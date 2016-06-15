



Иван Шилов ИА REGNUM Молитва

В какой степени религиозные нормы могут влиять на общество? Экс-муфтий Киргизии — экстремист или герой? Почему граждане столь остро реагируют на усиление ислама в стране? Стоит ли вводить в Киргизии ОСАГО? Эти вопросы стали наиболее обсуждаемыми в СМИ на прошлой неделе.

Анафема за отказ от перерыва

Скандал, разгоревшийся на минувшей неделе вокруг бывшего муфтия Чубака ажы Жалилова, подвергнувшего жесткой критике некоторых депутатов парламента, вызвал наибольший резонанс как в обществе, так и в СМИ Киргизии.

Предметом спора стал законопроект об организации двухчасового перерыва для совершения сотрудниками госучреждений пятничной мусульманской молитвы, пишет «Вечерний Бишкек».

Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению республиканского парламента проект закона шестью голосами против трех провалил.

В ответ бывший глава Духовного управления мусульман Киргизии (ДУМК) Чубак ажы Жалилов распространил в социальных сетях видеокомментарий, в котором осудил народных избранников, проголосовавших против законопроекта.

«В парламентской стране каждый гражданин имеет право воспользоваться своим правом, и депутаты вольны голосовать, как им заблагорассудится. Я тоже, пользуясь своим правом свободы слова, имею право высказать свою точку зрения, и это мой долг перед Богом. С депутатами, которые против перерыва на пятничный намаз, я не стану обедать за одним столом и не стану здороваться за руку. И не буду читать им молитвы за упокой их души, более того, своим наследникам оставлю наказ о том, чтобы эти депутаты не принимали участия во время молитвы за упокой моей души», — подчеркнул он.

Также Чубак ажы Жалилов перечислил не только фамилии отказавшихся поддержать законопроект парламентариев, но и места их рождения, сообщило «Азаттык уналгысы». Свой поступок религиозный деятель объяснил тем, что «возможно, кому-то это понадобится».

Демонстративный отказ уважаемого религиозного деятеля от каких-либо контактов с частью депутатов был воспринят в обществе как весьма жесткий акт агрессии в отношении несогласных.

Реакция на бойкот последовала незамедлительно. «Азаттык» процитировал слова своего бывшего сотрудника, а ныне депутата Жанара Акаева, раскритиковавшего Чубака ажы Жалилова за то, что тот в священный для мусульман месяц Рамазан вместо призывов к миру и согласию занимается раздорами. Парламентарий призвал граждан не идти на поводу политиков, играющих с религией, поскольку «всем хорошо известно, что на глазах народа они читают намаз, но при этом совершают грязные дела».

«Я никоим образом не выступаю против пятничного намаза. Напротив, для нас всех хорошо, когда растет число граждан, совершающих намаз и встающих на путь благочестия. Но действительно ли такая большая стоит потребность в поправках в Трудовой кодекс и изменении порядка работы всех госорганов, школ, детских садов, больниц, в общем, всех учреждений, приспособив его к пятничному намазу?» — заявил народный избранник.

Портал «Kloop media» обратил внимание на реакцию спецслужб Киргизии на слова бывшего муфтия, охарактеризовавшего депутатов как «врагов религии».

«Органами Госкомитета нацбезопасности Киргизской Республики 9 июня 2016 года объявлено официальное предостережение религиозному деятелю Жалилову Чубаку Тажибаевичу, 1975 года рождения, жителю Чуйской области», — подчеркнули в отвечающем за борьбу с религиозным экстремизмом ведомстве.

В газете «Asia news» отметили, что последнее послание бывшего главы ДУМК заставляет «вставать дыбом волосы», а также призвали компетентные госорганы дать оценку его словам и, при необходимости, «посадить как распространителя экстремизма или доставить в Чым-Коргон (психиатрическую клинику — прим. ИА REGNUM)».

«Прозвучали очень опасные слова для нашей национальной безопасности. Нельзя закрывать на это глаза, следует принять меры. Иначе народ разделится, нарушится стабильность, последствия будут серьезными. Хотя это не столь заметно, но задета болевая точка, поднимается вопрос, который касается каждого из нас. … Если прозвучали такие резкие слова из-за обычного продления обеденного перерыва по пятницам на один час, то какие слова прозвучат в следующий раз, когда повод будет посерьезней? Сказанное слово — словно выпущенная пуля. Вполне возможно, что после этих слов будет много разговоров, в религиозной среде будет оживление, которое приведет к большому разрыву, вражде, столкновениям», — считают в издании.

Депутат Альфия Самигуллина, также проголосовавшая против вышеназванного законопроекта, возмутилась в связи с тем, что ее позиция по данному вопросу «была вывернута религиозным деятелем наизнанку», сообщил информационный портал «News-Asia».

«Я сама мусульманка, и мое голосование было не против ислама или мечети. Дело в том, что продление рабочего времени — социально значимый вопрос, и было бы уместно просчитать, каковы будут экономические последствия продления рабочего времени. … Я хочу напомнить, что у нас светское государство, и иногда у нас принимаются решения, которые не устраивают отдельных людей, но они в интересах государства. У меня сложилось такое впечатление, что кому-то просто выгодно столкнуть законодательную власть и религиозных деятелей», — пояснила народная избранница.

Между тем, некоторые политики и представители экспертного сообщества выступили в защиту бывшего главы Духовного управления мусульман Киргизии. Так, теолог Кадыр Маликов на своей странице в социальной сети Facebook выразил сожаление в связи с тем, что киргизстанцы «сталкиваются с крайне радикальным и даже агрессивным представлением о светскости с атеистическим пониманием».

«Складывается ощущение, что некоторые СМИ и даже чиновники только и ждали повода для начала травли, устроенной как против Чубака ажы Жалилова, а также в целом всех верующих, навешивая разные ярлыки и обвинения в такфиризме, радикализме и так далее. При этом такие агрессивные мнения высказываются со стороны некоторых граждан, не имеющих исламского образования. Такая неосторожная позиция в священный месяц Рамадан может очень сильно отразиться на эффективности государственной политики в религиозной сфере и борьбы с реальным терроризмом в информационном и идеологическом пространстве», — цитирует его «Zanoza.kg».

Заступился за экс-муфтия и инициатор законопроекта о продлении пятничного перерыва депутат Тазабек Икрамов, пишет газета «Супер инфо». Парламентарий сделал акцент на том, что Чубак ажы Жалилов призывает сограждан к правильной жизни, отговаривает молодежь от вступления в ряды террористов и поездок на войну в Сирию, а также отметил роль религиозного деятеля в улаживании межэтнического конфликта, произошедшего на юге Киргизии в июне 2010 года.

«У него есть право высказывать свое мнение, как это делают неправительственные организации. Почему он должен привлекаться к ответственности? Почему не привлекают к ответственности человека, который защищает геев, педофилов? Моя инициатива о продлении обеденного перерыва в пятницу на один час никоим образом не преследует цели расколоть народ надвое», — подчеркнул парламентарий.

Высказал свое мнение по ситуации в этой сфере и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, пишет ИА «24.kg». Киргизский лидер заявил, что «считает недопустимым нарушение конституционного принципа светского характера государства», и отметил, что в стране «не зафиксировано ни одного случая, когда люди обратились бы с жалобой на то, что им препятствуют участвовать в пятничной молитве»,

«Везде должно быть чувство меры. Мы видим, во что превратило некоторые арабские страны бездумное следование религиозным догмам. Такого рода призывы — верный путь в ИГИЛ (организация запрещена в России и ряде других стран — прим. ИА REGNUM). Мы, как представители нации, имеющей богатейшую историю, культуру и традиции, не имеем права быть манкуртами и предать все это забвению в угоду чуждому, насаждаемому извне образу жизни. В религиозной сфере недопустимо навязывание, но и путь необдуманных запретов ни к чему хорошему не приводит», — резюмировал Алмазбек Атамбаев.

Споры вокруг законопроекта и реакции экс-муфтия вызвали бурную реакцию в местных социальных сетях. Обсуждая тему, пользователи быстро переходили к резкой критике друг друга: сторонники светского государства упрекали верующих в категоричности, навязчивости, варварстве, а приверженцы ислама корили собеседников за ту же категоричность суждений, а также богохульство. Полемика регулярно скатывалась к обмену оскорблениями и угрозами.

К моменту публикации этого обзора градус обсуждений заметно снизился. Сама ситуация и острая реакция общества на нее показала, насколько зыбким является нынешний общественный диалог и насколько опасной является нерешенность проблемы сосуществования светской части общества и стремительно набирающих силу и амбиции приверженцев ислама.

Готова ли Киргизия к ОСАГО?

Вновь актуальной для киргизстанских масс-медиа стала тема попыток правительства Киргизии внедрить обязательное страхование автогражданской ответственности и страхование жилья на случай пожара или стихийных бедствий.

Правительственная газета «Слово Кыргызстана» констатировала, что они «стоят на повестке дня и живо обсуждаются, поскольку еще практически добровольные — за неисполнение не штрафуют».

«Известно, что станут применяться коэффициенты в зависимости от типа транспортного средства, возраста и стажа водителя, и система «бонус-малус», понижающая/повышающая коэффициент за каждую аварию. Сроки, на которые можно застраховать ответственность, составят либо пять дней, либо месяц, три месяца, полгода, девять месяцев и год. Не изменилась и базовая ставка страховой премии — 3256 сомов (3103 рубля), по поводу которой недоумевали водители и транспортники. За прошедшие месяцы определилась ситуация со страховщиками. Страхованием займутся 13 частных компаний, которые готовятся работать по ОСАГО. … Более заметный прогресс наблюдается в деле страхования жилья от пожаров и стихийных бедствий, закон о котором значительно прост и социально ориентирован на сельскую, менее обеспеченную, часть населения, имеющую в основном самые простые саманные дома», — уточнило издание.

Между тем, не все в Киргизии настроены столь оптимистично по отношению к ОСАГО и системе страхования жилья, как того хотелось бы правительственным чиновникам. Депутат Алмамбет Шыкмаматов отметил, что в законе о страховании жилья имеется целый ряд недочетов, которые позволяют страховщикам отказать пострадавшим гражданам в выплате компенсации.

«Для того, чтобы попасть под страховой случай, нужно, чтобы землетрясение было не менее 6 баллов, дождь должен лить не менее 12 часов, при селях состав камня в нем должен быть не менее 60% и так далее. Скажите, когда наступит этот страховой случай? Никогда», — цитирует народного избранника «Tazabek».

Также парламентарии обратили внимание на то, что немалая часть населения Киргизии проживает за чертой бедности или же просто испытывает финансовые трудности из-за мирового экономического кризиса. Именно поэтому «вступление в силу этих законов существенно увеличит расходы семей и окажет отрицательное влияние на их материальное состояние», констатировало ИА «24.kg».

Газета «Вечерний Бишкек» приводит слова депутата Акылбека Жапарова о том, что частные страховые компании лоббируют исполнение закона об обязательном страховании автотранспорта ради наживы: «Если подсчитать количество зарегистрированных авто и размер страховки, то сумма, получаемая частными страховыми компаниями, составит 2 млрд сомов (свыше 1,9 млрд рублей). Учитывая все это, понятно, почему некоторые депутаты так усердно отстаивают исполнение этого документа. Но при этом они забывают о бедном народе».

Депутат Алмамбет Шыкмаматов высказался еще более категорично. Народный избранник, как сообщило «Марал радиосу», заявил, что «ОСАГО — это грабеж народа», и призвал коллег и правительство отложить введение обязательного страхования автомобилей и жилья хотя бы до 2020 года.

«В мировой практике в случае ДТП гражданин приглашает страхователя и вручает ему ключи от автомобиля, а сам спокойно уезжает. А у нас не страхователь, а сам гражданин должен доказывать свою невиновность, собирать специальные заключения и документы, без этого страховая компания рассматривать не будет. Кто знает, сколько времени потребуется на сбор этих документов? Приедет страховая компания в Суусамыр (долина в 100 км от Бишкека — прим. ИА REGNUM), если авария случается там? Не рассмотрены отдельно права инвалидов. На сегодняшний день ни население, ни правительство не готовы к ОСАГО», — подытожил парламентарий.