Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров и историк, постоянный автор агентства Олег Айрапетов обсуждают Русско-японскую войну 1904−1905 годов и общеполитическую ситуацию в Российской империи того времени. И приходят к выводу, что извлеченные из тех событий уроки как никогда актуальны для сегодняшнего дня России.

ИА REGNUM Новая книга Олега Айрапетова «На пути к краху»

Первое, на что стоит обратить внимание, при рассмотрении событий, предшествовавших Русско-японской войне и вплоть до краха Российской империи, — это полное отсутствие диалога между обществом и властью. Отсутствие диалога власти с читающей публикой вызвало к жизни процессы, которые начали разрушать страну. И это оказался путь к краху.

Также именно после проигранной Японии войны впервые был потерян авторитет самодержавия, что чуть позже, в 1917 году, способствовало тому, что армия — прежняя опора самодержавия — и многие офицеры, в том числе, отвернулись от царской власти. А стоимость войны, Китайско-Восточной железной дороги, Южно-Маньчжурской железной дороги и так далее, составляла несколько миллиардов золотых рублей, на которые, вложив их в решение аграрного вопроса в стране, состоящей на 9/10 из крестьян, можно было бы избежать многих проблем, приведших к падению царизма.

«Ходынка», с которой началось правление Николая II, битвы Русско-японской войны — Цусима, Мукденское сражение, — и «Кровавое воскресение» — это то, чем запомнилась эпоха последнего императора. Репутационные потери, которые нанесли власти такой урон, невозможно подсчитать. Эти и множество других политических, экономических и социальных противоречий, в конечном итоге, привели к катастрофе февраля 1917 года.

В заключение, говоря о будущем Курильских островов, историк выразил убеждение в том, что этот вопрос не имеет равно удовлетворяющего и Россию, и Японию решения. Курильские острова должны быть российскими без каких бы то ни было компромиссов.