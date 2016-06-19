Плач довольно быстро сменился аплодисментами в адрес французских властей, выславших из страны энное количество россиян, обвиненных в нетолерантном отношении к британцам, надругавшимся над российским флагом и скандировавшим антироссийские матерные кричалки.

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А затем последовало: «мы так и думали — все эти фаны — подготовленные агенты Кремля». The Independent устами своего корреспондента Кима Сегупты раскрыла заговор зловредной Москвы против душки-Европы. Журналисту удалось побеседовать с совершенно секретным болельщиком из России Николаем (остальные данные, естественно, сохранены в тайне — это же только Джеймс Бонд ходит и всем представляется, а русские шпионы скрытны и недоверчивы). Совершенно секретный болельщик поведал «только тебе и никому больше» о том, что он — бывший спецназовец, участвовал в гуманитарных конвоях в Донбасс и воевал на стороне сепаратистов».

«Он все знает о подготовке бойцов, которые считаются футбольными хулиганами. Среди них много отставных полицейских и военных, они тренируются в спортзалах и бьются стенка на стенку в лесах, подальше от глаз людских. Они выкладывают видео с этих сражений. При просмотре этих сюжетов скрадывается впечатление, что футбол им на самом деле до лампочки. Они настоящие профессионалы — бои по времени очень непродолжительны, никто никогда не добивает упавшего соперника до потери сознания. У них действует свой кодекс спортивности и чести. Они бьются голыми руками, не используя оружия. Николай сказал, что во Францию они ехали не на чемпионат, а «поставить на место англичан» и других. Другие — это поляки и турки, пускающие в ход все, что попадется под руку, в том числе ножи и кастеты».

«Это не «ультрас», уверяет Николай. «Ультарс» — пустые болтуны, шумящие клоуны. Настоящие бойцы в кричалках не участвуют, они предпочитают действовать молча, а их лидеры обычно еще и настроены прикрывать свои лица, — делится сведениями, почерпнутыми от Николая корреспондент Independent. — Поведение главарей, кстати, очень похоже на поведение самого моего собеседника. Но он-то, я уверен, приехал во Францию, чтобы насладиться футболом».

Вот такое незатейливое доказательство «русской боевой машины в действии».

Пример Сегупты оказался заразительным — Thе Daily Mirror тут же отыскала фигуру, которая может похвастаться еще более крутыми подробностями житья-бытья-битья «русских футбольных хулиганов». Автор многочисленных футбольных историй и болельщик со стажем Марк Беннеттс опубликовал на страницах издания свои мемуары, главным действующим лицом в которых выступает некто Вадим, по мнению автора — один из учредителей одной из самых древних фанатских фаланг России — «Экипажа Флинта».

«Вадим считает, что англичане и русские очень похожи — когда они не находятся в состоянии войны с кем-то, они ищут конфликт. Вадим сказал, что русским всегда нужна небольшая voinushka (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ). Адреналин — вот что выбрасывает в кровь и футбол, и хулиганство. Каждый российский клуб имеет своих бойцов. Русские все проходят через армейскую службу, потому фаланги при клубах подчиняются военной дисциплине. Они дерутся по-честному — без ножей и бейсбольных бит, у них, как в ФИФА, есть свои правила, нормы и понятия о чести. Вадим сказал, что русские уважают традиции «английского хулиганизма», но нисколько не боятся британцев и даже смеются над ними. Англичанам сегодня далеко до русских, поляков и сербов».

«В СССР одной из форм времяпрепровождения мужчин было сражаться stenka-na-stenka (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ). Теперь — практически, то же самое», — резюмирует автор.

Впрочем, «футбольный хулиганизм» британской прессе интересен постольку-поскольку. Куда больше СМИ Туманного Альбиона заботили две другие темы «брекзит» и Международный экономический форум в Санкт-Петербурге.

Чем ближе референдум по возможному выходу Британии из Евросоюза, тем истеричнее вопли здешней прессы по поводу того, что «брекзит» выгоден «только Путину, потому что расставание Лондона с Брюсселем чревато распадом ЕС».

«Владимир Путин полагает, что Дэвид Кэмерон использует «брекзит» как инструмент шантажа Евросоюза, — убеждена The Telegraph. — Российский лидер считает, что британский премьер хочет кого-то напугать и у кого-то выторговать лучшие условия для чего-то».

Газета, правда, противоречит сама себе, тут же без перехода заявляя, что «Путин отверг предположения, что от решения Британии покинуть Евросоюз Россия выиграет».

«Выступая в пятницу на встрече с руководителями ведущих международных информационных агентств, Путин сказал, что он имеет свое мнение по этому вопросу, но не собирается его озвучивать, потому что это — дело народа Великобритании, а не России. И прогнозов никаких относительно итогов референдума президент РФ тоже не огласил. По его мнению «различные группы экспертов придерживаются полярных точек зрения, одни убеждены, что выход Великобритании усилит ее, другие — что нет. Одни полагают, что «брекзит» укрепит ЕС, другие — что ослабит».

Сам же Кэмерон об «инструменте шантажа» не обмолвился ни словом, зато, как пишет The Times, «заявил, что останется на посту премьера вне зависимости от того, расстанется Британия с ЕС или нет. Он не будет считать проигрыш референдума своим личным поражением, хотя ряд министров-консерваторов настаивают на том, что если победят сторонники выхода, Кэмерону следует немедленно уйти в отставку. Премьер утверждает, что способен поладить и со сторонниками, и с противниками. И вообще, ему выдал мандат народ, а значит, только народ и может отозвать своего избранника».

«Россия и Великобритания очень похожи, — считает The Guardian. — Два государства, находящиеся по разным краям Европы, на протяжении всей своей истории неодинаково относящиеся к той территории, что лежит между ними. Обе страны просто ослеплены ксенофобией, которая им кажется неискоренимой. Обе страны страдают ностальгией по утраченному статусу мировой державы. Если британцам хватит глупости на то, чтобы выйти из ЕС и ощутить необходимость благодаря этому заключить какую-то сделку с путинской Россией, значит, так тому и быть. Значит, мы это заслужили».

Financial Times нисколько не сомневается, что Санкт-Петербургский Международный экономический форум — это очередной «хитрый план Путина» с целью «завлечь Европу в Россию».

«Российский президент стремится вылепить эту экономическую встречу в духе всемирно известной давосской, чтобы показать свою склонность к европейским ценностям, а также попытаться привлечь к России внимание и деньги западных бизнесменов. Два года тяжелых санкций не прошли бесследно».

Последняя фраза не содержит уточнения — для кого именно. А то ведь пострадавших от санкций можно искать и не только в России. Особенно после обошедших в субботу все газеты Европы слов главы администрации президента РФ Сергея Иванова о том, что «лично он — сторонник продолжения действия режима санкций, поскольку это — уникальный шанс для России развивать свою экономику».

«Санкции обязательно будут обсуждаться на личной встрече председателя Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера с Владимиром Путиным, иначе зачем тогда главу ЕК в Петербург вообще позвали?» — вопрошает Finfncial Times.

Как выяснилось, российский лидер в очередной раз блеснул своей непредсказуемостью. В беседе Путина и Юнкера, начавшейся с некоторым опозданием и продолжавшейся более двух часов было затронуто много вопросов, но о санкциях стороны не сказали ни слова. Что бы это могло значить, иностранные эксперты пока не готовы ответить.