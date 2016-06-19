



Александр Горбаруков ИА REGNUM Их «право»

Для России вредно, а для россиянина унизительно цивилизованное общение с русофобским деградирующим Западом. Чтобы не прослыть там наивным и дурачком, с западными политическими лжецами, жуликами, мошенниками и экономическими «разбойниками с большой дороги» надо говорить только на понятном им языке.

Итак, решение принято: команде российских легкоатлетов в полном составе отказано участвовать в Олимпийских играх в Бразилии. Правда, есть еще шанс получить разрешение выступать индивидуально, не под флагом России. Но также есть и опасность, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит до игр всю сборную команду Российской Федерации и персонально «чистых» легкоатлетов под Олимпийским флагом.

Это позорное для Запада решение не стало последним. Оно ложится в один ряд с тотальной русофобией, внедряемой сейчас Западом и в культуре. Это — «украинизация» конкурса песни Евровидение 2016. Это — недопущение на гастроли в Прибалтику известного на весь мир ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова. Это — бездоказательная дискредитация России на очередном Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Финляндии, где Президент Эстонии пел старую песню о «страданиях» в России коренных народов Сибири.

Признаки такого мракобесия наблюдаются уже и в отношении ученых и политологов — в прошлом году Таллин, задающий тон русофобии на Западе, не пустил в страну известного российского ученого — этнолога, академика РАН РФ Валерия Тишкова и российского журналиста, военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко. Начиналось все с выдворения из Эстонии итальянского журналиста и политика, экс-депутата Европарламента Джульетто Кьеза.

В свою очередь решение Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) стало продолжением тотальной лжи Запада об Олимпиаде в Сочи. Последовала инспирированная англосаксами возня вокруг ФИФА (имеющая дальний прицел — не дать России провести чемпионат мира по футболу). Затем была подлая со стороны США акция с мельдонием. А в эти дни мир стал свидетелем вызывающих по необъективности репрессий против российских фанатов и болельщиков на чемпионате Европы по футболу во Франции. Надо быть очень плохим или глупым человеком, чтобы не усматривать в этом грязную политику, а еще точнее — русофобию. С этим должно быть все ясно. Но в связи с решением IAAF основной темой можно считать не профессиональные тонкости в комментариях СМИ и политиков, спортивных чиновников, специалистов по допингу, сколько, первое — презумпцию невиновных и коллективную ответственность, второе — бесхребетность и непрофессионализм спортивного чиновничества РФ.

«Чистые» в ответе вместе с «грязными»

Запрет участвовать в Олимпиаде «чистым» российским легкоатлетам (и только ли им — уже намекают и на пловцов?) чудовищно, особенно на фоне декларируемых Западом своих пресловутых ценностей. Если допустить, что они все же существуют, то напрашивается вывод — они не касаются русских как дикарей и варваров. Но наказание честных спортсменов вместе с бесчестными — полный абсурд, и не только с человеческой, но и юридической точки зрения. То есть что мы видим? «Плохой» Сталин сказал, что сын за отца не отвечает. А «хороший» Запад демонстрирует нечто большее, чем нацистский принцип коллективной ответственности (взятие в заложники мирных жителей и их расстрел в качестве устрашения или мести за сопротивление). Поскольку рассматриваемая травля касается только российских спортсменов и России, то можно сказать, что манипулируемые англосаксами спортивные боссы Запада проявляют себя русофобами, выказывая обыкновенный расизм! Вот она — оборотная сторона применения западных ценностей.

Впрочем, новость ли это — применение коллективной ответственности? Известно, что в ходе Гражданской войны в России в ходе как «белого террора», так и «красного» практиковалось взятие в заложники и массовые расстрелы гражданских лиц. Не оправдывая это, все же можно хоть как-то понять такое Зло как результат кровавого конфликта внутри страны.

Но «Википедия» дополняет:

«Во время Великой Отечественной войны немецкими войсками на оккупированных территориях СССР (как и в других оккупированных странах, например, Польше) повсеместно практиковался массовый террор в ответ на действия партизан и подпольщиков, на убийства военнослужащих и работников оккупационной администрации».

А вот приказ Кейтеля от 23 июля 1941 года:

«Учитывая громадные пространства оккупированных территорий на Востоке, наличных вооруженных сил для поддержания безопасности на этих территориях будет достаточно лишь в том случае, если всякое сопротивление будет караться не путём судебного преследования виновных, а путём создания такой системы террора со стороны вооруженных сил, которая будет достаточна для того, чтобы искоренить у населения всякое намерение сопротивляться».

Известно, что в числе обвинений, предъявленных на Нюрнбергском процессе, было и взятие заложников. В то же время, действовавший еще во время Второй мировой войны параграф 358 американских «Правил ведения сухопутной войны», упоминал, что заложники, которых берут и держат с целью предупредить какие-либо незаконные действия со стороны вооруженных сил противника или его населения, могут наказываться и уничтожаться, если противник не прекратит эти действия. Еще в 1948 году американский военный трибунал в Hюрнберге в одном из своих приговоров указал: «…количество казненных заложников должно соответствовать акту, совершенному противной стороной, результатом которого и явились данные репрессалии».

Ну и чего удивляться после этого спортивным «инквизиторам» из Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций? Разница с сегодняшним днем лишь в том, что ныне это преступное деяние осуществляется в мирное время иезуитскими способами. Ну, и чего тогда стоит Женевская конвенция 1949 года, запретившая репрессии против гражданских лиц, а также любое взятие в заложники? А, если кому-то приведенные сравнения покажутся надуманными и преувеличенными, то это — глубокое заблуждение. Меняется мир — меняются формы его существования, да тот же оскал нацизма, но суть его остается прежней — грабеж народов, объявляя их второсортными, недочеловеками. Все меньше сомневающихся в аналогии сути политики сегодняшних США и нацистской Германии.

На Запад не надейся, а сам не плошай!

Нынешний Президент Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) Себастьян Коэ занял эту должность год назад, как сообщает ВВС, с помощью разыскиваемого сейчас Интерполом человека, оказавшегося в центре допингового скандала, сына бывшего главы IAAF. То есть находящийся сам под подозрениями, г-н Коэ ради смягчения критики в своей адрес вынужден сдавать «российских легкоатлетов» на откуп международной русофобии. Находясь в такой аморальной позиции, президент IAAF пошел ва-банк, цинично заявив, как утверждает ТАСС, двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой, что решение принято в интересах «чистых» спортсменов?! То есть в интересах российских легкоатлетов им запретили участие в Олимпиаде?! Более того, британская телепрограмма «Панорама» сообщает: «Это не политическое решение, его единогласно принимали представители 26−27 стран, политика здесь ни при чем». Но это — аргументация нашкодившего ребенка! Ему про Фому, а он — про Ерему. Кстати, по поводу того же «единогласия». Снова напрашивается аналогия со Второй мировой войной. Тогда почти все страны Европы дружно, под началом гитлеровской Германии, напали на СССР. Читай: Россию. Так было и в 1812 году. В условиях гибридной войны (именно войны) современные приемы «холодной», если говорить о достижении одной и той же цели (поражение врага), вполне можно приравнивать гибридную войну к обычной (с применением оружия).

В этой враждебной для России ситуации поражает тональность реакции на решение ИААФ в самой России. На политических ток-шоу превалируют разъяснения, звучащие как чуть ли не оправдание и извинения, а критика носит комплиментарный характер с налетом стыдливости, будто холоп выражает обиду (не протест!) за несправедливые действия барина. А еще спокойно выслушиваются хамские и просто оскорбительные сентенции представителей Запада (это, например, американский журналист Майкл Бом, немецкий режиссер Феликс Шультесс, польский политолог Ягуб Корэйба). Зачем им что-то доказывать, когда они, не стесняясь, нагло, против элементарной логики и здравомыслия, про себя смеясь над русским простодушием, защищают своих «хозяев» и терроризирующий Россию Запад?

Понятно, что президентский статус не позволяет Владимиру Путину открыто высказывать свое «фэ», но его выраженная в дипломатической форме надежда на разговоры «с нашими коллегами в антидопинговой структуре» и надежду «на соответствующую реакцию Международного олимпийского комитета» все же напоминает «Ребята, давайте жить дружно!». Дружно с кем — с отъявленными русофобами?

Вот и мнение Елены Исинбаевой, пожалуй, самое принципиальное:

«Я расстроена и в то же время зла, мне обидно — за меня и за команду «чистых» спортсменов, которые остались не у дел. Нас никто не защищал, никто наши права не отстаивал, и огромные сомнения вызывает сама IAAF и ее позиция защищать права чистых спортсменов. Я, прежде всего, считаю это дискриминацией россиян по национальности, потому что мы из России». Она же заявила о намерении доказать в суде, что решение совета IAAF нарушает права человека.

Неужели она и любой другой спортсмен из России верят сегодня на выигрыш в западных судах? И вопрос: а где была все последние годы юридическая защита российского спорта, та же рать спортивного чиновничества, которая из-за некомпетентности, да и трусости, а также ради продолжения финансовых поступлений из международных спортивных организаций (это — не коррупционная составляющая?), увы, предпочитает помалкивать? Еще вопрос: почему чиновники не пользуются предоставленным им правом защиты российского спорта, своих спортсменов в международных организациях, не проявляют инициативы для пересмотра догм в международном спортивном движении? Если Исинбаева заявляет, что она молчать не будет, то почему этого не слышно от спортивных функционеров разных уровней?

Особенно недопустим правовой вакуум — 25-летний опыт русского и русскоязычного населения в условиях восстановившей независимость этнократической Эстонии, ее моноэтнической политики, показал, что правовая неграмотность сыграла важную роль в легализации этнической дискриминации.

Такое бездействие и просиживание штанов бьет не только по спорту, но еще сильнее и объёмнее — по имиджу России в целом.

Таллин, 18 июня 2016

P.S. Ясно одно: несерьезно быть вежливым с напившимся дебоширом, с ним надо разговаривать на понятном ему языке. Вот и Запад — если он ведет себя с Россией варварски, то и обращаться с ним надо, как с варварами. И коль пошла рубка Зла с Добром, то надо понять, что сопротивление противнику необходимо оказывать, не сюсюкая, а исходя из принципа «на войне, как на войне». В советское время, когда я работал в газете «Правда», в редакции мне рассказали про одну поучительную историю. В Нью-Йорке избили советского журналиста. Никаких нот протеста со стороны МИД СССР не было. Зато через несколько дней в Москве был избит американский журналист. И снова — протеста из-за океана не поступило. Вывод: иногда симметричный ответ эффективнее асимметричного, тем более в духе «мягкой силы».