Еврочиновникам все труднее уговаривать своих сограждан, и принятие решений в узком кругу для них все более притягательно.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Марк Рютте

Хватит санкций

Больше половины (51%) европейцев не одобряют политику своих властей в отношении России. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром PewResearch Center.

В рамках исследования было опрошено более 11 тысяч человек из 10 стран — Германии, Великобритании, Италии, Испании, Польши, Нидерландов, Венгрии, Греции, Франции, Швеции. 48% европейцев выступают за сотрудничество с Россией. Против — 43%. Остальные 9% не определились.

От страны к стране данные, конечно, разнятся. Если в Греции сторонников улучшения отношений с Россией — 89%, а в Венгрии — 67%, то, например, в Швеции 71% — против.

Результат опроса неприятен для еврочиновников. Уж сколько потрачено сил, чтобы укрепить образ России как мрачной и агрессивной страны. Сколько написано статей о стране, которая сбивает самолеты, бомбит мирных сирийцев, воюет с Украиной. И все мимо кассы.

И дело, конечно, не в контрпропаганде. Российские информационные ресурсы в Европе не слишком эффективны, а уровень их проникновения (по разным причинам) оставляет желать много лучшего. Парадоксальным образом рейтинг «путинской России» поднимает сам Брюссель.

Сам Брюссель (неважно, насколько он был в этом решении самостоятельным) сделал Москву своим антагонистом. Антипатия к собственной власти естественным образом превращается в симпатию к России. А поводов для антипатии хватает.

Можно говорить сколько угодно красивых слов, но ведь все видят, что молодежная безработица на катастрофически высоком уровне, а проблема миграции не решена. Что ЕС непонятно зачем лезет на Ближний Восток помогать Вашингтону ‑ и получает теракты на собственной территории. Что местных фермеров ограничивают в праве продавать и даже производить продукцию, а у транснациональных корпораций никаких проблем нет.

И таких примеров много. Европейская политика характеризуется а) оторванностью риторики от практики, б) лицемерием и в) фантастическим нежеланием учитывать собственные интересы. И граждане это чувствуют.

Хватит референдумов

Вот на таком фоне во вторник прозвучало заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Он сказал, что выступает против референдумов вообще и против плебисцитов по международным вопросам — в частности, «потому что в этом нет смысла».

Как известно, именно Нидерланды стали той единственной страной, где решили спросить граждан об их отношении к экономической ассоциации ЕС-Украина. И, как известно, народ Нидерландов проголосовал против (62%).

Референдум носил консультативный характер, поэтому ассоциация все-таки была подписана. Однако и игнорировать итоги плебисцита ни в ЕС, ни конкретно в Нидерландах не смогли. И если остальные страны уже ратифицировали соглашение, то Нидерланды его только подписали. А еврочиновники, видимо, задумались о том, как избегать таких неприятных сюрпризов в будущем.

Нетрудно заметить противоречие. Если Евросоюз считает себя демократическим объединением, то к мнению народа он должен был бы относиться с уважением. И уж во всяком случае не говорить вслух о том, что референдум — это плохо.

В случае с Марком Рютте давно чаемое просто прорвалось наружу. Ведь референдум референдуму рознь: смотря какое решение будет принято. Поэтому референдум в Косово в нарушение сербских законов — это хорошо, а референдум в Крыму в нарушение законов Украины — это плохо.

Ориентироваться на народ слишком ненадежно. Куда проще принимать решения в Европарламенте, где меньше тысячи депутатов. А еще лучше — в Еврокомиссии, где вообще 28 человек, и почти о каждом известно много хорошего.

В продолжении этой логики Марку Рютте и его брюссельским соседям следует инициировать отмену не только референдумов, но и выборов как таковых. Ведь демократы и так уже у власти. Зачем же искать от добра добра? Мало ли кто выиграет. Какая-нибудь Марин Ле Пен, упаси Господь. Или Маттео Сальвини.

Результаты последних выборов подтверждают эти опасения. Так называемые «евроскептики» (политики, которые ориентируются на интересы своей страны, а не Брюсселя-Вашингтона) набирают все больше голосов.

Препятствия

Главным соперником России в борьбе за влияние на умы является не Брюссель. Им является нежелание жителей Европы иметь дело с политикой. Установки последних десятилетий дают свои плоды. Больше всего европейцам хочется, чтобы от них все отстали и дали просто пожить простой частной жизнью. И хоть уже очевидно, что уютной частной жизни не выходит — желание остается.

Другим препятствием является непоследовательность самой Москвы. В Европе есть спрос на последовательную и искреннюю политику, но российские власти по разным причинам сами себя в этом «притормаживают».

И, конечно, очень важным моментом будет предстоящий референдум в Великобритании о выходе из ЕС. По данным соцопросов, число сторонников и противников примерно равно. Главные аргументы сторонников — возвращение суверенитета, снижение финансового бремени, контроль над миграцией.

Президент США уже прилетал в Лондон, чтобы пошантажировать британцев: в случае выхода страны из ЕС новое торговое соглашение будет приниматься очень долго. Разумеется, Вашингтону выгодно сохранение Великобритании в ЕС — так проще лоббировать нужные решения. А выход страны из Евросоюза может стать катализатором его распада. И тогда уговаривать европейцев принимать решения, противоречащие их интересам, будет куда сложнее.

Как тут не вспомнить Марка Рютте с его желанием отменить референдумы.