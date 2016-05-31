Сегодня небольшая Венгрия является страной с достаточно устойчивой экономикой. Однако плохо здесь главным образом именно с энергетикой: стране не удается производить достаточное количество электроэнергии, чтобы покрыть все потребительские запросы.

atomeromu.hu АЭС «Пакш»

Спасение для венгерской энергетики

В общей сложности установленная электрическая мощность генерирующих источников энергии Венгрии составляет около 9 ГВт. Этих объемов вполне хватило бы для того, чтобы обеспечить энергонужды такой страны, площадь которой всего 93 тыс. квадратных километров. Но дело в том, что большая часть энергетических источников в стране остановлена. Потому что самим вырабатывать электроэнергию оказывается дороже, чем покупать ту же электроэнергию у европейских поставщиков.

Поэтому одним из немногих выгодных с экономической точки зрения и эффективности источников энергии для Венгрии являются атомные электростанции. Для того, чтобы получить электроэнергию с АЭС необходимо потратить всего два евроцента за кВт в час, в то время как за этот же объем, произведенный на ТЭЦ, придется заплатить примерно девять евроцентов. Таким образом, в настоящее время атомная отрасль в Венгрии производит больше трети всей электроэнергии — более 42%. Остальное приходится на ископаемые источники энергии, гидроэлектростанции и немного на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Сравнение способов производства электроэнергии в Венгрии в последние годы

Ископаемые источники энергии

Ядерная энергия

Гидроэлектростанции

Возобновляемые источники энергии

доля в производстве энергии в стране

52−54

40−42

1

От 5

Выработка (млрд кВт в час)

~18

15,4

0.0303 (в 2013 году)

0.79 (в 2013 году)

Примечательно, что три года назад благодаря атомной генерации Венгрия выработала 51% электроэнергии страны, то есть 15,4 млрд кВт в час из 9,4 ГВт. Для получения энергии государство использовало также газ и уголь по 5,6 млрд кВт в час и 6,5 кВт в час соответственно. Еще 11,8 млрд кВт в час Венгрия импортировала, главным образом из Украины и Словакии. Сама Венгрия поставляет электроэнергию в основном в Сербию и Хорватию. Осознавая огромную значимость ядерной энергетики, венгерское правительство решило нарастить долю энергии от АЭС до 60%.

atomeromu.hu АЭС «Пакш»

С Советов — в настоящее время

В 1956 году в Венгрии был создан Национальный комитет по атомной энергии. Уже через три года первый исследовательский реактор перешел в штатный режим работы. В 1966 году Венгрия подписала межправительственный договор с Советским Союзом о сооружении первой промышленной электростанции. Так, в 1971 году стороны заключили контракт на строительство атомной электростанции, мощность которой составила 880 МВт. Для сооружения станции был выбран участок Пакш, что находится в ста километрах в южном направлении от Будапешта. Первые два энергетических блока начали сооружать уже в 1974 году, еще два — через пять лет. Все четыре реактора — типа ВВЭР-440. Блоки стали вводить в эксплуатацию в период с 1982 по 1987 года. Сегодня они дают Венгрии более 42% всей производимой в стране электроэнергии.

atomeromu.hu Строительство АЭС «Пакш»

В истории венгерской атомной энергетики не обошлось без аварий. В 2003 году на АЭС «Пакш» произошел инцидент. 10 апреля начали проводить плановые ремонтные работы на втором блоке станции. Были повреждены оболочки тепловыделяющих сборок при проведении химической очистки их поверхности в специальном баке. По международной шкале ядерных событий аварии был присвоен третий уровень из семи возможных. После инцидента потребовалось 3,5 года для того, чтобы ликвидировать последствия аварии. До сих пор причина этой аварии остается одной из главных загадок мировой атомной энергетики.

Что касается мощностей, то если изначально энергоблоки производили по 440 МВт, то в результате модернизации в 1990 годы стали давать по 470 МВт каждый. Позже, в период с 2002 по 2009, на венгерской АЭС организовали еще одно повышение мощности до 743 МВт. Часть блоков должна была завершить свою работу в 2012 году, часть — в 2017. Однако в 2000 и 2005 годах комиссия организовала проверки и разрешила увеличить срок службы станции на 20 лет.

atomeromu.hu Реактор АЭС «Пакш»

Новое время

Еще с 1980 года венгерское правительство задумалось о том, чтобы построить еще два новых блока — №5 и №6. Планировалось, что мощность каждого составит 950 МВт. Однако в 1989 году, через три года после Чернобыльской катастрофы, из-за низкого спроса на электроэнергию сооружение новых реакторов было заморожено.

Правда, Венгрия передумала уже через семь лет. Руководство самой АЭС «Пакш» выдвинуло предложение о постройке еще двух блоков мощностью 600−700 МВт с реакторами типа ВВЭР-640 от Atomstroyexport/Siemens. Вновь предложение было отклонено госкомпанией MVM. Дело в том, что в конце 90-х годов геополитика страны поплыла в другом направлении, а исследования по влиянию работы АЭС на окружающую среду еще не были закончены.

atomeromu.hu АЭС «Пакш»

Лишь с третьей попытки, в 2009 году, парламент Венгрии согласился на строительство двух новых энергоблоков. Стране требовались новые генерирующие мощности. Для площадки АЭС «Пакш» определили два блока мощностью 1000 МВт каждый. 330 членов венгерского парламента высказались за сооружение новых блоков, против проголосовали только шестеро, воздержались десять человек. Причем на такое решение власти пошли, зная, что для реализации проекта придется привлечь иностранные инвестиции…

Так, в январе 2014 года между Россией и Венгрией было заключено межправительственное соглашение о сооружении силами «Росатома» двух новых энергоблоков на атомной электростанции «Пакш». Мощность каждого нового энергетического блока, согласно планам, должна составить 1000 МВт. Уже в марте стороны подписали документ о получении российского кредита в размере десяти миллионов евро сроком на 35 лет. Российский кредит составит 80% от всех средств, которые будут затрачены на проект.

atomeromu.hu Машинный зал АЭС «Пакш»

Несмотря на то, что единственная в стране атомная электростанция «Пакш» является гордостью Венгрии, изначально из-за сотрудничества с Россией и строительства новых блоков не обошлось без скандалов. Тем паче, что межправительственное соглашение было подписано в преддверии парламентских выборов в Венгрии. На выборах победила правящая партия ФИДЕС, которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан. Который до этого подписал контракт с Россией о сооружении блоков. Однако сначала венгерские социалисты посчитали, что премьер-министр не достаточно консультировался с оппозицией по поводу российско-венгерского договора. «Зеленые», как типичные «зеленые», протестовали против развития атомной энергетики в стране. Причем протестовали особенно активно, когда в Венгрию с официальным визитом прибыл президент РФ Владимир Путин. К счастью, несмотря на все это, парламент Венгрии ратифицировал как межправительственное соглашение, так и договор о кредите. Таким образом, строительство новых энергоблоков не только восполнит энергопроизводство в стране, но и укрепит связи между Россией и Венгрией, создаст тысячи рабочих мест на строительстве, а потом и в ходе эксплуатации блоков.

atomeromu.hu Специалисты АЭС «Пакш» за работой

Потом проблемы начались уже извне. В 2015 году контракт «Росатома» с правительством Венгрии на достройку новых энергоблоков АЭС «Пакш» могла не одобрить Европейская комиссия. Сообщалось, что ЕК проводила антимонопольное расследование обстоятельств заключения сделки между Венгрией и российской атомной монополией, которая была произведена без тендера. РФ, в свою очередь, дала гарантии о предоставлении кредита в десять миллиардов евро.

Кроме того, чиновники из ЕС высказывали обеспокоенность тем, что Венгрия находится в сильной зависимости от России в сфере энергетики. По их данным, Венгрия сегодня получает из России 80% всей поставляемой нефти и до 60% природного газа. Однако в итоге страна все-таки получила разрешение от Европейского союза на российские поставки топлива для атомной станции «Пакш». Правда, после этого выяснилось, что Россия будет поставлять топливо для АЭС только в течение первых десяти лет, хотя изначально предполагалось, что срок будет в два раза больше.

atomeromu.hu Защита

«Мы хотим чувствовать себя в безопасности»

Еще один важный фактор, указывающий на необходимость развития именно атомной энергетики в Венгрии, — природные условия. Например, в стране — в основном равнинные территории. Тот же Дунай, проносящийся недалеко от городка Пакш, сильно ослабляет свое течение из-за уменьшающегося перепада высоты. То есть гидроэлектростанции для Венгрии — не лучший вариант. Развитие этой отрасли повлекло бы за собой затопление больших территорий под водохранилища.

На ветровую энергетику здесь возлагать надежды тоже не приходится. По словам советника генерального директора АЭС «Пакш» Пала Ковача, ветровая энергия сможет заполнить меньшую нишу, чем ожидалось. Учитывая все эти факторы, возобновляемая энергетика, в лучшем случае сможет занять долю в 30% в общей энергосистеме страны. Однако и 30% — это при нынешней энергопотреблении Венгрии. Важно понимать, что спрос на электроэнергию во всем мире не стоит на месте, а стремительно растет. Поэтому сегодня Венгрия делает ставку на атомную отрасль и импорт. Однако импорт, во многом за счет которого страна сегодня покрывает потребности, — это зависимость. В то же время с развитием АЭС «Пакш» Венгрия уже имеет планы на экспорт электроэнергии, например, в соседнюю Сербию. Рассматривает также вариант с поставками в Италию.

«Мы хотим чувствовать себя в безопасности, поэтому атомная энергия должна быть частью энергетического портфеля не только Венгрии, но и Европы в целом», — заявил в 2014 году Ковач.

atomeromu.hu Сотрудники АЭС «Пакш»

В целом венгры довольно положительно относятся к атомной промышленности. Здесь власти ведут постоянную информационную работу с население по поводу применения «мирного атома». Так, каждый год АЭС «Пакш» проводит социологические исследования, по результатам которых примерно 72−76% граждан выступают за развитие атомной отрасли. Примечательно, что даже катастрофа на японской АЭС «Фукусима-1», которая так всколыхнула всю Европу, не изменила отношение венгров к АЭС. Это связано с тем, что сама Венгрия выгодно расположена — сильное землетрясение ей не грозит. Также АЭС «Пакш» работает надежно и эффективно, покрывая почти половину всех энергопотребностей населения. Поэтому здесь агитации «зеленых» почти не влияют на общественное мнение.

На фоне общей нехватки электроэнергии в стране одна АЭС «Пакш», покрывающая почти половину энергопотребностей Венгрии, служит великолепным примером того, что даже регион, обделенный природными энергетическими ресурсами, может справиться с такой проблемой. Справиться при помощи «мирного атома».