Верховный суд США принял решение, согласно которому Тегеран должен выплатить из замороженных активов в американском банке City bank компенсации жертвам терактов 1983 и 1996 годов, к которым, как считают в Вашингтоне, было причастно иранское правительство. В ответ парламент Ирана принял закон, обязывающий правительство потребовать от США компенсации за «преступления против страны, совершенные в последние 65 лет». Одним из таких преступлений члены Меджлиса назвали участие спецслужб США в августе 1953 года в свержении премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Тегеран назвал решение Верховного суда США «разбоем с большой дороги», так как основанием для его принятия было не постановление международного суда или какого-либо другого международного контрольного органа, а голословные обвинения американского правительства, которое связало эти события с Ираном. Более того, на основе ничем не доказанных обвинений Конгресс США принял даже специальный закон, который представитель МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари назвал «насмешкой над международным правом» и «присвоением со стороны США государственной собственности Ирана». Отметим, что решение было принято после того, как с Ирана были сняты санкции по «ядерной программе» и начался процесс возвращения Тегерана в западную финансовую систему. Но Вашингтон сначала ввел против Ирана новые санкции, а теперь начал реквизировать ранее замороженные счета исламской республики.

По оценке юристов, Иран не сможет защитить свои интересы в рамках современного международного права, так как «для того, чтобы направить обращение в международный орган или суд, необходимо согласие обеих спорящих сторон». В этом и заключается главное отличие национальной юрисдикции от международной, где любые споры должны разбираться только и исключительно при добровольном согласии. Правда, есть один инцидент. После того, как в 1979 году в Тегеране было захвачено американское посольство американцы обратились в международный суд ООН на основании соглашений, что были подписаны между США и Ираном, которые подразумевали под собой международную юрисдикцию. Но это тогда привело только к тому, что Вашингтон и Иран вышли затем из любых соглашений, которые предусматривали какую-либо взаимную судебную процедуру. Как считают юристы, единственное, что может сделать Иран — это обжаловать данное решение в рамках американской юрисдикционной системы, что после решения Верховного суда США будет сделать сложно. В равной степени это касается и возможностей выплаты компенсаций Ирану со стороны США за «преступления против страны», совершенные в последние 65 лет, и, в частности, за участие спецслужб США в свержении премьер-министра Мосаддыка, хотя на сей счет Иран располагает достаточно убедительной документальной базой.

В 1948 году в Иране начались активные выступления против АИНК (Англо-иранской нефтяной компании), которая еще в 1933 году продлила срок концессии, то есть фактического владения нефтяными богатствами Ирана, на 60 лет. Движение за национализацию нефтяной промышленности возглавил созданный в 1949 году 68-летним Мохаммедом Мосаддыком Национальный фронт. Богатый землевладелец, юрист по образованию, автор ряда работ по мусульманскому праву, финансовым и другим вопросам, Мосаддык в 1921—1924 годах занимал министерские посты, затем долгие годы был вне большой политики. 15 марта 1951 года иранский Меджлис принял закон о национализации нефтяной промышленности, а 29 апреля 1951 года было сформировано правительство во главе с Мосаддыком.

Сначала оно ориентировалось на США, которые стремились использовать движение за национализацию нефтяной промышленности для подрыва английских позиций в Иране и установления контроля над иранской нефтью. Однако потом рост антиимпериалистического движения объединил усилия США и Великобритании в борьбе против Мосаддыка, особенно тогда, когда он подписал торговое соглашение с Советским Союзом и начал переговоры с Венгрией, Польшей и Чехословакией.

Подготовкой переворота занялся внук президента Теодора Рузвельта — Кермит (Ким) Рузвельт, руководитель Отдела Среднего Востока и главный резидент ЦРУ в этом районе. Он тайно встречался с противниками Мосаддыка, готовя ему замену. Нашел он ее в лице генерала Фозаллаха Захеди, что вызвало недовольство англичан, спецслужбы которых сместили Захеди еще в 1942 году из-за его прогерманских настроений. Но англичанам пришлось смириться, так как именно ЦРУ располагало достаточными финансовыми возможностями для реализации общего проекта: операции «Аякс» ЦРУ и «Сапог» МИ-6.

В августе 1952 года в Иран приезжал американский генерал Х. Норман Шварцкопф (отец будущего главнокомандующего союзников во время проведения операции «Буря в пустыне» в Персидском заливе против Ирака в 1991 году). Операция была начата в августе 1953 года, когда в Тегеране были организованы массовые беспорядки. Мосаддык был арестован и осенью 1953 года осуждён военным трибуналом к трём годам тюремного заключения. После отбытия срока всю оставшуюся жизнь он провёл под домашним арестом в своём поместье. Правительство Захеди в декабре 1953 года восстановило дипломатические отношения с Великобританией. В 1954 году было подписано соглашение с Международным нефтяным консорциумом (МНК) о передаче ему в эксплуатацию южноиранской нефти. В 1955 году Иран вступил в агрессивный Багдадский пакт.

США и Великобритания долгое время отрицали свое участие в свержении демократически избранного правительства Ирана. Но в августе 2013 года в связи с 60-летием переворота в Иране Архив национальной безопасности США опубликовал секретные документы, из которых следует, что ЦРУ и британская разведка MI-6 организовали акции протестов против политики Моссадыка. В одном из документов утверждается, что «военный переворот в Иране был осуществлен под руководством ЦРУ». По словам редактора документов Малкольма Бирна, «они важны не только потому, что проливают свет на работу спецслужб, но и потому, что о событиях 1953-года до сих пор часто рассуждают все заинтересованные стороны, включая нынешние власти Ирана».

Приведем выдержку из архивных документов ЦРУ, подписанных Дональдом Уилбером: «К концу 1952 года стало понятно, что правительство Моссадыка не может достичь договоренности по нефти с заинтересованными странами Запада… Мотивом было главным образом желание Моссадыка укрепить личную власть. Безответственные решения, принимавшиеся на эмоциях и в тесном сотрудничестве с коммунистической партией Ирана, ослабили позиции шаха и иранской Армии до опасного уровня. Учитывая эти факторы, было решено, что перед Ираном встала реальная угроза оказаться по ту сторону железного занавеса. Если бы так произошло, это означало бы победу СССР в холодной войне и стало бы мощным ударом по позициям Запада на Ближнем Востоке. Ничто, кроме как план тайных действий, приведенный ниже, не сможет исправить существующее положение дел».

Тем не менее конвертировать исторический материал в выплату каких-либо финансовых компенсаций Ирану вряд ли удастся, поскольку Запад стал вбрасывать в информационное пространство такой архивный материал, который ориентирован на политическую дискредитацию нынешнего тегеранского режима. Так, буквально на днях персидская служба «Би-би-си» организовала вброс переписки будущего основателя Исламской Республики Иран аятоллы Хомейни с Белым домом, из которой следует, что он предлагал администрации президента США Джимми Картера сделку в обмен на поддержку в свержении шаха Резы Пехлеви. В этой связи духовный лидер Ирана аятолла Рухолла Хаменеи назвал приведенные «Би-би-си» документы фальшивкой, «проявлением враждебности со стороны британцев».

На наш взгляд, битва за историю, начавшаяся между США и Ираном, имеет все же опосредованное значение. Вашингтон после подписания Венских соглашений по иранскому ядерному досье стал предпринимать давление на Тегеран с целью изменить некоторые аспекты его политики на Ближнем Востоке. Тегеран отбивается. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи резко отреагировал на звучащие со стороны американских политиков угрозы разорвать соглашение по иранской ядерной программе. По его словам, Тегеран выполняет все свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), «однако готов к резким ответным шагам в случае разрыва соглашения одной из сторон». В Тегеране также негативно восприняли доклад Госдепартамента, в котором Иран назван, а точнее оставлен в числе спонсоров терроризма. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства отметил, что подобные доклады не заслуживают ни малейшего доверия и являются инструментом идеологического давления, а их содержание продиктовано близкими отношениями США с определенными государствами.

Но что именно стоит за новым витком напряженности между Ираном и США, пока четко не просматривается. В настоящее время очевидно то, что Запад через историю и другие акции пытается создать определенные политические риски иранскому режиму, инициировать процесс внутреннего противостояния, чтобы подорвать стабильность в этой стране. Так что на иранском направлении нужно ожидать новых событий.