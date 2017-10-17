Попытки в Польше раскрыть тайну знаменитой Янтарной комнаты обернулись очередным провалом. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года польская пресса сообщала о находке в комплексе бункеров немецкого военного командования в Мамерках на Мазурах. Поисковики обнаружили неизвестное до того помещение. Открытие было сделано с помощью георадара, определившего в одном из объектов замурованное помещение размером три на два метра.

newsweek.pl Искусствовед Кароль Эстрейхер представляет картину Леонардо да Винчи. Краков, апрель 1946 года

По словам Бартоломея Плебаньчика, управляющего комплексом бункеров «Город Брыгиды» в Мамерках, по свидетельствам местных жителей, гауляйтера Восточной Пруссии Эрика Коха перевозили из тюрьмы в Барчево в Мамерки во время судебного процесса над ним, и там он указал на место, где были спрятаны сокровища. «Если бы шансы найти элементы Янтарной комнаты или других ценностей, замурованных гитлеровцами, были невелики, то никто наверняка не принимал бы двух попыток обнаружить скрытое помещение. Проведенные в 1950—1960-х годах взрывные работы дают основание полагать, что на территории Мамерок на самом деле что-то спрятано», — отметил управляющий комплексом бункеров.

В середине июня поисковики приступили к буровым работам в районе бункера. Около 9 часов они пытались добраться до той самой загадочной секретной комнаты, наличие которой диагностировал георадар, но так и не смогли пробиться через бетон. Как заявил Плебаньчик, поиски будут продолжены через месяц после проведения дополнительных обследований. По его словам, «мы не нашли это помещение, но не теряем надежды, потому что слишком мало сделали для того, чтобы точно определить ее нахождение. Нам потребуются более детальные исследования, чтобы добраться до объекта. Я настроен оптимистично». И добавил, что не теряет надежду на то, что Янтарную комнату удастся обнаружить на Мамерках, но даже если и нет, то «мы рассчитываем на другие сокровища, которые обязательно станут большой сенсацией».

В Польше не первый раз пытаются выяснить судьбу сокровищ, которые за годы существования III Рейха были награблены нацистами. Однако до сих пор подавляющее большинство поисковых работ заканчиваются ничем. Рассказы «очевидцев» страдают неполнотой, слухи противоречивы, а указания на конкретные места спрятанных кладов на самом деле никуда не ведут. В чем тут дело? По версии польского писателя Ежи Ростовского, автора книги «Подземный III Рейх. Тайны Ксенза, Валбжиха и Щавно-Здруя», перед отступлением нацисты не только прятали сокровища, но и нанимали охранников из числа местных жителей — таинственных «призраков» или «опекунов». Их задача состояла в том, чтобы скрывать и давать ложные подсказки для тех, кто хотел бы найти спрятанные богатства. Или даже вовсе запугивать, если охотники за кладами подбирались слишком близко.

«Обычной платой таким аборигенам были небольшие подарки или суммы денег, а также предоставление работы в Германии для членов их семей», — утверждает Ростовский. Он считает, что «призраки» действуют до сих пор, получая за свой труд скромное вознаграждение в одну тысячу евро. Стопроцентные доказательства существования охранников, как всегда, отсутствуют. Однако сторонники этой версии ссылаются на историю бывшего капитана немецкой тайной полиции в Бреслау — польский Вроцлав — Херберта Клозе. После войны он не покинул Польшу, сделал себе новые документы и работал ветеринаром. Его основной задачей в послевоенной Польской народной республике была якобы не помощь животным, а охрана спрятанных сокровищ. В 1953 году сотрудники Управления общественной безопасности ПНР вышли на след Клозе и произвели арест. Он дал показания, где признался, что участвовал в акции по сокрытию золота из хранилищ банков и депозитов Нижней Силезии. Следствие продолжалось 25 лет, но все это время подследственный предлагал неправильные подсказки и менял свои показания. В конце концов, дело было закрыто, а бывший капитан немецкой тайной полиции унес секрет сокровищ нацистов в могилу.

Однако нельзя не отметить, что загадочные «призраки», с другой стороны, могут на самом деле служить отвлекающим маневром, напуская туман там, где прячется совсем другая тайна. Известно, что после вторжения союзных войск в Нормандию летом 1944 года британская разведка зафиксировала внезапное увеличении объема дипломатической почты из Испании в Аргентину. В течение двух недель число посылок выросло с 13 в месяц до 78. Вскоре после этого, рассказывает польский журналист Анджей Федорович, с департаментом финансов США связались экономисты Леон Бараньский и Зигмунт Карпиньский, которые принимали участие в подготовке запланированной на июль 1944 года Бреттон-Вудской конференции. Бараньский в 1939 году возглавлял Банк Польши, а Карпиньский являлся секретарем наблюдательного совета. Два польских банкира поставили вопрос о том, как предотвратить операцию нацистов по переправке украденного золота.

Их опасения подтвердили то, чего боялся министр финансов США Генри Моргентау, до которого дошла информация, что во время войны запасы золота в нейтральных странах резко возросли. В Испании — с 42 до 104 миллионов долларов, в Швеции — с 160 до 456, в Турции — с 88 до 221, а в Швейцарии — с 503 до 1040. Опираясь на эти ресурсы, нацисты после проигрыша могли их использовать для создания «транснациональной экономической империи», которой управляли бы бывшие видные деятели III Рейха и СС. Попытки Моргентау противодействовать этому сценарию не увенчались успехом. Начиная с 1948 года, концепция изменилась, Запад пошел на сотрудничество с поверженным врагом всего человечества. Так, в феврале того же года польские власти получили сведения о «побеге» из американского плена австрийского историка Каэтана Мюльмана, организатора грабежа предметов искусства для нацистов. До самой своей смерти в 1958 году он спокойно жил у себя дома на озере Штарнберг на юге Баварии, иногда продавая картины из «собранной» коллекции.

Иначе говоря, тайна похищенных ценностей все это время лежит на поверхности, будучи «спрятанной» подобно дереву в лесу. Нужно просто внимательно прислушиваться к сигналам, которые изредка подаются. Есть странные вещи, связанные с историей III Рейха. В декабре 1941 года Красная армия начала контрнаступление под Москвой и нанесла первое серьезнейшее поражение нацистам. Спустя 50 лет, в декабре 1991 года прекратил свое существование Советский Союз. Совпадение? Символизм? В случае последнего это означает то, что если Янтарная комната, которой Гитлер придавал особое мистическое значение, все-таки до сих пор остается в руках «призраков», ее появление на свет и легитимация обнаружения будет связана с какими-то важными и знаковыми событиями для наследников дела фюрера.