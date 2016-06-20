ИА REGNUM представляет обзор наиболее интересных событий во взаимодействии Китая со странами Средней Азии в мае 2016 года. Текст составлен на основе анализа сообщений региональных СМИ за минувший месяц

lexpress.fr Добыча нефти

Казахстан и Китай

Ударный темп: Казахстан до конца 2016 года закончит работу на своем участке коридора «Западная Европа — Западный Китай».

Новая автодорожная магистраль существенно сократит время в пути и позволит Казахстану получать отчисления за транзит по своей территории.

«Время доставки товаров составит в среднем 10 суток. Для сравнения: морской путь — это 45 суток, по транзиту — 14 суток. По прогнозам экспертов, к 2020 году около 8% ежегодного товарооборота, порядка 50 млрд долларов (около 3,3 трлн рублей), будет проходить по этому транзитному пути», — сказал вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков.

Астана просит третьего участника проекта, Россию, ускорить реализацию строительства ее части трассы, связывающей казахстанский Актюбинск с Уфой. По данным казахстанских чиновников, строительство фрагмента трассы откладывается на 2018−2019 годы.

Пекин уже закончил работу на своей территории. Магистраль соединила города Хоргос, Урумчи, Ухань и Ляньюньган. Предполагается, что магистраль обеспечит грузоперевозки по трем направлениям: Китай — Казахстан, Китай — Средняя Азия, Китай — Западная Европа через Казахстан и Россию.

Второе дыхание: казахский автопром возрождается под китайским брендом

В Казахстане растет интерес потребителей к китайским автомобилям местной сборки. Это объясняют низкими ценами на продукцию.

Сборка китайских авто ведется в Кустанае. С ноября 2015 года машины поступили в продажу. Одна из моделей, по оценке СМИ, «является самым доступным по цене автомобилем в списке для льготного автокредитования». В год на автосборочном производстве Кустаная планируется выпускать до 25 тысяч китайских автомобилей.

За 2015 год производство автотранспортных средств в Казахстане сократилось на 57,1%. За первый квартал 2016 показатель упал на 82,5%.

Киргизия и Китай

И хочется и колется: Китай думает над переносом производства в Киргизию

Главы МИД Китая и Киргизии договорились о переносе 42 предприятий из КНР в Киргизию. Новость вызвала множество откликов в СМИ, в основном негативных. Опасения экспертов касались нескольких моментов — причинение вреда экологии республики и неконтролируемая миграция рабочих из КНР.

«Китайские объекты, подлежащие перевозке в Киргизию, абсолютно не соответствуют международным экологическим требованиям. Сейчас, похоже, они собираются попросту избавиться от наиболее вредных предприятий», — считает эколог Эмиль Шукуров.

Министр экономики Киргизии Арзыбек Кожошев заверил, что правительство «поставит жесткие условия соблюдения экологических норм». А во избежание массового притока рабочей силы из КНР «Киргизия должна закрыть законодательные бреши».

Эксперты скептически оценивают способность миграционной службы Киргизии реализовать миграционные квоты и перекрыть нелегальной канал поставок мигрантов.

Вопрос безвизового режима с приграничной Киргизией Китай поднимает с 2015 года. Последней новостью в этой сфере стала отмена индивидуальных туристических виз для граждан Киргизии и Казахстана. Групповые разрешения на въезд в Поднебесную пока сохраняются.

Китай открывает двери киргизским производителям

«Китай готов открыть свои рынки для продукции сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли Киргизии, убрав все барьеры», — об этом заявил глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев. По его мнению, «продукция, которую Киргизия будет экспортировать, должна быть конкурентоспособной на рынке КНР».

Сроки отмены барьеров, а также условия, на которых Китай готов это сделать, не озвучены.

Примерно такие же условия для Киргизии декларируются в рамках членства в ЕАЭС. Однако сельскохозяйственная продукция, произведенная в Киргизии, пока не стала «локомотивом» экономики. Во-первых, часть местных продуктов не соответствуют техрегламентам ЕАЭС. Чтобы оснастить производство современным оборудованием необходимы время и средства. Их пока нет.

Во-вторых, киргизские сельхозпроизводители пока не могут обеспечить необходимый объем товаров потребителям в ЕАЭС. В-третьих, защищая своих производителей, некоторые партнеры по ЕАЭС сознательно затрудняют импорт киргизской продукции. Кроме того, политика удержания курса национальной валюты, которой придерживаются власти Киргизии, снижает конкурентоспособность местных товаров.

Таким образом, открытие китайского рынка для Киргизии, если оно и произойдет, равно как и рынков ЕАЭС, а также рынков ЕС в рамках участия страны в программе ВСП+ в настоящий момент является лишь стимулом для развития. Но никак не способом решения имеющихся проблем.

Строительство ветки D китайского магистрального газопровода через Киргизию задерживается на неопределенное время.

Сооружение ветки, по которой из Туркмении и Узбекистана в Поднебесную должно было пойти «голубое топливо», предполагалось начать в марте 2016 года. В мае министр экономики Киргизии Арзыбек Кожошев заявил, что стройка откладывается «на неопределенный срок».

Задержка связана со спорами относительно финансовой стороны строительства. «Как только китайская сторона уточнит стоимость проекта, начнутся работы», — заверил чиновник.

При этом в самой Киргизии продолжаются споры вокруг распределения средств от будущего транзита газа по еще не построенной ветке. Ранее депутаты предлагали большую часть средств от транзита перечислить в госбюджет и по 10% — в бюджеты областей, по территории которых пройдет газопровод «Китай — Киргизия».

В мае президент Атамбаев отклонил соответствующий законопроект, ссылаясь на противоречия документа Бюджетному кодексу.

Неучтенные лица: фальшивые киргизские паспорта нашли в Стамбуле

При вылете из Турции в Саудовскую Аравию задержаны 98 граждан Китая. Все документы, предъявленные задержанными, оказались поддельными киргизскими паспортами. По данным киргизских чиновников, оригинальные «паспорта с идентичными данными сейчас на руках у граждан Киргизии, которые находятся в республике».

По данным турецких СМИ, каждый фальшивый документ обошелся в 2,5 тысячи евро.

В ГКНБ Киргизии утверждают, что предполагаемый изготовитель фальшивых паспортов уже проходил обвиняемым по аналогичным делам.

«В 2008 году Ахмадилла Сайдуллаев изготовил поддельный паспорт на имя Болата Назарбаева и воспользовался им 3 раза в течение 2011 года. В 2013 году по этому факту в ГКНБ возбудили уголовное дело, Ошский горсуд вынес решение о наложении штрафа в 5 тысяч сомов (5 тысяч рулей — прим. ИА REGNUM). В 2014 году 7 граждан Китая пытались вылететь в Турцию с паспортами граждан Киргизии. 30 апреля этого года при регистрации пассажиров на рейс Ош — Стамбул пограничники задержали еще одного гражданина Киргизии с 9 поддельными паспортами».

Таджикистан и Китай

Китайские предприятия в Таджикистане объединились

В Душанбе открыта Торговая Палата китайских предприятий в Таджикистане. По словам посла КНР в республике Юе Биня, организация сыграет «ведущую роль в развитии китайских компаний в республике с целью расширения торгово-экономического сотрудничества». По словам китайского дипломата, Палата займется созданием положительного имиджа китайских предприятий, а также будет оказывать помощь членам, консультируя их по вопросам местного законодательства.

Первый глава новой организации Ху Нин отметил, что политическим руководством Китая и Таджикистана было решено увеличить торговый оборот между странами до $3 млрд в год. В 2015 году этот показатель составил $800 млн.

Соседи по комнатам: в Доме офицеров открыта гостиница для китайских гостей

В Душанбе открыт построенный на деньги КНР Дом офицеров Минобороны Таджикистана. В пятиэтажном здании предусмотрены рабочие кабинеты, центры обслуживания, места для отдыха и китайская гостиница на 40 человек.

В новом доме будут работать 70 специалистов, владеющих иностранными языками.

На строительство потратили четыре года, здание обошлось в $19 млн.

Подобные проекты по укреплению сотрудничества возникают не в первый раз. В феврале 2016 года встретились специальный представитель по борьбе с терроризмом и вопросам безопасности Китая Чэн Гопина и министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода. Министр попросил оказать помощь в строительстве Академии МВД Таджикистана, объединенного антитеррористического центра Таджикистана и Китая в Душанбе.

Узбекистан и Китай

$4,5 млрд на проекты

Узбекистан прорабатывает с КНР совместные проекты в нефтегазовом секторе, энергетике, химической отрасли, инфраструктуре и телекоммуникациях. По словам министра коммерции КНР Гао Хучэна, посетившего Узбекистан, общая стоимость обсуждаемых проектов — 4,5 млрд долларов.

С 2010 года товарооборот между КНР и Узбекистаном вырос в шесть раз. В настоящий момент в Узбекистане работают 482 предприятия, созданных с участием китайских партнеров. Более 70 из них имеют полностью китайский капитал.

«Мост в Китай» для узбекских школьников

В Ташкенте прошел третий языковой конкурс «Мост китайского языка». Из восьми участников отобран победитель, который представит Узбекистан в финале конкурса в Китае.

Посол КНР в Узбекистане Сунь Лицзе отметил, что «дети получат восхищение от китайского языка, и у них появится стимул к дальнейшей учебе, который приведет к свободному владению китайским языком»

Организатором конкурса среди учащихся является Институт Конфуция. Подобные мероприятия в этом году проходили в университетах Таджикистана и Киргизии. Конкурс проводится для талантливой молодежи. Победителям и призерам предоставляются условия для учебы в Китае.

Туркмения и Китай

Китай получил 139 млрд кубометров газа

С начала эксплуатации газопровода Туркмения-Узбекистан-Казахстан-Китай в декабре 2009 года Китай получил 139 млрд кубометров туркменского газа.

Газопровод Средняя Азия — Китай начинается в Туркмении, затем через территорию Узбекистана и Казахстан идет до китайской границы на КПП Хоргос.

Общая протяженность газопровода — 1830 км, общая мощность — 55 млрд м3/год. В настоящий момент используются три ветки, к концу 2020 года планируется закончить четвертую ветку «D», которая присоединит к газопотоку две новые страны региона: Киргизию и Таджикистан. Этот газопровод станет самым коротким участком в проекте Центральная Азия — Китай, его протяженность составит 200 километров. Проект оценивается в 800 млн долларов (около 61 млрд рублей). Пока строительство ветки задерживается (см. раздел Киргизия и Китай).

Выводы:

1. Министр иностранных дел КНР Ван в поездке по Средней Азии подтвердил намерение Пекина наращивать присутствие в сопредельных государствах. Вместе с тем, Китай хочет удостовериться, что Астана, Бишкек и Ташкент не совершат необдуманных действий, способных навредить совместным проектам.

2. С ростом присутствия Китая в регионе синофобия все чаще используется местными элитами в качестве инструмента во внутриполитической борьбе.