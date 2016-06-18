



Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак

На прошлой неделе российские и постсоветские сюжеты встречались в газетах Австрийской республики довольно часто. В публикациях среди прочего акцентировалось внимание на австрийском участии в калужском проекте концерна «Фольксваген», удивительным находкам на юге России и участию Москвы в построении безъядерного будущего человечества.

Москва и Брюссель: сближение по-питерски?

Прибытие председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на Петербургский международный экономический форум стало первым официальным визитом руководства ЕС в Россию с момента введения санкций, сообщает Die Presse. Однако те, кто ожидал, что в Петербурге «лед тронется», разумеется, остались разочарованными. В вопросе о санкциях Юнкер остался непреклонен. Впрочем, деловые круги с воодушевлением восприняли такое посольство. «Один факт того, что Юнкер здесь и выступает публично, является очень важным знаком», — сообщил в интервью венской газете гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф. По его мнению, это обнадеживает даже те фирмы, чей бизнес в России за последние два года претерпел существенное сокращение из-за санкций и экономической рецессии. Издание отмечает, что в Северной столице воцарилась атмосфера оптимизма, кроме того, в форуме приняли участие 600 российских и 500 иностранных представителей концернов из 60 государств, что на две трети больше, чем год назад. Газета также отмечает, что помимо отношения России к ЕС участников ПМЭФ больше всего заботил вопрос о том, выскажется ли Владимир Путин о готовности к долгожданным реформам. По мнению Die Presse, для российской экономики это обстоятельство давно стало важнее вопроса о санкциях.

Безъядерное будущее в густом тумане

В начале своего первого президентского срока Барак Обама агитировал за мир без ядерного оружия, отмечает Der Standard. Однако на сегодняшний день вместо этого наблюдается «триумф ядерного статус-кво в Соединенных Штатах», — такую формулировку приводит Шеннон Киле, эксперт из Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ). Согласно докладу института, число атомных зарядов с 2009 по конец 2015 года уменьшилось с 23 300 до 15 850. Меду тем, с точки зрения СИПРИ, сокращение ядерных арсеналов идет слишком медленно, при этом и США, и Россия параллельно занимаются программой его модернизации. Одновременно с этим сразу несколько государств Азии наращивают свой ядерный потенциал, а ядерная программа Северной Кореи беспокоит весь остальной мир. В свою очередь, пугает читателей Der Standard, Москва с начала украинского кризиса разыгрывала ядерную карту так часто, что начинают возвращаться старые страхи о ядерной войне. Журналисты издания делают неутешительный вывод: безъядерное будущее сегодня представляется далеким настолько, как никогда со времен холодной войны, во всяком случае, нынешний американский президент до него точно не доживет.

Венский вице-губернатор — охотник на геев

Вице-бургомистр Вены и член Австрийской партии свободы Иоганн Гуденус в России частый гость, сообщает Wiener Zeitung. В 2014 году он ездил в Крым в качестве независимого наблюдателя на довольно спорный «референдум» о присоединении к России. Кроме того, возмущается венская газета, Гуденуса всегда рады видеть на ультраконсервативных «конгрессах», где на пару с русскими националистами он проклинает европейское «гей-лобби». 15 июня Гуденус побывал в Минске во главе «делегации из различных отраслей экономики». Цель поездки — укрепить политические и экономические связи с «последней диктатурой Европы», продолжает искренне негодовать Wiener Zeitung. Заканчивая перечисление грехов презренного Гуденуса, газета подводит под них идеологическую базу и отмечает, что Россия поддерживает самые теплые отношения с правыми партиями Европы — их антиевропейский курс на руку президенту Путину, который заинтересован в дестабилизации Европейского союза.

Хирургия бронзового века

Российско-германская команда ученых в ходе раскопок на юге России обнаружила 13 черепов с хирургическими отверстиями возрастом в 6 тысяч лет, сообщает газета Kurier. Согласно выводам археологов, своеобразную трепанацию пережило большинство пациентов, при этом, судя по отсутствию следов болезней или травм на останках, можно предположить, что операция носила ритуальный характер. В лаборатории черепа были подвергнуты изучению под микроскопом и с помощью компьютерной томографии. По данным венской газеты, исследования показали, что отверстия возникли в результате либо скобления острым предметом, либо вырезания круглого куска кости, причем операции подвергались как мужчины, так и женщины, а возраст пациентов составлял от 10 до 60 лет.

Калужский «Фольксваген» борется с кризисом под началом австрийца

Запуск калужского завода «Фольксваген» по производству двигателей пришелся на самый разгар экономического кризиса в России, в ходе которого наполовину обвалился российский авторынок, представлявший до того момента золотое дно, отмечает Wirtschaftsblatt. «Начиная с 2014 года мы были автопроизводителем в свободном падении», — сообщает в интервью экономическому изданию из Вены Маркус Озегович, генеральный директор «Фольксваген Груп Рус». «Мы занимались планированием лишь на неделю вперед. Долгосрочное планирование стало возможным только с осени 2015 года», — рассказывает топ-менеджер родом из Австрии. Издание подчеркивает, что за первый квартал 2016 года продажи автомобилей германского концерна снова упали на 12 процентов по сравнению с прошлым годом. Однако уже в апреле «Фольксваген» продал автомобилей на полпроцента больше, чем в апреле 2015 года. «Это еще не улучшение, но по всей вероятности хуже уже не будет», — комментирует Озегович. Венская газета отмечает, что в России «Фольксваген» без сомнений играет в высшем автомобильном дивизионе. На открытии завода по производству двигателей прошлой осенью лично присутствовал премьер Дмитрий Медведев, в свое время его посещал и Владимир Путин. Кроме того, «Фольксваген» — один из главных спонсоров Олимпийских игр в Сочи, а также нескольких российских футбольных клубов. «Мы надеемся, что чемпионат мира по футболу в России поможет», — считает Озегович. Топ-менеджер из Австрии надеется, что россияне, несмотря на экономический кризис снова будут покупать новые машины, ведь «покупка автомобиля связана с эмоциями, с чувством, что снова наступили хорошие времена».