На неделе с 9 по 15 июня украинская региональная пресса вспоминала «героев АТО».

Иван Шилов ИА REGNUM

«BukNews» (Черновцы) приводит сводку о небоевых потерях украинской армии за два года проведения «АТО». Погибло 1294 военнослужащих. Произошли потери по следующим причинам: дорожно-транспортные происшествия — 112 случаев; отравления, в том числе наркотическими, алкогольными веществами — 96 случаев; самоубийство — 259 случаев; умышленное убийство друг друга — 121 случай; несчастные случаи (увечье, травматизм) — 148 случаев; нарушение правил пожарной безопасности, обращения с оружием и боеприпасами — 111 случаев; нарушение мер безопасности — 40 случаев; заболевания — 405 случаев наступления смерти вследствие болезни; другое — 2 случая.

Тернопольская власть боится добровольцев? Такой вопрос задает «Терен» (Тернополь). Куда ни глянь, всюду сообщения о том, что никто не погиб. Даже наша местная власть отказывается верить в присутствие добровольцев на линии фронта, а тем более в их потери. Почему так происходит? Неужели все из-за Минских договоренностей? Или из-за требований ООН по разоружению добровольческих батальонов? Еще с первых дней «АТО» добровольческие батальоны занимали передовые позиции и воевали по мере обеспечения, находились в горячих точках необъявленной войны. Были попытки легализации их, ОУН (Организация украинских националистов) и ДУК (Добровольческий украинский корпус), при условии вхождения в состав Вооруженных сил Украины. ОУН таки легализовали, а вот ДУК — дееспособное подразделение — подлежал расформированию до отдельных бригад и военных частей, что было неприемлемым для самих добровольцев. Вернемся к недавней трагедии, когда на рассвете 12 июня у родных добровольцев и их собратьев разрывались телефоны и говорилось, что их уже нет в живых. Официальный сайт министерства обороны Украины опубликовал заявление, в котором заверил, что в эту ночь никто не погиб, только 12 раненых бойцов есть. И добавил: «В районе проведения антитеррористической операции на передовых позициях сил «АТО» нет ни одного подразделения, не входящего в состав Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств, задействованных в «АТО». В Тернополе утром 12 июня местные издания сообщили о гибели ребят, но местные чиновники в социальных сетях распространяли информацию минобороны. Тогда же, 12 июня, на главных площадях во всех городах Украины была объявлена спонтанная акция памяти павших бойцов. Неизвестно, как у других, но в Тернополе не появился никто из представителей власти, только духовенство и жители города, которые пришли зажечь лампадки, помолиться и положить цветы.

Родные бойцов, погибших в «АТО» и похороненных в Ивано-Франковском мемориальном сквере, встречаются, чтобы разделить боль, пишет «Курс» (Ивано-Франковск). Каждый из памятников обошелся семьям в 75.000 гривен. Надгробия изготовлены и установлены со второй попытки. Первый подрядчик выставил за такие памятники счет по 105.000 гривен с каждой семьи. «Специально на памятники нам деньги не выделяли, хотя речь об этом шла, — рассказывают матери и вдовы. — В прошлом году председатель областной государственной администрации Олег Гончарук пообещал, что власть «закроет» смету полностью. По его словам, треть стоимости должна была выделить область, треть — город, а остальные намеревались собрать с помощью меценатов. Но благотворителей не нашлось. Господин, который этим занимался, сообщил, что предприятия отказали. Сказали, что помогают бойцам, которые воюют, а на мертвых денег нет». По словам одной из матерей, она уже не раз пожалела, что в Мемориальном сквере согласилась сына похоронить: «Язык отнялся, когда как бы собрат, тоже участник «АТО», заместитель городского головы, сказал нам, матерям: «Вы мне поставили растяжку — похоронили в Мемориальном сквере, чтобы из города деньги тянуть».

Местный лагерь «Родничок» заподозрили в том, что он, получив финансирование, не предоставил никакой реабилитации военнослужащим, рассказывает «Волинь» (Луцк). «Родничок» официально принадлежит давно разрушенному заводу тракторных агрегатов и расположен в Александрии Ровненского района. В прошлом году лагерь выиграл тендер на предоставление психологической помощи и реабилитации бойцам «АТО». Когда «Родничок» снова стал победителем еще одного тендера — на реабилитацию 190 военнослужащих «АТО» за 1,01 млн гривен, волонтеры забили тревогу и обратились в Службу безопасности Украины. Потому что бойцы, с которыми волонтеры сотрудничают и которые должны были лечиться в лагере зимой, рассказали, что вместо 14 дней общения с психологами и отдыха, что обошлось государству в более чем 5.000 гривен за каждого, получили по 1,5 тысячи гривен на руки. Куда лагерь дел остальную сумму, ныне и выясняет СБУ.

В то время как в провинциальных городах Украины, стоя на коленях, встречают убитых ребят в «АТО», в столице проходит парад «голубых», возмущаются «Новини Закарпаття» (Ужгород). «Не могу понять, какую культуру нам прививают. Разве это наши традиции? Кто из нас хочет видеть на таких парадах своих детей, родственников или даже знакомых? Думаю, что ни один украинец этого не хочет, а если наши вожди так активно защищают этих извращенцев, пусть приобщаются к их рядам», — заявил мэр закарпатского города Перечин Иван Погориляк. Издание напоминает, что 11−12 июня распоряжением городского головы в Перечине проходили дни траура по погибшему бойцу 128-й бригады Ивану Бабичу. А 12 июня состоялись похороны погибшего бойца.

«Провінція» (Черкассы) сообщают об очередном скандале в Умани с хасидами. Вечером 11 июня на улице Пушкина хасид попал из пневматического пистолета в лицо продавца магазина. И вот задержанный уже сидит в полицейской машине, окруженной со всех сторон хасидами. Один из них стучит в стекло машины и показывает полицейскому, что готов решить вопрос за деньги. Выпрыгивает партия «Свобода», которая традиционно переводит конфликт в плоскость «иностранцы-иноверцы стреляют, бьют, унижают украинцев». Издание продолжает стоять на том, что «Черкасской области повезло: один мертвец (цадик Нахман) дает возможность тысячам живых жителей Умани (и не только им) зарабатывать на хлеб с икрой… Украинской стороне следует показательно: а) хасидов, которые оказывали сопротивление полиции, били журналистов, стреляли в прохожих — депортировать из страны; б) провести воспитательную работу с полицией Умани, чтобы при первой же попытке хасидов «решить вопрос» тем способом, который можно было видеть, «отпадали руки»; в) заняться проблемой коммуникации с паломниками». И самое главное — «постоянно напоминать лидерам брацлавских хасидов, что главная цель посещения Умани — желание быть хорошим евреем, сердцем служить Богу, а не пить водку, цепляться к местным и толпой бить журналистов».

Запорожье на один день станет центром католического мира, передает «Индустриалка» (Запорожье). 16 июня в город с однодневным визитом прилетает госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Он официально даст старт благотворительной акции «Папа для Украины» и передаст пожелания папы Римского Франциска. «Это очень важное событие для Запорожья, — подчеркнул епископ Запорожско-Харьковской епархии Ян Собило, который назначен главой комитета по оказанию благотворительной помощи. — Церковного и государственного деятеля Ватикана такого высокого уровня на левом берегу Украины еще не было». Пресс-секретарь Римско-католической церкви Украины Елена Кулыгина добавила: «Огромная миссия во всем католическом мире возлагается именно на Запорожье». В беседе с изданием монсеньор Собило сказал следующее: «Я просил представителей Ватикана, чтобы эта помощь была рассчитана вообще на бедных. В первую очередь, для пострадавших от военных действий, но, например, у нас в Запорожской области много бедных. Папа просит, чтобы как можно больше денег передать конкретным людям — на медикаменты, на лечение, на хлеб». Отвечая на вопрос, как будет передаваться помощь нуждающимся на неподконтрольной территории, планируется ли договариваться с представителями ДНР и ЛНР, епископ отметил: «Мы не будем сильно договариваться. Когда на Пасху я был в Донецке, там была пресс-конференция, и я спросил, разрешат ли Церквям провозить помощь. Сказали, что Церкви мешать не будут, и я на это надеюсь. Представители Церкви смогут нам показать, кто наиболее нуждается в помощи. Будем использовать опыт и помощь ООН. Не боюсь туда ехать, что будет, то и будет. Если Господь захочет, то меня сохранит».

Депутаты Верховной рады Украины подготовили проект постановления «О комплексах Киево-Печерской и Свято-Успенской Почаевской лавр», которые могут поставить точку в религиозных распрях вокруг этих архитектурных памятников, информирует «За Збручем» (Тернополь). Депутаты предлагают внести коррективы в законы «Об охране культурного наследия» и «О свободе совести и религиозных организациях». В проекте Киево-Печерской и Свято-Успенской Почаевской лаврам «возвращают статус историко-культурных заповедников и вносят в реестр памятников ЮНЕСКО». Над постановлением работали Владимир Парасюк, внефракционные народные депутаты и представители практически всех парламентских фракций и депутатских групп, кроме «Оппозиционного блока».

Ситуация вокруг Почаевской лавры уже не первый год вызывает беспокойство общественности, сообщает «Збруч» (Галичина). Отдельная история — литература, которой приторговывают жильцы Почаевской лавры. Там есть книги с явным антигосударственным содержанием, где украинских воинов-бандеровцев называют врагами и убийцами, а детей утверждают в том, что им надо молиться за свою Родину, правда, Родина в почаевской литературе — это Россия. Можно приобрести в Лавре и издание «Подвиг царской семьи» с эпиграфом: «Ко всем, кто любит Россию, испытывает жалость к ее детям и забитым старикам». Депутаты Тернопольского областного совета пытаются бороться за историческую достопримечательность. Они обратились к руководству государства с просьбой вернуть Почаевскую лавру в состав Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и установить одновременное, поочередное и равноправное использование представителями религиозных конфессий Украины всех объектов святыни. «Идя в фарватере московского православия во главе с патриархом Кириллом, который благословляет путинскую войну против Украины, при содействии вражеских эмиссаров лавра становится все более активным центром межконфессиональной и межнациональной розни и раздора, что уже привело к прямому противостоянию между верными разных конфессий на Кременетчине, которое может перекинуться и в другие регионы нашей страны», — говорится в обращении. Общественные активисты, которые не раз начинали разговор о проблеме Почаевской лавры, даже нашли нарушения в процедуре передачи святыни в аренду УПЦ МП. Пока что ни президент, ни премьер-министр никоим образом не отреагировали на запрос тернопольских депутатов.

Жители Днепропетровска активно интересуются колдовством, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). У жителей города и области высокие технологии рука об руку идут с оккультными науками. Об этом свидетельствуют результаты анализа поисковых запросов в системе Яндекс — около 8 тысяч запросов со словом «заговор» задают горожане ежемесячно. По популярности тематика заговоров распределяется следующим образом. 1. Личная жизнь — заговор на возвращение любимого, заговоренная вода на любовь, заговор, чтоб нравиться девушкам (женщины чаще ищут ответ у поисковика в этой категории). 2. Деньги — заговор на деньги, заговор на возвращение долга, заговор на богатство в день Юпитера. 3. Красота и здоровье — заговор на похудание, заговор на стройные ноги. 4. Работа и карьера — заговор на успешную продажу через интернет, заговор, чтобы найти хорошего сотрудника, заговор начальника наказать. 5. Враги, например, сильные заговоры на разлучницу, чтоб она всю жизнь мучилась. 6. Дети, например, заговор на дочь, чтобы у нее проснулось желание учиться. 7. Удача — заговор на выигрыш в суде, сильный и быстрый заговор на лотерейный билет. Встречаются и оригинальные критерии поиска — «заговор при покупке поросят, «як стати вовком» заговор, как выявить пакостника в коммуналке, чтоб чаевые давали». Как отмечает Яндекс, оккультные предпочтения жителей Днепропетровска принципиально не отличаются от жителей Украины в целом.

Год губернаторства Жебривского в Донецкой области: то ли «зрада», то ли «перемога». Такой вывод делает «ОстроВ» (Донбасс). Восстановление Донецкой области — в новостях все время мелькают какие-то огромные суммы, которые международные организацию выделяют на эти цели. Ключевые слова здесь «готовы начать». Вряд ли это можно ставить в вину только Жебривскому. Потому что, например, только в июне Рада проголосовала за законопроект, которым передает Донецкой области почти 3 млрд гривен, ранее предназначавшиеся на содержание учреждений, которые остались на «оккупированной» территории. Их губернатор обещает направить на строительство новой инфраструктуры свободного украинского Донбасса. Если ваше воображение в этом месте нарисовало красивую картинку, то добро пожаловать в реальность. Реальность — это подорванный мост, который уже полтора года власти никак не могут восстановить, это разбитые дома, которые можно наблюдать по дороге между Краматорском и Славянском. И, глядя на них, жители области задаются вопросом: «А куда, собственно, уходят все эти европейские деньги?».

Социальные выплаты жители Луганской народной республики получают вовремя, рассказывает «Жизнь Луганска» (Луганск). На днях состоялась пресс-конференция на эту тему, в которой приняли участие министр труда и соцполитики Светлана Малахова, министр финансов Евгений Мануйлов и председатель Пенсионного фонда Татьяна Васильева. Все социальные выплаты в республике начались с 4 июня в рублевом эквиваленте. С 6 июня стартовали выплаты социальных пособий. На территории Луганска пенсионеры силовых структур получают пенсии в долларах. Совет министров установил курс, согласно которому отношение гривны к российскому рублю составляет 1 к 2, а к доллару — 21 к 1. Пенсионный фонд сегодня выплачивает пенсии согласно заранее установленным графикам. Не полностью получили свои деньги пенсионеры силовых структур, но в ближайшие дни они их дополучат. Что касается педагогических коллективов, то они получат свои отпускные не сразу, а равномерно в течение трех летних месяцев. Отвечая на вопросы журналистов, участники пресс-конференции рассказали, что пенсия выплачивается на всей территории, подконтрольной ЛНР, даже в самых отдаленных прифронтовых участках. Для этого существуют специальные почтовые выездные бригады, которые развозят деньги по населенным пунктам республики.

В Польше в этом году выходит в прокат фильм «Волынь» режиссера Войцеха Смаржовского — первая лента в истории польского кино, которая рассказывает о трагических событиях на Волыни в 1943—1944 годах, информируют «Волинські Новини» (Луцк). На Украине работа спровоцировала шквал эмоций. В частности, украинские интеллектуалы опасаются, что кино разрушит результаты тяжелого труда на пути к примирению двух народов. Украинские историки называют ленту слишком грубой и считают, что она может вызвать антиукраинскую волну в Польше. «Очевидно, что выгодно ругать поляков и украинцев нашему другому соседу — России, — заявила изданию первый заместитель председателя Украинского института национальной памяти Алина Шпак. — Россия обязательно воспользуется этим фильмом. События, которые происходят вокруг вопросов украинской-польской истории 1930−1940-х годов, и то, что происходит сейчас, является ярким примером того, что это все усиливается извне. Россия и в дальнейшем подливает масла в огонь. Ярким примером является то, как отмечали это событие в 2003 и 2013 годах. Шквал негативных эмоций и проблем в 2013 году был в разы больше, чем в 2003 году. Хотя по логике, все должно происходить наоборот. Ведь время идет, а свидетели этих событий уходят в другие миры. Ситуация должна была быть спокойной, ведь уже и молодежь совсем иначе воспринимает эти вопросы. Но в 2013 году мы были свидетелями того, что ситуация дошла до скандальных масштабов. Известно, что есть разные организации, которые финансируются из России, чтобы отстаивать свои позиции. Проблема в том, что Украина с Польшей ссорится, а пользуется этим Россия. Нельзя такого допускать. Это очень безответственно».

Ну, а «Zaxid.net» (Львов) призывает польских и украинских политиков и общественных деятелей избегать взаимных провокаций. Группа украинских интеллектуалов, политиков и духовных лиц направила письмо полякам, связанное с непростой историей двух народов. Оно содержало такую культовую фразу: «Мы просим прощения и так же прощаем преступления и обиды, причиненные нам». Это обращение встретило в Польше умеренный отзыв, в лучшем случае, небольшой интерес (трудно найти его вообще в сети, разве что на страницах Gazeta Wyborcza), чаще — критику. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что не полностью согласен с тезисами послания. По его мнению, обе стороны должны принять меры, но сейчас инициатива на украинской стороне. Историческая политика Польши и Украины в течение последних десяти-двенадцати лет претерпела значительную эволюцию. В Польше эти изменения связаны прежде всего с деятельностью партии «Право и Справедливость» в 2005—2007 годах и после 2015 года. Над Вислой радостно наблюдали за падением памятников Ленина на Украине. Проблема возникла тогда, когда вместо них появились красно-черные флаги Украинской повстанческой армии, когда были приняты законы, запрещающие историческую критику УПА, и тому подобное. УПА убила на Волыни и Восточной Галичине 100.000 поляков, поэтому в Польше она ассоциируется с этим преступлением. Для украинцев же, особенно после Майдана, УПА стала символом борьбы за независимость. И здесь мы подходим к сути проблемы: с точки зрения Варшавы, ключевым условием для примирения является акцептация польской интерпретации истории, особенно когда дело касается Второй мировой войны. Украинцы же, в свою очередь, охотно принимают польскую помощь, но тщательно избегают всего, что могло бы указывать на зависимости от польского партнера. Особенно трудно им согласиться на то, чтобы бывший враг формировал украинский исторический дискурс.

Одесские политзаключенные, журналисты Елена Глищинская и Виталий Диденко, поблагодарили власти России за помощь в их освобождении из заключения на Украине, пишет «Таймер» (Одесса). Прибыв в Россию, Диденко признался, что у него «было определенное удивление», а Глищинская отметила, что об освобождении она узнала лишь накануне. Журналистка прилетела вместе со своим сыном, родившимся во время заключения. «Ребенок был спасен только благодаря вмешательству Европейского суда по правам человека. Только благодаря этому меня поместили в медучреждение. Не знаю, что бы было со мной, если бы я оставалась в изоляторе», — сообщила Елена. Она добавила, что ее ребенок находится в состоянии средней тяжести — у мальчика проблемы с сердцем. Одесские журналисты уверены, что были осуждены по политическим мотивам, поскольку нынешняя власть Украины не приемлют альтернативную точку зрения на происходящие в стране события. По словам Глищинской, они были арестованы как активисты движения «Народная рада Бессарабии», которое в Киеве сочли сепаратистским и пытающимся разделить Украину на части. «Это не имеет ничего общего с действительностью», — подчеркнула журналистка. Как сообщил Диденко, условия содержания в украинских тюрьмах являются очень плохими: нарушаются права человека, в помещениях очень душно, тесно и можно подхватить множество болезней. Журналисты рассказали также, что во время содержания в тюрьме на них оказывалось давление, чтобы заставить оговорить самих себя.