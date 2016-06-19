Обобщая все то, что звучало на последнем перед каникулами заседании Национального совета реформ, Б. Ложкин, ничтоже сумняшеся, заявил: «Мои выводы таковы: за это время мы сделали больше, чем может показаться». Тут же, впрочем, дав задний ход: «Но конечно, меньше, чем хотелось бы». Без такой оговорки слова главы АП можно было бы не воспринимать всерьез. Но и с ней они вызывают массу вопросов. Б. Ложкин убежден сам и пытается убеждать других, что, несмотря на «стрессовые» условия, «за два года Украине на пути реформирования удалось сделать то, на что другим понадобилось 5, 10 и даже 15 лет». Сам же этот период — эти два года — высокопарно называет «сложным, но результативным».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Неуклонный процесс перемен на Украине

«Прогресс реформ» (чудеса чудес: в отношении Украины и само это словосочетание, и каждое из слов, его составляющих, звучат как насмешка) автор публичного отчета от власти измеряет по трехбалльной системе. При этом такой оценки, как «отсутствие прогресса», в арсенале Б. Ложкина просто-напросто нет. По его мнению, все, что делалось-творилось, принесло результат. Различие только в том, что в одних случаях результативность была «высокой», в других — «средней». А в ряде случаев оказалась «низкой». К реформам с низкой результативностью глава АП предлагает отнести изменения в сфере охраны здоровья и системе пенсионного обеспечения. Иначе говоря, те области социальной жизни, где после «майдана» под аккомпанемент истошных воплей о приходе в Европу произошел едва ли не самый заметный по всем параметрам, ужасающий по последствиям для миллионов людей провал. Что уж тут удивляться тому, что оптимизацию бюджетных показателей (sic!) правая рука П. Порошенко записывает в реформы со «средней» результативностью, а оздоровление банковской системы, продвижение Украины в мире, успехи дипломатии, децентрализацию — с результативностью «высокой». По этой логике провальное и по итогу, и по игре выступление сборной Украины по футболу на Евро-2016 следовало бы оценить, как «средне успешное».

Интерпретация событий Б. Ложкиным столь не обоснована, лжива, не связана с реальностью, что не сразу сообразишь, с чего же стоило бы начать ее дезавуирование. Хотя бы потому, что само понимание реформ, их целей, цены, результативности от Санчо Пансы с улицы Банковой не может не удивлять. «Реформами» называются любые изменения, любое отклонение от того, что имело место в прошлом. Вот это как раз и дает людям основания полагать, что власть ведет страну в неверном направлении. Если бы власть была способна вести страну туда, куда надо, ее первым шагом и самой главной реформой стало бы прекращение войны. Без предварительных условий, проволочек и отлагательств. После чего следовало бы, вернув доброе имя Донбассу, запустить общенациональный диалог.

Пока же этого нет и, похоже, не может быть по определению, отчеты ложкиных никого не способны ввести в заблуждение. Оценки украинских реформ 2014−2016 звучат самые разные, в том числе — прямо противоположные, но превалируют среди них откровенно негативные. Кто-то считает, что реформы идут, и слава Богу! Кому-то кажется, что они есть, но их слишком мало. Кто-то полагает, что они, хоть, может быть, и есть, но не дают желаемого результата. Кто-то уверен, что слово «реформы» применительно к Украине П. Порошенко следует употреблять в кавычках.

А вот в ответе на вопрос, почему при столь успешных, если верить Ложкину, итогах реформ в страну упорно не идут иностранные инвестиции, большинство наблюдателей едино. Инвесторы, зная истинную цену красивым словам, «справным» цифрам, оптимистическим докладам, не доверяют украинской власти. Еще в меньшей мере ей доверяют украинцы, испытывая к предлагаемым властью «реформам» отрицательные чувства. И иностранные инвесторы, и родные граждане устали от мнимых «реформ» Киева. И от войны и кровавого бизнеса власти на ней тоже — устали запредельно. Особенно, украинцы, ставшие заложниками военной истерии и запредельной ненасытности правителей-патриотов.

Чтобы пришли инвестиции, власти надо завоевать доверие инвесторов. Чтобы общество поддержало реформы, пускай даже болезненные, власти надо завоевать доверие граждан. Пока же власть об этом не помышляет, предпочитая квалифицировать все проявления недоверия как «провокацию», «сепаратизм», «терроризм», «руку Кремля» и «происки России». Украинцы, со своей стороны, воспринимают все, что власть называет «реформами», как стихийное бедствие, как прямую угрозу для себя. «Реформистов» же почитают настоящими террористами, в отличие от мнимых, к которым с легкой руки «майданной» компании причислены жители Донбасса.

«Пять опасностей» одного из разработчиков механизмов социального государства У. Бевериджа, на борьбе с которыми такое государство должно сосредотачивать основные усилия: невежество, нищета, нужда, праздность, заболевания — цветут сегодня в Украине, как никогда прежде, пышным цветом. За два года «успешных», по оценке власти, реформ уровень каждой из «опасностей» вырос не просто на несколько пунктов, а в разы! Да еще в придачу ко всем опасностям добавилась война со всем тем, что с ней связано.

Зачем же лжет Б. Ложкин? Кому адресованы его сладкие речи и бравые рапорты? Конечно же, не украинцам, ощущающим весь ужас «реформ» на собственной шкуре, на которой по прошествии всего двух лет уже живого места не осталось. Думаю, что за ответом на эти вопросы далеко ходить не придется. Глава АП рассказывает сказки Западу. Видимо, для того, чтобы создать себе имидж бравого реформатора. Тогда и его инвестиционный бизнес, которым он, как поговаривают, решил заняться чуть ли не с осени, оставив государственную службу, пойдет более успешно.