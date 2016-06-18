



Александр Горбаруков ИА REGNUM Противоестественное «партнёрство»

На встрече с Владимиром Путиным в ходе очередного Петербургского международного экономического форума бывший президент Франции Николя Саркози предложил России проявить инициативу в вопросе о снятии европейских санкций и первой отменить свои контрмеры в отношении Евросоюза. «Самый сильный должен протянуть руку первым, самый сильный — это Россия, это президент Путин», — сказал он.

«Простота хуже воровства», — говорят у нас в народе. Простота бывает разной, но плохая простота, больше похожая на наглость, действительно, вещь более чем неприятная. В данном случае, однако, мы имеем дело не только с этим. Всё глубже и серьёзней ‑ и есть смысл глубоко задуматься над вопросом Саркози и ответом Путина.

Европейцам, вообще-то, свойственно держать русских за дураков. Мы об этом знаем, знает и Путин, но тогда зачем серьёзно отвечать на такую явную подначку? Только потому, что Саркози соблаговолил приехать в Петербург?

Россия сильная, хитро говорит Саркози, полагая, видимо, что в вопросе о национальной гордости мы так заигрались, что уже не можем реально оценивать ситуацию. Нет, в экономике мы слабее Европы и это всем очевидно. Более того, решение о введении «санкций» принималось европейцами под давлением США, а те, как сказал сам Путин, — единственная сверхдержава. Саркози это прекрасно понимает. А раз понимает, то почему не адресует такое предложение к действительно сильнейшему в треугольнике Россия — ЕС — США: к Вашингтону? Впрочем, понятно почему. Там не прогнутся, сентиментальничать не будут.

Понятно также, что даже если европейцы в ответ на наш первый шаг отменят свои ограничительные меры против России, решение это будет половинчатое, оно в любом случае не будет распространяться на Крым. Что мы будем делать в таком случае? Вынуждены будем «проглотить». Спорить будет бессмысленно, ибо позиция западных европейцев по Крыму заранее была всем известна. Европейцы же получат возможность ещё раз нам «промыть мозги» по поводу того, что «Крым — не Россия».

Вот в военной сфере мы действительно сильнее Европы. Здесь, возможно, и стоило бы поговорить о встречных шагах по снижению уровня напряжённости. Дело, однако, в том, что в военном плане Европа тем более находится под пятой США, то есть того «сильного», который, по логике Саркози, должен был бы сделать первый шаг. Но Вашингтон его в военной сфере первым тоже абсолютно точно не сделает. Поэтому Саркози адресует свой «высоконравственный» призыв к Москве.

Владимир Путин ответил Саркози, что в его предложении «есть конструктив, на который можно и нужно было бы обратить внимание», и что Россия была бы готова к таким шагам, если бы была уверена в том, что «нас, как у нас говорят в народе, не кинут». Но пока он не видит, кто сможет убедить Россию в том, что «партнеры» настроены на такую работу.

По большому счёту, таким человеком может стать только Дональд Трамп, когда вступит в должность президента США. Но он вряд ли победит на выборах.

Итак, иезуитский характер постановки вопроса о «первом шаге» со стороны Саркози понятен, «конструктива» в нём никакого нет. Если наш президент характеризует сказанное французом таким образом, это значит: либо наши ответные меры не работают, либо наша экономика в том виде, в котором она была сформирована за последние десятилетия, не в силах соответствовать задаче проведения самостоятельной внешней политики.

Известно, что наши меры работают, причём работают эффективно. В Европе их чувствуют, они служат рычагом возрастающего недовольства широких слоёв населения политикой правительств, увлекшихся решением задачи «осадить» Россию в ущерб долгосрочным интересам своих стран и народов. Работает и наша политическая позиция, неоднократно заявлявшаяся самим Владимиром Путиным: санкции не наш вопрос, не мы их вводили, не нам и решать вопрос об их отмене.

Некоторое время тому назад по вопросу о санкциях заседало правительство, Дмитрий Медведев подписал документ о продлении наших контрмер до конца 2017 года.

Это было решение, которое только усилило нашу позицию как с экономической, так и с политической точки зрения. Оно было встречено поддержкой со стороны граждан нашей страны и, что особенно важно, со стороны патриотически ориентированной части российских предпринимателей.

Так зачем же сегодня ставить всю эту правильную линию под сомнение? Или в руководстве страны не могут заглянуть на несколько недель вперёд?