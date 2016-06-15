



Иван Шилов ИА REGNUM Кардинал Паролин едет на презентацию важнейшего проекта, в котором заинтересован лично папа Римский Франциск

Второй человек в ватиканской иерархии, государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин сегодня, 15 июня, прибывает на Украину. Монсеньор пробудет в этой стране несколько дней. Его программа предусматривает посещение Киева, Запорожья и Львова. Он встретится с президентом Украины Петром Порошенко, председателем Верховной рады Андреем Парубием и министром иностранных дел Павлом Климкиным. Госсекретарь также встретится с представителями Церквей и религиозных организаций — один раз в Запорожье и второй в Киеве в храме святой Софии. Светские власти пытаются представить визит монсеньора как в первую очередь государственный, однако ватиканская дипломатия ставит акцент на его гуманитарном характере. Паролин едет на презентацию важнейшего проекта, в котором заинтересован лично папа Римский Франциск — в Запорожье госсекретарь запустит программу «Папа для Украины», которая заключается в оказании помощи жителям Восточной Украины, страдающим от последствий гражданской войны.

3 апреля понтифик объявил, а 24 апреля в католических приходах по всей Европе прошел сбор средств в рамках этой акции. Точная сумма пожертвований пока не разглашается, деньги до сих пор передаются, а сам Франциск сделал значительный личный вклад. Как говорится в письме кардинала Паролина викарию Запорожско-Харьковской епархии Римско-католической церкви епископу Яну Собило, который назначен председателем технического комитета по распределению средств, «собранные пожертвования предназначены исключительно для населения, пострадавшего в результате войны, без разделения по вере, конфессии или этнической принадлежности». Регламент деятельности комитета еще только составляется, но уже известно, что при составлении адресного списка будут пользоваться сведениями от «межрелигиозных и межконфессиональных органов в отдельных регионах», епископов, в том числе — и некатолических, а также других организаций. Указывается, что поскольку речь идет о личной инициативе папы, ответственными за программу станет государственный секретариат Святого престола и Папский Совет «Cor Unum», а на месте ее будет курировать апостольская нунциатура на Украине.

Накануне апостольский нунций в этой стране архиепископ Клаудио Гуджеротти подробно рассказал о том, что собой представляет линия «Папа для Украины». По его словам, именно Паролин несколько дней назад создал комитет, который на Украине станет «оценивать проекты для распределения папской помощи, поэтому свой первый день кардинал проведет в Запорожье, в важной зоне, которая приняла наибольшее число переселенцев… Этот первый день предоставит тон визита в целом». Нунций подчеркнул, что Франциск лично сильно переживает страдания на Украине и, соответственно, отвергает обвинения, что он не хочет занимать определенную сторону в текущем конфликте. «Он просто хочет сделать это так, как это должен делать папа, епископ Рима, а не какая-то отстраненная «третья сила», наблюдатель, — сказал Гуджеротти. — Папа делает шаг, который соответствует стилю Церкви. А стиль Церкви — это, прежде всего, быть близко к страждущим… Это политический выбор Святого престола».

На Украине наверняка найдутся те, кто не будет доволен таким шагом понтификом, считая его «недостаточно политическим». Но с точки зрения Церкви и ее руководителей — как раз гораздо радикальнее того, что люди называют «политическим». Нунций подчеркнул, что помощь оказывается людям, которые пребывают в так называемой «серой зоне» между областями конфликта, в том числе для тех, кто живет на Донбассе в республиках, которые не контролирует Киев. «Конечно, эти деньги не предназначены для того, чтобы кого-то вооружать, — заявил монсеньор. — Наверное, будет звучать критика, наверное, не все это воспримут! Но я повторяю, что эта помощь назначается также для тех, кто живет на Донбассе, в Донецке, и не «для сепаратистов», это люди, которые страдают, не имеют, что поесть. И я думаю, что кардинал тоже скажет об этом, намекнет, что нужно бы облегчить доставку груза к нуждающимся, ко всем, потому что на сегодня это дело затрудняется с обеих сторон, осложняется донесение помощи к пострадавшим… Мы понимаем, что идем на риск, даже чисто физически рискуем, неся эту помощь, однако мы надеемся, что с другой стороны, когда будут понимать, что это предоставление гуманитарной помощи, поймут также и то, что это не тот момент, когда стреляют, и они выйдут навстречу».

Вот что интересно. Синод епископов Киево-Галицкого архиепископства Украинской греко-католической церкви, проходивший 7−8 июня этого года, принял решение создать «пасторально-социальные миссии на линии разграничения в Донецкой, Луганской и Харьковской областях». Каждой епархии Киево-Галицкого архиепископства поручено взять на себя обязательства обеспечить функционирование одной миссии. В сообщении Синода говорится, что «для улучшения материнской опеки Церкви над людьми, которые пострадали в результате военной агрессии, направленной на наше государство, владыки также поручили «Каритас Украины» в сотрудничестве с другими компетентными церковными структурами создать в Киеве национальный методологически-консультационный центр физической, психологической и духовной реабилитации для травмированных войной», а «важным элементом для оказания адресной помощи людям, пострадавшим в результате военной агрессии, станет сбор информации о фактическом количестве пострадавших от войны, которые находятся на территории епархий и экзархатов УГКЦ».

Конкретные формулировки — вещь очень важная, и Церковь здесь не исключение. Когда украинские журналисты пытались вынудить Гуджеротти сделать «политическое» заявление, спрашивая, кому же будут оказывать помощь — жителям «оккупированных территорий» или «республик ДНР-ЛНР», апостольский нунций жестко пресек эти игры, сказав, что речь идет о «пострадавших людях, и точка!». Нельзя сказать, чтобы УГКЦ не оказывала содействие пострадавшим. В том же Запорожье работает отделение «Каритас Украина», которое помогает переселенцам и финансово, и продуктами, и психологическую помощь оказывает. Однако во многом деятельность униатов в зоне «АТО» носит специфический характер. С начала агрессии Киева против жителей Донбасса униатские священники в массовом порядке ринулись окормлять армию и «добровольцев». Как выражался отец Василий Жупник, ответственный за ротацию капелланов в печально известном «Правом секторе», современные «добровольцы, подобно сечевым стрельцам и воинам УПА, добровольцам дивизии «Галичина», пошли добровольно защищать свою Родину, чтобы выгнать российского агрессора из Украины». Дивизия «Галичина», коей так гордится Жупник, та самая дивизия СС «Галичина», военнослужащие которой совершали военные преступления против мирного населения, а войска СС, в состав которых она входила, признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.

Конечно, такая идеология не будет приемлемой для всех жителей Восточной Украины, в отличие от ватиканского проекта «Папа для Украины». Святой престол разрушает стены и наводит мосты, это личная позиция Франциска. Сегодня Ватикан показывает, в том числе униатам, как это делается. Впрочем, когда в начале прошлого года понтифик назвал позором продолжающуюся «братоубийственную войну» между христианами на Украине, глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук сказал на пресс-конференции по итогам визита в Ватикан, что использование термина «братоубийственная война задело чувства украинцев». Но Святой престол твердо и последовательно идет собственным путем. Монсеньор Гуджеротти в одном из интервью отметил: «Это такая большая мобилизация, что напоминает мне направление гуманитарной помощи папой в период образования Советского Союза, когда длинные поезда с папским гербом привозили все необходимое жертвам голода и нужды». 1922 года представитель Конгрегации чрезвычайных церковных дел (ныне это Секретариат по отношениям с государствами, фактическое министерство иностранных дел) монсеньор Джузеппе Пиццардо договорился с советским дипломатом Вацлавом Воровским о том, что Ватикану будет позволено посылать миссионеров в Россию для оказания гуманитарной помощи голодающим. Первая группа состояла из одиннадцати священников, которые взяли с собой 1 млн посылок с надписью «Для детей России от папы из Рима». Тогда большевики, использовав Ватикан в своих целях, выставили его миссию из страны. Сегодня Святой престол получает шанс сделать большее, если он сможет выстроить работающий механизм межцерковного сотрудничества в этом гуманитарном проекте, также привлекая Украинскую православную церковь Московского патриархата (что опосредовано будет означать участие и Русской православной церкви).