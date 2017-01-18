Екатеринбург, 18 января, 2017, 01:55 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге не принимает самолёты из-за сильного тумана. Об этом сообщили в администрации аэропорта, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Уточняется, что все рейсы, следующие в Екатеринбург, перенаправляются на резервные аэродромы. На данный момент уже перенаправлены четыре рейса. При этом один из самолётов около часа кружил над Екатеринбургом, после чего борт направили в Челябинск.

Как передавало ИА REGNUM, 17 января из-за тумана осложнилась работа калининградского аэропорта «Храброво», где в первые дни года произошёл коллапс. Были отменены несколько рейсов в Москву и Санкт-Петербург, с большим опозданием вылетел лайнер из Минска.