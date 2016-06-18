В турецких СМИ появилась информация о том, что Анкара планирует нормализовать отношения с Москвой до конца лета. Об этом сообщает газета Haber7 со ссылкой на турецких дипломатов. Для нормализации отношений Турция разработала «дорожную карту» из 9-ти шагов. При этом планируя взаимные шаги, Анкара отказывается от посреднических усилий на этом направлении какой-либо третьей страны или группы стран, присутствия страны, которая возьмет на себя посредничество между Турцией и Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

ИА REGNUM уже сообщало о появлении так называемой «дорожной карты», предусматривающей пошаговые действия Анкары в сторону Москвы. Она предполагает определенный набор действий, которые включают участие Турции на уровне министров во всех проводимых в России международных мероприятиях, использование приемов общественной дипломатии, координацию действий в Сирии, активизацию отношений с российским бизнесом таких организаций, как Союз промышленников и предпринимателей Турции (TÜSİAD) и т.д. Одновременно турецкие СМИ сообщают, что между Москвой и Анкарой проходят закрытые переговоры по каналам внешнеполитических ведомств, на которых обсуждаются условия по нормализации отношений между двумя странами.

Похоже, что диалог развивается успешно, поскольку Анкара, заявляя о намерении участвовать во всех официальных мероприятиях, которые будут проходить в России, должна быть уверена в том, что получит приглашение Москвы. Напомним, что отношения между двумя странами испортились после того, как в ноябре прошлого года в небе над Сирией ВВС Турции сбили российский Су-24. Позиция Москвы заключается в том, что Анкара должна принести официальные извинения за этот инцидент, и выплатить соответствующие материальные компенсации. Публично Турция пока отказывается идти на такие шаги, точнее, выступить с публичным извинением перед Россией. Тем не менее стороны стали обмениваться между собой разными зондирующими сигналами, которые оцениваются многими экспертами как позитивные признаки. К тому же в Анкаре стали появляться слухи, что в турецкой внешней политике начался этап активной смены приоритетов.

Меняются и действующие лица. После отставки Ахмета Давутоглу с поста главы правительства, похоже, зашаталось кресло и под «хранителем секретов» Эрдогана, главой Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Хаканом Фиданом. Правда, пока никто не может сказать, вернется ли Турция к своим двум концептуальным принципам во внешней политике, которые действовали до наступления «арабской весны» — «нулевой уровень проблем с соседями» и «создание зоны стабильности и безопасности вокруг Турции». Однако волна потрясений, которая захватила Ближний Восток и вместе с ним Турцию, вынуждает руководство страны серьезно скорректировать политику в отношении стран региона, и в особенности в отношении России. Если рассуждать с точки зрения объективных факторов, то исторический прорыв во взаимоотношениях двух стран, осуществленный президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале 2000-х годов показал, что экономики могут работать в режиме взаимодополняемости, а при наличии фактора доброй политической воли лидеры двух стран способны не только укреплять свои международные позиции, но и нейтрализовать противоречащие их интересам тренды как в мировой, так и в региональной политике.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Путин достаточно четко дал понять, что после атаки на российский Су-24, нормализация отношений не представляется возможной без выполнения необходимых действий со стороны Анкары. И в то же время Песков отметил, что «Россия хотела бы вернуть отношения с Турцией на прежний высокий уровень». В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил сожаление тем, что политические отношения Анкары с Москвой и Вашингтоном резко испортились: «Я надеюсь, что мы вернемся к прежним старым временам и наши отношения скоро восстановятся и станут еще более сильными».

До кризиса власти Турции и России неоднократно заявляли о том, что политические разногласия, связанные с урегулированием сирийского кризиса, никак не повлияют на отношения Москвы и Анкары. Две страны разрабатывали важные энергетические проекты — строительство АЭС «Аккую» и газопровод «Турецкий поток». Но именно уничтожение российского бомбардировщика дало тот эффект, который, по мнению ряда турецких аналитиков, ожидало НАТО и ЕС, опасающееся сближения Турции и России. С учетом этого можно предполагать, что сближение Турции и России в первую очередь могло нарушать планы тех сил, которые не заинтересованы в стабильности в регионе.

В Москве и Анкаре это отлично понимают, и ищут приемлемые друг для друга варианты примирения. Кстати, президент Путин, принимая недавно в Москве премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил, что «Россия не отказывалась ни от «Южного потока», ни от «Турецкого потока», и что «Москва ждет четкой позиции Еврокомиссии по данным вопросам». И только на вторую позицию отнес имеющие место после известных событий политические трудности с Турцией. Ранее во время визита в Грецию глава России подчеркивал, что «Россия никогда не думала начинать войну с Турцией», и что «мы хотим улучшить наши отношения, и не мы их испортили». «Но слов не достаточно; необходимы действия, мы находимся в контакте с Турцией, и мы ожидаем некоторых шагов с турецкой стороны, которые пока еще не были совершены», — подчеркнул глава Российского государства.

По мнению турецкой газеты Hurriyet, таким образом Москва дает понять, что «видит и оценивает некоторые перемены в турецкой внешней политике, и не стоит воспринимать как сюрприз сообщение, если, к примеру, в скором времени две страны заявят о возобновлении проекта «Турецкий поток». Что же, посмотрим.