагодарил артистов за добро, которое они сеют своим искусством. Ваши выступления, сказал далее папа, способны «обогатить общество всего мира, питая чувства надежды и доверия, поднять настроение, продемонстрировать смелость в особо сложных трюках, вызвать восхищение при виде красоты». Это прекрасная возможность для здорового развлечения, а развлечь кого-то может даже стать проявлением милосердия, ведь «праздник и радость являются отличительными признаками вашей самобытности. (…). У вас есть особый ресурс: своими постоянными передвижениями вы имеете возможность нести всем любовь Бога, Его объятие и Его милость. Вы можете быть странствующей христианской общиной, свидетелями Христа, Который всегда в пути, чтобы встретить даже самых дальних». Понтифик выразил особую благодарность за инициативу некоторых цирков и объединений фокусников, которые в этом Юбилейном Году Милосердия распахнули свои двери для самых нуждающихся: «Я радуюсь вместе с вами, потому что в этот Святой год вы подарили ваши спектакли наиболее нуждающимся, бедным и бездомным, заключенным, беспризорным детям. Это тоже милосердие: сеять красоту и радость в порой мрачном и печальном мире». Франциск пожелал, чтобы «одна из древнейших форм развлечения, доступная для всех», воплощение культуры встречи — народные зрелища бродячих артистов — всегда оставались радушным по отношению к малым и нуждающимся. Церковь с вами, заверил папа.

Критики понтифика, «видимо, не прилагают усилий, чтобы прочесть его тексты», заявил в интервью Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша) главный редактор ватиканского официоза, газеты L'Osservatore Romano, Джованни Мария Виан. Кто такой Франциск? Миссионер, отвечает Виан. Кроме того — миссионер-иезуит. Как и его собратья с начала основания ордена, он пытается выходить за границы, причем, не только географические, но и скептицизма, неверия, атеизма, бедности и так далее. Этот папа постоянно повторяет, что невозможно вести диалог с кем-либо, кто не осознает собственной идентичности. Но что сегодня является христианской идентичностью Европы? Мы потеряли ее. Европа ныне — это потребительство, деньги, идеологическая пустота, отсутствие ценностей. Нужно возродить не только христианскую веру — католическую, православную, протестантскую — необходимо возродить политику, новую политику.

Представитель Святого престола при офисах ООН в Женеве архиепископ Иван Юркович выступил на Совете по правам человека с заявлением, в которой призвал к последовательной политике по защите мигрантов, особенно наиболее уязвимых из них — детей, женщин и пожилых людей, передает Radio Vaticana. Подавляющее большинство мигрантов в мире — это рабочие, уехавшие в поисках возможности улучшить свое экономическое и социальное положение, сказал монсеньор. Мы все знаем об экономическом кризисе и его последствиях, которые, порой, приводят к забвению «человеческого фактора» в разгар потрясений. Мигранты не должны рассматриваться исключительно как угроза национальной стабильности или как обычные «вещи», без какой-либо реальной заботы об их правах и чаяниях. Кроме того, должен быть признан и подтвержден значительный и позитивный вклад мигрантов в принимающие их странах. Мигранты представляют собой решение демографической проблемы, старения населения, способствуют укреплению благосостояния и развития стран их происхождения через денежные переводы, которые они отсылают обратно своим семьям, и через новые навыки, которые приобретают. Их положительный вклад является наиболее очевидным, когда мигранты полностью интегрируются в новое общество.

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин посещает Украину. Его визит продлится с 15 по 20 июня. Основная цель поездки — выразить солидарность папы Франциска и всей Католической церкви жителям страны, которые стали жертвами военного конфликта. 16 июня кардинал посетил Запорожье, в восточной части, где число беженцев и пострадавших наиболее высоко. Паролин доставил в распоряжение специального технического комитета, который возглавляет монсеньор Ян Собило, вспомогательный епископ Харьковско-Запорожской епархии, средства, предназначенные исключительно для жертв насилия из Восточной Украины. Категорически исключая любой мотив прозелитизма, госсекретарь заявил, что «распределение гуманитарной помощи будет проходить независимо от вероисповедания, этнического происхождения пострадавших или от того, на каком языке они говорят. Единственным критерием будет реальная нужда этих людей».

Впервые европейские епископы опубликовали со своими братьями из США совместное заявление, которое носит в высшей степени политический и экономический характер, констатирует Vatican insider (Турин, Италия). Документ выражает отношение епископата к Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству (TTIP). Это тема, которая в последние месяцы находится в центре внимания специалистов в области экономики и политики. Одной из основных проблем для граждан по обе стороны Атлантики является то, что TTIP окажет непосредственное влияние на жизнь почти миллиарда человек. В декларации за подписью президентов Конференций католического епископата Европейского союза (COMECE) кардинала Рейнхарда Маркса и США (USCCB) архиепископа Джозефа Курца говорится о необходимости тщательно просчитать все за и против подписания партнерства с точки зрения социального блага и воздействия на экологическую среду. Епископов волнуют такие последствия принятия TTIP как защита рынка труда и прав рабочих, проблемы мигрантов, сельского хозяйства и устойчивого развития, возможные злоупотребления охраной интеллектуальной собственности, особенно в фармацевтической отрасли, использование международного арбитража. Поэтому жизненно важно участие всех групп и прозрачность принимаемых решений посредством форумов и дискуссий, чтобы никто не был исключен из переговоров, подчеркивается в заявлении.

Франция в тисках насилия, пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Боевых действий, открытые фанатами на Евро-2016, возвращением кошмара терактов, городская война в Париже против изменений трудового законодательства — все это заставляет директора Социальной недели католиков Франции Доминик Квино сделать вывод, что страна переживает трудные времена, требующие социальной сплоченности. Ситуацию осложняет то, что год предвыборный, но не только это. Сегодня становится все более трудным экономическое и социальное положение, кризис, который привел к росту безработицы среди молодежи, мешает им планировать свое будущее. К сожалению, избранные правительства в течение долгого времени не могут справиться с этими проблемами.

Если Британия проголосует за выход из ЕС, то католические организации должны будут требовать доступа к финансированию из негосударственных источников, рассуждает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Сегодня английские католики получают финансирование из Евросоюза. Недавно вспомогательный епископ Бирменгемский Уильям Кенней выразил озабоченность по поводу риска утраты бюджетных средств в случае победы Brexit на референдуме 23 июня. Такие группы, как Католическое агентство международного развития (CAFOD), Шотландский католический фонд международной помощи (SCIAF), агентства помощи Католической церкви Англии и Уэльсе, европейское отделение Caritas, могут лишиться грантов Евросоюза. Стоит задуматься, а стоит ли вообще католическим гуманитарным организациям делать ставку на государственное финансирование? Возможно, что нет. На католиков и без того активно давят, требуя от них изменить своим ценностям, чтобы претендовать на финансирование из бюджета. Это того не стоит.

Несмотря на секуляризацию некоторых стран, «мир становится более религиозным» и Соединенные Штаты должны учитывать это в своей внешней политике, заявил Роберт Джордж, бывший председатель Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF), информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Утверждения секуляристов, которые говорили, что по мере развития науки значение религии будет падать, оказались несостоятельными. Джордж выступил на заседании подкомитета Палаты представителей Конгресса США по глобальным правам человека. К нему присоединился раввин Давид Саперштейн, посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе, и президент Американского исламского форума за демократию Зухди Яссер. По словам главы подкомитета Криса Смита, «религиозная свобода — это первая свобода Америки», она «не только американская ценность, а универсальный принцип». Но есть еще и религиозный экстремизм, как Соединенные Штаты могут обуздать его? Исторически сложилось так, что «большинство кровожадных идеологий» носили светский характер. По мнению экс-главы USCIRF, вместо того, чтобы продвигать секуляризм, США должны помочь тем религиозным лидерам, которые продвигают мир и отвергают насилие. Например, американцам следует поддержать мусульман, осуждающих религиозное насилие и рискующих своей безопасностью, выступая против джихадистов.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что новая конституция страны будет иметь светский характер, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). В ней будут обеспечены равные права для всех граждан и ликвидирована дискриминация по отношению к религиозным меньшинствам. Об этом Асад рассказал делегации Сирийской католической церкви во главе с патриархом Игнатием Юсифом III, которого сопровождали шесть епископов. В ходе встречи президент заявил, что намерен убрать из новой Конституции даже положение, которое обязывает главу Сирии исповедовать ислам. Асад выразил убежденность в том, что через несколько дней конфликт в Алеппо будет полностью погашен. Планируется организовать военную блокаду вокруг города, чтобы ликвидировать поставки оружия в отдаленные пригороды, занятые противоборствующими сторонами, и предотвратить дальнейшие страдания гражданского населения. «Президент уделяет большое внимание международному аспекту сирийского конфликта, он подчеркнул, что сейчас на словах все хотят бороться с джихадистами ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России)», — отметил в беседе с изданием сиро-католический архиепископ Аль-Хасаки Жак Бехнам Хиндо, присутствовавший на встрече. Во время встречи Асада и членами церковной делегации были обсуждены слухи о возможном разделении Сирии на этнической и религиозной основе с созданием независимого курдского государства и исламистского, сценарий чего президент всегда отвергал. Глава Сирии напрямую не упоминал папу Римского или Святой престол, а вместо этого призвал своих визави активизировать контакты и обмениваться мнениями и обсуждать инициативы с Русской православной церковью.

Желание группы депутатов правящей партии «Право и Справедливость» установить День мученичества 17 сентября вместо Дня памяти жертв геноцида поляков на Восточных Кресах 11 июля является мошенничеством, заявил в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) глава отделения Польского геополитического общества в Жешуве Анджей Запаловский. Это крайне болезненно воспринимается, особенно с учетом того, что продавливается подобное решение под давлением современных адептов идеологии, которая привела к убийству в беспрецедентных масштабах. Кроме того, следует подчеркнуть, что на Украине 17 сентября отмечается как день объединения украинских земель русскими, говорит политолог. Если немецкий бундестаг мог себе позволить признать Геноцид армян, к которому Германия напрямую не имела отношения, то почему же Польша тормозит процесс почитания жертв геноцида поляков на Волыни, устроенного украинскими националистами? Нынешнее правительство, к сожалению, продолжает опасную закономерность, а именно — закрывает глаза на игнорирование украинцами экономических интересов и истории Польши. Действующий президент Украины и правительство состоят в основном из олигархов, а с Варшавой они ведут «диалог» в манере, напоминающей ведение собственного бизнеса, где во внимание принимаются только свои личные выгоды. «В то же время польские политики по наивности рассматривают переговоры с Украиной как переговоры со стабильным западным политическим партнером, что деловито использует Киев. Не может возникнуть чего-либо хорошего для нас ввиду таких недальновидных действий», — подчеркивает Запаловский.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.