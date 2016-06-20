Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, президент Владимир Путин 20 июня в Санкт-Петербурге обсудит с президентами Армении и Азербайджана Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «20 июня, в понедельник, планируются трехсторонние переговоры президентов России, Армении и Азербайджана по проблеме Нагорно-Карабахского урегулирования, — уточнил Ушаков. — Предполагается, что в начале Путин встретится по отдельности с Саргсяном и Алиевым, а затем уже три президента проведут переговоры вместе». Он подчеркнул, что с российской стороны «будут предприняты активные шаги, чтобы оказать содействие сторонам в урегулировании конфликта».

Иван Шилов ИА REGNUM

Ушаков также напомнил, что ранее состоялось несколько телефонных разговоров Путина с лидерами двух этих стран, прошли визиты министров обороны, министров иностранных дел, в Москву были приглашены начальники генеральных штабов Армении и Азербайджана, в начале апреля Ереван и Баку посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Сейчас мы проложим свою посредническую миссию, естественно, в полном взаимодействии с другими сопредседателями минской группы ОБСЕ, на основе принципов, которые были предложены в соответствии с заявлениями президентов России, США и Франции в период с 2009 по 2013 годы. Посмотрим, какой результат даст этот трехсторонний контакт. Наша сторона будет проводить самый заинтересованный и активный диалог», — заключил Ушаков.

Это заявление приобретает принципиальное значение хотя бы потому, что в Азербайджане, да и не только там, в связи с предстоящим саммитом стали быстро раскручивать интригу. Так, бакинский портал Haqqin.az выстроил сценарий-схему возможного развития событий исходя из следующей фактуры. «Переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, приостановленные на довольно долгое время, вскоре возобновятся, но уже без участия Запада. Как заявила ОБСЕ, переговоры между Алиевым и Саргсяном, запланированные на 20 июня в Санкт-Петербурге, пройдут без ее участия, — пишет автор этого портала Фархад Мамедов. — Сообщение стало поистине сенсацией, свидетельствующей о том, что фактически задействована инициатива, направленная на полное отстранение Запада от участия в процессе урегулирования карабахского конфликта. Встречи президентов Азербайджана и Армении при посредничестве президента России осуществлялись и раньше, однако если сопредседатели Минской группы ОБСЕ и не принимали в них непосредственного участия, они, тем не менее, всегда находились там, где проходили переговоры, информировали мировую общественность об их результатах, сообщали о предстоящих этапах процесса. Инициативу относительно переговоров президентов Азербайджана и Армении проявил российский лидер Владимир Путин, а внешнеполитические ведомства США и Франции не принимали участия даже в их подготовке».

Это определенное передергивание фактов. О необходимости встречи президентов Армении и Азербайджана после четырехдневной карабахской войны первой объявила ОБСЕ после проведенных в Париже консультаций сопредседателей Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Именно МГ ОБСЕ при посредничестве глав внешнеполитических ведомств России, Франции и США провела встречу Алиева и Саргсяна в Вене, на которой были достигнуты соглашения о создании системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон, о необходимости соблюдения соглашения о прекращении огня от 1994 года, под которым стоят подписи Баку, Еревана и Степанакерта. По некоторым данным, первоначально планировалось провести эту встречу в конце июня в Париже, хотя не было ясности в том, намерен ли принять в ней посредническое участие президент Франции Франсуа Олланд. Но судя по тому, что во время визитов президентов Армении и Азербайджана в Германию, (что объясняется нынешним председательствующим статусом этой страны в ОБСЕ, канцлер Ангела Меркель говорила им о ключевой роли Москвы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта) есть основания предполагать, что эта позиция была согласована ею с Парижем и Вашингтоном.

Тут есть своя логика, поскольку именно Москве принадлежит ключевая роль в прекращении апрельских боев в Карабахе. При этом в ходе своего визита в Ереван и в Баку глава правительства России Дмитрий Медведев вспомнил о так называемом казанском документе, который был построен на Мадридских принципах и согласован с ОБСЕ. Он был готов к подписанию в июне 2011 года. Однако этот проект провалился. Президент Азербайджана Алиев предложил в Казани дополнить документ 10 новыми предложениями, которые не были обсуждены ни с российскими посредниками, ни с армянской стороной. После этого в Баку заговорили о каком-то «новом плане» России по карабахскому урегулированию, который якобы чем-то отличается от всех предыдущих.

Кстати, именно в таком аспекте бакинские СМИ и пытаются сейчас подавать предстоящий саммит в Санкт-Петербурге, вычленяя особую роль в этом президента России Владимира Путина. Но только для того, чтобы потом — в случае неудачи — обвинить во всем армянскую сторону, отказавшуюся принять «план» своего российского стратегического союзника. Вот почему помощник президента России Юрий Ушаков специально подчеркнул, что Россия будет действовать «в полном взаимодействии с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, на основе принципов, которые были предложены в соответствии с заявлениями президентов России, США и Франции в период с 2009 по 2013 годы».

Но вопрос «Устраивает ли такой ход событий Баку и Ереван?» звучит не риторически. По мнению Haqqin.az, «стороны конфликта были не очень довольны тем, что именно Москва взяла на себя роль судьи в карабахском конфликте», и что «официальный Баку давно прилагает усилия, чтобы Запад более углубленно и на более высоком уровне принимал участие в переговорном процессе по Карабаху». То есть в Баку полагают, что для Армении это — «не то, что нужно», а для Азербайджана» — «это не то, что надо». Поэтому у Баку припасен «запасной вариант». В треугольнике Путин — Саргсян — Алиев первые два президента являются стратегическими партнерами по ОДКБ и членами Евразийского экономического союза. Алиев не состоит в этих структурах и для того, чтобы уравновесить сложившееся уравнение, как считает другой бакинский портал Minval.az, необходимо вводить в «игру» Турцию, так как «для единоличного посредничества и абсолютного модераторства Кремля в этом вопросе в лице Турции имеет серьезное препятствие», и что «в карабахском вопросе без учета интересов Турции Россия не сможет обеспечить рассчитанные на долгосрочную перспективу региональные интересы, в том числе и вопрос размещения миротворцев». Более того, Minval.az уточняет: «Как бы то ни было, Азербайджан обладает более тесными и естественными стратегическими отношениями с Турцией, нежели Россия», и политическая реальность такова, что «Азербайджан попал в эпицентр двух конфликтов — карабахский конфликт и в вопросе примирения Анкары и Москвы, и на фоне существующих условий достижение мирного соглашения по Карабаху выглядит более реальным после восстановления российско-турецких отношений».

В таком контексте иначе высвечивается смысл раздутого в российских и в некоторых СМИ Азербайджана послания, которое президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков справедливо заметил, что оно «носит протокольный характер, и в нем нет моментов, требующих ответа».

Вот почему трудно выступать с прогнозами относительно результатов Санкт-Петербургского саммита. После четырехдневной карабахской войны у конфликтующих сторон еще не остыли политические страсти, что затрудняет появление между ними атмосферы доверия. Москва действует осторожно, не выпячивая конфликт своих интересов и Запада в регионе, не создавая поводов для разногласий с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. На наш взгляд, в нагорно-карабахском урегулировании наступает момент поиска тактических компромиссных решений с перспективой выхода — только в будущем — на стратегический прорыв. Но если удастся сейчас добиться хотя бы сдерживания военной эскалации, способной поджечь весь регион, это можно будет считать уже немалым достижением. Будем ждать — получится ли.