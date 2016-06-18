«Ультрас» из разных частей России сумели договориться о совместных организованных, координированных действиях в Марселе. Всем известно, что они тренировались и проводили бои в лесах между собой. Но непримиримым соперникам удалось сплотиться ради того, чтобы утвердить свое «я» в Европе, — АВС, которой принадлежат эти строки, не допускает ни тени сомнения в своей правоте. — Раньше главной головной болью были англичане, которые создали «футбольный хулиганизм» точно так же, как когда-то придумали футбол. Их мало интересовала сама игра, на которую они ехали, им важнее было покуражиться. В последние годы они получили несколько звонких пощечин от русских и польских хулиганов и теперь уже не доминируют ни в футболе, ни за его пределами».

life.ru Российские болельщики

«В интернете можно найти много видео о том, как бьются фаны «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и «Спартака». Драки жесткие, но без оружия. Стычки заканчиваются быстро. Как утверждают сами русские «ультрас», они хотят «драться по-честному — не так, как турки или поляки, которые используют ножи и другое оружие. Русские хотят, чтобы все знали, что у них есть принципы и они честные».

Газета вспоминает общеизвестные факты фанатских столкновений в России: битву спартаковских и армейких болельщиков в 1998 году в Сокольниках, сражение в 2001 году у станции метро «Китай-город» и т.д. Пытаясь убедить читателя, что все это — ростки объединенной боевой фанатской организации приехавшей во Францию на Евро-2016 и превратившей Марсель и Лиль в «осиное гнездо ультрас».

«Представитель французского МВД заявил, что участники марсельского побоища не состояли на учете в полиции своих стран, но у европейских спецслужб все данные по этим людям были — русские «ультрас» еще в феврале обещали устроить проблемы «мягкотелым британским девочкам, одетым в рубашки Lacoste и кроссовки».

В заметках по футбольной теме испанской прессе не хватало главного: в качестве потерпевших от русских фанатов упоминались то англичане, то поляки, то турки. Не хватало изюминки: а как же испанцы?

Испанцам не хотелось оставаться в стороне от этого праздника жизни. И в пятницу, когда всех российских нарушителей французского общественного порядка задержали-переписали-продержали в клетке-выпустили на свободу-депортировали, вдруг всплыли два (по данным газеты Sport) или три (по данным той же АВС) испанских болельщика, на которых русские (кажется, два) тоже напали. И даже одного испанца потом доставили в больницу. Уточнений, естественно ноль. Фамилий, имен, названий медпунктов — еще меньше. Но ощущение сопричастности есть.

Заметку на портале Sport сопровождает видеосюжет про «150 отборных русских фанов жестко бьются в лесу». А что прикажете выставить для привлечения внимания, если реально про испанцев нарыть ничего не удалось? И это в эпоху, когда все ходят, уткнувшись в смартфоны, и снимают на видео каждый свой шаг.

С удовольствием оттоптавшись на теме «хулиганов Кремля», испанская пресса перешла к более спокойным вещам.

«Главный российский атомщик Сергей Кириенко объявил, что Россия инициировала работы по строительству двух ядерных реакторов в Иране — речь о втором и третьем реакторах АЭС в Бушере, на юге страны, — отметил портал Negocios.com. — Недавнее подписание венских соглашений по атомной программе Ирана открыло стране широкие перспективы в производстве собственной электроэнергии».

Грусть, которая сквозит в этих строках, тот, кто не знает ситуации в атомной энергетике Испании, просто не заметит. Теми же, кто в курсе, как пиренейские зеленые уверенно сводят на нет этот вид производства электричества в стране, ровные, без эмоций фразы, воспринимаются как руководство к действию: зря мы рубим сук, на котором сидим, Иран-то вот, давно понял и просчитал выгоду от атома. И никакими санкциями из Тегерана эту уверенность в своей правоте вышибить Западу не удалось.

Передохнув в середине недели, испанские СМИ вплотную занялись главной темой семидневки — Санкт-Петербургским экономическим форумом. Который, естественно, рассматривали не просто в виде совещания глав некоторых государств по вопросам сотрудничества, но как событие, чуть ли не специально подогнанное по датам под грядущий саммит ЕС по вопросам продления санкций Брюсселя в отношении Москвы. Зачем же еше Жан-Клод Юнкер мог поехать в Питер?

«Председатель Европейской Комиссии Ж-К Юнкер и российский лидер Владимир Путин, наконец, лицом к лицу обсудили отношения ЕС и РФ. Встречу, которая началась позже назначенного времени и длилась более двух часов, наверняка можно считать кульминацией форума, — пишет El País. — По словам постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова, атмосфера переговоров была конструктивной, Россия ждет от Европы позитивных сдвигов в энергетическом вопросе, рассчитывает на то, что ожидаемый приезд в Москву Ф. Могерини ослабит напряженность… А вот о санкциях ни одна из сторон не обмолвилась ни словом!»

Испанские газеты начали писать о возможной поездке Юнкера на ПМЭФ еще недели за три до события. Материалы были в основном нейтрального характера, но с постоянным напоминанием: Вашингтон не рекомендует, Вашингтон озабочен и т.д. Опасения, что Юнкер «подарит» России освобождение от санкций прямо в момент спуска по трапу самолета в Пулково видны были между строк невооруженным глазом. Но Юнкер сдержался. Скорее всего, потому что со стороны Кремля покаянной просьбы «освободить от оков» не последовало. А уж самостоятельно проявить хоть намек на инициативу в этом вопросе — Вашингтон бы точно не одобрил.

«На следующее утро Жан-Клод высказался специально для тех, кто критиковал его за визит в Россию, — подчеркивает газета. — Он объяснил, что поговорить с лидером такой страны, как Россия — это как раз то, что называется здравым смыслом. По словам главы ЕК, прежде чем наводить мосты между двумя партнерами, им следует определиться с тем, где они находятся. Отношения ЕС — РФ довольно сложны и страдают от взаимного недоверия сторон, но эта болезнь излечима. Юнкер считает, что исправлять ситуацию надо и все это вполне по силам сегодняшним лидерам».

«Западное бизнес-сообщество все сильнее давит на политиков, предлагая им снять существующие ограничения на экономические контакты с Россией, — резюмирует издание. — А Москва делает все, чтобы деловые люди Запала давили на политиков все больше, это в ее интересах».

El Mundo комментирует все, что связано с ПМЭФ более жестко, чем коллеги из El Pais.

«Россия и Евросоюз пытаются возобновить диалог, используя для этого Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, не обращая внимания на призывы НАТО добиться сначала от России вывода ее войск из Украины. РФ и ЕС хотят отойти от конфронтации, которая была характерна для их взаимоотношений в прошлом году. Москва при этом обращает внимание на то, что некоторые эпизоды противостояния были спровоцированы не действиями одной из этих двух сторон, а «третьих лиц», — с места в карьер берет московский корреспондент издания Хавьер Колас. — И этим третьим лицом являются США, которые стремятся навязать свою волю Евросоюзу, а заодно и нормы поведения. Именно об этом говорил и глава российского МИДа Сергей Лавров, который посетовал, что Брюссель стремится работать с Москвой только в определенных областях, например энергетической. Штаты имеют свой интерес в Европе и потому любые экономические контакты ЕС с Россией стремятся ограничить или даже исключить. Для собственно Евросоюза вряд ли такое положение дел выгодно».

«Россия опять напомнила о том, что не будет просить о снятии санкций, поскольку не она их вводила первой. Однако у нее есть партнеры на Западе, готовые подтолкнуть этот процесс, высказав все что нужно, не заявляя, что действуют от ее имении и по ее поручению. Это Николя Саркози, экс-президент Франции, который в ходе ПМЭФ заявил, что он — среди тех, кто считает необходимым отменить еэсовские ограничения. «У нас немало других проблем, мы достаточно уже настрадались, и не можем себе позволить такую роскошь, как увеличивать степень страданий. Кто-то должен сделать первый шаг. Обычно его делает тот, кто сильнее. А сильнее — это Путин» — таково его мнение».