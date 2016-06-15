



glavnoe.ua Памятник Степану Бандере во Львове (Украина)

Напиши так российское СМИ — в Европе тотчас это объявили бы кремлевской пропагандой и очернительством бывших «соучастников» России по соцлагерю. Но этот анализ появился в испанском издании El Confidencial, которое в прорусскости заподозрить никак не получится. И именно поэтому с его оценками в прессе стран ЕС пока тишина. Пробуют на зуб и переваривают: а что это нам такое дали?

Оруэлл как провидец

«Главный герой оруэлловского романа «1984» Уистон Смит каждый день своей жизни посвящал монотонной кропотливой работе, требовавшей особого тщания: от него требовалось удалить из всех летописей и регистров все записи о тех, кто впал в немилость партии, он должен был исторически оправдать все происходящие в положении режима изменения и подогнать официальные прогнозы под реально свершающееся, — пишет берлинский корреспондент El Confidencial Антонио Мартинес. — Художественное произведение, написанное британским романистом в 1949 году, призвано было стать денонсацией тоталитаризма. Однако сегодня эхо методов, описанных в романе, резонирует в стенах некоторых молодых демократий. Государств, от тоталитаризма избавившихся четверть века назад и вроде бы вышедших из-за «железного занавеса» на сцену свободной жизни, но по сути остающихся верными старым привычкам».

И дальше корреспондент все раскладывает по полочкам.

Порошенко — корректор народной памяти

Петр Порошенко, прозападный президент Украины недавно подписал закон, повелевающий вычеркнуть «криминальный» (кавычки авторские — прим. ИА REGNUM) коммунистический режим, правивший в стране с 1917 по 1991 годы. Мера предусматривает снос статуй и переименование сотен улиц и площадей по всей территории государства. Закон предоставляет очень широкие полномочия новому Институту Национальной Памяти (ИНП) разработать «государственную политику в области восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа». То есть фактически пересмотреть оценку различных событий и явлений и заново интерпретировать исторические факты. В нужном для нынешнего режима ракурсе.

Этот центр будет передавать все записи советских правоохранительных органов, советской секретной службы КГБ и ее украинского отделения. Эти документы представляют собой информацию о политических диссидентах и пропагандистских кампаниях, отчеты о деятельности националистических организаций и уголовных делах, связанных со сталинскими чистками. Именно это учреждение отныне станет обладать исключительным правом изучения таких документов. И только оно будет определять, кому давать возможность доступа к этим бумагам, сейчас и позже.

По мысли экспертов, нынешний Киев преследует две цели. С одной стороны, подчеркнуть и усилить впечатления от советских преступлений на Украине во время Второй мировой войны. С другой стороны, минимизировать роль украинского сопротивления, оказанного нацистам, полностью стереть или сделать максимально незаметными свидетельства об этнических чистках, совершенных гитлеровцами в период между 1941 и 1945 годами. В ходе которых были убиты до 100.000 поляков и несколько десятков тысяч евреев.

Роль главного обвинителя в ИНП отведена молодому и скандально известному Володимиру Вятровичу, который будет работать под руководством специалиста по русской и советской истории, профессора Северо-Восточного Университета США Джеффри Бердса. В том, что у Вятровича получится фальсифицировать документы, американский ученый не сомневается: «Я видел оригиналы и видел, во что он превращает их. Работа этого украинского историка — просто эталон чистоты подделки, — говорит Бердс. — Он так легко удаляет из документов все, что могло бы спровоцировать критику украинского национализма, и выбрасывает все свидетельства творимых на территории страны зверств, что после этого ни следов удаления, ни нестыковок не заметно. Под его руководством Институт Национальной Памяти — это просто бомба замедленного действия».

Польша стирает из своей истории Красную Армию

Украина не одинока в своем желании отредактировать историю. В Восточной Европе таких государств несколько. Польша — вторая (после Украины) в их ряду, если судить по размаху «преобразований». Ее Институт Национальной Памяти (Instytut Pamięci Narodowej — IPN), центр с государственной поддержкой, начинает свою работу с глобального, сенсационного, звездного — как хотите, так и называйте — проекта. При участии находящейся у власти ультраконсервативной националистической партии «Право и справедливость» IPN начнет в ближайшее время грандиозную зачистку улиц и площадей от всего, что хоть малейшим намеком связано с Красной Армией и дружбой с Советским Союзом: табличек с названиями, мемориальных досок и памятников. В перекрестье прицела националистов сегодня — все те, кто когда-то освобождал Польшу от ужасов фашизма, но, по мнению нынешних правителей, насаждал в Варшаве коммунистический режим.

«В июне мы начнем кампанию, цель которой — убедить местные власти ликвидировать все памятники советского периода», — заявляет прессе глава IPN Лукаш Каминский.

В общей сложности по оценкам Института, на территории страны наберется не менее 500 памятников подобного типа. Не все в Польше согласны с уничтожением их, многие считают, что можно убрать со своих мест, но свезти в специально оборудованные «образовательные парки», посетители которых могли бы знакомиться с этими деталями эпохи в сопровождении гида, дающего нужные исторические пояснения. Каминский же уверен, что «оставление этих свидетельств советского патроната было фатальной ошибкой и результатом недостаточной смелости руководства страны в 90-е годы прошлого века, когда Польша расходилась с СССР».

При этом поляки явно перегибают палку: с момента прихода к власти «Закона и справедливости» они уже произвели на свет столько антидемократических и евроскептических решений, что даже вызвали волну критики со стороны Брюсселя и открытие в Европейской Комиссии процедуры оценки действий правительства Польши — не нарушаются ли руководством страны основополагающие принципы ЕС. Ни одно государство из «Содружества 28-ми» еще не подвергалось такой процедуре.

Кампания эта, однако, не пришла из ниоткуда. Нынешнему правительству предстояло только систематизировать данные, собранные предыдущими кабинетами. В июле прошлого года власти Нова Суль, городка с населением около 40 тысяч жителей на юге Польши, превратили в руины памятник, в котором советские и польские солдаты были представлены как товарищи по оружию. В сентябре за ним последовала статуя Ивана Черняховского в Пененжно, поселке из 3000 жителей на северо-западе. Этот советский генерал освобождал от нацистов северо-восток Польши и Восточную Пруссию, с ним взаимодействовали бойцы польского сопротивления.

С приходом к власти «Закона и справедливости» в Польше активизировались официальные усилия, направленные на стирание из национальной истории, как периода нацистской оккупации, так и коммунистической эпохи (1945−1989). В последние месяцы правительство решило предупредить журналистов, что они должны говорить о «польских» концлагерях, «забывая» о том, что на самом деле организовывали их нацисты, а ведь на территории Польши были лагеря смерти Собибор и Освенцим. Особенно пристальное внимание уделяется «закрытию» темы Холокоста — тех, кто попытается вспомнить, что Польша имеет отношение к этому истреблению людей (с любой стороны), ждет тюремное заключение на срок до пяти лет.

Холокост в Венгрии

В Венгрии, еще одном ключевом регионе Восточной Европы, этот процесс начался несколько раньше, чем в Польше. С момента последнего прихода во власть националиста и консерватора Виктора Орбана (2010 г.), страна потратила годы на переписывание своего прошлого. Ситуация достигла того, что еврейские организации страны даже отмежевались от участия в мероприятиях входивших в программу Года памяти жертв Холокоста, организованных правительством в 2014 году. Эти же организации отвергли и почти миллион евро, которое им предлагало государство в качестве финансовой поддержки… Эти группы критиковали правительство, указывая, что оно стремится, скорее забыть, чем помнить то, что было, заботится о том, чтобы переписать историю, «освободив» Венгрию от любого соучастия в геноциде, жертвами которого стали полмиллиона евреев, 70% от общего количества их, живших в стране перед Второй мировой войной.

Вид монумента, который Орбан планировал установить в память о жертвах нацистской оккупации, был весьма красноречив. В первоначальном проекте это был орел (символ Третьего Рейха) распростерший свои крылья над Архангелом Гавриилом (символом Венгрии). Это должно было показать всем, что Венгрия являлась тогда подневольной и не имела никакого отношения к преступлениям, вершившимся Рейхом. Как будто венгерский регент Миклош Хорти, правивший страной с 1920 по 1944, не присоединялся к оси, развязавшей Вторую Мировую войну и не имел ничего общего с массовой высылкой венгерских евреев в Освенцим на верную смерть.

Рэндольф Брахам, почетный профессор Нью-Йоркского университета, изучающий венгерский холокост (его родители были жертвами этого геноцида), заявил, что «инициатива Орбана направлена на то, чтобы почистить и откорректировать историю, освободить Венгрию от ответственности за ее активное участие в Холокосте. Это — трусливая попытка реабилитировать Хорти и обелить его режим».